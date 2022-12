Endelig får AirTag sin lovede oppdatering

Skal forhindre «stalking».

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Allerede da Apple slapp sin sporingsbrikke AirTag våren 2021 var de klar over at teknologien i teorien kunne brukes til å spore personer vel så godt som gjenstander. Likevel tok det ikke lang tid før Apple måtte ta ytterligere grep for å forhindre overvåkning.

Tidlig vinteren 2022 – altså for snart ett år siden – ble vi dessuten lovet endringer som skulle gjøre det enda vanskeligere å bruke AirTager til å «stalke» personer uten at det oppdages. Dette kan for eksempel gjøres ved å gjemme en AirTag-brikke i en veske eller bag som tilhører noen andre, og på den måten er det mulig å få en oversikt over hvor vedkommende befinner seg.

Men det er først nå i disse dager at endringene som skal gjøre dette enklere å oppdage faktisk kommer. Den nye funksjonaliteten krever dessuten både iOS 16.2 og et par fastvareoppdateringer til selve AirTagen.

Skal gi lyd fra seg

Det er da snakk om fastvareoppdatering 2.0.24, som tillater brukere av iPhone 11, 12, 13 og 14 til å benytte «Precision Finding» via ultrabredbånd for å lokalisere en fremmed AirTag innen rekkevidde. Dette gjør det enklere å faktisk finne en godt gjemt AirTag.

Videre vil denne oppdateringen føre til at en AirTag som beveger seg sammen med deg – og som faktisk tilhører noen andre – gir fra seg en advarsel både i form av lyd og melding på din mobiltelefon. Da gitt at du har en oppdatert iPhone for hånden.

Foruten dette får AirTag også fastvareoppdatering 2.0.36, som skal fikse en feil i sporingsbrikkens akselerometer. Dette skal visstnok gjøre det enklere å oppdage om en AirTag er i bevegelse eller ikke.

Merk altså at disse endringene krever at AirTagen faktisk er oppdatert, men dette er noe som skal skje automatisk når den er innenfor rekkevidde.