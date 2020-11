PlayStation 5 innfrir på det aller meste

Men konkurransen har aldri vært hardere.

De lærde strides om PlayStation 5-designet er moderne og lekkert eller glorete og barnslig. Stor er den i hvert fall. Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 6 Nov 2020 14:00

Det er liten tvil om hvem som vant forrige kapittel i den store konsollkrigsagaen. Sony har solgt godt over 100 millioner eksemplarer av PlayStation 4 de siste syv årene, og vi er blitt servert fantastiske spill på rekke og rad i løpet av konsollens levetid. Microsoft bommet på sin side kraftig med ideen om å gjøre Xbox One til en slags TV-hub, og har brukt de siste årene på å nullstille situasjonen.

Denne høsten er det på tide med et nytt kapittel, ledet an av Sony PlayStation 5. Den 19. november slippes den nye spillkonsollen i Norge, og butikkene er for lengst utsolgte . Det kan nok delvis skyldes at butikkene her i landet ikke har fått så mange enheter de hadde håpet på fra Sony, men også en «ekstrem interesse», skal vi tro butikkene vi har snakket med.

For Sonys PlayStation-konsoller har i mange år vært nordmenns favoritt, men nå har det «blå laget» hardere konkurranse enn noen gang tidligere. Xbox Series X er en fantastisk spillkonsoll , og Microsoft har lært av feilstegene de tok med Xbox One.

I en konsollkamp som vil vare i årevis fremover er det umulig å kåre en «vinner» mellom de to konsollene allerede på dag én, for det hele koker jo ned til spillene som kommer. Men én ting er i hvert fall sikkert: Uansett hvilken spillkonsoll du velger kan du glede deg til mange, mange timer med moro.

Vi har hatt PlayStation 5 i et par uker nå, men ikke alt på konsollen er låst opp ennå. Derfor avventer vi en karakter før vi har testet alt sammen. Likevel har vi fått testet ganske mye allerede, som du kan lese om under.

Sony PlayStation 5 annonse Sjekk prisen Fordeler Veldig stille og kjølig i bruk

God håndkontroller (selv med litt gimmicky haptisk tilbakemelding)

Lynrask

Korte lastetider

Strålesporing i spill ser fantastisk ut

Fine og gode menyer Ting å tenke på Enorm

Gamle håndkontrollere fungerer ikke på nye spill

Ingen "Quick Resume" som Xboxene har

Lite lagringsplass, og foreløpig ingen måte å utvide på

En gigant

PlayStation 5 er større enn du tror. Uansett om du har sett bilder av den og laget deg et mentalt bilde av hvor stor den er i virkeligheten, så er den sannsynligvis enda større.

Vi kalte Xbox Series X «gigantisk» og sa den lignet på en monolitt på TV-benken, men hele referansegrunnlaget vårt endret seg da PlayStation 5 kom veltende inn døren. Den er 26 centimeter dyp, 10,4 centimeter bred og hele 39 centimeter høy. Altså 9 centimeter høyere (eller bredere, alt ettersom) enn Xbox Series X. Sonys PlayStation 3 var også et beist da den ble lansert, men selv den ser liten ut i forhold til PlayStation 5, men en bredde på «bare» 32,5 centimeter.

Bortsett fra rent fysiske mål gjør PlayStation 5 seg enda større på TV-benken på grunn av utformingen sin. Designet gjør at den skiller seg betydelig mer ut enn det kantete og mer konservative designet til Xbox Series X.

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X og Nintendo Switch. Niklas Plikk, Tek.no

Design er en smakssak, så vi skal ikke kåre en vinner her, men vi kan i hvert fall si at vi synes materialvalgene Microsoft har gjort er bedre enn Sonys.

Vi ble spesielt overrasket da vi oppdaget at det svarte feltet i midten av konsollen er laget i blank og relativt myk plast, ikke helt ulikt materialet som dekket nevnte PlayStation 3, som de deretter gikk vekk fra med PlayStation 3 Slim og etterfølgeren PlayStation 4. Det er rett og slett et material som så vidt ser bra ut på dag én, og som vil trekke til seg både støv, fingeravtrykk og riper over årene.

De hvite sidene på PlayStation 5 er derimot laget i matt, hvit plast, og tar du frem lupen vil du se at den ruglete overflaten på innsiden av «finnene» faktisk er bitte små firkanter, trekanter, sirkler og kryss - symbolene som har blitt synonyme med PlayStations kontrollere. Fin detalj!

På innsiden av «finnene» er det et ruglete mønster, som ved nærmere inspeksjon viser seg å være små firkanter, trekanter, kryss og sirkler. Niklas Plikk, Tek.no

I en lang video demonstrerte Sony nøyaktig hva de har tenkt da de designet PlayStation 5, og mye koker ned til kjøling. PlayStation 4 hadde et varmeproblem, og alle som har eid en PlayStation 4 i noen år kjenner godt til hvor varm den kan bli, og følgende hvor høylytt viften er.

Ved hjelp av en kjølevifte på 120 millimeter som trekker inn luft fra begge sider, og flytende metall for å hjelpe varmeoverføring fra prosessor og ut til varmesprederen, skal kjøleproblemene være en saga blott. Etter å ha testet den nye konsollen en stund nå, virker det som det kan stemme. Mer om det senere.

Bortsett fra det unike designet er det meste som forventet på overflaten. På framsiden har du en utløserknapp for det optiske drevet, samt en av/på-knapp og USB-A- og USB-C-kontakter, mens du har et litt større utvalg av USB-A-kontakter på baksiden. Xboxene har ikke en eneste USB-C-kontakt, så kudos til Sony for å inkludere i hvert fall én.

HDMI 2.1-kontakten er naturligvis på plass bak, og som Sony skryter av på esken kan dette i teorien by på 8K-oppløsning eller 4K-oppløsning i 120 fps. Med tanke på at det første spillet vi får prøve på konsollen tvinger oss til å velge mellom 4K med 30 fps og 1080p med 60 fps, fremstår skrytetallene nesten parodiske.

Et friskt pust

Sony har ikke bare gitt konsolldesignet en skikkelig overhaling, men også grensesnittet er helt nytt på PlayStation 5. Der vi synes det var ganske kjedelig at Microsoft hadde valgt nesten helt identiske menyer på Xbox Series X som tidligere generasjoner, er det gøy å se at Sony har fortsatt å utvikle systemet sitt.

For alle som har brukt en PlayStation 4 er grensesnittet lett gjenkjennelig, med en menystruktur hvor du blar deg bortover horisontalt mellom overordnede valg, før du kan fordype deg i hver enkelt ved å trykke nedover. I PS5 har de imidlertid skilt ut medieapper fra resten av spillappene, og systemvalget ligger alltid lett tilgjengelig øverst i høyre hjørne - separat fra resten av menyene. Dette synes vi både ser pent ut og oppleves som mer oversiktlig enn Xbox-menyene.

Når du er inne i et spill vil du kunne raskt hoppe tilbake til PlayStations hovedmeny ved å trykke på PlayStation-knappen på kontrolleren. Her får du presentert litt informasjon om spillet du spiller.

I Spider-Man: Miles Morales fikk vi for eksempel opp hvilken «achievement» vi for øyeblikket var midt inne i, og man kan se hvilke andre achievements man nylig har vært gjennom. Man ser også ulike aktiviteter man kan gjøre i spillet, og hvilke oppdrag som fortsatt gjenstår. Sony har sagt at det etter hvert også vil finnes guider og tips til spillet på denne menyen. Sitter du fast i et spill vil du i teorien altså bare kunne trykke på PlayStation-knappen, og konsollen vil kunne gi deg et relevant hint i form av en videosnutt basert på hvor du er i spillet. Sony sier dette skal gjøre at du slipper å google deg frem hvis du sitter fast, som potensielt kan lede til spoilere eller på annen måte ødelegge spillopplevelsen. Dette virker som en kul idé, men ikke noe vi har fått prøve ennå.

Vi har foreløpig heller ikke fått sett noe nærmere på PlayStation Plus, PlayStation Now eller mediedelen av konsollen. Dette skal vi se nærmere på senere, og vil oppdatere denne testen så fort vi har hatt anledning.

Ny og bedre kontroller

DualSense-kontrolleren har et design som skiller seg ut. Niklas Plikk, Tek.no

Og når vi snakker om nyheter: PlayStations håndkontrollere har fått en stor designoverhaling. Borte vekk er det gamle DualShock-designet, og nå heter kontrolleren DualSense.

Knappe-layouten er identisk som forrige generasjon, bortsett fra en av/på-knapp for mikrofonen under PlayStation-knappen. Overflaten kjennes litt mer ru enn tidligere, og hele kontrolleren har fått en litt større og rundere passform i hendene. Den oppleves nesten som en mellomting mellom Xbox-kontrolleren og tidligere PlayStation-kontrollere. Jeg liker det, men det kan nok hende flere vil savne det nesten kantete og smale grepet til DualShock-kontrollerne.

Designendringen kommer nok både for å gjøre kontrolleren mer behagelig å holde, men også for å ha plass til de nye haptiske motorene som sitter på innsiden. For i tillegg til å kunne lyse og lage lyd, er kontrolleren i stand til å vibrere med langt større nøyaktighet enn før. Du kan for eksempel kjenne små dirr mens spillkarakteren går bortover sand, og litt mer kraftfulle dunk når man beveger seg over til mer solid underlag. Du kan kjenne vibrering på bare én side av kontrolleren, som gradvis beveger seg mot den andre.

Hvor virkningsfullt dette faktisk blir vil være opp til spillutviklerne. I Spider-Man: Miles Morales, det eneste spillet vi har fått prøve som faktisk er optimalisert for PlayStation 5, har de ikke benyttet seg i særlig stor grad av nyansene av haptisk tilbakemelding i selve kontrolleren. Det man derimot kjenner veldig godt er de nye triggerknappene på toppen.

For triggerknappene har også blitt betydelig endret. De ser like ut på overflaten, men når du trykker dem ned kan du plutselig kjenne motstand. Motstanden varierer basert på hva du gjør, og dette er også styrt av hva spillutviklerne velger å bruke dem til.

I Spider-Man: Miles Morales brukes triggerknappene, spesielt R2-knappen, til å svinge rundt omkring. Her kjenner man tydelig motstand når man trykker knappen ned, noe som definitivt gjør inntrykk.

De haptiske triggerknappene gjør at du av og til må trykke ekstra hardt for å få dem til å reagere. Vi er ikke helt solgt på ideen. Niklas Plikk, Tek.no

Nøyaktig hva slags inntrykk det gir, er en annen sak. Vi heller fortsatt mot at spesielt triggerknappene føles litt ut som en gimmick, mens den haptiske vibreringen virker mer som en naturlig oppgradering av det vi kjente fra tidligere generasjoner.

Det ble kanskje ekstra merkbart da vi begynte å spille det gamle Spider-Man-spillet på PS5-en, hvor triggerknappene igjen føles som vanlig, uten motstand. Vi savnet ikke det harde trykket, og setter egentlig pris på å vite hvordan knappen vil føles å trykke på, før man trykker den ned.

Den nye kontrolleren ligger veldig godt i hånden. Bedre enn forgjengeren, synes vi. Niklas Plikk, Tek.no

Knappene ellers har for øvrig også blitt bittelitt annerledes, med en litt mer dempet klikkelyd, men ellers veldig lik følelse som før.

Uansett om den haptiske vibreringen blir en suksess eller ei, virker det direkte forbrukerfiendtlig å tvinge alle til å kjøpe nye DualSense-kontrollere for å spille nye PlayStation 5-spill, når knappelayouten er helt identisk. For all del, du kan spille gamle PlayStation 4-spill på konsollen med gamle kontrollere, men ikke nye. Det er dumt.

Kontrolleren har for øvrig endelig fått USB-C-lading, og batteritiden virker å være overraskende god. Vi spilte i nærmere 10 timer før vi måtte lade kontrolleren, noe vi synes er ganske solid. Faktisk mer enn den oppgitte batteritiden på åtte timer.

Baksiden av PlayStation 5. Niklas Plikk, Tek.no

Lynrask SSD, men ingen «quick resume»

Både Microsoft og Sony har pratet mye om ytelse i sine nye konsoller - både i form av rå grafikkraft, men også hastigheten til konsollenes lagringsmedier. Sonys M.2 NVMe SSD skal være omtrent dobbelt så rask som Microsofts, med en overføringshastighet på svimlende 5,5 GB/s, og det gjør virkelig utslag for spill som har fått utnytte den ekstra hastigheten.

Vi har foreløpig bare fått prøve ett «next gen»-spill i form av Spider-Man: Miles Morales. Fra PlayStation-hovedmenyen til man er inne i spillet, klar for action, tar det bare 16 sekunder.

Så rask innlasting, helt fra scratch, opplevde vi ikke på Xbox Series X.

Men selv om Sony ser ut til å laste inn raskest på splitter nye spill, kan de ikke skryte av de samme hastighetene på eldre, uoptimaliserte spill. Se på dette:

Det er naturligvis betydelig kortere lastetider på PlayStation 5 sammenlignet med forgjengeren, men ingen er i nærheten av lastetidene til Spider-Man: Miles Morales, som benytter seg av alle de nye fordelene til konsollen.

Det er synd, spesielt for alle som hadde håpet på lynraske lastetider for også eldre spill.

PlayStation 5 har heller noe som tilsvarer Xboxens smarte «Quick Resume»-funksjon. Mens du kan hoppe mellom fire-fem spill på Xboxen uten at spillene begynner helt på nytt, og med minimal lastetid, vil samtlige PlayStation-spill laste inn helt på nytt hver gang du bytter mellom dem.

Skal du for eksempel inn og sjekke en ting i God of War, før du hopper over til Spider-Man, må du først laste inn God of War på ett minutt og fire sekunder, før du må vente i ytterligere 51 sekunder på at Spider-Man skal laste inn. Ikke akkurat det vi hadde håpet på da vi hørte om konsollens lynraske SSD.

Dette vil nok bli et mindre og mindre problem når flere spill vil dra full nytte av den nye arkitekturen, som nevnte Spider-Man: Miles Morales, men det er synd at man ikke kan ha samme opplevelse med eldre titler.

Hvis du derimot bare spiller ett og ett spill, som jo kanskje de fleste gjør, vil du ikke merke så mye til fraværet av Quick Resume. Du kan nemlig hoppe inn i tidligere spillsesjoner nærmest umiddelbart, slik at du kan fortsatte akkurat der du slapp. Du kan bare ikke gjøre det med flere spill.

Lite lagringsplass

Det er begrenset med lagringsplass, og ved lansering går det ikke an å utvide den heller.

Som sagt, SSD-en i PlayStation 5 er lynrask, men det er ganske begrenset med lagringsplass her. For akkurat som Microsoft oppgir Sony den totale lagringsplassen på SSD-en, men ikke hvor mye som faktisk er tilgjengelig for brukeren. Totalt er SSD-en på 825 GB, men i praksis har man bare 667 GB man kan bruke.

Lagringsplassen kan utvides, men det krever en liten operasjon av konsollen. Sony sier nemlig at du kan kjøpe installere en egen M.2 NVMe-SSD i konsollen, men de har foreløpig ikke sagt noe om hva slags spesifikasjoner denne brikken må ha. Det er imidlertid naturlig å anta at den må være minst like rask som den innebygde, noe som gjør det til en relativt dyr affære foreløpig. For eksempel matcher spesifikasjonene en Samsung 980 Pro-SSD, men den koster 2.600 kroner i 1 TB-versjon - ikke helt ulikt prisen for Microsofts proprietære minnekort. Fordelen er naturligvis at prisen på en ikke-proprietær SSD sannsynligvis vil falle mye raskere.

Sony har dessuten sagt at det ikke vil være mulig å oppgradere lagringen fra lanseringsdagen, og heller ikke oppgitt hvilke SSD-er som vil være støttet. Dette skal komme i en fremtidig oppdatering. Frem til det skjer vil du måtte klare deg med 667 GB.

Ett nytt spill

Vi liker de nye menyene veldig godt.

Okay, så Spider-Man: Miles Morales laster raskt, men hvordan er det egentlig å spille?

Vel, det ser unektelig pent ut. Spillet er det første på Sonys nye konsoll som har støtte for såkalt strålesporing, som gir langt mer naturtro gjengivelse av lys, og kombinert med Insomniacs allerede robuste og lekre spillmotor fra det opprinnelige Spider-Man-spillet, er resultatet rålekkert.

Du kan svinge deg rundt på et snødekket Manhattan, og solens gjenskinn i snø og is er virkelig utrolig. Med strålesporing aktivert er spillet satt til 4K og 30 fps, og vi merket aldri noen «frame drops» eller andre forsinkelser. Det er denne modusen som er satt som standard, mens man må inn i innstillingsmenyene hvis man vil endre til såkalt «performance mode», for å låse opp raskere bildeoppdatering.

I performance mode får du 60 bilder i sekundet, men strålesporing, forbedret lys og andre visuelle goder forsvinner. Spillet bytter også vekk fra ekte 4K-oppløsning, til en løsning som oppskalerer objekter fra lavere oppløst kilde.

Vi hoppet litt mellom begge de to forskjellige modiene, men endte opp med å stort sett spille gjennom spillet i performance-modus med 60 bilder i sekundet. Når man ble vant til de silkemyke bevegelsene man opplever med 60 fps, føltes det rett og slett hakkete å hoppe ned på 30 fps igjen. Spillutviklerne har også klart å lure seg til et resultat som kan minne om strålesporing via smart bruk av såkalt cube-mapping, selv om det naturligvis ikke er like bra som «ekte» vare.

Det er litt trist at det første spillet Sony viser frem, som virkelig skal representere den nye konsollgenerasjonen, tvinger oss til å velge mellom 4K og 60 fps, da dette har blitt brukt som et salgsargument i så lang tid. Spillutvikleren Insomniac sa til og med på Twitter tidligere i sommer at «performance mode» hadde 4K 60 fps , uten å nevne at det ikke var «native» 4K. Dette er nok flisespikkeri for de fleste, men vi synes likevel det er litt synd.

Det blir spennende å se hvordan resten av Sonys imponerende spill-line-up blir, for det er virkelig mange godsaker på vei. Til lansering får vi Sackboy: A Big Adventure, Godfall, Dirt 5, Devil May Cry 5: Special Edition, Demon’s Soul, Bugsnax ++, mens spill som Ratchet and Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West, Hitman 3, Deathloop, en God of War-oppfølger og mye mer er på vei.

Iskald og nesten lydløs

Uansett hvor mye vi har forsøkt å utfordre PlayStation 5-konsollen har vi fortsatt ikke fått den til å blåse i gang viften mer enn en jevn during. I våre støy- og temperaturtester ser vi at den er betydelig kjøligere enn Xbox Series X, men den bråker også litt mer. Det er såpass at vi klarer å høre viften fra et par meter unna når rommet er helt stille, men ikke noe vi klarer å legge merke til mens man faktisk spiller.

Hva som vil vise seg å fungere best i lengden - PlayStations litt mer støy, men mindre varme - eller Xbox’ musestille vifte med litt varme ytre - får vi bare vente og se.

Foreløpig konklusjon

Niklas Plikk, Tek.no

Vi har ikke fått prøve hver eneste detalj av PlayStation 5 ennå, og vi har ikke fått spilt så mange spill som vi hadde håpet å gjøre, men mange ting kan konkluderes allerede nå. Sony ser ut til å innfri de fleste forventningene, og den nye konsollen er på mange måter nøyaktig det man forventer av en «next gen»-konsoll. Den er raskere, kraftigere, større, kjøligere og betydelig stillere enn forgjengeren. Den har også en liten dryss av andre nyvinninger, som et lekkert og velfungerende menysystem, og en splitter ny håndkontroller som ligger bedre i hånda og byr på snacks som haptisk tilbakemelding.

Det er også en tradisjonell oppgradering, i form av at mange av de kommende stortitlene til PlayStation 5 vil være eksklusive for den nye konsollen. Skal du spille dem må du oppgradere, helt enkelt. Og Sony har virkelig lagt seg i selen for å gjøre det kommende spillutvalget fristende. Det er mange store (og eksklusive) spill på vei.

Skal du spille dem må du kjøpe dem til nypris også, for Sony har vært krystallklare på at de ikke har noen planer om å tilby nye spill via et abonnement slik Microsoft gjør med Game Pass. Du vil også måtte kjøpe en ekstra håndkontroller hvis du har planer om å spille med andre, for den gamle kontrolleren din vil ikke lenger fungere med de nye spillene.

Ingenting av dette er overraskende, for det er slik det har vært alle tidligere generasjoner også. Det er dyrt å oppgradere, og Sony tvinger deg nærmest til å gjøre det, for ellers får du ikke tilgang til de kommende stortitlene. I starten vil noen av titlene også slippes på PlayStation 4, mange med gratis oppgradering til PlayStation 5-utgaven hvis du oppgraderer, men de eksklusive PS5-spillene er rett rundt hjørnet.

Her synes vi Microsofts strategi, hvor Series X nesten fremstår som en ytelsesoppgradering mer enn en ny konsoll, er mer forbrukervennlig. Men om det vil ha noe å si når Sony frister med fantastiske, eksklusive spilltitler på rekke og rad, får vi vente og se.

Vi oppdaterer denne testen med karakter så fort vi har testet PlayStation Plus, PlayStation Now og mediedelen av konsollen senere.