Ikea lanserer smart luftmåler

Den nye luftmåleren Vindstyrka. Kamera Ikea

Det er langt fra første gang Ikea lager apparater som skal bidra til å både måle og bedre inneklimaet. Tilbake i 2021 lanserte de Starkvind, en luftrenser forkledd som et bord, og i fjor kom deres aller første luftmåler Vindriktning på markedet. Den synes vi var helt grei.

Så hvorfor enda en luftmåler?

Fordi deres nye luftmåler, Vindstyrka, er smart.

Selv om den helt fint skal kunne fungere som enkeltstående luftmåler uten oppkobling til en smarthub, så vil man naturlig nok kunne bedre utnytte dens funksjoner ved å koble den opp mot selskapets Matter-støttede smarthub Dirigera. Det samme vil trolig gjelde for andre smarthubber, slik som Homey.

Den måler skadelig partikkelnivå, fuktighet, temperatur og gassaktig forurensning, som er synlig på luftrenserens skjerm.

I pressemeldingen deres skriver Ikea også at man gjennom appen vil kunne be Starkvind om å øke vindhastigheten basert på partikkelnivået i rommet, når den er koblet til en smarthub og derav respektive smarte dingser.

Helt hvorfor de trenger frem Starkvind fremstår derimot noe uklart for oss, ettersom de samtidig på egen nettside skriver om nettopp dette produktet at «den automatisk oppdager partiklene (PM2.5) i luften og tilpasser viftehastigheten». Med andre ord burde Starkvind klare dette helt fint uten noen hjelp fra Vindstyrka.

Filtrerer ikke alt

Legg for øvrig merke til at Ikeas luftrensere - Förnuftig og nevnte Vindstyrka - bare filtrerer ut partikler i PM2,5-størrelsen, som er betydelig større enn det mange andre luftrensere klarer å filtrere ut.

I vår samletest av luftrensere hadde alle rensere HEPA-filter, som er sertifisert for å filtrere partikler ned PM 0,3-størrelsen. De kan også måle luftkvaliteten selv og justere effektiviteten deretter.

Kamera Ikea

Vindstyrka kommer i april

Ifølge sin egen pressemelding planlegger Ikea å lansere den nye luftmåleren sin allerede i april i år, og angivelig skal den bli tilgjengelig på alle deres markeder.

Produktsjef for Ikea Sverige, Henrik Telander, uttaler at de ønsker å skape et rimelig alternativ til luftkvalitetssensorer.

– Med VINDSTYRKA har vår ambisjon vært å lage en rimelig og høytytende luftkvalitetssensor for å hjelpe kundene våre å bli mer bevisste på kvaliteten på luften de puster inn i hjemmene sine.

PR-ansvarlig for Ikea Norge, Stine Odland sendte i etterkant av publisering en e-post, hvor hun opplyser at prisen på Vindriktning vil bli 479 kroner.

Oppdatert 15. februar, 2023: Vi hadde ikke prisen på produktet ved publisering. Dette er lagt til nå.

Mer om IKEAForurensningLuftrenser