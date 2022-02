Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Apple gjør endringer for å forhindre «stalking»

AirTag oppdateres.

Apple gjør betydelige korrigeringer på sine AirTags etter at det er blitt rapportert om at AirTags blir brukt til å «stalke» personer.

– Vi har blitt klar over at enkeltpersoner kan motta uønskede sporingsvarsler av godartede årsaker, for eksempel når de låner noens nøkler med en AirTag på, eller når de reiser i en bil med et familiemedlems AirPods inni. Vi har også sett rapporter om dårlige personer som forsøker å misbruke AirTag til ondsinnede eller kriminelle formål, skriver selskapet i en pressemelding.

Apple uttaler at de derfor vil gjøre en rekke grep for å gjøre AirTags mer sikker.

Foruten at brukere nå skal varsles raskere om de beveger seg rundt med en ukjent AirTag, så skal også tonefrekvensen til brikken justeres. Dette vil gjøre at den oppleves å ha høyere lyd og dermed enklere å finne. Ultrabredbåndsbrikken i nyere iPhoner skal brukes til å lede en til den ukjente Airtagen, skriver The Verge.

De skriver også at eiere av iPhone 11, 12 og 13 vil kunne bruke «Precision Finding» for å lokalisere en fremmed AirTag innen rekkevidde, noe tidligere bare eieren av Airtagen kunne gjøre. Dette vil gjøre det lettere å faktisk lokalisere den, hvis den er godt skjult.

Når en AirTag lager lyd for å gi beskjed at den beveger seg med deg, vil du også motta et varsel på enheten din i form av en lyd, eller ved å anvende Precision Finding. På denne måten mener Apple at AirTagen enklere kan bli lokalisert, selv om du befinner deg i et område med mye lyd, eller høyttaleren er skadet.

Varslet vil også si hva slags enhet som er oppdaget i nærheten av deg - enten det er et par Airpods, en AirTag eller et par hodetelefoner - tidligere sto det bare «en enhet».

Android-brukere fikk også en app i desember de kan bruke for å lokalisere AirTags i nærheten.

Samarbeider med rettsinstanser

Selv om misbruk av AirTags er svært sjeldent ifølge Apple, så er «hvert tilfelle et tilfelle for mye», og at de således har samarbeidet med riktige rettsinstanser i hvert av disse tilfellene.

Videre uttaler de at det i kommende programvareoppdateringer vil brukere få opp en personvernadvarsel om at bruk av AirTags til å forfølge andre er en kriminell handling. Denne beskjeden vil også tydeliggjøre at offeret for forfølgelsen vil bli varsel, og at rettsmyndigheter vil kunne be om informasjon som identifiserer AirTagens eier.

De arbeider også med å oppdatere dokumentene sine for å bedre tilgjengeliggjøre informasjon om hvilke sikkerhetstiltak som gjøres, og hvordan finne ut om du blir forfulgt.