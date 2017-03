Test Acer Predator 17 X (GTX 1080)

Acer Predator 17 X Alias: GX-792

Skjerm: 17,3" IPS, Full HD

Prosessor: Intel Core i7-7820HK

(4 kjerner @ 2,9 – 3,9 GHz, 45W TDP)

Grafikk: Nvidia GTX 1080 (8GB)

Lagring: 512 GB PCIe-SSD + 1 TB HDD

Minne: 32 GB 2400 MHz (DDR4)

Vekt: 4,55 kg (+1,4 kg lader)

Mål: 5 x 42,3 x 32,2 cm (HxBxD)

Operativsystem: Windows 10

Pris: Fra 29 000 kroner

For noen uker siden testet vi tre kraftige, men fortsatt halvveis økonomisk forsvarlige spillbærbare med GTX 1070-grafikk.

En av de to maskinene vi trakk frem som et godt alternativ for spilleren på farten var Acers Predator G9-793, noe som ga oss ideen om å også undersøke hva et GTX 1080 kunne tilføre opplevelsen.

Når Predatoren atter har vendt tilbake til oss er det derfor i form av «Predator 17 X», eller GX-792 som den også heter, med enda råere grafikk om bord.

De to Predator-maskinene er byggemessig så like at vi ikke har særlig nytt å rapportere om design, skjerm, tastatur eller pekeplate. I stedet kjører vi en ønskereprise av funnene våre fra G9-793, der disse selvsagt vil settes i lys av den kraftigere grafikken og den langt stivere prislappen til vår nye testkandidat når det konkluderes.

Dette skiller Predator 17 X fra G9-793

Av spesifikasjonene i høyremargen ser vi at 17 X, i tillegg til et kraftigere grafikkort, byr på en sterkere og overklokkbar prosessor. Vi overklokker ikke prosessorer i bærbare ettersom vi stort sett erfarer at dette i det lange løp gir liten nevneverdig ytelsesforbedring, men ditto mer støy og varme. For den som tåler mer av dette er det likefullt interessant.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

I motsetning til G9-793s i7-6700HQ-prosessor, som er klokket til 2,6 - 3,5 GHz, rapporterer 17 X' i7-7820HQ om frekvenser mellom 2,9- og 3,9 GHz. Sistnevnte kommer også med 2MB mer L2-cache. Hvilken forskjell denne utgjør finner vi også ut på neste side.

Mens vi har fått en konfigurasjon som har hele 1,5 TB med lagringsplass fordelt på en SSD og en snurredisk, samt massive 32 GB minne, skal det ifølge Acer være mulig å finne en like kraftig konfigurasjon med litt mindre minne og lagringsplass for deg som vil spare noen tusenlapper. Sist vi sjekket fører imidlertid ingen norske nettbutikker disse konfigurasjonene, noe som er synd.

Om vi ser bort fra spesifikasjonene er det ikke lett å få øye på andre ulikheter mellom G9-793 med GTX 1070 og GX-792 med GTX 1080. Et par ting merker vi oss likevel etter å ha sjekket nærmere. GTX 1080-konfigurasjonen er nemlig 450 gram tyngre, 1,1 centimeter tykkere og byr på en tredje vifte. Mer om den oppgraderte viften på neste side, hvor vi titter på temperatur og støy.

I bruk

Om Acers Predator G9-793 hadde vi stort sett bare pene ting å si, og vi kan allerede like etter mottak av storebror 17 X slå fast at denne gir deg mer av det samme gode. Her går vi likevel igjennom «smørbrødlisten» vår for den nye modellen, så om du fortsatt har testen av G9-793 friskt i minne og kun vil se hvor godt et GTX 1080 leverer i bærbar form kan du gjøre så på neste side, hvor du finner ytelsesmålingene våre.

Design og byggekvalitet

Fra utseendet er det ingen tvil om at Acers Predator 17 X er en klassisk spillbærbar. Den er, takket være den markerte og utstående «kjølegrillen» i bakkant, svært voksen av seg og minner veldig om Asus' G752VS.

Her strømmer den varme luften ut, og det nesten uten støy. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Her er det imidlertid et sort og rødt fargetema som gjelder fremfor et av sølv og oransje, og det hele er krydret med en rekke LED-lys. Både Predator-logoen på lokket, funksjonstaster på tastaturet og en egen ramme rundt pekeplaten lyser nemlig opp. Tastaturet lyser for øvrig i alle regnbuens farger når du først tar det i bruk, men dette kan endres til å lyse i én valgt farge om du ønsker det i stedet.

Når det kommer til byggekvaliteten er denne svært god. Skjermen lar seg kun i liten grad bøyes, og skjermhengselen er skikkelig solid med god motstand. Acer har, i sedvanlig Acer-ånd, benyttet seg av plast i hele den ytre konstruksjonen. Likevel føles maskinen godt skrudd sammen, ingenting knirker og overflaten er svært behagelig å ta på takket være et slags silikonbelegg. På undersiden har selskapet kostet på seg en liten metallbit som en del av «subwooferen» – som i praksis er en større høyttaler enn de vi ellers finner i små bærbare maskiner.

Acers Predator gir nesten nevnte Asus ROG G752VS konkurranse på konstruksjonen, men så benytter sistnevnte mye mer metall, så den stikker fortsatt av med seieren.

Design stopper ikke på utsiden, og vi føler for å nevne at vår Acer Predator 17 X ble levert uten det unødvendige og masete McAfee Antivirus, men med selskapets (faktisk) ganske kjekke «Blue Shield»-applikasjon. Sistnevnte gjør fargene på skjermen varmere før leggetid, noe som for det første gjør den mer behagelig å se på, men som dessuten skal hjelpe med å lette innsovning etter en lang dag foran skjermen. Programvare som automatisk holder drivere til de ulike komponentene i maskinen din oppdatert er også på plass, noe som for de fleste vil være en god ting.

Acers Predator 17 X byr på en virkelig god kjøleløsning, og selvsagt et GTX 1080. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Skjerm

Predator 17 X benytter samme Full HD-panel som lillebroren. Der vi konkluderte med at dette panelet var en god match for GTX 1070-baserte G9-793, vil vi etter å ha ytelsestestet Predator 17 X og dens GTX 1080-grafikk hevde at maskinvaren her er moden for et mer høyoppløst panel.

Ikke nødvendigvis et 4K-panel, men for eksempel et med 1440p-oppløsning. Dette ville nok fortsatt gitt godt over 60 FPS og litt rom for å takle kommende spill de neste par årene. For alt av arbeid som ikke er spillrelatert ville et mer høyoppløst panel også ha løftet opplevelsen et hakk, men når det er sagt lar vi oss aldri irritere over oppløsningen til panelet som leveres med maskinen. Vi snakker fortsatt om 127 piksler per tomme, noe som er helt akseptabelt og fra normal sitteavstand leverer et bilde som aldri oppleves som grøtete.

Du har fem programmerbare taster til fri bruk. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Dens 17,3-tommers panel har sine klare styrker også. Blant annet kommer det med støtte for Nvidias G-Sync-teknologi som gir et bilde fritt for riving, eller «tearing» og en jevnere opplevelse når bildeflyten dupper ned mot 20-30-tallet. Samtidig er det lite å utsette på lysstyrken på 365 nits, eller det faktum at panelet er av den litt raskere typen med 75 oppdateringer i sekunder (Hz).

Ellers er panelet av IPS-typen, og mens det leverer greie farger kan det neppe sies å være verken særlig korrekt kalibrert eller by på veldig spesielt imponerende innsynsvinkel. Til spill er det likefullt godkjent.

Tastatur og pekeplate

Predator G9-793 har vi allerede kåret til den av de tre 17-tommers spillbærbare med GTX 1070-grafikk som har det beste tastaturet og pakeplaten. Da er det godt Predator 17 X kan skilte med nøyaktig samme kvaliteter.

Tastene er fantastiske og gir en utrolig tilfredsstillende tilbakemelding både når det kommer til følelse og lyd. Tastene har godt med vandring, men lar deg takket være svært responsive og «snertne» brytere likevel være lett på labben når du skriver. Det skaper ørlite grann mer lyd enn de aller stilleste tastaturene, men vi tviler på at noen vil plages av dette.

Via Predator Sense-programvaren som følger med kan du ellers gi hver av de fem funksjonstastene langs venstre side nye egenskaper. Dette kan være å jekke opp viftehastigheten, starte et spesifikt program eller utføre en makro som du selv har programmert. Herfra kan du også justere lyssettingen.

Tastene er veldig gode, med lang vandring og rask respons. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Pekeplaten leverer, og like under finner du to dedikerte og godt dempede fysiske musetaster. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Hva pekeplaten angår er denne fullt brukbar. Den er kanskje ikke å anbefale til pirkearbeid, men for all typisk navigering rundt i Windows og i nettleseren gjør pekeren stort sett det vi ber den om uten å mukke.

Flerfingerbevegelser som rulling og forstørring fungerer utmerket, og den glatte overflaten er generelt å foretrekke over den ruglete en finner på andre rimeligere maskiner. Vi setter også pris på de gode dedikerte museknappene i underkant som er godt dempet og støyer minimalt.

Porter

Den andre siden skuler strøminngangen, to USB 3.0-porter, en minnekortleser og inngang for hodetelefoner og mikrofon. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Når det kommer til porter og tilkoblingsmuligheter utmerker Acers Predator 17 X seg som et fremtidssikkert valg.

Den kommer nemlig med en Thunderbolt-utgang med Type-C-kontakt. Ikke bare er Type-C-kontakten fremtidens standard, men Thunderbolt-protokollen lar deg både drive og overføre et bilde til en ekstern skjerm uten behov for en dedikert strømforsyning. Vi vil nok se mange skjermer som kan drives i sin helhet over Type C-kontakten fremover.

17 X har også fire vanlige USB 3.0-porter tilgjengelig, samt fullvoksne versjoner av både HDMI- og DisplayPort-utgangene. Det er veldig greit, da du unngår dyre og upraktiske overganger. Minnekort- og ethernet-inngang er også både hendig og greit å ha for maks ytelse og lett tilgang.

Oppsummering

Er Predator 17 X med GTX 1080-grafikk et like godt kjøp som Predator G9-793 med GTX 1070-grafikk fra et rent spillstandpunkt? Neppe. For omtrent 20 prosent høyere spillytelse må du nemlig ut med hele 38 prosent flere kronasjer.

De aller fleste gjør dermed lurest i å velge maskinen med GTX 1070-grafikk, da denne gir mer for pengene og leverer mer enn godt nok for å holde Full HD-panelet med en jevn strøm bilder.

Predator 17 X er en virkelig strålende maskin, men den må klare seg uten vårt anbefalt-stempel grunnet Full HD-panelet og en svært stiv pris. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Den høyere bildeflyten GTX 1080-brikken leverer må du, inntil videre i alle fall, se gå i «bosset» ettersom skjermpanelet «kun» støtter 75Hz. Et GTX 1080 ville vi nok aller helst kombinert med en noe høyere skjermoppløsning enn Full HD-panelet på vår kandidat. Du kan derfor forsøke å få tak i en Predator 17 X med et 4K-panel, eller du kan se på konfigurasjonene med Full HD-panel som en løsning der du også om noen år vil kunne drive nye spill med mer enn 60 FPS.

Når du får dobbelt så mye minne, en ekstra lagringsdisk på 1 terabyte, en lagt raskere SSD-enhet samt en hakket raskere og overklokkbar prosessor av nyere generasjon på kjøpet, ser vi ikke bort fra at vår Predator 17 X-konfigurasjonen med GTX 1080-grafikk appellerer til enkelte. Ikke minst er det verdt å nevne at Predator 17 X er som en drøm når det kommer til støy – vi hører knapt noe som helst fra den – og den er i en annen klasse her enn G9-793.

Uansett hvilken Predator-konfigurasjon du velger får du en maskin som er godt skrudd sammen, som byr på en rekke tilpasningsmuligheter hva lyssetting og programmerbare taster angår, og hvor særlig tastaturet er i toppklasse.

