Også Volvo tar i bruk Teslas ladeplugg

Milepæl mot å gjøre kontakten til en ny standard.

Volvos kommende EX30 vil kunne bruke Teslas superladere, foreløpig gjennom en adapter. Fra og med 2025 skal Volvos biler i USA komme med NACS-kontakten innebygget. Kamera Volvo

Volvo blir den første av de ikke-amerikanske bilmerkene som tar i bruk Teslas ladekontakt.

Volvo varsler nemlig at de har signert en todelt avtale med Tesla, som først og fremst gir alle eksisterende Volvo-elbiler tilgang til Teslas superlader-nettverk i USA, Mexico og Canada gjennom en adapter.

Denne tilgangen ventes å bli tilgjengelig fra og med første halvdel av 2024, og da vil også Volvo-førere kunne finne Supercharger-ladere direkte i bilenes infotainmentsystem.

Bytter ut kontakten

Del to er at alle Volvos elbiler fra og med 2025 vil være utstyrt med Teslas ladekontakt - som selskapet selv har døpt North American Charging Standard - NACS. Da vil de kunne bruke Tesla-ladere uten adapter, slik de fleste elbiler i Norge og Europa allerede kan på Teslas Supercharger-nettverk her.

Volvos EX90 med kombinert CCS- og Type 2-kontakt. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tesla bruker nemlig en annen ladekontakt i USA. På våre breddegrader byttet Tesla til den mer utbredte CCS-kontakten da de lanserte Model 3, og siden har alle selskapets modeller fått denne.

Etter at Tesla varslet at de ville åpne opp ladekontakten sin og gjøre den til en standard, har den ene bilprodusenten etter den andre kastet seg på. Ford var først ut, deretter kom GM (med merker som Buick, Cadillac, Chevrolet og GMC) og Rivian, før nå altså Volvo blir den første fra utenfor Amerika.

Teslas argument er at NACS tilbyr både like- og vekselstrømslading i én og samme kontakt, og at den i teorien kan overføre opp til 1 megawatt (1000 kilowatt). Dagens Tesla-ladere leverer stort sett inntil 250 kilowatt, mens nye Supercharger V4-stasjoner skal kunne levere opp mot 600 kilowatt. Ingen av Teslas biler støtter imidlertid slike effekter foreløpig.

«Den har ingen bevegelige deler, er halvparten av størrelsen og dobbelt så kraftig som CCS-kontaktene», sier Tesla om NACS-kontakten.

Teslas amerikanske ladekontakt og -plugg, som nå blir standardisert. Kamera Tesla

Blir standardisert

Med 12.000 ladepunkter i Supercharger-nettverket har selvfølgelig Tesla også en viss tyngde bak når de tilbyr ladekontakten sin til andre produsenter. Og nå får de støtte fra standardiserings-organisasjonen SAE, som varsler at de vil «ekspress-standardisere» NACS-kontakten etter å ha jobbet sammen med amerikanske myndigheter og Tesla.

Det vil føre til at alle produsenter av biler og ladestasjoner kan ta i bruk kontakten. Allerede har ladetilbyderen ChargePoint og flere andre varslet at de kommer til å installere NACS-kontakter på nye ladere fremover.

I Europa ser «alle» ut til å ha tatt i bruk en kombinasjon av CCS og Type 2 for lading, så det er neppe veldig sannsynlig at det blir noen tilsvarende endring her - i alle fall med det aller første. Om du kommer til en hurtiglader i Norge og finner to ulike ladekontakter, så skyldes det at noen biler bruker den såkalte Chademo-standarden.

Denne var lenge det japanske alternativet til CCS, men nærmest ingen nye biler kommer lenger med Chademo - så mange hurtigladere i dag bygges uten Chademo-plugg. Selv Nissan, som lenge var den kraftigste Chademo-tilhengeren, har byttet ut Chademo med CCS på sin Ariya.

Slik ser mange norske ladestasjoner ut - Chademo til venstre og CCS til høyre i bildet. Chademo-standarden går ikke høyere enn 62 kilowatt. Kamera Geir Olsen, VG

Oppdatert 28. juni 2023, 12:40

