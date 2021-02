Med iOS 14.5 kan du låse opp mobilen med munnbind på

Men det krever en Apple Watch.

Niklas Plikk 2 Feb 2021 08:15

Ansiktsopplåsning på mobilen er vanligvis en rask og enkel måte å låse opp mobilen på, og har blitt bransjestandarden etter at Apple introduserte det i 2017 med iPhone X .

Nå som alle går rundt med munnbind har det imidlertid blitt umulig for mobilene å verifisere hvem vi er, og vi er nødt til å plotte inn pinkodene våre hver bidige gang vi skal låse opp mobilen.

I den kommende iOS-oppdateringen – iOS 14.5 – har dette problemet blitt adressert. Apple skal nemlig la deg bruke din Apple Watch som en måte å verifisere identiteten din, slik at så lenge du har smartklokken på armen og den er låst opp, vil iPhonen din kunne låses opp uten noen ekstra hinder.

Brukes allerede på Macer

Apple har brukt denne typen verifisering i lang tid på Macer allerede, men nå kommer det altså til mobilene våre også.

Akkurat som på Macen vil du kjenne en svak vibrasjon fra klokken når den brukes for å låse opp mobilen. Ser du på klokken vil det også stå at iPhonen akkurat ble låst opp. Dette vil tross alt gjøre at mobilen din potensielt kan låses opp av hvem som helst i nærheten av deg, så lenge du har på deg klokken. Så pass på å bare aktivere denne muligheten hvis du er fortrolig med alle rundt deg.

Kan ikke gjøre kjøp uten verifisering

Merk at denne verifiseringen bare lar deg låse opp mobilen fra låsskjermen. Andre steder hvor du ellers ville trengt ansiktsopplåsning, for eksempel ved kjøp og nedlasting av apper, vil fortsatt kreve ytterligere verifisering. Altså enten med ansiktet ditt, eller med pinkode hvis du har på deg et munnbind.

iOS 14.5-oppdateringen er i skrivende stund i beta, og testes ut av utviklere. Det er ventet at den vil verifiseres snart og bli tilgjengelig for nedlasting innen noen uker.