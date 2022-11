Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Ikea Dirigera

Ikeas nye hub gjør det enklere å styre smartdingsene

I hvert fall de det står «IKEA» på.

Hvem hadde vel trodd at Ikea skulle ta en solid posisjon i smarthjemsmarkedet? Nå har de kommet på banen med en ny generasjon smarthub. Navnet er Dirigera – som vi må si er både bedre og verre enn Trådfri Gateway – og den koster omtrent dobbelt så mye som forgjengeren.

Samtidig har den også blitt slankere og mer sofistikert. Den byr på en ny trådløs teknologi og har fått en helt ny app som burde gjøre det enklere å sette opp og bruke Ikeas stadig voksende familie av slikt som lyspærer og rullegardiner.

Dette betyr likevel ikke at den gamle huben må skrotes eller byttes sånn umiddelbart, da den vil holde koken også de neste par årene. Men Dirigera er mer fremtidsrettet, da den i tillegg til Wi-Fi og Zigbee også kommer med støtte for Matter og Thread.

Matter er ment å fungere som en slags superstandard for smarte hjem, og vil etter alt å dømme dukke opp i en rekke smarte enheter i tiden fremover. I teorien vil dette gjøre det langt enklere å få dingser fra forskjellige produsenter til å fungere i samme smartsystem, og med Dirigera er Ikea med på notene fra første stund.

7 Bra Lagre Sammenlign Ikea Dirigera annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Enn så lenge får ikke Ikeas nye smarthub vist hva den faktisk skal være god for. Fordeler + Ny og slankere design

+ Ny og mer brukervennlig app

+ Alt styres lokalt fra huben

+ Støtter stemmestyring via Siri / Apple HomeKit

+ Støtter stemmestyring via Alexa og Google Home

+ Støtter nye Matter og Thread i tillegg til Zigbee og Wi-Fi Ting å tenke på — Ingen fjernstyring via internett

— Må kobles til hjemmenettverket med kabel

— Litt fersk programvare ved lansering

— Høyere pris enn den «gamle» Trådfri Gateway

— Virker i utgangspunktet kun med Ikeas egne smarte enheter

Trådløse teknologier Innenfor det vi gjerne kaller «smarte hjem» er det flere trådløse standarder som kan benyttes: Wi-Fi er den mest kjente, og den du normalt sett bruker hjemme for å få mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner til snakke med internett og hverandre. Zigbee har vært ryggraden i Ikeas Trådfri-system og fungerer litt som en spesielt strømgjerrig og langt tregere variant av Wi-Fi. Brukes mye i sensorer som går på batterier, samt lyspærer fra blant annet Philips Hue og selvfølgelig Ikea. Thread minner om Zigbee og er basert på samme tekniske standard, men er helt ny og brukes av den også helt nye smarthusstandarden Matter. Det er her Dirigera virkelig skiller seg fra den gamle huben. Bluetooth Low Energy (LE) bruker også lite strøm og finnes gjerne i enheter som støtter Apple HomeKit. Mer +

Alt du trenger i esken

Dirigeras underside samt strømforsyning og tilhørende USB-ledning. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Dirigera har en litt mer elegant design enn den gamle huben, men er fremdeles avhengig av å være koblet til nettverket med kabel. Dette setter begrensninger på hvor den kan plasseres, men ettersom Zigbee og Thread uansett belager seg på bruk av maskenettverk (mesh) vil ikke avstand være noe stort problem så lenge du har nok smarte enheter.

Strøm får huben via USB-C. Alt du trenger følger for øvrig med i pakken: 10 watts strømforsyning, 1,5 meters USB-kabel og 1,5 meters nettverkskabel.

På undersiden av huben finner vi et søkk som gjør at den enkelt kan monteres på veggen om ønskelig. Ellers ser vi en «action»-knapp som blant annet brukes ved tilkobling mot appen. Oversiden har kun statuslys.

Enklere og ryddigere app

En «følg og klikk»-video som kommer til å spare verden for mange grå hår.

Med ny hub har også Ikea snekret sammen en ny app for oppsett og styring. Der den gamle appen var et lett kaotisk lappeteppe av funksjoner og innstillinger, har den nye appen et langt større fokus på brukervennlighet. I hvert fall for de som er nye på feltet.

Alle detaljer rundt det tekniske er gjemt unna – i den grad dette finnes i det hele tatt – mens grensesnittet er relativt enkelt og beskrivende. Direkte styring er uproblematisk, men også det å sette opp scener burde være enkelt for de fleste ettersom appen forklarer underveis.

Også hjelpefunksjonene har fått et stort løft. Å nullstille en lyspære for å pare den med systemet, som krever at man slår den av og på flere ganger i et bestemt tempo, er for eksempel langt enklere når vi kan følge rytmen via en animasjon.

I skrivende stund er det kun iOS-appen som smykker seg med norsk språk, og selv der får vi noen engelske setninger servert innimellom. Men dette regner vi med går seg til etter hvert.

Hva vi savner mest er en slags ekspertmodus eller menyvalg som tilfredsstiller den indre nerden – en slags «avansert administrasjon» om du vil. For eksempel kan vi ta og føle på behovet for å aktivt søke etter fastvareoppdateringer til alle våre dingser, selv om Dirigera i testperioden har klart dette helt fint på egen hånd.

Oppsett og bruk

Den nye appen – som kun heter «Home smart» – er naturligvis tilgjengelig både for Android og iOS. Appen bistår først med installasjonen av selve huben, som ikke er mer komplisert enn å koble den til nettverket og strømnettet.

Deretter er det bare å følge instruksjonene, og etter en oppdatering og omstart burde man være klar for å legge til de første enhetene.

Alt av installasjon er lagt opp til å være enkelt – bare følg instruksene i appen.

På papiret er Ikeas nye smarthub kompatibel med Matter-standarden, men i skrivende stund aner vi ærlig talt ikke hvor god den er på dette punktet. Det er to hovedgrunner til dette. For det første kjenner vi stadig ikke til noen Matter-styrte enheter som faktisk har kommet på markedet. Og for det andre har visstnok heller ikke Ikea aktivert denne funksjonaliteten ennå.

Dette er for så vidt greit for oss, ettersom vi her snakker om et nytt produkt som det trolig vil ta litt tid å få til å fungere optimalt. Men det betyr altså at vi ikke får noe inntrykk av akkurat Matter-delen av Dirigera.

Akkurat nå fungerer derfor Ikeas nye smarthub kun på samme nivå som forgjengeren, der jobben først og fremst er å kontrollere Ikeas egne smarte dingser.

Dette gjør den – også som forgjengeren – ved hjelp av direkte styring fra app, forhåndsprogrammerte hendelser kalt «scener» eller via en av Ikeas fjernkontroller.

Scener er enkle automatiseringer som settes opp til å kjøre på bestemte tidspunkter eller ved manuell aktivering. Dette kan for eksempel være å åpne rullegardinen og sette på musikk hver ukedag klokka ni på morgenen, tenne visse lyspærer ved solnedgang, slå på en strømplugg i fem minutter eller sette godstemning med dempet og farget lys når scenen aktiveres.

I tillegg kan scenene, som er kjappe å sette opp eller modifisere i den nye appen, knyttes til Ikeas smartknapp. Men med Dirigera er vi tilbake til støtte for kun ett klikk på knappen, så i skrivende stund går vi glipp av en del funksjonalitet akkurat på det punktet. Forhåpentligvis vil Ikea få ryddet i sakene relativt kjapt.

For avansert styring og kontroll med mer detaljerte triggere, personalisering mot bestemte brukere, automatisering av rutiner basert på om du er hjemme eller borte og så videre kan ikke Ikea hjelpe deg. Da må du over på mer avanserte og kompliserte smarthjemssystemer.

De fire hovedfanene lister henholdsvis alle hjemmets rom, alle produktene, scenene og innstillinger.

Men så er heller ikke Ikeas løsning ment å tekkes de mest avanserte brukerne. Her skal det være enkelt og forståelig, og sammenlignet med den gamle appen er den nye som nevnt et solid løft både når det gjelder design og brukervennlighet. Appen er delt inn i fire «faner»: hjem, produkter, scener og innstillinger.

Hjem-fanen lister på sin side de forskjellige rommene, som både er fargekodede og har ikoner som viser hvilke smartprodukter som er der. Ikonene viser også om de forskjellige produktene er aktive eller ikke. Fra dette grensesnittet er det også enkelt å slå ting av eller på, mens vi kan gå inn i hvert rom dersom vi for eksempel ønsker å endre på lysstyrke, fargetemperatur eller andre avanserte innstillinger.

Det samme kan vi gjøre under produkter-fanen, hvor vi også har fordelen av å kunne kontrollere flere enheter samtidig selv om de ikke nødvendigvis er i det samme rommet.

Under scener-fanen får vi en grei oversikt over hvilke scener som finnes, mens fargene viser kjapt hvilke rom de påvirker.

Den siste fanen gir oss stort sett kun muligheten til å se status for huben og integrere den med en tredjepartstjeneste – som for tiden betyr Amazon Alexa eller Google Home. Vi benyttet oss av sistnevnte, og dette fungerte uproblematisk.

Foruten dette har Dirigera støtte for Apple HomeKit, akkurat som tilfelle også er med den gamle huben. Vi har sjekket at dette fungerer, men ikke brukt noe særlig tid i Apples Hjem-app.

Det fine med å koble den mot en slik tjeneste er både at enhetene da kan styres med stemmen, og dessuten at det er mulig å ha flere smarthuber eller -tjenester fra forskjellige produsenter kjørende samtidig. Her på bruket har vi for eksempel blant annet enheter fra Ikea, Philips Hue og TP-Link (Kasa) gående mot sine respektive systemer/huber, men alle lystrer også kommandoer via Google Home når dette settes opp riktig.

Forhåpentligvis er det dette som med tiden skal bli enda enklere å få til med den nye Matter-standarden.

Lokal styring

Ikea Dirigeras to porter: LAN-port for tilgang til lokalt nettverk og internett, samt USB-C for strøm. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

En stor fordel med Ikeas smarte huber kontra en del andre smarthusløsninger er at selve styringen skjer lokalt. Et eksempel på det motsatte har vi med den nevnte Google Home, hvis tjeneste kjører i nettskyen. Dette er selvsagt kostnadsbesparende, men fører til at ingenting fungerer dersom du mister internettilgangen.

Lokal styring betyr også at responsen – i hvert fall i teorien – også kan være litt kjappere enn ved bruk av skybaserte løsninger.

Men selv om Dirigera strengt tatt ikke er avhengig av å være koblet opp mot internett for å fungere, trenger den fremdeles nett for å se etter oppdateringer til seg selv og Ikea-dingsene den kontrollerer. Og den vil selvsagt ikke fungere med Alexa eller Google Home uten internett heller.

Samtidig må vi påpeke at Ikea stiller svakere enn flere av konkurrentene ettersom de ikke støtter fjernstyring av huben over internett. Det betyr at du ikke kan sjekke status for lys og andre enheter når du er bortreist. Med Ikeas løsning må du være på samme lokalnett for å kontrollere huben.

Akkurat på dette punktet liker vi for eksempel Philips Hue eller Homey bedre, da dette er løsninger som både for det meste bruker lokal styring og samtidig kan kontrolleres over internett om ønskelig.

Konklusjon

Ikea Dirigera er «neste generasjon» smarthub fra den svenske møbelgiganten. Spesifikasjonsmessig er den på alle måter en forbedring over forgjengeren, spesielt med tanke på støtte for den nye Matter-standarden. I tillegg har den rent fysisk sett en bedre design, samt en mer ryddig og forståelig app.

Ikea Trådfri Gateway til venstre, Dirigera til høyre. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

I skrivende stund er det egentlig bare appen som er det store trekkplasteret. Den fungerer bra med tanke på at den oppleves som mer forklarende og mindre kaotisk enn den gamle. Dette bør gjøre den langt enklere å bruke for folk som ikke er godt vant til smarte hjem fra før.

Men vi savner også mer av kontrollen og oversikten vi fikk med den gamle appen og huben, og vi trenger selvsagt støtte for flere klikk med snarveisknappen. Forhåpentligvis jobber Ikea iherdig med å luke ut barnesykdommene og implementere en eller annen form for «ekspertmodus».

Så hvis du er en av dem som klarer deg fint med Trådfri Gateway i dag, altså den første smarthuben, ser vi egentlig ikke noe stort poeng i å løpe til Ikea for å plukke opp Dirigera. I hvert fall ikke riktig ennå, ettersom den akkurat nå ikke gjør noe som ikke også forgjengeren klarer.

Jo, Dirigera vil støtte Matter, men dette er ennå ikke aktivert ettersom det per i dag ikke finnes enheter på markedet som har dette på plass – i hvert fall ikke som vi kjenner til.

Den nye huben koster dessuten det dobbelte av den gamle.

Men dersom du først nå begynner å se på mulighetene med Ikeas smarte dingser, har du egentlig ikke noe valg. Den gamle huben finnes ikke lenger i varehyllene, og selv om det vil holdes liv i programvaren i noen år til kommer støtten til å fases ut etter hvert.

Fokuset nå er naturligvis på Dirigera og tilhørende app, som stadig trenger litt mer jobb og tid for å modnes. Men forutsetningene er gode, og vi ser ikke noe her som åpenbart vil bli en fet finger i øyet på Ikeas nye smarthjemsystem.

Strengt tatt er vi vel så spente på hvor godt (eller dårlig) Matter og Thread vil fungere når dette omsider implementeres og aktiveres – som trolig ikke vil skje før en gang tidlig i 2023.

Vi får eventuelt revidere testen og karakteren når dette er på plass.

