Nå varsler Apples kart om fartskontroller

Nye funksjoner i neste iPhone-oppdatering.

Finn Jarle Kvalheim 10 Feb 2021 10:16

Apples neste store iPhone-oppdatering får et ras av nyheter - deriblant mye bedre personvern enn tidligere, ved at du kan velge hvilke tjenester du lar spore deg. Men nå melder Macrumors om en annen nyhet du kanskje ikke har hørt om; Apple Maps skal la brukerne varsle om hendelser etter veien.

Hendelsene er delt inn i tre kategorier; ulykker, farer langs veien og fartskontroller.

Løsningen fungerer ved at du sveiper opp på kartskjermen og velger hvilken type hendelse det er snakk om. Det skal også være mulig å gjøre handlingen via Siri.

Fungerer i CarPlay

Funksjonen er også tilgjengelig i Apple Maps når du bruker CarPlay gjennom bilens underholdningssystemer. Løsningen likner veldig på den du kan bruke i Googles Waze-app, der andre brukere blir varslet dersom tilstrekkelig mange rapporterer en hendelse.

Løsningen annonseres av Siri første gang du bruker Maps etter at den er skrudd på, og for en del betatestere av iOS 14.5 ble funksjonen aktivert i løpet av de siste dagene.

Waze har vært sosial GPS lenge

Fokus på liknende varslinger er altså ikke helt nytt. Waze har i årevis vært en «sosial GPS», med informasjon fra andre brukere - også lenge før Google kjøpte tjenesten . Men selv i Googles helt egen Maps-tjeneste er det visse elementer som likner - så som at kartet varsler deg om automatisk trafikkontroll . Varslingen dukker ikke opp med mindre du har satt opp en rute som går foran et fartskamera etter veien, så den er fort gjort å ikke legge merke til.

Både Apples og Googles kartløsninger varsler deg om ting som høy trafikk og forsinkelser etter veien. Men det meste av disse dataene er enten hentet automatisk og anonymisert gjennom et antall andre telefoner som har kjørt den samme strekningen, eller fra andre informasjonskilder - det er sjelden disse tingene rapporteres på den måten Apple legger opp til i iOS 14.5.

Snart tid for mye nytt

En liten bit av Apples personvernoppdatering har allerede kommet i iOS 14.4, med omfattende personverninformasjon per app i App Store. Men om litt får du altså de nye kartløsningene, og hvis du har Apple Watch slipper du å taste kode for å låse opp mobilen din mens du har munnbind på . Du vil også bli spurt om du ønsker å la for eksempel Facebook spore deg på tvers av nettsteder og tjenester.

Facebook selv mener det vil gå utover småbedrifter dersom du nekter .