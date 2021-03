Fullverdig nettleser på vei til Xbox

Chromium-basert Edge-nettleser testes ut.

Niklas Plikk 8 Mar 2021 14:04

Microsoft jobber med å slippe en fullverdig nettleser til Xbox. Både Xbox One, Xbox Series X og Series S vil ha tilgang til den nye nettleseren, som vil være en spesiallaget konsollvariant av Chromium-baserte Edge , som ble sluppet til Windows i fjor.

Nettleseren bruker det samme fundamentet som Google Chrome, og støtter til og med de samme utvidelsene, men har et litt annet utseende og design.

Fortsatt i testfasen

Foreløpig er Xbox-varianten av Edge bare tilgjengelig for deltagere i «Alpha Skip-Ahead» - en gruppe testere med ekstra tidlig tilgang til ny programvare.

Journalisten Tom Warren hos The Verge ser ut til å være blant disse, og melder om en fungerende og god nettleser, til tross for en rekke småfeil - slik man gjerne forventer av tidlig programvare.

I den tidlige utgaven Warren har prøvd er det fortsatt ikke støtte for mus og tastatur, men dette vil trolig komme før nettleseren blir tilgjengelig for resten av oss.

Det blir også nevnt at med en nettleser på spillkonsollen gir det en teoretisk åpning for spillstrømming fra andre aktører til nettleseren, slik at du for eksempel kan spille Google Stadia via Xboxens nettleser. I praksis er nok ikke dette noe mange vil prøve seg på, men det skal altså være mulig.

Ingen nettleser for PlayStation 5

En god og fungerende nettleser neppe er det største poenget for noen når de kjøper en spillkonsoll, skader det jo ikke. Vi tok det definitivt ikke med i vurderingene da vi testet Xbox Series X og PlayStation 5 . Men hvis du vil ha en splitter ny spillkonsoll, og du verdsetter en nettleser, er Xbox Series X eller Series S modellen for deg. For Sony PlayStation 5 har ingen nettleser i det hele tatt, og tilsynelatende ingen planer om å implementere det heller.

Ikke at det er mulig å få ta tak i dem heller, da. En kjapp titt på Prisjakt viser oss at Xbox Series X er utsolgt over alt, bortsett fra et par butikker som selger den for nesten 10.000 kroner, og det samme gjelder PlayStation 5. Men vil du ha billigvarianten Xbox Series S er den faktisk tilgjengelig hos en rekke butikker.

