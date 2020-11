Xbox Series X er den nye konsollkongen

Ikke en eneste gimmick, bare en rå spillmaskin.

Den er stor, men også ganske stilren, synes vi. Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 5 Nov 2020 15:00

10. november skjer det endelig: Xbox Series X slippes i butikkene både her og i resten av verden.

Vi har fått leke oss med den nye spillkonsollen i over en måned nå, prøvd både gamle og nye spill, og utfordret den på alle måter vi har kunnet tenke oss frem til. Nesten uten hikke har konsollen levert lynrask innlasting av både spill og apper, fantastisk grafikk og generelt kraftig ytelse, uten at vi har hørt viften en eneste gang.

Men en fin maskin hjelper ikke særlig mye hvis spillutvalget ikke også sitter. Vi kjøper tross alt en spillkonsoll for å spille på.

Klarer Microsoft å levere?

9 Imponerende Microsoft Xbox Series X annonse Sjekk prisen En kraftig, lydløs og lynrask maskin som gjør det lekende lett å spille både gamle og nye spill Fordeler Stilrent design

Takler spill i både 4K og 60 FPS fra dag én

Strålesporing er endelig på plass

ENORM bakoverkompatibilitet

Lynrask i bruk

"Quick Resume" gjør at du aldri trenger å vente på et spill

Game Pass gir deg mye for pengene

Gamle håndkontrollere fungerer like fint på Series X

Microsoft-spill du kjøper til PC fungerer på Xbox også Ting å tenke på Fysisk stor (men mindre enn PlayStation 5)

Helt like menyer og grensesnitt som før

Dyrt å utvide lagringsplassen

Stor, men ikke størst

Vi har allerede publisert en sniktitt på Xbox Series X hvor vi skrev om våre førsteinntrykk, der vi poengterte hvor stor konsollen er. For med sine drøye 30 x 15 x 15 centimeter er Series X betydelig større enn forgjengeren, og til tross for et minimalistisk design skiller den seg tydelig ut på TV-benken. Spesielt hvis du har den stående vertikalt.

Hadde Xbox Series X vært den eneste nye spillkonsollen på markedet i høst hadde vi fortsatt å skrive om hvor gigantisk den er, for isolert sett er den stor. Men heldigvis for Microsoft kommer Sony også med sin nye spillkonsoll denne måneden, som får det meste annet av elektronikk til å virke lite og nett.

Med de to spillkonsollene stående ved siden av hverandre fremstår Series X som et lite kunststykke, både i form av design og størrelse. Vektfordelingen er god, og med bare flate overflater rundt hele maskinen, fremstår den som ganske håndterlig og fin sammenlignet med det buede, glossy mastodonten fra Sony.

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X og Nintendo Switch foran. Niklas Plikk, Tek.no

På fremsiden finner vi bare en tynn stripe du kan mate med Blu-ray-plater og DVD-er, samt en vanlig USB-port. På baksiden er det en enslig HDMI-kontakt som støtter den nye HDMI 2.1-standarden, som åpner opp for overføringer med hele 120 bilder i sekundet og naturligvis 4K-oppløsning, samt støtte for såkalt Variable Refresh Rate (VRR). Dette er det bare et knippe TV-er på markedet som støtter, men det gjør i hvert fall konsollen litt ekstra fremtidssikker. To ekstra USB-kontakter er også på plass, en port for det proprietære minnekortet, samt strømkontakt og ethernet.

Kinect-porten fra tidligere generasjoner er borte.

Den eneste designutskeielsen finner vi på toppen, hvor en drøss av kledelige luftehull dekker hele flaten, og man kan skimte grønt fra de individuelle hullene. Et lite nikk til den originale Xboxen, som lyste grønt fra omtrent hver eneste krik og krok.

Etter å ha brukt Series X i over en måned og hatt den stående fremme i stuen hele denne tiden, har jeg ikke bare blitt vant til designet, men også kommet til å virkelig like det.

Luftehullene på baksiden og under suger luft inn for å kjøle komponentene, mens varm luft blåses ut på toppen. Legg merke til det avlange hullet for det proprietære minnekortet. Niklas Plikk, Tek.no

Lynrask

Årets konsollkamp har handlet mye om spesifikasjoner , og papiret er det mange likheter mellom PlayStation 5 og Xbox Series X, men også noen ulikheter. Hva det i praksis vil ha å si for spillopplevelsen er ganske umulig å si før spillutviklerne faktisk får laget spill som virkelig får utfordret maskinvaren og utnyttet de potensielle kreftene. På dag én spiller det liksom ikke så stor rolle at Xbox Series X har en teoretisk litt kraftigere grafikkytelse, eller at PlayStation 5s SSD-lagring skal være raskere, for de kjører såpass likt nå uansett.

Det som derimot er merkbart, og som vi har satt veldig pris på i løpet av testperioden, er hvordan Xboxen føles som et olja lyn til enhver tid. For det første: Det tar bokstavelig talt et par sekunder fra du skrur på konsollen til du er klar til å hoppe inn i et spill. Konsollen skrur seg egentlig aldri helt av, men ligger i en slags dvale og bare venter på å bli skrudd på. Vi digger det. Deretter er du bare et trykk og et par sekunder unna å være inne, nøyaktig der du slapp i spillet ditt fra dagen før.

På toppen av dette har du også den nye «Quick Resume»-funksjonen til Xbox Series X, som gjør at du kan hoppe mellom flere forskjellige spill og apper, med minimal ventetid. Vi telte omtrent ti sekunder da vi byttet mellom spill, og da havner man nøyaktig der man var i spillet.

Quick Resume dumper rett og slett hele spilløkten fra minnet til SSD-lagringen, og tilbake, på bare noen sekunder, og resulterer i en utrolig smidig bruksopplevelse.

Vi tok tiden på et par ulike spill, for å se forskjellen på innlastingshastighet. Ori And The Will of the Wisp gikk fra å bruke 48 sekunder å laste inn normalt, til 15 sekunder med Quick Resume. Sunset Overdrive; fra 34 til bare 6,5 sekunder. Borderlands 3 brukte akkurat over et minutt å laste inn på normalt vis, men bare 7 sekunder via Quick Resume.

Se video av menyene og Quick Resume i bruk på tre forskjellige spill:

Mellomlagringen er naturligvis ikke uendelig stor, og du får bare brukt Quick Resume på de fire-fem siste spillene du spilte, og det er ikke alle spill som støtter det. Det gjelder for eksempel spill som Destiny 2 og Sea of Thieves, men det overveldende flertallet av spill har støtte for Quick Resume – også gamle spill.

Skal du hoppe mellom to eller tre spill, kommer du til å elske dette.

Etter en måned med testing er det faktisk Quick Resume som står igjen som konsollens virkelige «killer feature», for det farger hele opplevelsen, uansett hva man spiller eller bruker konsollen til.

En slik funksjon er ikke å finne hos konkurrerende PlayStation 5, men det kommer vi tilbake til i testen vår av Sony-konsollen, som er like rundt hjørnet.

Niklas Plikk, Tek.no

Vi har fortsatt ikke hørt viften

Ikke bare er Xbox Series X lynrask, den er også dødsens stille. Som alltid med maskiner med store vifter blir man anbefalt å sette spillkonsollen et sted med rikelig med plass omkring, men med Series X er det sannelig ikke lett. Stående på TV-benken dekket den for TV-en, og på hyllene ville det bli for trangt, tenkte vi.

Her endte den opp, og lagde aldri en lyd siden. Niklas Plikk, Tek.no

Så for å få et «korrekt» bilde av hvor mye den støyet og hvor varm konsollen ble, begynte vi med å ha den på gulvet foran TV-benken. Men da viften aldri lagde en eneste lyd, og konsollen heller ikke ble særlig varm, tenkte vi det var greit med en liten utfordring. Vi puttet den i TV-benken, hvor vi fikk gitt den litt ekstra pusterom ved viften på toppen, men ellers ganske uoptimale lufteforhold. Det spilte ingen rolle. Overflatetemperaturen steg bare med et par grader, men støynivået holdt seg på «knapt merkbart»-stadiet.

Vi har hatt Xbox Series X i over én måned, og vi har fortsatt ikke hørt viften en eneste gang fra sofaen. Den kan selvfølgelig høres hvis du legger øret mot maskinen, men i praksis er den helt tyst. Ganske utrolig, spør du oss.

Den oppgraderte varianten av forgjengeren – Xbox One X – som kom i 2017, var også en imponerende stillegående maskin, men den gir likevel fra seg en jevn during mens den er på. Den gamle PlayStation 4 høres ut som et lite vindkraftverk, og topper soleklart støytesten vår. PlayStation 5-tall kommer.

Det kan godt hende at både temperaturene vil øke etter hundrevis av timer, og at viftestøyen vil bli mer merkbar etter at konsollen gradvis fylles opp av støv fra omgivelsene. Det er vanskelig å bedømme nå, men utgangspunktet har i hvert fall aldri vært bedre for en konsoll.

«Quick Resume»-teksten øverst i høyre hjørne signaliserer at et «snapshot» av spillet er lagret på konsollen, som gjør at du kan plukke opp nøyaktig der du slapp med minimal ventetid.

Moderne spill – endelig 4K og 60 FPS

En ny generasjon spillkonsoller pleier å føre med seg en rekke nye eksklusive spill, som skal få deg til å ville kjøpe den nye spillkonsollen. I år er det annerledes, for Xbox Series X handler like mye om å gjøre gamle spill bedre, som å åpne opp for fremtidige spill. Konsollen skal være kraftig nok til å tilby spill i 4K og 60 bilder i sekundet, og åpne opp for teknologier som strålesporing. I visse spill skal det også være støtte for hele 120 bilder i sekundet.

Men Series X i seg selv byr ikke på noen eksklusive spill.

Gradvis vil nok færre spill være tilgjengelig til Xbox One, men samspillet mellom Series X/S og PC-er skal imidlertid forbli. Kjøper du et såkalt « Xbox Play Anywhere» spill kan du spille det på både Xboxen og PC-en din, med minimal forskjell.

Så mens vi prøvde forgjeves å teste et spill som var helt nytt, for å få en smakebit på neste generasjon spill, forsto vi etter hvert at Series X handler minst like mye om å heve spillopplevelsen til gamle spill, ikke bare by på et knippe helt nye titler. Og dét er det ingen tvil om at spillkonsollen gjør.

De fleste eldre spill vil dra nytte av den kraftige maskinvaren og den raske SSD-lagringen. Mange titler kommer også i en «enhanced» utgave, som pusher oppløsningen til 4K og oppfriskningsraten til 60 Hz. Dette gjelder for eksempel fantastiske Ori And the Will of The Wisps og Borderlands 3, som allerede så ganske bra ut før oppgraderingen. Det kan virke corny, men de gamle spillene føles rett og slett som nye med lynrask innlasting og kraftigere maskinvare i bunnen.

I testperioden har de fleste spillene blitt spilt via abonnementstjenesten Game Pass Ultimate, som for en drøy hundrelapp gir tilgang til over hundre Xbox-spill. I tillegg vil alle nye spill fra Microsoft Studios-utviklere komme til Game Pass på dag én, noe som er ekstra gøy med tanke på hvor mange store spillutviklere Microsoft har samlet under paraplyen sin den siste tiden.

Så er jo det store spørsmålet hvordan de faktiske nestegenerasjonsspillene vil se ut. De som vil dra nytte av avanserte teknologier som strålesporing som tidligere generasjoner aldri har vært i nærheten av å klare. Microsoft har i vært lagt laget et solid fundament med Series X, så får det være opp til utviklerne å lage innholdet.

Lagring og hastighet

Mye av lagringsplassen går til konsollens operativsystem. Niklas Plikk, Tek.no

Xbox Series X tilbyr angivelig 1 TB lagringsplass, men dette viser seg raskt å ikke stemme. For selv om SSD-lagringen på innsiden kanskje opprinnelig hadde 1 terabyte lagringsplass å by på, bruker konsollens operativsystem og de medfølgende appene opp nesten 200 GB med lagring. I praksis blir du bare sittende igjen med 820 GB lagringsplass, altså det samme som PlayStation 5 byr på.

Lagringsplassen på moderne spill varierer, men de ligger gjerne et sted mellom 50 og 120 GB, så du trenger ikke å være et mattegeni for å regne deg fram til at du ikke har plass til så mange spill før det blir fullt.

Slik ser lagringskortet ut. Det koster nesten 3000 kroner.

Da har du et par valg. Valget Microsoft håper du velger består av å kjøpe et nytt minnekort spesiallaget for Series S og X, som rommer 1 TB med data. Denne putter du inn på baksiden av konsollen, og vil gi deg lynrask overføringshastighet. Så fort du putter det i maskinen blir det automatisk paret til maskinen, og du kan bestemme om du vil installere spill på minnekortet eller på maskinen. Hastigheten og ytelsen er nøyaktig den samme. Ulempen er den stive prisen på 2.799 kroner.

Et annet alternativ er å koble til en ekstern harddisk via USB. Her kan du installere både gamle og nye spill, men du kan bare spille eldre spill, og de vil naturligvis også ha langt tregere lastetider. Noe sier oss at de fleste som investerer i en Xbox Series X også kommer til å kjøpe et minnekort i løpet av konsollens levetid.

Samme gamle, men gode, kontroller

Det er ikke mye nytt her, men det er helt greit. Niklas Plikk, Tek.no

Mange gamere sverger til Microsofts Xbox-kontrollere, enten de bruker det til PC-en eller til å spille på en Xbox. Det var ikke tilfeldig at vi ga Microsoft både første- og andreplass i vår store samletest av spillkontrollere , tross alt.

Med et allerede ekstremt godt utgangspunkt, er det derfor ikke så overraskende at håndkontrolleren som følger med Series X er nesten identisk som forgjengeren. Den har fått et litt mer «grippy» mønster på baksiden og på skulderknappene, styrekrysset har fått samme design som Elite-kontrolleren, og ristingen i kontrolleren mens man spiller fremstår som hakket mer kontant og nøyaktig enn før.

Det er nå også en dedikert delingsknapp på kontrolleren, som du kan trykke eller holde inne for å dele klipp fra spillingen din. Du kan ta skjermbilde eller videoopptak, og laster du ned Xbox-appen kan du få opp videoene og bildene fra spilløkten din rett i appen, slik at du enkelt kan dele det videre. Kjekt å ha.

Gammel vs ny. Niklas Plikk, Tek.no

Håndkontrolleren har også fått USB-C, men denne kontakten bruker du bare hvis du vil koble den til PC-en for å spille. Kontrolleren bruker nemlig fortsatt AA-batterier for å holde seg i live. Det gjør kontrolleren litt tyngre enn den kanskje hadde trengt å være, men til gjengjeld er batteritiden mye lenger. Man kan argumentere både for og mot oppladbare batterier, men i lengden vil vi nok si at en kontroller med AA-batterier vil vare lengst, ettersom litium-ion-batteriene i for eksempel PlayStation-kontrollerne gradvis vil bli dårligere med årene. Det problemet har du ikke med Xbox-kontrollerne. Synes du likevel det er bedre å lade opp med kabel kan du kjøpe en batteripakke til kontrolleren til 299 kroner, og du kan selvfølgelig også bruke «vanlige» oppladbare AA-batterier.

Fordelen med nesten identiske kontrollere som før er at du kan bruke dine eldre Xbox-håndkontrollere med Series X. Her sparer Microsoft mange spillere for en irriterende utgift og miljøet for enda mer søppel. Bra.

Litt trøtte menyer

Menyene er mer eller mindre identiske med de du finner på Xbox One.

Det er ikke bare håndkontrollerne som er nesten identiske som forgjengeren, men også hele menysystemet på Xbox Series X. Bortsett fra noen nye animasjoner og et par nye knapper, er menyene akkurat slik du kjenner dem fra Xbox One-konsollene.

Her hadde vi nok håpet at Microsoft hadde våget å prøve seg på noen litt større endringer, slik Sony har gjort . For all del, det gamle menysystemet fungerer helt greit, men jeg synes ikke det er det mest oversiktlige. Likevel virker det som en relativt enkel måte å gjøre at Series X og S skiller seg litt ut, og at man får følelsen av at det er noe virkelig nytt og moderne. Dette er imidlertid en enkel sak for Microsoft å fikse med en programvareoppdatering i fremtiden, som kanskje kan dra enda mer nytte av den nye og raske maskinvaren.

Konklusjon – ingen gimmicks, bare en rå spillmaskin

Niklas Plikk, Tek.no

Microsoft har lært av feilstegene de har tatt tidligere. De så for seg at Xbox One skulle være en slags blanding av smartassistent, dekoderboks og spillkonsoll, og endte opp med å forvirre brukere mer enn de fortryllet.

Xbox Series X skal være markedets kraftigste spillkonsoll – intet annet.

Borte er alle gimmicks og unødvendige tilleggsfunksjoner, og man sitter igjen med en strømlinjeformet og kraftig spillkonsoll som bare fungerer. Den skrur seg på i løpet av sekunder, starter spill i rekordfart og lar deg hoppe mellom flere spill samtidig med minimal forsinkelse.

Det nye konsolldesignet ser ut til å gjøre underverker for kjølingen i konsollen, for vi har fortsatt ikke hørt viften dra i gang en eneste gang i løpet av testperioden.

Det gjenstår dog å se om Microsoft klarer å overtale spillere verden over til å kjøpe den nye spillkonsollen. Ikke bare på grunn av erkerivalen Sony og deres nye PlayStation 5, men også Microsofts egne produkter. Microsoft har nemlig ikke et eneste eksklusivt spill for årets nye spillkonsoller. Alle spillene som er tilgjengelig på lanseringsdagen slippes også til enten Xbox One eller PC, og slik skal det fortsette.

Det gjør salgsargumentet til Xbox Series X noe ganske annet. Det er ikke lenger et produkt du må ha for å kunne spille de nyeste spillene. I stedet blir det det samme argumentet PC-spillere alltid har hatt: Du kjøper en ny maskin for kraftigere maskinvare, som vil gi deg bedre ytelse og opplevelse enn du hadde før. Og der er det ingen tvil om at Series X leverer på samtlige punkter. Og for en pris på 5.500 kroner er det ingen PC som er i nærheten av å levere like mye kraft i en like lekker pakke.