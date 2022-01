Elbilene vi gleder oss til i 2022

BMW i4 er blant de mest etterlengtede elbilene som kommer til Norge i 2022.

Med all sannsynlighet blir 2022 det siste året uten noen form for elbilmoms i Norge, som nok også kan borge for at sulten på elbil blir større enn noen gang.

Og selv om lanseringstakten i 2021 har vært enorm – og at 2021 blir året med flest solgte nybiler noensinne i Norge – ligger det ikke an til at 2022 blir noe verre. Symbolsk for elbilmarkedet er kanskje at selv Toyota, som har vært den mest tilbakeholdne av de store bilprodusentene, endelig kommer med en elbil i løpet av året.

Et stort spørsmål er naturligvis hvordan brikkemangelen vil påvirke leveransene av biler. Sjefredaktør Atle Tuverud Falch i bransjenettstedet Bilnytt skrev nylig i en kommentar at «ordrebøkene vi vet finnes» hos importørene like gjerne kunne gjort at det ble solgt over 200.000 biler i år, i stedet for de rundt 170.000 som blir resultatet.

Men brikkemangel, leveringsutfordringer eller ei – dette er noen av de mest spennende elbilene som skal komme i 2022. Lista er ikke nødvendigvis fullstendig, men vi har forsøkt å få med det som ligger an til å bli de mest populære av de nye modellene.

BMW i4

BMWs nye el-SUV iX har så vidt rukket å trille i land i Norge helt i slutten av 2021, men vi nevner den likevel her siden starten av 2022 blir det ordentlige slippet av begge BMWs to nye elektriske ikoner: SUV-en iX og gran coupé-en i4.

Begge kommer i flere versjoner, førstnevnte med et batteri på opptil 111 kilowattimer, som skal gi en rekkevidde på inntil 630 kilometer etter WLTP. Utfordringen for BMWs del ser ut til å være leveringstiden – selskapet har vært klare på at nye bestillinger av toppmodellene iX50 og i4 M50 får et leveringsvindu noe ut i 2023.

Det spørs vel om ikke tyskerne må prioritere det norske markedet om kundene skal slippe en kjip momsregning på disse. Vil du ha raskere levering må du «nøye deg» med iX eDrive 40 eller i4 eDrive 40, uten at det betyr at disse er noen sinker.

Førstnevnte får et batteri på 76,6 kilowattimer brutto og 71 netto, som skal gi en rekkevidde på 425 kilometer. Den får drøyt 320 hestekrefter og gjør 0–100 på 6,1 sekunder. Tilsvarende tall for i4 eDrive 40 er et batteri på drøyt 80 kilowattimer, inntil 590 kilometer rekkevidde, 340 hestekrefter og 0–100 på 5,7 sekunder.

Skoda Enyaq Coupé

De som opprinnelig var trukket mot Skodas Enyaq etter å ha sett det spreke Vision iV-konseptet bilen var basert på, var kanskje litt skuffet over at Skoda valgte å lansere SUV-versjonen før coupéen som konseptet la grunnlaget for. På nyåret får disse endelig se produksjonsversjonen av Enyaq i coupé-versjon.

31. januar er datoen for verdenspremieren, og det litt mer strømlinjeformede designet gir blant annet lavere luftmotstand, som skal gi enda bedre rekkevidde enn på SUV-versjonen. Skoda har oppgitt minst 535 kilometer, som er noen få kilometer lenger enn på Enyaq iV80.

Skodas Vision iV-konsept tiltrakk mange, men Skoda valgte likevel å lansere SUV-versjonen først. Nå kommer straks coupémodellen også.

Bagasjeplassen er oppgitt til 570 liter, som betyr at coupédesignet koster 15 liter bagasjeplass. Bilen vil bli tilgjengelig med tre drivlinjer: iV 60, iV 80 og den firehjulsdrevne iV 80X. Du kan nok regne med at spesifikasjonene blir identiske med den vanlige Enyaq, med andre ord batterier på 77 kilowattimer netto i iV 80-versjonene og 58 kilowattimer i iV 60.

Ytelsene ligger på henholdsvis 180, 204 og 265 hestekrefter, og du kan nok regne med at prisene havner rundt 20.000 kroner over de respektive SUV-versjonene.

Volkswagen ID. 5

Volkswagen ID.5.

I motsetning til Skoda har Volkswagen valgt å gi coupé-versjonen av ID. 4 et eget modellnavn: ID.5. Ellers er tanken bak ID. 5 akkurat den samme som for Skodas coupé-Enyaq – et litt mer sporty design som går litt på bekostning av de praktiske egenskapene, men som tjener ørlite rekkevidde og kanskje sanker noen flere blikk på veien.

I motsetning til hos Skoda vet vi allerede prisene på denne. ID. 5 kommer i alle fall foreløpig kun med det største batteriet på 77 kilowattimer, og prisen starter på 436.400 kroner inkludert levering. GTX-versjonen med firehjulstrekk starter på sin side på 482.900 kroner – 17.000 kroner mer enn ID. 4 GTX.

Cupra Born

Cupra Born.

En av de største jokerne i nybilutvalget i 2022 er kanskje spanske Cupras versjon av bilen mange kjenner som Volkswagen ID.3. Cupra, et underbruk av mer velkjente Seat, er kjent for sine racingbiler, og det er også en arv som skal videreføres med Born. Den kommer for eksempel med bøtteseter og sportsunderstell som standard, og har et langt sprekere utvendig design enn nevnte ID. 3, for å nevne noe.

Inntil videre fås Cupra Born kun med det «mellomste» av batteriene på MEB-plattformen både den og ID-bilene er bygget på. Det betyr en nettokapasitet på 58 kilowattimer, som skal gi en rekkevidde på inntil 424 kilometer. Ellers får du de samme 204 hestekreftene og 385 literne med bagasjeromsvolum som vi kjenner fra ID.3.

Cupra har også lagt seg på et noe mer attraktivt prisnivå enn den mer velkjente ID.3. Den fullutstyrte lanseringsversjonen «First Born» koster 339.000 kroner, og da får du også med både vinterhjul, hjemlevering og tre års serviceavtale. Det er godt under tilsvarende ID.3.

Ellers kan du også konfigurere en bil selv, og da er prisen fra 307.000 kroner – også det inkludert vinterhjul, levering hjem og serviceavtale.

Nissan Ariya

Nissan Ariya – her på norgesbesøk allerede i februar 2021.

12 år etter lanseringen av Nissan Leaf kommer endelig en ny, helelektrisk Nissan. Og som de fleste andre har Nissan valgt å legge eggene sine i haugen for mellomstore SUV-er. Med andre ord: Den samme klassen som Volkswagen ID. 4, Skoda Enyaq, Hyundai Ioniq 5 og alle de andre.

Ariya blir å få i en innstegsmodell kalt Advance, med et batteri på 63 kilowattimer og en estimert rekkevidde på 360 kilometer etter WLTP. Denne får 218 hestekrefter, 0–100 på 7,5 sekunder og 468 liters bagasjerom.

Vil du ha det store batteriet på 87 kilowattimer må du opp til utstyrsnivå Evolve, som koster 499.900 kroner, fortsatt med forhjulstrekk. Firehjulstrekk og stort batteri koster 529.900 kroner, mens toppmodellen Performance tikker inn på 575.900 kroner.

Disse har estimerte rekkevidder på henholdsvis 500, 460 og 400 kilometer. Alle kan trekke tilhenger, men modellene uten firehjulstrekk må nøye seg med 750 kg, mens e-4orce-modellene (Nissans merkenavn for firehjulstrekk) klarer 1500 kg. Ariya med firehjulstrekk mister imidlertid noe bagasjeplass, slik at oppgitt volum for denne er 415 liter. Det vil kanskje være noe knapt i segmentet.

Da vi så på bilen i Oslo tidligere i år, noterte vi at det flate gulvet og den skyvbare midtkonsollen gir spesielt god beinplass foran. Crossover-formen gir imidlertid noe begrenset bagasjeplass, og hvor den firehjulsdrevne versjonen altså mister enda noen liter fra de 468 som den forhjulsdrevne har. Bilen har heller ingen «frunk», altså bagasjerom under panseret.

Ariya ventes til Norge sommeren 2022, og Nissan sier de ser for seg å selge 7000 biler i Norge før utgangen av året. Det vil i tilfelle plassere Ariya blant våre mest solgte biler.

Toyota bZ4X

Toyota kommer endelig med elbil. En joker til å bli den mest solgte bilen i 2022?

Toyotas første elbil (med unntak av noen få elektrifiserte RAV4 som ble produsert med drivlinje fra Tesla for rundt ti år siden) blir den kryptisk navngitte bZ4X.

bZ står for «Beyond Zero» og 4X for firehjulstrekk. Også denne er en middels stor SUV, med en lengde på 4,69 meter og akselavstand på 2,85 meter. Her er batteriet på 71,4 kilowattimer, som skal gi en rekkevidde på minst 410 WLTP-kilometer i den firehjulsdrevne versjonen og 450 kilometer i den forhjulsdrevne.

Førstnevnte har to motorer som til sammen yter 160 kilowatt (218 hestekrefter) og leverer 336 Nm moment, mens sistnevntes ene motor yter 150 kilowatt (204 hestekrefter) og 265 Nm moment. Det skal gi 0–100 på henholdsvis 7,7 og 8,4 sekunder.

Da vi fikk ta bZ4X i øyensyn i Brussel nylig, konstaterte vi at det innvendige kvalitetsinntrykket er ålreit, selv om det langt fra er noen tysk premiumbil vi har med å gjøre. Beinplassen er god både foran og bak, men det kan bli en utfordring med høyreiste voksne i baksetet. Taklinjen faller nemlig såpass at det kan bli noe trangt rundt hodet.

Toyota er for øvrig så sikre på egne batterier at de garanterer minst 70 prosent gjenværende kapasitet etter ti år eller en million kilometer (Toyota sier batteriene er utviklet for å ha minst 90 prosent gjenværende etter 240.000 kilometer, men vil altså ikke gå så langt i egen garanti).

Bilen skal være på norske veier neste sommer, og Toyota peker ut Volkswagen ID. 4 og Hyundai Ioniq 5 som de mest naturlige konkurrentene. Da kan vi jo gjette oss frem til en pris for den firehjulsdrevne versjonen på like under 500.000 kroner.

Toyota har for øvrig samarbeidet med Subaru om utviklingen av sin nye SUV, og også Subaru kommer med en versjon av bilen. Den heter Solterra, og er i bunn og grunn veldig mye av det samme som bZ4X – muligens med et enda mer avansert system for firehjulstrekk og bakkeklaring på hele 21 centimeter. Også Solterra skal leveres i løpet av sommeren 2022.

Renault Mégane E-Tech

Renault Mégane E-Tech går rett i strupen på Volkwagens ID.3.

Der Toyota har pekt ut ID. 4 som en av hovedkonkurrentene, peker Renault på ID. 3 som målestokken for sin nye Mégane E-Tech. Med sine 4,21 meter i lengde er den cirka fem centimeter kortere enn en ID. 3, men med en litt mer SUV-aktig utforming.

Batteriet er på 60 kilowattimer, som skal gi en rekkevidde på opptil 470 kilometer etter WLTP i den enklest spesifiserte varianten, kalt Business. De to øvrige utstyrsnivåene (Techno og Iconic) må nøye seg med 450 kilometer, i hovedsak takket være at de er utstyrt med 20-tommers felger fremfor 18-tommers. Bilen kommer også med en batteripakke på 40 kilowattimer, men den ser i utgangspunktet ikke ut til å komme til Norge.

Da vi så på og satt i bilen nylig, bemerket vi oss det svært dype bagasjerommet. Volumet er oppgitt til 440 liter, som er 55 liter mer enn ID. 3 og Cupra Borns 385 liter. Du får imidlertid en ganske solid lasteterskel og også en markant nivåforskjell fra bagasjerommet om du legger ned baksetene.

Et litt uvanlig trekk ved småbiler som dette er dessuten at bilen vil kunne trekke opptil 900 kilogram tilhenger, og i tillegg ha 75 kilo på taket. En ID. 3 kan verken trekke tilhenger eller ha taklast. Kias E-Soul og E-Niro kan begge trekke 300 kilo, og det samme gjelder nyere modeller av Hyundai Kona.

I likhet med blant annet Volvo XC40 og Polestar 2 kommer Mégane E-Tech med Android Automotive som infotainmentsystem, som betyr at du får Google-assistenten direkte i bilen og bruker Google Maps som navigasjonssystem, blant annet. Både Apple Carplay og Android Auto støttes dessuten også – trådløst, begge to.

Prisene skal offentliggjøres 1. februar, sier importør RBI. Den første leveransen skal skje i april.

Mercedes-Benz EQB

EQB blir en ny syvseter fra Mercedes.

Også EQB kan plasseres inn i klassen for mellomstore SUV-er, men den skiller seg ut med tre seterader og syv seter som standard. Det er riktignok ganske begrenset med plass til den tredje seteraden, så de to bakerste setene er ifølge Mercedes-Benz kun egnet til at personer under 1,65 meter kan sitte komfortabelt.

Den kommer også med totalt fire Isofix-fester på andre og tredje seterad, i tillegg til at det er mulig med barnesete også i passasjersetet foran. Bagasjerommet er oppgitt til 465 liter, som utvides til 1620 liter med nedslåtte seter.

De to versjonene som er offentliggjort for Norge kommer begge med firehjulstrekk. EBQ 300 4Matic får 228 hestekrefter og 390 Nm moment, mens EQB 350 4Matic blir toppmodellen med 292 hester og solide 520 Nm moment.

Batteriet er felles for begge, og er det samme batteriet som sitter i den mindre EQA. Det er på 66,5 kilowattimer, og skal gi en rekkevidde på 419 kilometer. Hurtiglading skal kunne skje med inntil 100 kW, men om EQB yter om EQA rent lademessig bør du kunne forvente noe mer enn dette og jevnt høy effekt gjennom hele ladekurven. En egen versjon med lengre rekkevidde skal også komme på et senere tidspunkt, ifølge Mercedes-Benz.

Salgsstart for EQB er for øvrig 6. januar, og startprisen er satt til 486.900 kroner.

Mercedes-Benz EQE

EQE blir en mindre og rimeligere versjon av flaggskipet EQS.

Mercedes-Benz har også varslet en ny helelektrisk sedan, som i praksis er en litt nedskalert versjon av flaggskipet EQS – både i størrelse og teknologi.

EQE er knappe 4,95 meter lang, 1,96 meter bred og 1,51 meter høy, og har en akselavstand på solide 3,12 meter. Med det er den omtrent like bred og høy som en EQS, bare rundt 25 centimeter kortere, og tre centimeter kortere enn en Tesla Model S. EQS har også ni centimeter større akselavstand.

Batteriet er på 90 kilowattimer, som skal gi en WLTP-rekkevidde på inntil 660 kilometer. Maks hurtiglading er oppgitt til 180 kilowatt, som skal gi 10–80 prosent på 32 minutter ved ideelle forhold. Innvendig får du også mulighet for den såkalte Hyperscreen-skjermen som EQS har, som i praksis er tre skjermer smeltet sammen i en skjerm som går på tvers av hele dashbordet.

Produsenten har foreløpig kun offentliggjort spesifikasjoner for en av de to lanseringsmodellene, kalt EQE 350. Den får bakhjulsdrift, 215 kW (292 hestekrefter) og 530 Nm dreiemoment. Akselerasjonen 0–100 km/t er foreløpig ikke oppgitt. En firehjulsdrevet versjon skal også være på vei.

EQE skal være på norske veier i løpet av sommeren 2022, har importør Bertel O. Steen tidligere sagt. Noen prisindikasjon har de foreløpig ikke kommet med.

Hyundai Ioniq 6

Hyundais Prophecy-konsept skal bli til den neste Ioniq-modellen. Det lille vi har sett av produksjonsversjonen tyder kanskje på at den blir langt mindre dramatisk i linjene.

Hyundai har fått mye god omtale for sin Ioniq 5, blant annet med terningkast 6 i VG. I 2022 står neste modell ut fra koreanerne for tur, og som hos så mange andre er det en sedan som etterfølger en SUV. Den vil være bygget på samme E-GMP-plattform som Ioniq 5, antageligvis med de samme fordelene hva gjelder akselavstand, innvendig plass og ikke minst ladehastighet.

Bilen ventes å bli omtrent på størrelse med Tesla Model 3, og om Prophecy-konseptet som ligger til grunn for bilen er noe å gå etter, blir den ganske sprekt designet – om enn garantert ikke like strømlinjeformet som konseptbilen.

Ryktene har pekt på at Hyundai vil bruke det samme batteriet som søsterselskapet Kia bruker i sin EV6, på 77,4 kWh, i stedet for 72,6 kWh-batteriet som sitter i Ioniq 5. Det ventes også at Hyundai vil gjenbruke drivlinjene fra Ioniq 5 og EV6, som sannsynligvis betyr både bak- og firehjulsdrevne varianter og opp mot 600 hestekrefter i den aller sprekeste utgaven.

Hyundai har så langt ikke sagt noe mer enn at de ser for seg å lansere Ioniq 6 i 2022. Det som skal være en kamuflert produksjonsutgave av bilen ble for øvrig sett på tyske veier tidligere i år.

MG 5

MG5 er noe så sjeldent som en elektrisk stasjonsvogn.

MG 5 blir i praksis den første helelektriske stasjonsvognen på det norske markedet, og måler akkurat over 4,5 meter i lengde. Den får et batteri på rundt 61 kilowattimer (57,7 kWh netto), som skal gi en rekkevidde på inntil 400 kilometer etter WLTP. Motoren er på drøyt 150 hestekrefter, så dette er langt fra snakk om noen sportsbil. 0–100 skal ta cirka 7,5 sekunder.

Bilen er ellers forhjulsdrevet, og det finnes ingen firehjulsdrevet versjon. Ellers vil den kunne trekke 500 kg tilhenger og har såkalt V2L-funksjon, som betyr at den vil kunne levere strøm til andre enheter, slik også for eksempel Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6 kan.

Maks ladehastighet er oppgitt til 80 kilowatt, som betyr at 10–80 prosent skal ta rundt 40 minutter. På en 50 kW-lader må du imidlertid over en time. Det store spørsmålet blir uansett: Hvor rimelig blir MG5? Den norske importøren har foreløpig ikke gått ut med noen pris, men i Storbritannia er MG5 priset fra 27.995 pund (cirka 331.500 kroner).

Dette inkluderer imidlertid 20 prosent merverdiavgift, som vi som kjent foreløpig ikke har i Norge. Om vi trekker fra den havner vi på drøyt 275.000 kroner. Hvis det blir prisen kan dette også bli en suksess, slik den råbillige kompakt-SUV-en MG ZS har blitt i Norge.

ZS kommer i disse dager for øvrig også i ny versjon med større batteri på 70 kilowattimer (opp fra 44,5) og en god del andre oppgraderinger. Men også prisen har fått et solid hopp – fra cirka 240.000 til 310.000 kroner.

Nio ET7

Nio ET7 kommer til Norge mot slutten av 2022.

Et par hundre av Nios store SUV ES8 har allerede rukket å rulle ut på norske veier, og neste år er det også duket for selskapets nye flaggskip-sedan ET7. Tenk Tesla Model S-klassen, så skjønner du hva vi snakker om, selv om ET7 strekker seg enda litt lenger med sine knapt 5,1 meter i lengde.

ET7 vil kunne fås med Nios nye kjempebatteri på 150 kilowattimer, som skal gi en rekkevidde som nok vil ligge et sted rundt 900 kilometer når vi får endelige WLTP-tall. Foreløpig har vi bare tall etter den gamle og snillere NEDC-standarden, og der anslår Nio over 1000 kilometer – akkurat slik de gjør for den mindre ET5.

Bilen vil også kunne leveres med batterier på 70 og 100 kilowattimer, og så gjenstår det å se hvilke versjoner det blir mulig å kjøpe her i Norge. ET7 vil i likhet med Nios andre biler også støtte batteribytte i stedet for hurtiglading, og den blir garantert også tilgjengelig med en prismodell hvor du kjøper selve bilen og leier batteriet – akkurat slik ES8 allerede er.

Ellers skal ET7 kunne levere 0–100 på spreke 3,9 sekunder, og ellers er det den voldsomme sensorpakken som står i førersetet her. Nio har døpt den Aquila (latinsk for ørn), og den består av 33 ulike sensorer – både kameraer, radarer og lidarer – som skal sørge for at bilen skjønner hva som foregår rundt seg og kan kjøre seg selv i stor grad på motorveien.

Da vi så bilen i Norge tidligere i år, var beskjeden at prøvekjøringer ville bli mulig fra cirka september, med leveranser i løpet av fjerde kvartal neste år. Noen form for prising er foreløpig ikke offentliggjort, men i Kina er startprisen sagt å ligge cirka 30.000 kroner over ES8. I Norge starter en ES8 (med batteri) på 619.000 kroner.