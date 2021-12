Ny norsk bil-rekord er et faktum – og enda gjenstår to uker

Det har vært storinnrykk av Tesla Model Y siden den første «Shanghai-båten» kom i august. Snart 8000 nye Model Y er registrert, som har bidratt godt til at den gamle registreringsrekorden for nye personbiler ryker.

Registreringsrekorden for nybiler fra 1986 er historie, viser de siste uketallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

167.418 nye personbiler er registrert i Norge frem til søndag som var, som altså betyr at den gamle rekorden på 167.352 er slått.

Fortsatt gjenstår knappe to uker av 2021, to uker som fort kan by på et firesifret antall biler til. Tesla har eksempelvis vært veldig i dytten så langt i desember, som typisk er for Tesla i en kvartalssluttmåned.

Ved utgangen av søndag var fasit 2001 nye Model Y og 1105 nye Model 3, som så langt er de desidert mest registrerte bilene i desember, foran Audi Q4 e-tron, den gamle traveren Nissan Leaf og nykommeren BMW iX.

BMW iX har begynt å trille ut på norske veier, og er på en foreløpig femteplass på desemberstatistikken.

– Kunne vært 200.000

Sjefredaktør Atle Falch Tuverud i bransjenettstedet Bilnytt tror imidlertid årstallet kunne vært mye høyere. I en kommentar skriver han at «ordrebøkene de vet finnes hos importørene forteller at det like gjerne kunne vært registrert over 200.000 nye personbiler i år».

Spesielt har tre faktorer kamuflert de globale leveranseproblemene i det norske markedet i 2021, ifølge Tuverud.

Det første er en svært høy elbilandel, som har vært prioritert hos fabrikkene grunnet behov for å kutte flåteutslippene så mye som mulig for å unngå utslippsbøter i EU.

I tillegg har det vært en stor oppdemmet etterspørsel fra 2020 som har blitt utlevert i 2021. 2020 var som kjent et veldig vanskelig år for mange bilprodusenter, med stengte fabrikker og tilhørende leveringstrøbbel.

Det tredje er Teslas store leveranser av Kina-bygde Model 3 og Model Y. Med over 19.000 biler totalt vil Tesla bli Norges desidert største merke i 2021.

Også bruktbilsalget har vært brennhett, påpeker Tuverud. Også der kan den gamle rekorden stå for fall, men der blir det sannsynligvis med liten margin og ikke avklart før helt i de siste dagene.

Rekorden kan stå for fall allerede i 2022

Og 2022? Det kan bli like heftig, skal vi tro både Tuverud og bransjens egen organisasjon, Bilimportørenes landsforening.

– Det er bare vedvarende leveringsproblemer som ser ut til å kunne hindre like godt nybilsalg neste år. Det kan bli enda en ny rekord, sier Tuverud til Tek.no

Bilimportørenes landsforening-direktør Erik Andresen tror på mellom 160.000 og 170.000 nye personbiler neste år. Men elbilmoms i 2023 kan påvirke dette tallet.

Bilimportørenes landsforening opererer på nåværende tidspunkt med en prognose på mellom 160.000 og 170.000 personbiler i 2022, opplyser direktør Erik Andresen.

De tror på en elbilandel på 75 prosent, 15 prosent ladbare hybrider og 10 prosent av «resten» – som er bensin- og dieselbiler og ikke-ladbare hybrider.

– Med optimal leveringssituasjon i 2022 så kan det bli ny rekord for personbilsalget. Pandemien vil også avgjøre størrelsen på markedet, avhengig av hvor stor innvirkning omikron og så videre vil ha på befolkningen og næringslivet, skriver han i en e-post.

Elbilmoms kan spille inn

En faktor som også kan bidra til å skape ekstra press i 2022 er den skisserte innføringen av moms på elbiler fra og med 2023. En løsning hvor det blir lagt moms på den andelen av kjøpesummen som overstiger 600.000 kroner har blant annet vært foreslått av Arbeiderpartiet.

– Vi tror det blir et løft i bilsalget fra andre halvår neste år hvis det innføres merverdiavgift for elbiler fra 2023, sier Andresen.

Tuverud sier også det «høyst sannsynlig blir et rush» på dyrere elbiler mot slutten av året hvis det blir elbilmoms fra nyttår 2023.

Dette er Norges mest solgte biler så langt i 2022 – frem til utgangen av forrige uke, altså 19. desember:

Tesla Model 3: 11.195 Toyota Rav4: 8506 Tesla Model Y: 7889 Volkswagen ID. 4: 7889 Volvo XC40: 6317 Ford Mustang Mach-E: 5969 Skoda Enyaq: 5543 Audi e-tron: 5431 Nissan Leaf: 5037 Polestar 2: 4032 Mercedes-Benz EQC: 3882 Hyundai Ioniq 5: 3363 Hyundai Kona electric: 3231 Volvo XC60: 3124 Volkswagen ID. 3: 3117

Og oversikten over de største merkene ser så langt ut som følger (også der frem til 19. desember):

Tesla: 19.156 Volkswagen: 16.079 Toyota: 15.201 Volvo: 12.865 BMW: 10.302