Her er Nio ET7 for første gang i Europa

Elektrisk luksussedan stappet med sensorer.

Nio ET7 har gjort sin første opptreden på europeisk jord - den ble gjort på Varemessa i Lillestrøm.

Kinesiske Nio har slått seg opp på spreke elbiler. De har en unik batteriløsning der elbilkundene kan leie batterier som de bare bytter i stedet for å «tanke opp» ved en hurtiglader. Selskapet jobber med utrullingen av bilene sine her i Norge, og selger for øyeblikket SUV-en ES8, men også luksussedanen ET7 nærmer seg veien - den er ventet å være klar i 2022.

Bilen er en konkurrent til Tesla Model S, og får dermed et lite hav av heftige spesifikasjoner.

En diger sedan som skal konkurrere med andre digre sedaner. Nio ET7 kommer til neste år.

Denne bilen skryter av rekkevidden - og det skyldes et digert batteri. Hele 150 kWt skal den få.

Det er betydelig større enn både Audi e-tron GT (93,4 / 84 kWt), Model S Plaid (95 kWt / 90 kWt) og Mercedes EQS (120 / 107,8 kWt) - alle biler som Nio må regne med å konkurrere med når ET7 skal i salg.

Foreløpig oppgir ikke produsenten tall etter den mer konservative WLTP-standarden, men anslår rundt 1000 kilometer rekkevidde etter den eldre målemetoden kjent som NEDC. Uansett bør du komme et stykke med dette digre batteriet - som altså kan byttes om du er så heldig å støte på en stasjon for batteriskift. Foreløpig finnes det kun én av dem i Norge, og den er i Drammen.

Uansett hvilken målestandard som brukes vil du neppe rekke 1000 kilometer avgårde med tung pedalfot - akselerasjonen som loves er på nokså friske 3,9 sekunder fra 0 til 100.

Sensorer, sensorer, sensorer, sensorer. Kamera, radarer, ultralydsensorer og LIDAR-sensorer. Nio ET7 skal være klargjort for selvkjøring.

En del av teknologien i denne bilen er høyst synlig på utsiden av bilen - så som det enorme sensorbatteriet Nio har døpt Aquila - det latinske ordet for ørn. Det består av 33 sensorer - og det skal godt gjøres å stå i en vinkel rundt denne bilen der du ikke ser minst to av de mange kameraene den er utstyrt med.

I en liten kul i pannebrasken midt over frontruta stikker LIDAR-sensorene opp. Det er i og for seg pent integrert, men fra noen vinkler ser denne bilen litt ut som den har et taxi-skilt foran. LIDAR-panelet er flankert av to små «horn» med hvert sine kamera ytterst mot kantene av frontruta.

Kamera i speilene og innfelt i bilsiden under speilene.

Baksiden av ET7 preges av et enormt baklys som strekker seg over hele rumpa. Det har blitt et vanlig designtrekk på elbiler, og finnes blant annet på folkefavoritten Audi e-tron, i tillegg til en rekke andre elbiler så som Mercedes EQC og Volkswagen ID.4.

I øvrige designtrekk minner den kanskje litt om en Porsche Panamera i hekken. Linjene er uansett lange og aerodynamiske, slik man forventer fra en sportslig sedan.

Det er ellers en stor og lang bil dette her, med sine såvidt over fem meter totale lengde.

Diger lysbar bakerst har nærmest blitt et vanlig designtrekk på nye elbiler.

På innsiden skryter selskapet av alt fra ventilerte seter, til et digert glasstak - og en personlig assistent. Assistenten sitter i en kule på dashbordet som blunker og vinker til deg. Akkurat hvor irriterende denne funksjonen er, og om den går an å skru av, er uvisst ettersom vi ennå ikke har prøvd bilen. Sannsynligvis er den omtrent like nyttig som bilassistenter flest i andre elbiler - altså ikke så veldig.

Det er stort sett Google, Apple og til en viss grad Tesla som får til dette med taleassistenter bak rattet.

Ellers er oppsettet nokså ordinært - en mindre skjerm bak rattet til visning av kjøredata og hastighet, og en stor skjerm i midten til underholdning og komfortfunksjoner i bilen.

Veldig lite er kjent omkring utgaven som etter hvert kommer til Norge. Hverken startpris eller hvilke versjoner den blir å få i er opplyst fra selskapet.

Visningsbilen fra messen flyttes til Nio House, selskapets visningslokaler i Oslo, rett etter bilmessa, men først i september neste år vil det bli mulig å prøvekjøre bilene - og levering ventes å begynne i løpet av siste kvartal av 2022.

Så da er det bare å smøre seg hvis et selvkjørende luksusflak med utskiftbare batterier står øverst på ønskelisten. Men selv om prisene ikke er klare kan det være greit å forberede lommeboka på et sjokk, med tanke på hvilke biler denne doningen konkurrerer mot. Vi havner neppe nevneverdig sør om millionen, og så var det avgiftene, da.

Nio har inntil nylig vært mest å se i hjemlandet Kina - dette er Nio EP9 fra et show room i Shenzhen. Den elleville banebilen bruker 2,7 sekunder på sprinten fra 0 til 100.