Lufthansa ombestemmer seg om AirTags

Bannlyst og tillatt igjen på tre dager.

Denne uken gikk Lufthansa ut og bannlyste Apples AirTags i innsjekket bagasje. Årsaken var en streng tolkning av regelverket med tanke på Bluetooth-senderen i AirTag som ikke lar seg skru av.

Dermed tok det også av i kommentarfelt rundtom, med reisende som hadde forholdsvis sterke meninger om avgjørelsen. Å ha en liten sporingsbrikke i bagasjen har blitt en trend. Apples små AirTags kan varsle hver gang de er i nærheten av en ny Apple-enhet, og de er det mange av. Dermed blir det lettere å finne tapt bagasje.

For Lufthansas del avsluttes imidlertid arbeidsuken med en kuvending. Selskapet har vært i kontakt med luftfartsmyndighetene som har presisert at Bluetooth-senderen i AirTag ikke er farlig likevel, skriver New York Times.

Slik så det ut i tråden under det opprinnelige innlegget på Lufthansas Twitter-konto. Mistanken om at flyselskapet kanskje ikke ønsker bortkommet bagasje funnet gjentas av flere tydelig irriterte stemmer.

Atter et forbud i innsjekket bagasje

Det har lenge vært forbud mot å ta med seg oppladbare litiumsbatterier i innsjekket bagasje, og selv om du har produktet med deg i flykabinen er det også størrelsesbegrensninger på batteriene du kan ta med. Mellom 100 og 160 wattimer må du spørre flyselskapet og kan ta med inntil to batterier, mens du over der igjen ikke kan ta med deg batteriet på fly i det hele tatt.

AirTags har ikke oppladbare batterier, men i stedet små flate CR2032-batterier, såkalte knappcellebatterier. Det var altså ikke batteriene som lå i veien for AirTagging av bagasjen.

Lufthansa viste tilsynelatende til mangelen på «flight mode» i senderne. Men har altså moderert seg fra den opprinnelige beskjeden i dagene siden.

Flere løsninger for bagasjesporing

Bagasje på avveie er et stort problem når det rammer, og det kan bety både mistet ferietid, tapte penger og kålete forsikringsoppgjør. Derfor har bagasjesporing etter hvert blitt et område som har hatt noen satsinger.

Det finnes flere aktører som har sporing via mobilnett og GPS. Denne typen enheter er ikke avhengige av at noen går forbi med en iPhone for å virke - men de må også ha avanserte funksjoner for å skru av senderne og gå i flymodus mens flyet er på vingene.

Apple AirTag 1 pack

Her til lands jobber selskapet BagID med løsninger som kombinerer AirTag-funksjoner og bagasjemerking.

Under ser du vår test av Apple AirTag fra lanseringstidspunktet i fjor. Siden testen har Apple oppdatert løsningen flere ganger og Hvor Er-løsningen rundt brikkene fungerer tilsynelatende bedre:

