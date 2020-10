Sony med klar oppfordring: PS5 får ikke selges i butikk i 2020

Ole Henrik Johansen 27 Okt 2020 15:50

19. november starter salget av PlayStation 5, men du vil neppe få kjøpe den i en butikk i 2020. Sony har nemlig satt ned foten og lagt klare føringer for hvordan de vil at salget av den nye konsollen skal foregå, melder Gamer.no

Selskapet har gitt klar beskjed om at de ikke ønsker å bidra til økt smitte av covid-19. Derfor skal salget av den nye konsollen kun foregå via nettbutikker.

Nettstedet hevder å ha fått innsyn i en intern beskjed hos et forhandlerledd. Og det er ikke bare en oppfordring om hvordan salget skal foregå, men også en klar beskjed om at overtredelser vil ødelegge for fremtidig salgssamarbeid mellom partene.

Vi har kontaktet Sony, men foreløpig ikke fått svar. De har heller ikke ønsket å kommentere overfor Gamer.

Coop Norge og Elkjøp bekrefter nettsalg

Coop Norge, som blant annet har Coop Obs-butikkene, bekrefter at de har fått en oppfordring, og at de vil basere salget av PlayStation 5 via nettet. Men de poengterer ovenfor nettstedet at de oppfatter situasjonen som en oppfordring, og ikke et påbud.

At Sony kommer med dette påbudet virker jo fornuftig. Den nye konsollen har høstet skyhøy interesse blant våre lesere, og det vil neppe være noe tvil om at salg over disk ville gitt lange køer i butikkene.

Også Elkjøp bekrefter at de ikke vil selge PS5 fysisk i butikk når lanseringsdagen kommer. Samtidig så bekrefter de at vil tilgjengeliggjøre et begrenset antall konsoller i nettbutikken, slik de også har sagt til oss tidligere.

Det virker å være i tråd med det mange har poengtert den siste tiden. At det i starten vil bli et jag etter å få kloa i et eksemplar, og at Sony på langt nær har klart å produsere nok konsoller til å mette markedet med det aller første.