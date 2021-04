Her er AirTag - Apples sporingsbrikke

Kan vise deg veien til tingene du har mistet.

Apples «AirTag» er i bunn og grunn samme produkt som vi tidligere har sett fra blant annet Tile, Chipolo og Samsung. Apple kan imidlertid utnytte sitt enorme nettverk av enheter til å bedre mulighetene for å finne bortkomne brikker. Apple

Apple går rett i strupen på sporingsbrikkene fra for eksempel Tile og Samsung. På kveldens «Spring Loaded»-arrangement avduket de endelig sine såkalte AirTags, etter lang tids spekulasjon og rykteflom.

Enkelt fortalt er AirTag og andre sporingsbrikker små brikker du kan feste på eiendelene dine, og så vil de kommunisere med mobilen din slik at du kan finne dem igjen om du skulle miste dem av syne.

Apples brikker kan settes opp på samme måte som AirPods om du har en iPhone - du bare holder dem i nærheten, og så dukker paringsforespørselen opp på skjermen.

Apples AirTag kommer i plast og rustfritt stål. Apple

Viser deg veien

Om du befinner deg i nærheten av brikken vil iPhone 11 og iPhone 12 kunne benytte såkalt Ultra Wideband (UWB) for å guide deg til hvor den befinner seg - takket være U1-brikken ombord. Da vil du kunne bruke kameraet på telefonen til å «se» hvor brikken er hen, med avstandsvisning på skjermen og anvisninger lagt oppå kamerabildet.

For enheter uten U1-støtte vil du måtte finne brikken på «vanlig» vis, ved hjelp av dens innebygde høyttaler.

Hvis du har lagt fra deg brikken utenfor bluetooth-rekkevidde, slår Apples «Find my»-nettverk inn. Da kan iPhoner og andre Apple-enheter med bluetooth aktivert kommunisere med den mistede AirTag-brikken, og så får du vite omtrent hvor den befinner seg via telefonen din - helt anonymt, ifølge Apple.

Slik fungerer det for eksempel også hos Tile, men Apple har selvfølgelig en fordel i at det finnes ekstremt mange iPhoner og andre Apple-enheter rundt omkring.

Om noen finner en brikke som har blitt satt i mistet-modus kan de holde den i nærheten av en iPhone eller en annen enhet med NFC-støtte, og så vil de komme til en nettside hvor du kan legge inn telefonnummeret ditt for å bli kontaktet, om du ønsker.

Slik vil du kunne bruke telefonen til å finne en bortkommen brikke om du ikke kan høre den. Apple

Personvern i fokus

Apple fremhever også at AirTag-brikkene er designet for å unngå at det er mulig å spore deg ved hjelp av dem, ved at bluetooth-signalet de sender ut stadig endres. iOS-enheter skal også kunne merke om noen bærer rundt på en AirTag som ikke tilhører dem, og om en brikke som har vært borte fra eieren lenge flyttes på, vil den spille av en lyd for å tiltrekke oppmerksomhet, ifølge Apple.

Selve brikkene har rundt et års batteri, og batteriene er utbyttbare. Noen av markedsleder Tiles tidligere brikker manglet eksempelvis utskiftbare batterier, slik at brikken rett og slett sluttet å fungere når batteriet var tomt, men dette endret de heldigvis til siste generasjon. Noen av konkurrentene har imidlertid hatt oppladbare batterier, som kanskje er den beste løsningen.

Ellers er AirTag-brikkene IP67-sertifisert, så de skal tåle både støv og å bli senket i vann. Prisen er satt til 329 kroner for én eller 1099 kroner for en firepakning, og de blir tilgjengelige for salg fredag 30. april.

Brikkene kommer også i typisk Apple-stil med tilbehør, denne gang i form av ulike festeanordninger. De nevner for eksempel en nøkkelring og ulike stropper, men her kommer garantert også tredjeparter til å komme på banen, så det blir nok mye å velge i. Apple har selv også inngått et samarbeid med Hermés.