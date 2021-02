Her er Nissan Ariya i Norge - vi fikk ta en kikk

Og endelig kommer Nissan med en norsk prisantydning.

Nissan Ariya er på sitt første norgesbesøk. Fortsatt er det likevel et knapt år til vi får se dem på norske veier. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 5 Feb 2021 16:07

Nissan annonserte sin neste elbil Ariya i fjor sommer , og nå har en førproduksjonsversjon av bilen tatt turen til Norge. Fredag og lørdag er den på utstilling hos Nissan-forhandler Birger N. Haug i Oslo, og deretter går turen til Sande Auto Vest i Bergen og Witro Bil i Trondheim.

Ariya vil komme med to forskjellige batteripakker på henholdsvis 65 og 90 kilowattimer brutto (63 og 87 kWh netto) og i både for- og firehjulsdrevne varianter. I tillegg kommer det en Performance-modell på toppen. Se spesifikasjoner i tabellen under.

Rekkeviddeantydningene er riktignok foreløpig ikke endelige, da bilen ikke er typegodkjent enda. Nissan antyder at de kan bli enda litt høyere enn angitt.

null Ariya 63 kWh Ariya 87 kWh Ariya E-4orce 63 kWh Ariya E-4orce 87 kWh Ariya e-4orce 87 kWh Performance Rekkevidde (WLTP) 360 km 500 km 340 km 460 km 400 km Motoreffekt 160 kW 178 kW 205 kW 225 kW 290 kW Dreiemoment 300 Nm 300 Nm 560 Nm 600 Nm 600 Nm Akselerasjon 0-100 km/t 7,5 s 7,6 s 5,9 s 5,7 s 5,1 s Toppfart 160 km/t 160 km/t 200 km/t 200 km/t 200 km/t Ombordlader 7,4 kW 22 kW 7,4 kW 22 kW 22 kW Maks hurtiglading 130 kW 130 kW 130 kW 130 kW 130 kW

Rundt 450.000 kroner

For første gang kommer også Nissan med en norsk prisantydning på Ariya. Beskjeden derfra er at en godt utstyrt variant med forhjulsdrift og det minste batteriet vil tikke inn på rundt 450.000 kroner, mens toppmodellen med størst batteri, firehjulsdrift og alt av utstyr vil lande rundt 600.000 kroner.

Det plasserer jo Ariya godt i samme prisklasse som alle de åpenbare konkurrentene: Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-e og til dels Tesla Model Y og Volvo XC40, for å nevne noen. Forhåndssalget vil starte i sommer, mens produksjonen starter opp i oktober. De første kundeleveringene i Norge skal skje tidlig i 2022, sannsynligvis like etter årsskiftet.

Vi fikk anledning til å ta en kikk på Ariya hos Birger N. Haug fredag, sammen med et femtitalls interesserte (potensielle) kunder sirlig oppstilt med munnbind og håndsprit, og vi må si at det er en ganske slående bil utenfra. Crossover-coupé-formen er jo et format som flere bilprodusenter har kastet seg på i det siste, men Nissan ser ut til å ha truffet godt på skjæringspunktet mellom praktisk i bruk og sporty og stilig utvendig.

Den ser svært moderne, nesten futuristisk ut, og estetisk litt mer spennende enn i alle fall ID.4 og Enyaq, for eksempel - selv om det naturligvis kan være et minus for noen.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mye gulvplass

Innvendig har Nissan gått for et mer minimalistisk uttrykk. Preproduksjonsbilen de viste frem fredag hadde mørkt interiør og ikke soltak, som ga en litt mørk og kanskje ikke så luftig følelse, men det blir også mulig med soltak på bilen. Det er god plass rundt førersetet, og siden Nissan har flyttet en del komponenter, blant annet til klimaanlegget, inn i motorrommet, er det også mer gulvplass enn hva som er vanlig.

Selve midtkonsollen står på skinner, og kan flyttes frem eller tilbake etter ønske ved hjelp av knapper på førersiden. Om du er av typen som misliker de store skjermene foran kan det også hende Nissans valg om å «begrense seg» til en ganske forsiktig 12,3-tommer ved siden av det digitale instrumentpanelet (også 12,3 tommer) faller i smak.

Førermiljøet i Ariya. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Her blir det som i for eksempel Honda e mulig å dra og flytte de ulike appene rundt etter eget forgodtbefinnende, og Nissan har supplert med noen haptiske knapper for å styre klimaanlegget rett under skjermen. Under der igjen sitter dessuten det som ser ut som et ekstra hanskerom, men som faktisk er et uttrekkbart «brett» som eksempelvis skal gjøre det enklere å jobbe i bilen. I midtkonsollen er det for øvrig trådløs mobillader, og Nissan har heldigvis hatt vett til å vinkle denne litt, slik at mobilen faktisk blir liggende på plass mens du kjører.

Det blir dessuten mulighet for headup-display i Ariya, og de kobberfargede linjene gir et visst særpreg. Amazon Alexa står for stemmestyringen innvendig, og det blir også mulighet for over the air-oppdateringer av bilen.

Mye gulvplass foran, siden klimaanlegget ikke tar opp plass. Stein Jarle Olsen, Tek.no

2,78 meter akselavstand

Bilen måler snaue 4,6 meter lang, med en akselavstand på 2,78 meter. Det er i og for seg ganske bra for en bil på denne størrelsen, men samtidig noe mindre enn i Hyundais kommende Ioniq 5. Den skal få voldsomme tre meters akselavstand i en bil som også er på rundt 4,6 meter. Likevel er det rimelig greit med plass i baksetet på Ariya, både til beina og ikke minst i høyden.

Undertegnede måler 183 centimeter på strømpelesten, og jeg kunne sitte fullt oppreist i baksetet og likevel ha seks-syv centimeter over hodet. Sitteputa er, nærmest som vanlig, svært lav i baksetet, og det er ikke mye til lårstøtte å finne for en voksen. Helt flatt gulv og mulighet for å skyve midtkonsollen fremover bidrar imidlertid positivt plassmessig der bak.

Brukbart med plass bak i Ariya, selv om den ikke føles voldsomt revolusjonerende. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Et minus ved at komponenter er flyttet inn i motorrommet foran er at Nissan ikke har funnet plass til noe bagasjerom der, gjerne kalt en frunk. Bak er det plass til 468 liter i den forhjulsdrevne versjonen, mens det i den firehjulsdrevne versjonen forsvinner noen liter til den ekstra motoren. Der er bagasjerommet oppgitt til 415 liter. Med bagasjeromsgulvet i normal høyde får du helt flat lasteterskel, men du kan også senke gulvet syv-åtte centimeter for å maksimere plassen.

En positiv vending for Nissan er at Ariya går over til CCS-standarden for lading, med en makseffekt på 130 kilowatt og aktiv varming og kjøling av batteriet. Makseffekten i seg selv er kanskje ikke så imponerende, men Nissan hevder at bilen skal være i stand til å holde høy effekt over lang tid, og at lading nok til å kjøre inntil 300 kilometer skal skje på en halvtime. Om vi tar utgangspunkt i bilen med stort batteri og firehjulstrekk, med en oppgitt rekkevidde på 460 kilometer, skulle det tilsi en snitteffekt på rundt 113 kilowatt. Det må i tilfelle sies å være ganske bra.

Kombinert CCS og type 2 på Ariya. Porten sitter foran på passasjersiden. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Får tilhengerfeste

Det blir mulighet for både takstativ og tilhengerfeste for inntil 1500 kilo, som kombinert med firehjulstrekk og relativt god rekkevidde bør gi en bil som er ganske godt egnet for norske kunder. Samtidig er det jo et element at Ariya kommer ganske sent sammenliknet med de fleste konkurrentene. Både Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Mustang Mach-E, Volvo XC40, Hyundai Ioniq 5 og Tesla Model Y er enten allerede på veien eller kommer i år, så Nissan er avhengige av at det også finnes el-crossoverkunder i 2022.

Samtidig: Det er solgt over 60.000 Leaf i Norge, og mange av disse vil nok være åpne for en oppgradering når Ariya er på plass. Forhåpentligvis gjør også den ekstra utviklingstiden at Nissan har styr på programvare og barnesykdommer når bilen endelig er klar for levering.

Se for øvrig en sammenlikning av Ariya med noen av de aktuelle konkurrentene under bildegalleriet.

Teks utsendte i baksetet på Ariya. Knut Arne Marcussen, Nissan