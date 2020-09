Playstation-forhåndssalget tømt på et kvarter: - Ekstrem interesse

Elkjøp så seg nødt til å stoppe salget for å unngå å skuffe kundene.

Stein Jarle Olsen 18 Sept 2020 17:30

Elkjøp åpnet forhåndssalget av Playstation 5 fredag klokken 10, men bare et kvarter senere var det tomt - både for versjonen med diskdrev og «Digital Edition» uten diskdrev. Det bekrefter Elkjøp.

– Vi opplevde en ekstrem interesse for PS5. Antall transaksjoner per minutt overgikk trafikken vi vanligvis kun ser under Black Friday, sier Nils Martin Øyo, gaming-ansvarlig i Elkjøp, til Tek.no.

Øyo sier de baserer forhåndssalget sitt på faktiske leveringer fra Sony, og valgte å stoppe salget for ikke å skuffe kundene med levering lenge etter lanseringsdatoen 19. november.

– For de som ikke fikk kloa i en ny PS5 i denne runden, kommer det et parti ut i butikkene våre på lanseringsdagen og en ekstra levering før jul, sier Øyo, som ikke vil fortelle hvor mange konsoller de solgte - av «konkurransehensyn».

Kaos i USA

Sony har lenge ymtet frempå om at det kunne bli tynt med konsoller på lanseringstidspunktet, men til Washington Post sa Sony Interactive Entertainment-sjef Jim Ryan nylig at de i det minste kom til å ha flere konsoller klare i år enn de hadde da Playstation 4 ble lansert i 2013. Den gang ble det solgt en million konsoller i løpet av det første døgnet, drøye to millioner i løpet av to uker.

Hele forhåndsbestillingsprosessen for Playstation 5 har dessuten fått kritikk for å være et eneste kaos. Sony sa selv på lanseringen sin tidligere denne uken at forhåndsbestillingen ville åpne dagen etter, altså 17. september, men gigantene Walmart og Amazon åpnet begge tidlig, og siden kastet flere og flere seg på.

Alle var utsolgte etter svært kort tid - britiske Amazons kjøpslenke var gyldig i skarve tre minutter, ifølge The Verge . Walmart la dessuten ut et nytt antall torsdag ettermiddag, og disse forsvant på bare ett minutt.

Større interesse for Playstation?

Forhåndssalget av Xbox Series X og S åpner for øvrig på førstkommende tirsdag. Det kan imidlertid virke som om interessen der er noe mindre enn for Playstation 5. Hos sammenlikningstjenesten Prisjakt er Xbox Series X på sjetteplass på interesselista, bak begge Playstation 5-versjonene, Nintendo Switch, PS4 Slim og PS4 Pro.

Hos konkurrenten Prisguiden ser det noe bedre ut for Microsoft, med Series X på tredjeplass. Felles for begge er imidlertid at den rimeligere Series S er langt nede på listene.

Norgessjef Are Vittersø i Prisjakt sier at produktene har fulgt hverandre og at det har vært ganske jevn interesse siden de først kom inn i tjenesten. Idét Playstation 5 ble endelig lansert tidligere i uken skjøt den imidlertid i været, og nå er helt oppe som det mest populære produktet på tjenesten.

– Xbox Series X er foreløpig langt unna Playstation 5 i interesse hos oss, og det blir spennende å se om den får den samme økningen når den blir tilgjengelig for bestilling. Vi ser jo kun hva folk søker på, så vi vet ikke helt om interessen er så stor fordi folk er nysgjerrige på om den er verdt prisen eller ei. Det er mye vindusshopping for tiden, folk har litt mer tid til å gjøre research og se på hva som finnes der ute, sier Vittersø.

Komplett: Tusenvis har bestilt

Nettbutikken Komplett har også sett en enorm etterspørsel, men de har kjørt en litt annen strategi enn Elkjøp. De har nemlig latt brukere forhåndsbestille i flere måneder, med en midlertidig pris satt til 9990 kroner, som de lovte å justere ned så fort den endelige prisen ble kjent.

– Vi startet forhåndssalget av PlayStation 5 i midten av april og det er mange tusen som har bestilt den nye Playstation. Ingen bør la seg overraske hvis PlayStation 5 blir årets produkt, skriver Kompletts kommunikasjonssjef Kristin Hovland i en e-post til Tek.no.

Hun sier de også har sett interesse for Xbox Series X, men ikke like mye:

– Når det gjelder Xbox så er det som en lillebror som holder godt fart i svingene. Er det en ting korona-situasjonen har lært oss så er det at dataspill og gaming aldri har vært mer populært, avslutter hun.

