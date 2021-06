Apple tar AirTag-grep: kunne brukes til overvåking

Nå skal sporingsbrikkene varsle omgivelsene bedre.

Apple AirTags, montert i en lærholder. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 5 Juni 2021 06:00

Nettstedet Cnet melder at Apple er i ferd med å rulle ut en viktig oppdatering til sporingsprikkene sine, AirTags .

Oppdateringen skal gjøre det vanskeligere å utnytte de små brikkene til å overvåke andre personer, slik teknologien deres i prinsippet åpner opp for.

Med AirTags kan du selvsagt finne igjen små ting i hjemmet ditt, men, om du mister en AirTag vil også «alle» iPhone-brukere i hele verden automatisk lete etter brikken for deg. Om de går i nærheten av en brikke du har mistet, vil telefonen deres automatisk oppdatere statusen for hvor brikken er på din iPhone.

I praksis er det dermed mulig å «miste» en sporingsbrikke ned i vesken til noen du vil spore, og få se en oppdatert posisjon hver gang personen er i nærheten av andre Apple-enheter. Som jo er nesten hele tiden, uansett hvilke enheter personen selv bruker.

Skal gi lyd fra seg hver dag

Fra tidligere av har AirTags vært innstilt til å gi fra seg en lyd med tre dagers mellomrom om den kom i bevegelse og var utenfor rekkevidde av eierens telefon, bare for å indikere for omgivelsene at den er i nærheten.

I den nye oppdateringen endrer Apple dette intervallet slik at brikken gir lyd fra seg hver dag med et tilfeldig 8 til 24 timers mellomrom. Slik skal det bli lettere å oppdage det om du blir sporet mot din vilje.

I tillegg til at dette lydsignalet kommer oftere, vil Apple lansere en ny Android-app i løpet av året. Denne skal gjøre en oppmerksomme på at det er aktive sporingsbrikker i nærheten. Den samme funksjonen skal også implementeres i iPhones «Finn min»-app, slik at iPhone-eiere får beskjed dersom en sporingsbrikke hele tiden følger deg rundt.

AirTags oppdateres automatisk med den nye sikkerhetsfiksen når de er i nærheten av en iPhone.