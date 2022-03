Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Ikeas lille luftmåler er både rimelig og enkel

Ikke alt som er teknologi trenger å være så stort, komplisert eller dyrt. Eksempler på dette finner vi blant annet hos den svenske hjeminnredningskjeden Ikea, som de siste årene også har hatt et fokus på smartbelysning og annen elektronikk.

I dag skal vi ta for oss et produkt som egentlig hverken er spesielt avansert eller sofistikert – men så gjenspeiles det også på prisen. Luftmåleren – eller luftkvalitetssensoren om du vil – med navnet Vindriktning koster nemlig kun 129 kroner, som selv etter en prisøkning på tretti prosent sist måned ikke er avskrekkende dyrt.

Men så er ikke dette en gjenstand som kan integreres i et «smart» hjem. Dette er ganske enkelt en kloss du kobler til strøm, og så er det bare å ta en kikk på den for å kunne si noe om luftkvaliteten der den står. På forsiden sitter det nemlig tre dioder bak en halvgjennomsiktig plastbit og sørger for at luftmåleren lyser grønt, gult eller rødt – enkelt og greit basert på mengden partikler i lufta den måler.

For noen holder dette i massevis, og man slipper styret med å måtte forholde seg til smarthuber med apper eller automasjoner. For andre vil det sikkert heller være et ønske om noe mer avansert, og det finnes jo – men ikke til denne prisen.

Det du puster inn

Grønt er godt, verre trenger det ikke være.

For den som er litt mer enn gjennomsnittlig interessert i luft og hva som finnes i den, vil det selvsagt være et spørsmål om hva i all verden Vindrikting egentlig måler. For dyrere og mer avansert utstyr, eksempelvis fra Airthings, kan jo sjekke alt fra CO 2 til partikler og radon. Ja, selv værstasjoner kan ha en formening om inneklimaet.

Når det gjelder Ikea Vindriktning er det kun én ting den måler, og det er hva som på godt norsk kalles svevestøv, eller PM på fagspråket. PM står for particulate matter og kan måles i forskjellige størrelser, men det vanligste å forholde seg til er såkalt finkornet svevestøv – PM2,5. Her betyr 2,5 at støvpartiklene har en diameter under 2,5 mikrometer.

Til sammenligning har et typisk hårstrå en diameter på mellom 50 og 70 mikrometer.

Svevestøv Svevestøv er små, luftbårne partikler som kan pustes inn. Typiske kilder til svevestøv er veitrafikk (eksos, asfalt og bildekk), vedfyring (sot og røyk) samt utslipp fra industri (kjemikalier, sulfater og mineralstøv). Andre små støvpartikler kan for eksempel komme fra dyr (hudpartikler), planter (pollen) eller sopp (sporer). Svevestøv kan være fra lokale kilder, men kan også transporteres med luftstrømmene fra andre land. Kilder: Folkehelseinstituttet | Airthings Mer +

Problemet med såpass små partikler er at de lett kan trenge ned i lungene og forårsake helseplager – eller forverre tilstanden til folk som allerede sliter med slikt som astma eller andre luftveissykdommer.

I Folkehelseinstituttets rapport om luftforurensning fra februar pekes det til IHME som beregnet at langvarig eksponering for finkornet svevestøv i uteluft bidro til omtrent 4,1 millioner dødsfall på verdensbasis i 2019. Dette var da på sjette plass når det gjelder risikofaktorer for tidlig død.

Sånn sett kan det kanskje være greit å ha et lite øye med luftkvaliteten, og her kommer altså dagens testprodukt inn – som Ikea i god kremmerånd selvfølgelig anbefaler å bruke sammen med en av sine luftrensere.

Fysisk sett

For 129 kroner får du ikke all verden – Ikea Vindriktning kommer i en beskjeden pappeske og inkluderer hverken ledning eller strømforsyning.

Er du først på Ikea kan du jo eventuelt plukke opp en enkel USB-lader og USB-C-kabel i passende størrelse i tillegg. Da legger du riktignok et par hundrelapper til hele kjøpet, men samtidig kan jo disse brukes til andre enheter også.

Vi har på vår side nok av ladere og ledninger i roteskuffen, og med et oppgitt energibehov på 0,5 watt burde den kjøres via det meste som har en USB-kontakt – selv om bruksanvisningen riktignok anbefaler 10 watts USB-lader.

Den samme bruksanvisningen forteller oss også at enheten bør plasseres minst ti centimeter fra veggen og holdes unna direkte sol eller våte ting. Den er altså for innendørs bruk.

Ellers burde luftmåleren ikke være så veldig vanskelig å plassere, ettersom den ikke rager mer enn knappe 9 centimeter over bordplaten og ellers er omtrent 5 x 5 centimeter i dybde og bredde.

Enheten har for øvrig ikke noen av/på-knapp. Her er det bare å få strøm til USB-C-porten, og etter å ha blinket litt i en ti sekunders tid er den klar til dyst.

Etter hva Vindriktning måler, fungerer den som et «trafikklys» basert på følgende verdier (sakset fra bruksanvisningen):

Grønn : 0–35 / god + lav

: 0–35 / god + lav Oransje : 36–85 / OK + middels

: 36–85 / OK + middels Rød: 86– / ikke bra + høy

Altså kan for eksempel grønt lys bety at verdien ligger midt på eller et sted nærmere 0 enn 35, men det kan ikke enheten si noe om. Bruksanvisningen er heller ikke klar på hva verdiene faktisk står for, men Ikea bekrefter per e-post at det står for mikrogram per kubikkmeter (μg/m³). Ett mikrogram er en milliondels gram.

Denne standarden benyttes også av organisasjoner som WHO og EU når det gjelder grenser for tiltak og lignende, men da er det typisk verdier over 10 og 25 μg/m³ som får varsellampene til å blinke, for å si det på den måten.

Noe å sammenligne med

Om mulig skulle vi gjerne hatt profesjonelt måleutstyr å sjekke mot, men det har vi dessverre ikke for hånden. Men vi har en Airthings View Plus, som i tillegg til mye annet også måler PM2,5. Med tanke på den har en prislapp på omtrent tre tusen kroner mener vi den kan fungere som en slags kontrollenhet å sammenligne med.

Airthings View Plus og Ikea Vindriktning

Foruten å måle partikler og andre ting har View Plus dessuten en app og ikke minst et display som kan vise verdiene. For svevestøv opererer Airthings med de samme mikrogram per kubikkmeter, men grensene for «trafikklyset» er strengere: Grønt er kun for verdier under 10 μg/m³, gult betyr en verdi mellom 10 og 25 μg/m³ og rødt er for verdier over 25 μg/m³.

Til sammenligning skal altså Ikeas måler vise grønt lys for alt under 36 μg/m³.

Samtidig skal det legges til at WHOs og EUs tiltaksgrenser er ment for årlige middelverdier av uteluft – og at man ikke bør få panikk for at det kan være både gule og røde verdier innendørs av og til.

Uansett, for å sjekke om de to luftmålerne er omtrent enige i hva som er god luft og hva som kanskje ikke er like godt for helsen, gjorde vi et lite eksperiment med stengt ventilasjon og lukket dør på soverommet.

Levende lys er kanskje bra for humøret, men visstnok ikke så bra for luftkvaliteten.

Vi satt opp Ikeas måler og Airthings-enheten ved siden av hverandre på kommoden ved fotenden av sengen, fyrte opp fem telys på den andre siden av rommet og så om dette utgjorde noen forskjell på mengden av målt svevestøv.

For å brenne noe – det være seg i peisen, en sigarett eller stearinlys – danner uten tvil en del partikler. Med våre telys tok det ikke så veldig lang tid før vi var på gult nivå for Airthings-enheten, og stadig grønt hos Ikea.

Men derfra stoppet det litt opp, så vi tente på en halv fyrstikk, noe som ga verdiene noen greie hopp. Ved å vekselvis brenne litt og åpne døren litt fikk vi etter hvert et bilde av hvor grensene gikk for Ikeas luftmåler, altså sammenlignet med Airthings View Plus.

Laser og infrarødt

Hjemmesiden til Airthings View Plus sier at enheten tar målinger av luftkvaliteten hvert femte minutt. Men ifølge våre egne observasjoner kommer dette an på om den går på batterier eller strøm fra veggen. På batteridrift tar det ti minutter mellom hver gang vi får nye tall for PM2,5 på displayet.

Med strømtilkobling summer den seg fire ganger på den samme tiden. Og da snakker vi faktisk om at det kommer en liten summelyd under målingen. Dette kommer av teknologien som er i bruk når enheten måler partikler. View Plus har en sensor som ser hvordan en liten laserstråle forandrer vinkel og lysintensitet når den går gjennom en luftstrøm.

Basert på dette kan enheten beregne partikkeltetthet og -størrelse. Men det krever altså en liten vifte for å lage en luftstrøm, og denne kan høres.

Jo, det er naturlig nok også plass til litt luft i Ikea Vindriktning.

Ikea Vindriktning fungerer på samme måte, men bruker infrarød teknologi i stedet for laser. Dette er mindre nøyaktig, og er også grunnen til at enheten ikke gir oss et tall på målingene – disse er kun omtrentlige.

Til gjengjeld tar Vindriktning målinger langt oftere, omtrent en gang hvert halve minutt. Dette kan også høres, ettersom den lille viften innabords går i drøye 20 sekunder, tar ti sekunders pause for så å spinne opp igjen.

I tillegg til at Vindriktning måler oftere, er viften også et lite hakk mer støyende, med en svakt hvinende karakter. Dette gjør at summingen lett vil kunne plukkes opp i et stille rom av «støyallergikere» og andre som er vare for lyd.

Av denne grunnen var det ikke mulig for undertegnede å ha Vindriktning gående ved leggetid – selv ikke fra fotenden av sengen.

Resultater

Måten vi har målt på er ikke ideell, ettersom partikler ikke nødvendigvis sprer seg jevnt i lufta. For å være nøyaktige, er det videre viktig at slike målere er kalibrert for den typen partikler de skal måle – røykpartikler registreres ikke nødvendigvis likt som mineralpartikler.

Så selv om vi har «partikkelkildene» i den andre enden av rommet og de to luftmålerne relativt samlet, er det likevel flere feilkilder.

Men vi gjorde to forskjellige testløp over to dager, og disse viste seg å gi tilsvarende resultater. Derfor vil vi tro at dette er nokså representativt – i hvert fall ved partikler fra stearinflamme og røyk fra fyrstikker.

Her skulle egentlig Ikeas luftmåler ha slått over til gult, men IR-teknologien er ikke presis nok. Airthings-enheten har på sin side begynt å sende varsler om dårlig luftkvalitet til undertegnedes mobiltelefon.

Dersom vi ser på tallene fra Airthings View Plus som «fasit», virker Ikeas luftmåler enda mindre presis enn de selv oppgir. Det skulle da også bare mangle, med tanke på at IR-sensoren i Vindriktning ikke er like nøyaktig.

Ifølge våre observasjoner viser Ikeas enhet grønt lys opp til drøye 50 μg/m³, mens gult holder koken til rundt 100 μg/m³. Noe særlig over dette og den slår over til rødt.

Gult lys hos Vindriktning vil typisk bety mellom femti og hundre mikrogram svevestøv per kubikkmeter luft.

Igjen minner vi altså om at Airthings flagger rødt for alt over 25 μg/m³, som du fort kan komme opp i bare ved å tenne en fyrstikk. Men dette er altså basert på gjennomsnittlige utendørs grenseverdier.

Rødt lys er noe du helst ikke vil ha over lang tid.

Våre resultater bekrefter i hvert fall at Ikea Vindriktning fungerer, men at det skorter litt på nøyaktigheten. Så kan man spørre seg om denne luftmåleren er nøyaktig nok, eller kanskje om den ikke er streng nok.

Her sitter ikke vi på fasiten. Men med kun trafikklysmodellen å gå etter, ville det heller ikke vært til særlig hjelp om Ikeas enhet gikk i rødt straks man tente en fyrstikk.

Det hadde vært fint å kunne velge mellom høy og lav følsomhet, men selv det ville kanskje blitt for komplisert for noen brukere. For øvrig er det heller ikke mulig å forandre på hva som skal være grenseverdier hos den langt dyrere Airthings-enheten.

Konklusjon

Ikea Vindriktning luftkvalitetssensor er en liten boks som kan sjekke inneluften din for såkalt finkornet svevestøv, eller PM2,5. Den må kobles til en strømkilde via USB-C, men er ellers nokså plasseringsvennlig – om vi ser bort fra at den har en liten vifte innvendig som kan høres i stille omgivelser.

Luftmåleren varsler etter trafikklysprinsippet, altså får du grønt, gult og rødt lys etter hvor mange småpartikler sensoren detekter. I teorien skifter lyset farge etter verdier av mikrogram partikler per kubikkmeter luft (μg/m³), men ettersom sensoren benytter seg IR-teknologi er Vindriktning ganske enkelt ikke i stand til å operere etter nøyaktige verdier.

Uansett må sensoren «lese av» partiklene i en luftstrøm, og til dette bruker enheten en vifte. Denne viften er egentlig ikke spesielt støyende, men slår seg av og på to ganger i minuttet og vil sikkert gå noen på nervene.

Men hvis luftmåleren plasseres på et sted hvor det uansett ikke er spesielt rolig, som i nærheten av en luftrenser, trenger ikke dette være noe problem. Et annet alternativ er å kun plugge den i ved behov.

At de omtrentlige grensene Ikea opererer med for grønt, gult og rødt nivå ligger høyere enn det som brukes av mange myndigheter og organisasjoner, ser vi egentlig på som en fordel.

Vindriktning gir kun øyeblikksmålinger innendørs, og nødvendigvis i rom hvor det er litt liv og røre – den må bli sett av noen for å gjøre jobben sin. Da ville det vært for dumt om den skulle gå over i rødt for enhver liten aktivitet.

Sånn sett mangler den egenskapene til dyrere luftmålere som – ved siden av å måle flere ting – kan gi oss luftkvalitetsdata over tid. Men siden den måler lufta såpass ofte, vil den i det minste kunne gi oss en indikasjon på om det akkurat der og da er litt mer rusk i lufta enn det burde være.

For øvrig minner vi om det også er andre ting som spiller inn når det gjelder luftkvalitet, eksempelvis karbondioksid, og dette måles ikke av Vindriktning. Men så er heller ikke høye konsentrasjoner av CO₂ skadelig på samme måte – det går typisk mer ut over slikt som konsentrasjon og kan gi noen hodepine.

