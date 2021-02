Kan Facebook mase seg til sporingsmuligheter?

Vil «hjelpe brukere å bestemme seg» om ny Apple-funksjon.

Slike beskjeder kan det bli mange av på Facebook for iOS fremover. Nå ruller nemlig Apple ut sin nye funksjon for å blokkere annonsesporing på tvers av apper, nettsteder og tjenester. Facebook

Finn Jarle Kvalheim 3 Feb 2021 10:12

Apple og Facebook har de siste månedene ligget i konflikt. Årsaken er en ny funksjon som skulle vært rullet ut med iOS 14 i fjor høst, men som nå vil komme i løpet av et par uker i iOS 14.5-oppdateringen.

Den nye løsningen tvinger apputviklere til å lage en egen rapport om hva slags informasjon de sporer og samler og i tillegg gi brukeren mulighet til å velge om de ønsker å la seg spore.

Mobilbrukeren kan velge å skru av sporing på tvers av apper i det store og hele, eller nekte enkeltapper på iPhonen sin i å følge med på hva som skjer på tvers av tjenestene og nettstedene man bruker. Facebook hevder at dette kan gå utover småbedrifter som annonserer hos dem.

Nå viser det seg at selskapet ønsker å prøve å overtale brukerne av tjenesten ved å vise sin egen melding sammen med Apples spørsmål om sporingstillatelse .

Vil hjelpe folk ta informert avgjørelse

Facebook omtaler planene i et oppdatert blogginnlegg, og forklarer at de skal informere brukerne sine.

Under ser du hele avsnittet fra bloggposten er oversatt til norsk. Originalen kan du lese her .

« For å hjelpe folk med å ta en bedre informert avgjørelse viser vi også vår egen melding sammen med Apples. Den vil by på mer informasjon om hvordan vi bruker personliggjorte annonser, som støtter småbedrifter og sørger for at apper er gratis å bruke. Om du aksepterer vil ikke annonsene du ser endrer seg. Hvis du avviser vil du fortsatt se annonser, men de vil være mindre relevante for deg. Å akseptere vil ikke føre til at Facebook samler nye typer data om deg. Det betyr bare at vi kan fortsette å gi folk bedre opplevelser. Vi føler at mennesker fortjener mer informasjon, og Apple har sagt at å tilby opplæring er tillatt.»

Les også Facebook gir etter for Apples personvernendringer

Funksjonen ble utsatt

Sporing gjennom bruk av nettlesere og på tvers av ulike apper i mobilene er metoder annonsører har brukt for å målrette annonser. Apple har etter hvert gått i rette med en del av disse praksisene, og markedsført seg tungt som tilbyder av personvern på mobilen de siste årene.

Funksjonen for å skru av sporing skulle vært ute med høstens iPhone 12-modeller og iOS 14. Men i stedet ble den altså utsatt for å gi selskaper, deriblant Facebook, mulighet til å tilpasse seg endringene. På årets Personverndag ble det klart at Apple endelig ruller ut muligheten for å deaktivere sporing. I første omgang skjer det i neste Beta-versjon av iOS, som deretter blir til den fulle utgaven du får som oppdatering på telefonen din.

Derfra vil du altså kunne få en detaljert oversikt over hvilke data som samles og hvilken type sporing som gjøres av appene du laster ned. Og du vil kunne velge å si nei - enten bare der du ønsker det, eller for apper generelt. Gjør du det siste vil ikke apper få tvinge frem melding på iPhonen din igjen, men de kan fortsatt ha informasjonsplakater inni selve appen som «tilbyr opplæring».

Les også Viktig iOS 14-funksjon utsettes

Lignende varsler i dag

Løsningen ligner på den du kanskje allerede har sett hvis du takker nei til annonsenettverkenes sporing i gratisspill på mobilen. Mange spill vil påpeke at det resulterer i mindre penger til dem, og mindre nyttige annonser for deg.

I tillegg har du kanskje allerede sett lignende beskjeder dukke opp for apper du skrur av varslingene for. Slår du av varslinger for Facebook Messenger eller Gmail på mobilen vil det ofte dukke opp beskjeder inni selve appen som spør deg om å skru varslinger på igjen.

Facebook har pekt både på at småbedrifter kan tape på sporingsnekten og på at Apple selv kan ha et profittmotiv. Utviklere kan bli nødt til å velge abonnementsmodell fremfor reklamefinansiering - og penger som betales inn via App Store er som kjent noe Apple krever en del av. Flere Europeiske selskaper har klaget til EU om Apples praksis på dette området, og Fortnite-skaperne Epic ligger i strid med iPhone-produsenten nettopp av denne årsaken.

Samtidig er ikke engang Facebooks ansatte sikre på om denne striden handler mest om småbedriftene. I en artikkel hos Buzzfeed siteres en Facebook-ansatt som følger :

– Det føles som om vi prøver å rettferdiggjøre en dårlig ting, ved å gjemme oss bak folk som har et positivt budskap.