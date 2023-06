Mercedes-Benz tester ut ChatGPT i bilen

Det såkalte MBUX-systemet i Mercedes-Benz’ biler vil få støtte for ChatGPT gjennom taleassistenten. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hannah Alvestad 16. juni 2023, 14:30

Mercedes-Benz tester ut å oppgradere taleassistenten i noen av bilene sine med den kunstige intelligensen til ChatGPT.

Det vil være mulig å spørre taleassistenten om alt mulig, fra kjøreruter til eksistensielle spørsmål, ifølge selskapet selv, og sjåførene vil få et mer omfattende svar enn før.

Tidligere har Mercedes-Benz’ taleassistent, MBUX Voice Assistant kun svart på generelle spørsmål og utført kommandoer i bilen, men med ChatGPT integrert kan den føre en mer naturlig samtale, ifølge produsenten.

Oppgraderingen kommer som et gratis og valgfritt beta-program, altså et program som fremdeles er under testing - for biler med MBUX-systemet i USA. Taleassistenten vil bli tilgjengelig fra og med i dag, ifølge Mercedes, til drøyt 900.000 biler.

Fokus på personvern

Personvern og sikkerhet er en viktig faktor når det kommer til kunstig intelligens. Den oppdaterte taleassistenten er blitt utviklet i samarbeid med Microsoft, gjennom Microsofts Azure-plattform.

Mercedes-Benz jobber også med å innføre støtte for såkalte «plugins» i ChatGPT-delen av taleassistenten, som gir muligheter for integrering med tredjepartstjenester.

Det kan blant annet gjøre det mulig å gjennomføre restaurant-reservasjoner, booke billetter og liknende ting med stemmen i bilen.

Beta-versjonen av taleassistenten forventes å vare i kun tre måneder. Mercedes-Benz skal bruke informasjonen de samler fra betatestene til å forberede taleassistenten, og legge en plan for å utvide til andre språk og land.

