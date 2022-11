Tesla vil at deres ladere skal bli den nye elbilstandarden

Skal konkurrere med CCS.

Teslas lader er langt tynnere og mer kompakt enn for eksempel CCS-laderne. Nå vil de at flere skal bruke den samme ladeporten. Kamera Tesla

Niklas Plikk

I Europa har stort sett de fleste elbiler samme type lader, nemlig CCS (Combined Charging System). Det gjelder til og med Tesla, som fram til 2018 brukte sin egen ladestandard, men byttet over til CCS i 2018.

I Nord-Amerika er situasjonen den samme, bortsett fra at Tesla aldri gikk vekk fra sin proprietære lader, som bare de kan bruke. Nå har de bestemt seg for å ikke bare fortsette med sin egen ladestandard på andre siden av dammen, men også for å forsøke å få flere andre til å bruke deres lader.

Bytter navn

Tesla har i samme slengen byttet navn på ladestandarden sin til NACS - North American Charging Standard - i et håp om å overtale ladenettverk til å inkludere Tesla-ladere i deres utvalg.

På fredag åpnet de opp standarden sin for alle som vil bruke den, og slapp både produksjonsdesign og spesifikasjoner. Disse kan brukes fritt av både ladeoperatører og bilprodusenter som vil tilby den «nye» NACS-standarden.

Vil at NACS blir den nye standarden

Slik ser CCS-ladeporten ut på Teslaer du får kjøpt i dag. Kamera Tesla

Så hvorfor burde ladeoperatører som Electrify America og Chargepoint begynne å tilby NACS-ladere? Tesla har en håndfull argumenter i pressemeldingen sin. De nevner blant annet at det er dobbelt så mange NACS-kjøretøy i det nord-amerikanske markedet som CCS-kjøretøy.

Med andre ord; Det er dobbelt så mange Teslaer som andre elbiler i USA.De sier også at Teslas superladernettverk har 60 prosent flere NACS-ladere enn alle CCS-utstyrte nettverk til sammen.

De sier også at selve ladepluggen er bedre, ved at den «ikke har noen bevegelige deler, er halvparten så stor og dobbelt så kraftig»

Ifølge Teslas blogginnlegg er det flere nettverksoperatører som allerede har planer om å inkludere NACS-ladere på sine stasjoner, men sier hverken hvor mange eller i hvilken skala.

Byttet til CCS i Europa i 2018

Her i Norge kom Teslaer levert med type 2-ladere fram til Model 3 ble sluppet helt på tampen av 2018. Da begynte de gradvis å gå over til CCS. Har du en Model 3, Model Y eller en Model X eller S fra cirka 2019, vil de ha CCS-ladeport.

Dermed er det lite som tyder på at Tesla vil satse på sin egne NACS-standard her i Europa.

I tillegg til CCS her i Norge er det også biler med såkalt Chademo-ladere. Det er imidlertid hovedsakelig Nissan som har holdt seg til denne japanske ladestandarden, men også Nissans siste elbil Ariya kommer nå med CCS.

