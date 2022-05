Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste billige luftrenser (2022)

Stor test av luftrensere – pollenallergikernes nye bestevenn

Mens mange jubler over vår, sommer og sol, kommer de varme årstidene også med dårlig nytt for mange: Pollen. Disse nærmest usynlige fiendene som fyller vårluften kan være trøblete, og det var også årsaken til at vi for første gang har testet luftrensere her på Tek.no.

Vi har tatt for oss ni forskjellige luftrensere, alle med relativt like spesifikasjoner og pris, mens størrelsen varierer litt. De er alle egnet for små til mellomstore rom, de kostet alle mellom 1500–2000 kroner da vi tok dem inn til test og de er alle ganske kompakte og fine.

Noen av dem har også andre fordeler som WiFi-tilkobling, app-styring og bærehåndtak, og dette anses naturligvis som hyggelige, om enn ikke kritiske, bonuser.

Derfor er det lurt å ha en luftrenser

Det er flere ting en luftrenser kan gjøre, men dens aller største styrke er evnen til å fjerne veldig, veldig små partikler fra luften. Ting du hverken ser eller tenker så mye over, men som kan påvirke hverdagen ganske mye.

For luftrenserne filtrerer ut det meste av luftbårne allergener, enten det er støv, pollen, muggsopp, muggsporer, støvmidd (og deres avføring), sot, tobakksrøyk og brannrøyk. Med HEPA-filter, som samtlige modeller i denne testen har, filtrerer de teknisk sett også ut luftbårne virus slik som coronavirus-partikler.

Det luftrensere derimot ikke kan forbedre er hvis luftkvaliteten er dårlig på grunn av for høy mengde CO₂ (Les: For lite oksygen), og HEPA-filteret i seg selv er heller ikke egnet for å ta hånd om matos og sterke lukter, såkalte VOCs (Volatile Organic Compunds). Dette krever en annen type filtrering, for eksempel via kullfilter, noe alle luftrenserne i testen også kan tilby. For de fleste er det inkludert i pakken, mens på to av dem må du kjøpe et slikt filter separat.

Luftrenseren vil heller ikke kunne hjelpe deg med å rense opp i støv, hår og partikler som allerede har lagt seg rundt omkring. Svever det rundt litt kattedander i luften vil luftrenseren trolig kunne filtrere det vekk, men har det allerede lagt seg på sofaputen må du heller ty til en støvsuger med HEPA-filter for å ta hånd om problemet.

Disse luftrenserne har vi testet:

Product Andersson APF 3.0 Wi-Fi Blueair Blue 3210 Duux Bright Smart Electrolux FA31-201GY Philips AC0820 Sensibo Pure Smartmi Air Purifier P1 Xiaomi Mi Air Purifier 3H Xiaomi Mi Air Purifier 4 Lite annonse Pris 1 590,- 2 099,- 1 965,- 1 799,- 1 490,- 1 699,- 1 186,- 1 546,- 2 094,- Pris ved publisering: 1590 kr 2000 kr 1965 kr 1600-2200 kr 1490 kr 1699 kr 1200 kr 1900 kr 1450 kr Areal (maks.) 45 m² 43 m² 40 m² 40 m² 49 m² 16 m² (27 m² med "Pure Boost") 30 m² 45 m² 43 m² Luftstrøm (maks) 350 m³/h 210 m³/h 200 m³/h 202 m³/h 200 m³/h 130 m³/h 250 m³/h 380 m³/h 360 m³/h Produktvekt 5.65 kg 1.68 kg 3.3 kg 2.5 kg 2.4 kg 1,9 kg 3 kg 4.8 kg 4.8 kg Rengjøringsmetode HEPA-filter, Kullfilter HEPA-filter, Kullfilter HEPA-filter, ionisering, kullfilter HEPA-filter, Kullfilter Ionisering, HEPA-filter, Kullfilter HEPA-filter, Kullfilter HEPA-filter (kullfilter kan også kjøpes) HEPA-filter, Kullfilter HEPA-filter, Kullfilter Oppgitt lydnivå 30, 55 dB 48, 48 dB 32, 60 dB 26, 49 dB 34, 61 dB max 53 dB 19, 49 dB 33 - 64 dB 33 - 61 dB

Slik har vi testet Vi har testet luftrenserne i et relativt lite hjemmekontor på omtrent 10 kvadratmeter, eller 22 kubikkmeter. Det er ikke hermetisk lukket slik en helt isolert labtest vil kunne være, men til gjengjeld vil det gi resultater nærmere det du vil oppleve hjemme selv. Luftrenseren er satt i den ene enden av rommet – 60 centimeter fra veggen – og hver av dem er testet på to ulike nivåer: Den kraftigste nivået (for å sjekke hvor bra de kunne yte, uansett støynivå) og deretter på et stille lydnivå. Vi satte grensen ved 40 desibel, målt én meter unna, som vi opplevde som nesten helt musestille der vi satt på kontoret. Partikkelmåleren hadde vi i motsatt enda av rommet fra luftrenseren. For å teste hvor gode luftrenserne er til å filtrere luften har vi tent på tre fyrstikker i rommet, og latt røyken fra dem fordele seg ut i to minutter. Påtente fyrstikker sender ut millioner av små partikler på omtrent 0,3 mikrometer (300 nanometer) i størrelse, og egner seg dermed utmerket for å vurdere filtreringsevnen til luftrensere. Dette anses å være blant den vanskeligste partikkelstørrelsen for mekaniske filtre som HEPA å fjerne. Deretter har vi gjort målinger etter 30 minutter, for å se hvor stor andel av partiklene som er filtrert ut, ved hjelp av en profesjonell partikkelmåler. På maksimal kraft klarer mange av luftrenserne å filtrere ut det meste av partiklene i luften i løpet av en halvtime, mens forskjellene var større da vi skrudde ned viftenivået. Ettersom de fleste ønsker å ha en luftrenser stående på i et rom hele tiden, helst så stillegående som mulig, er det den laveste målingen som trolig vil være filtreringen de vil oppleve i praksis. Rommet var tomt under testing, og ble «resatt» til normalt nivå mellom hver test – noe vi naturligvis sjekket med partikkelmåleren for hver gang. Vi har også brukt hver enkelt luftrenser i en dag stående i nærheten mens vi har jobbet på hjemmekontoret, på soverommet mens vi har sovet samt testet ut de ulike funksjonene de har å by på. Vi har også sett på hvor enkelt det er å bytte filter (og hvor mye det koster). Filterbytte var imidlertid så enkelt på samtlige at det viste seg å være overflødig. Mer +

Dette bør du tenke på når du kjøper luftrenser

I testene våre har vi fått bekreftet påstanden om at man heller bør kjøpe en luftrenser som er «for stor», enn en som er akkurat passe. Vil du for eksempel ha en luftrenser til soverommet ditt på 20 kvadratmeter, vil du ikke kjøpe luftrenseren som sier den maksimalt kan rense 20 kvadratmeter – gå heller for det dobbelte.

For større totalstørrelse betyr større vifter, som betyr at de kan flytte mer luft med mindre kraft. Dette gjør at de største modellene kan rense rommet like raskt som de minste på samme tid, men gjøre det stillere, fordi viftene ikke trenger å snurre så raskt.

Ulempen med dette er naturligvis at de dermed tar mer plass, og det er ikke alle som vil ha en diger plastkasse i rommet. Men det er en avveining du bør være klar over.

Det er også romstørrelsen, eller kapasiteten, til luftrenseren som bestemmer prisen. Desto større rom den er egnet for, desto dyrere blir det. Luftrenserne i denne testen tilhører det nedre sjiktet av prisstigen.

Du bør også stille deg spørsmålet om du faktisk trenger at luftrenseren er smart. Vi tenkte i utgangspunktet at dette vil være en stor fordel, men med mindre du vil kikke på historiske data og se hvordan luftkvaliteten endrer seg over tid, vil nok de fleste mene det er nok å sette luftrenseren på «Auto» og deretter bare la deg gå sin gang.

Dette har vi vurdert Effektivitet – Hvor raskt klarer luftrenseren å rense luften i rommet, både på et «rolig» nivå og på maks effekt

– Hvor raskt klarer luftrenseren å rense luften i rommet, både på et «rolig» nivå og på maks effekt Lydnivå – En luftrenser kan være så effektiv den bare vil, men bråker den så mye at du ikke vil bruke den hele tiden, mister den helt livsgrunnlaget sitt. Vi har derfor hatt et ekstra fokus på hva støynivået er på normalnivå i auto, som den trolig vil være på det meste av tiden.

– En luftrenser kan være så effektiv den bare vil, men bråker den så mye at du ikke vil bruke den hele tiden, mister den helt livsgrunnlaget sitt. Vi har derfor hatt et ekstra fokus på hva støynivået er på normalnivå i auto, som den trolig vil være på det meste av tiden. Størrelse – Mindre luftrensere er enklere å plassere og kan lettere skjules, men har også en tendens til å bråke mer og være mer ineffektive. De beste har en god balanse.

Mindre luftrensere er enklere å plassere og kan lettere skjules, men har også en tendens til å bråke mer og være mer ineffektive. De beste har en god balanse. Pris – Da vi tok inn luftrenserne til test kostet de alle omtrent 1500 kroner. Siden den gang har noen blitt billigere mens andre har blitt dyrere. Vi har tatt utgangspunkt i prisen ved publisering.

– Da vi tok inn luftrenserne til test kostet de alle omtrent 1500 kroner. Siden den gang har noen blitt billigere mens andre har blitt dyrere. Vi har tatt utgangspunkt i prisen ved publisering. Ekstrafunksjoner – Funksjoner som wifi-tilkobling, smart tidsstyring, luftkvalitetsgrafer og informative skjermer er kjekt å ha, men ikke akkurat kritisk. Vi har imidlertid tatt det med i vurderingen. Mer +

Trykk på mer for å utvide tabellen.

Product Prosent renset etter 30 min (max) Prosent renset etter 30 min (under 40 dB) Lydnivå på auto Lydnivå i desibel Pris for nytt filter I bruk/funksjonalitet Andersson APF 3.0 Wi-Fi Blueair Blue 3210 Duux Bright Smart Electrolux FA31-201GY Philips AC0820 Sensibo Pure Smartmi Air Purifier P1 Xiaomi Mi Air Purifier 3H Xiaomi Mi Air Purifier 4 Lite

Best i test: Smartmi Air Purifier P1

Det er ganske overraskende at Smartmi Air Purifier P1 er testens billigste luftrenser, for den byr både på et lekkert design, smartfunksjonalitet og er blant testens beste maskiner til å rense luften, spesielt tatt størrelsen i betraktning.

P1 har et lekkert chassis i aluminium og et fint lærhåndtak som både ser pent ut og gjør det litt enklere å flytte rundt på doningen, i tilfelle du vil friske opp luften i forskjellige rom.

Så fort vi fikk skrudd av den irriterende pipelyden fra knappetrykkene i appen, var det ikke mye å klage på der heller. I appen kan du finjustere viftefarten, mens på selve enheten kan du velge mellom tre ulike hastigheter (eller auto).

Vi satte veldig pris på å kunne justere hastigheten på viftene i såpass mange trinn, for på flere av produktene i testen var forskjellen mellom nivåene kjempestore. Dermed måtte man velge mellom noe som var veldig stille, men ineffektivt, eller veldig bråkete med høy effekt. Med P1 (og Xiaomi 4 Lite) var ikke dette noe problem.

Når den er satt i auto, og luftkvaliteten er god, er den rett og slett ekstremt stillegående. Du må nesten legge øret inntil for å høre at viften faktisk roterer der inne. Det er rett og slett imponerende.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

En funksjon for å deaktivere knappene på enheten finner vi imidlertid ikke her, noe Xiaomi kan skryte av, men dette er neppe noe mange vil trenge.

P1 er nesten alene om å støtte Apples HomeKit, og via en QR-kode var det lekende lett å koble den til Apples smarthjemsystem. Dermed kan du styre luftrenseren med stemmen, og koble dem opp mot automatiseringer i resten av hjemmet. Kjekt å ha.

På selve luftrenseren er det også et lite display med en indikator på toppen som skifter farge basert på luftkvaliteten, samt en oversikt som viser nivået av partikler på 0,25 mikrometer (for eksempel pollen), og knapper for tidsstyring og vifteeffekt.

Smartmi Air Purifier P1 er blant de fysisk mindre luftrenserne i testen, men kom likevel godt ut av testene vi gjennomførte. På maksimal luftstyrke renset den 99 prosent av de aller minste partiklene (0,3 mikrometer) på 30 minutter, og når vi skrudde ned effekten til et litt mer «levelig» lydnivå klarte den fortsatt å få unna 92 prosent av partiklene. Av de andre modellene i samme størrelse var det bare Electrolux som kunne vise til tilsvarende resultat, selv om begge måtte se seg slått av de store bautaene fra Xiaomi.

En annen ting som teller i Smartmis favør er det relativt billige filteret til 400 kroner. Dette kommer du trolig til å måtte bytte en gang i året, så her kommer det godt med at det er en hundrelapp billigere enn flere av konkurrentene.

Merk at det selges flere ulike filtre til Smartmis luftrenser, som spesialiserer seg på ulike ting. Filteret som satt i vår testenhet var ment for allergi og hadde ikke kullfilter. Sistnevnte er fint hvis du vil ha den på kjøkkenet og bli kvitt matos. Tenk på dette når du skal kjøpe filter. Prisen er det samme – 399 kroner.

Vi er ikke i tvil om testvinneren denne gangen. Pris, størrelse, funksjonalitet, lydnivå og ytelse – alt er på plass her. Rett og slett en fantastisk god luftrenser.

9 Imponerende Smartmi Air Purifier P1 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Nærmest lydløs, smart og effektiv luftrenser. Pen er den også! " Fordeler Krysse av Relativt kompakt og pent design

Krysse av Renset luften effektivt, både på maks effekt og rolig nivå

Krysse av Nesten helt lydløs på Auto

Krysse av Smart app

Krysse av Smarthjemstøtte (HomeKit)

Krysse av Billig

Krysse av Relativt billig filterbytte

Krysse av Informativt display på toppen Ting å tenke på Bytt Filter med kull-lag følger ikke med, men kan kjøpes separat

Xiaomi Mi Air Purifier 4 Lite

Hadde vi utelukkende sett på ytelse ville nok seieren gått til Xiaomi Mi Air Purifier 4 Lite. Men den er også betydelig større og litt dyrere enn testvinneren, noe som blir tatt med i vurderingen.

Men har du plass til en litt større luftrenser og trenger noe som kan fjerne pollen og andre uhumskheter i luften raskt og stillegående, er det ikke mye å klage på med Xiaomi Mi Air Purifier 4 Lite. Den er i ferd med å ta helt over for den andre Xiaomi-renseren vi har med i testen (3H), og det synes vi er like greit. De er veldig like, men denne modellen er både mer stillegående og mer funksjonsrik. 4 Lite er til og med litt billigere enn 3H, til tross for at den er nyere og bedre.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Xiaomi Mi Air Purifier 4 Lite er blant de større luftrenserne i testen. Dermed blir den litt mindre plasseringsvennlig, men desto mer stillegående og effektiv. I løpet av 30 minutter klarte den uten problem å tømme rommet for røyk, både på maks nivå (54,3 desibel) og på lavt nivå (39,1 desibel).

Den har også en finmasket justering av viftestyrken, og det var hele åtte forskjellige viftehastigheter som alle var under 40 desibel. Dermed kan du virkelig finjustere viftehastigheten til et nivå du er komfortabel med. Eller så kan du naturligvis bare sette den til «Auto», og glemme den helt.

Luftrenseren kan kobles til smarthjem via Xiaomi-appen, og du kan blant annet sette opp tidsplan for når den skal være aktiv, eller sette den til å automatisk skru seg av etter åtte timer bruk. Den har også en fin funksjon for å deaktivere knappene på selve enheten, slik at ivrige barnefingre ikke kan justere på innstillingene. Dette er det bare Xiaomis luftrensere i testen som tilbyr.

Filteret koster 400 kroner å bytte – altså blant de billigste i testen – og du får opp informasjon om hvor lenge det er til du må bytte hver gang du starter den. Du må trolig regne med et filterbytte hvert år hvis du vil at luftrenseren skal fungere optimalt.

Har du plass til en svær, hvit kasse i rommet, er dette den beste luftrenseren du kan kjøpe for små og mellomstore rom. Hvis du foretrekker en litt mindre størrelse, penere design og lavere pris, bør du heller gå for testvinneren fra Smartmi.

8.5 Meget bra Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En fantastisk luftrenser, så lenge du har plass til den " Fordeler Krysse av Kraftig og god ytelse, også når den er stille

Krysse av Smart app

Krysse av Trinnløs styring av viftehastigheten

Krysse av Svært stille i Auto-modus

Krysse av Ganske rimelig filterbytte

Krysse av Fint og informativt display Ting å tenke på Bytt Stor

Bytt Ikke like stille i "Auto" som et par andre modeller

BlueAir Blue 3210

BlueAir er nok blant de mest kjente merkene innenfor luftrensere, og de har en hel haug av modeller, spesielt i det øvre sjiktet. En av deres billigste modeller, Blue 3210, passet imidlertid ypperlig inn i testutvalget vårt på rundt 1500–2000 kroner.

Designet, både utseendemessig og teknisk sett, er enkelt og praktisk. Hele bunnen er egentlig et digert HEPA-filter ikledd et tøytrekk, som både ser relativt pent ut og fungerer som et slags grovfilter før det finmaskede filteret under.

Viften og den øvrige elektronikken er plassert i toppen, som enkelt kan vris av når du vil bytte filteret. Det hele virker gjennomtenkt og smart, for det er tydelig at det er filteret som avgjør hvor stort produktet er, og ikke noe annet designvalg.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

I bruk er BlueAir Blue 3210 svært stillegående. Kanskje for stillegående. Dens to laveste viftenivåer er begge på godt under 40 desibel, noe som er fint for de som er allergiske mot støy, men kanskje ikke for pollen. I testene våre klarer Blue 3210 solide 98 prosent på maks nivå, mens når vi skrur ned farten til nivå 2, for å komme unna 40-desibelgrensen, er den så stille at viftene så vidt er i gang. Dermed får den bare unna 84 prosent av røykpartiklene i rommet på 30 minutter.

Med tanke på hvor stille den var på dette nivået så skal man ikke kimse av resultatene, men det var andre modeller som klarte det bedre uten at vi ble plaget av støy.

Vi fikk også tilsendt storebroren Blue 3410 til test, som gjorde det svært godt i målingene våre, men den er både større og betydelig dyrere (2700–3000 kroner), og havnet derfor utenfor testkriteriene denne gangen.

Rent funksjonsmessig er det ikke mye mer å nevne om Blue 3210. Den har ingen app eller andre moduser. Du kan justere viftehastigheten med et enkelt trykk på knappen på toppen, og lysindikatoren på fremsiden indikerer hvor god luft det er i rommet. Enkelt og greit.

For mange vil BlueAir Blue 3210 kunne være en fin luftrenser, rett og slett fordi den er så ekstremt stillegående. Har du den i auto-modus vil du trolig aldri, eller veldig sjeldent, tenke over at den er skrudd på, noe som er en undervurdert egenskap i en god luftrenser. Problemet er bare at den er litt for stille for sitt eget beste, og prisen er også et par hakk for høy.

8 Meget bra Blueair Blue 3210 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En enkel og veldig stillegående luftrenser " Fordeler Krysse av Ekstremt stillegående

Krysse av Smart design - hele bunnen er et digert filter

Krysse av Relativt gode resultater, spesielt med tanke på lydnivået

Krysse av Lett

Krysse av Enkel lysindikator på framsiden Ting å tenke på Bytt Dyr

Bytt Ingen smartfunksjoner

Bytt Dyrt filterbytte

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Xiaomi Mi Air Purifier 3H er blant de største modellene i testen, noe som generelt gjør den både effektiv og stillegående. Men stor størrelse gjør den også mindre plasseringsvennlig enn mange av de mindre modellene, og som vi oppdaget i partikkelmålingen var ikke 3H så stillegående som vi kanskje hadde trodd.

For der den andre Xiaomi-luftrenseren har et enormt utvalg av viftehastigheter som alle er musestille, har 3H egentlig bare to moduser som faktisk er stille. Deretter går det fort opp til «ganske hørbart» nivå, og det er som kjent noe du helst vil unngå hos et produkt som er tiltenkt å være på store deler av dagen.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Ettersom forskjellene mellom viftehastigheten ble så stor var vi nødt til å sette den på det laveste nivået for å komme under 40 desibel, noe som gikk tydelig ut over resultatene. Den gjorde en utmerket jobb på maks nivå, 100 prosent av røykpartiklene var borte etter 30 minutter, men på lavt nivå klarte den bare 86 prosent. Dette var altså på det laveste, nesten ikke hørbare nivået, og hadde vi tillatt 42 desibel, ville den vært blant testens beste. Men ett sted måtte vi sette grensen, og 3H var rett og slett akkurat for bråkete.

Vi synes displayet på fremsiden var informativt og bra, og appen er også den mest funksjonsrike i testen. Det er en egen «foreldrekontroll»-funksjon som lar deg deaktivere alle knappene på selve maskinen, noe sikkert mange foreldre vil sette pris på, og du kan sette opp timeplaner for når luftrenseren skal være på, og i hvilken modus. Den kan kobles opp til Google Home for stemmestyring og andre finurligheter, samt automatiseres med andre Xiaomi-dingser.

Det er imidlertid ingen historikk i appen, slik at du kan se hvordan luftkvaliteten var tilbake i tid, noe for eksempel Sensibo kan. Til gjengjeld vil Sensibo at du betaler for funksjonen.

8 Meget bra Xiaomi Mi Air Purifier 3H annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Ganske stor og klumpete, men knallgod ytelse " Fordeler Krysse av Veldig rolig og stille på "Auto"

Krysse av Blant de kraftigste luftrenserne i testen

Krysse av Smart appstyring

Krysse av Informativt og fint display på framsiden

Krysse av Ganske billig filterbytte Ting å tenke på Bytt Ganske stor

Bytt Ikke så trinnløs viftestyring som den først gir inntrykk av

Bytt Dyrere enn etterfølgeren

Electrolux FA31

Her er det ikke noe fiksfakseri, bare en solid og god luftrenser. Electrolux FA31 har ingen app eller avansert funksjonalitet, bare natt/auto-modus, samt viftestyring, og det er det. Og så lenge den er god til å rense luft så er egentlig det alt vi trenger. Og dét er den.

På maks styrke gjorde den en god jobb med å tømme kontoret vårt for røyk, med 97 prosent fjernet på 30 minutter, selv om det var et par modeller som gjorde det enda bedre. Det var imidlertid på testen av partikkelfjerning med et lydnivå under 40 desibel at FA31 fikk skinne.

På sitt laveste viftenivå (ekskludert nattmodus) durer Electrolux-luftrenseren på et lydnivå på 39,1 dB, som for oss er ganske perfekt «sweet spot» hvor det er akkurat kraftig nok til å få unna mye luft, samtidig som det er såpass stille at det ikke plager oss et par meter unna. I denne modusen får den unna hele 92 prosent av røyken i rommet etter en halvtime, noe som var betydelig bedre enn flere av de andre luftrenserne i samme størrelse. Bare testvinneren fra Smartmi og Xiaomis luftrenser klarte det samme, eller bedre, på det samme lave lydnivået.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vi synes også Electrolux’ grå, litt innsnevrede design, skiller seg positivt ut i mengden, og vi setter pris på det enkle, men informative displayet på toppen. En liten lysindikator viser hvor forurenset luften er, og det hele fungerer egentlig akkurat som forventet.

Det er ingen app eller smartstyring her, men det er strengt tatt ikke nødvendig i et produkt som dette. Stort sett vil du kunne sette den på Auto eller det laveste viftenivået, og la den dure og gå.

Problemet er imidlertid at automodusen bråker litt for mye. Denne vil du ikke kunne ha stående på hele døgnet uten at den blir lagt merke til, noe flere andre modeller vil klare.

Et annet lite aber er prisen på Electrolux FA31. Da vi tok den inn til test kostet den i underkant av 1700 kroner i flere butikker, selv om veiledende pris var på 2200 kroner. Siden den gang er veiledende pris økt med to hundre kroner, og prisen har også vaket rundt 2200 og 2400 kroner – altså mellom 30 og 40 prosent opp. Til 1700 kroner synes vi det er et godt kjøp, men til 2200 eller 2400 kroner ville vi heller valgt noe annet.

7.5 Bra Electrolux FA31-201GY annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Helt enkelt en god luftrenser. Intet mer, intet mindre " Fordeler Krysse av God til å rense luften, både på max og stille-modus

Krysse av Designet skiller seg litt ut fra resten

Krysse av Fint display og lysindikator på toppen Ting å tenke på Bytt Ikke like stille i "Auto" som flere av konkurrentene

Bytt Ingen app eller smartstyring

Bytt Dyr

Bytt Dyrt filterbytte

Duux Bright Smart

Duux Bright Smart er en liten og kompakt luftrenser, som også er den eneste i testen som skryter av en såkalt ionisator-funksjon. Dette skal i teorien gjøre at den sender ut negativt ladede ioner mens den filtrerer luften, som deretter skal feste seg til partikler i luften for å gjøre det enklere å fange dem opp igjen. En slags magnet for støv og partikler, altså.

Vi har ingen måte å teste nøyaktig hvor god ioniseringen fungerer, men vi testet hvor mye partikler som ble fjernet fra luften med funksjonen både av og på. Resultatene ble relativt like, men med ett prosentpoeng bedre resultat med ionisering skrudd på – fra 89 til 90 prosent – så vi tenker det kan jo i hvert fall ikke skade å ha den på.

Likevel, ionisator eller ei, resultatene for Duux Bright Smart var relativt gode. Ikke best, men langt fra dårligst. Med maksimal luftstyrke fikk den unna 98 prosent av røyken i luften, og 89–90 prosent når vi skrudde effekten ned til et støynivå under 40 desibel.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Et vedvarende problem med Duux Bright Smart er imidlertid at den er litt bråkete. Den kommer seg aldri under 38 desibel, og du vil alltid høre litt viftesurr fra den, uansett hvor frisk og ren luft du har i rommet. Du kan selvfølgelig skru den av, men der de andre blir nærmest helt stille, vil Duux Bright Smart alltid dure litt.

Hvor irriterende eller merkbart dette er for deg vil nok avhenge av hvor du plasserer den, men det er i hvert fall noe å være klar over.

Duux har en egen app, men vi oppdaget også at den kunne kobles til den samme Smart Life-appen som Andersson-luftrenseren kunne. Duux-appen var imidlertid litt penere, så vi endte opp med å bruke den. Derfra kunne vi også koble til Google Home, for å kunne styre luftrenseren med stemmen. Og nei, dette er nok ikke noe man faktisk kommer til å gjøre særlig ofte.

I appen kan du sette en timer for autoavstenging og justere viftehastigheten, men du kan ikke skru av pipelyden som maskinen avgir hver gang du trykker på en knapp. Stort minus, spør du oss. Tidsplanlegger og foreldrekontroll er heller ikke på plass, slik det er hos Xiaomi.

Duux er også i skrivende stund en av de dyreste luftrenserne i testen med en prislapp på nesten 2000 kroner. Den kostet imidlertid 1500 kroner da vi tok den inn til test, så kanskje faller den ned dit igjen snart.

7 Bra Duux Bright Smart annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Liten, kompakt og smart, men litt for bråkete luftrenser " Fordeler Krysse av Kompakt og fint design

Krysse av Eneste i testen med "ionisering"

Krysse av Fin app

Krysse av Relativt gode renseresultater

Krysse av Informativ og godt display på toppen Ting å tenke på Bytt Blir aldri helt stille

Bytt Dyrt filterbytte

Bytt Går ikke an å skru av pipelydene fra knappetrykk

Bytt Dyr

Bytt Ganske tung

Andersson APF 3.0 Wi-Fi

Anderssons luftrenser APF 3.0 Wi-Fi er den største av alle i testen, som i luftrenserverdenen også pleier å bety at den har større kapasitet og relativt stillegående. Og det stemmer delvis, i hvert fall når det gjelder ren ytelse.

Den renser luften effektivt og raskt på både maks effekt og på «low», og fjernet henholdsvis 100 og 98 prosent av røyken i rommet. Problemet var imidlertid at den bråker såpass mye at selv på «low» bikket den over grensen vi satte på 40 desibel, med sine 42,8 desibel.

Når selv det laveste nivået var for bråkete måtte vi ty til maskinens nattmodus for å få den til å havne på et støynivå under grenseverdien. Da ble den til gjengjeld musestille, men også langt fra like effektiv, og fikk bare vekk 79 prosent av røyken på 30 minutter.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Når lydnivå er et såpass viktig element for å kunne leve med en luftrenser uten å irritere seg over den hele tiden, synes vi det er både rart og dumt at den er såpass bråkete på den laveste forhåndsinnstilte hastigheten.

Det er flere elementer ved Anderssons luftrenser som tyder på at det kanskje ikke er verdens mest gjennomtenkte produkt, og kanskje ikke med den beste kvalitetskontrollen heller. Plastdekselet til displayet på toppen hadde nesten falt av da vi åpnet opp esken, men poppet heldigvis enkelt tilbake der det skulle.

Den piper høyt hver gang man endrer en innstilling, og selv om luftrenseren kan styres via en app (en generisk app kalt Smart Life), kan man ikke skru av pipingen. Lysene på toppen kan man imidlertid skru av. Dette endte vi opp med å gjøre, fordi av/på-knappen hele tiden lyser rødt, mens det er en annen indikator som endrer farge basert på luftkvaliteten.

I appen kan du velge mellom fire ulike hastigheter+auto, og du kan skru på timermodus til å automatisk skru seg av etter åtte timer. Den har også støtte for Google Home via Smart Life-appen.

Dette er den eneste luftrenseren i testen med hjul for enklere flytting, noe som kan komme godt med, ettersom den er såpass stor.

Med sine 1600 kroner får du ganske mye luftrenser for pengene, og skal du ha den et sted hvor litt støy ikke er så sjenerende, kan den være et greit kjøp. Men ikke forvent deg toppkvalitet.

6.5 Helt greit Andersson APF 3.0 Wi-Fi annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Stor og brautende, men klarer stort sett å gjøre en god jobb " Fordeler Krysse av Ganske stillegående i auto-modus

Krysse av Billig filterbytte

Krysse av Gode resultater på maks viftestyrke

Krysse av Kan styres via app

Krysse av Helt greit display og styring på selve enheten Ting å tenke på Bytt Litt slarkete konstruksjon

Bytt Umulig å skru av pipelydene

Bytt Selv "low"-mode bråker en del

Bytt Ikke like god ytelse som de andre store modellene i testen

Philips AC0820

Philips AC0820 er blant testens minste luftrensere og ser relativt anonym ut der den står på gulvet. Toppen er stort sett dedikert til lufteventiler og en knapp som lar deg bytte viftehastighet, samt vise hvordan luftkvaliteten er i rommet.

Vi synes imidlertid ikke det er så lett å vite hvilken modus man faktisk er i, eller hvordan luftkvaliteten er, ettersom fargene er såpass like. I stedet for å gå for relativt vanlige farger for å signalisere kvaliteten, som grønt, gult, oransje og rødt, viser den lille sirkelen litt ulike nyanser av blått og lilla. Og det er jammen ikke lett å vite om «ganske lilla» er bedre eller dårligere enn «blålilla».

På sitt mest bråkete Max-nivå gjør Philips AC0820 en solid rensejobb, og får unna hele 99 prosent av røykpartiklene i luften. Men da vi gikk inn igjen i rommet stusset vi over at det faktisk fortsatt luktet røyk. Dette er nemlig en av to luftrensere i testen som ikke kommer med et filter med innebygd kullfiltrering som standard.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det samme gjelder Smartmi-renseren. Dette selges imidlertid separat, så ingen av renserne får noe trekk for dette. Men merk at Philips har de billigste filtrene i testen – 350 kroner – men det er for filteret uten det ekstra kullaget. Skal du ha med dette koster det 550 kroner – testens dyreste. Så har du tenkt til å ha denne på kjøkkenet for å fjerne litt matos og lukt, er den kanskje ikke like prisgunstig som man kanskje hadde trodd.

Philips AC0820 har bare to viftehastigheter, noe som gjorde at den ble satt på sitt laveste nivå da vi skulle sjekke hvor god den var til å fjerne partikler i luften på et lavere lydnivå. Her kom den særdeles dårlig ut, med testens nest dårligste resultat.

Ved normal drift er Philips AC0820 svært stillegående, men har en tendens til å dra i gang viften ganske dramatisk hvis den oppdager at det er litt urenheter i luften. Dette gjør at den ikke er like «usynlig» i hjemmet som man kanskje ønsker.

5 Middelmådig Philips AC0820 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Liten og (ofte) stillegående, men klarer ikke å hevde seg " Fordeler Krysse av Kompakt

Krysse av Svært stillegående i automodus

Krysse av Billig HEPA-filter (350 kroner) Ting å tenke på Bytt Utydelig indikator på toppen

Bytt Få valgmuligheter av viftehastigheter og moduser

Bytt Dårlige resultater på filtrering på lav viftehastighet

Bytt Har en tendens til å gå veldig kraftig igang i automodus hvis den registrerer støv

Bytt Kullfilter koster ekstra (dyrest i testen)

Bytt Ingen smartstyring

Sensibo Pure

Sensibo Pure klarer dessverre ikke å imponere oss i denne testen. Hverken på ytelse, funksjonalitet eller pris.

Vi kan jo begynne med det positive først; Sensibo Pure er liten og kompakt, og designet med den vertikale led-stripen kan nok fenge mange. Det er også fint at lyset kan skrus helt av, for alle som foretrekker en litt mer usynlig tilnærming til luftfiltrering.

Den medfølgende appen er relativt pen å se på, selv om vi hadde litt trøbbel første gang vi skulle registrere en bruker. Det er imidlertid ganske mange underlige valg Sensibo har tatt her. For det første kan du bare velge mellom to ulike viftehastigheter i appen – lav eller høy – mens auto-innstillingen er forbeholdt en fysisk knapp på selve luftrenseren.

Du kan se på historikken over luftkvaliteten i rommet, men hvis du vil se lenger tilbake enn 24 timer er du nødt til å betale for et abonnement (!). Du kan sette opp tidsplanlegging slik at viften går på visse tidspunkt i løpet av uken, men også her kan du ikke sette den til auto-modus – bare lav eller høy.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Sensibo skal imidlertid ha kudos for at luftrenseren kan kobles opp til Google Home, Alexa og Apple HomeKit, i tilfelle du vil pare den opp til resten av smarthjemmet ditt.

Sensibo Pure gjorde det dårligst på målingene våre – både på maks og lavt – men med tanke på at den også er skalert for mindre rom var ikke akkurat dette overraskende. Den er imidlertid markedsført til å være egnet for rom opptil 27 kvadratmeter, noe som burde være mer enn nok for testrommet på 10 kvadratmeter, men selv etter en halvtime med maks kraft var fortsatt åtte prosent av røykpartiklene igjen i rommet. På lavere effekt, med lydnivå under 40 dB, klarte den bare å ta unna 62 prosent av røyken.

Sensibo skryter også av deres Sensibo Pure Boost, som skal sette luftrenseren i turbomodus for å få unna partikler enda raskere, men dette kan bare være på tidvis. De har også en hendig funksjon: Hvis du kobler luftrenseren opp til en Sensibo-aircondition kan de to snakke sammen, og AC-en kan bidra til å sirkulere luften i rommet når luftkvaliteten går ned. Dette har vi imidlertid ikke testet.

Sensibo Pure har ligget ganske stabilt i pris på rundt 1700 kroner, med noen tilbud helt nede i 1100 kroner. Men selv til 1100 kroner er det liten grunn til å velge denne over testvinneren til samme pris.

4 Svakt Sensibo Pure annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Liten og kompakt, men resultatene imponerte oss ikke " Fordeler Krysse av Liten og kompakt

Krysse av Lysstripe skiller den ut designmessig

Krysse av Relativt smart app Ting å tenke på Bytt Blir aldri helt stille

Bytt Appen krever betaling for flere funksjoner

Bytt Var desidert dårligst til å rense luften

Bytt Bare to viftehastigheter - høy eller lav

Bytt Kan ikke settes på Auto i appen

Bytt Dyrt filterbytte