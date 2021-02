Arlo Pro 3 er god, men også skikkelig frustrerende

Det er lett å like Arlo Pro 3. Samtidig har løsningen mer enn nok å irritere seg over.

Med sort front og hvitt skall er det helt greit for de mest nerdete av oss å tenke på GLaDOS – AI-en fra spillserien Portal. Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen 23 Aug 2020 10:00

En del av oss forbinder ordet «overvåkning» med noe negativt, men likevel liker vi jo å ha en viss kontroll på vår egen eiendom og eiendeler – også når vi ikke er hjemme.

Derfor har også vakthold og sikkerhet lenge vært en god og lønnsom geskjeft. Å sette opp alarmer og kameraer, for ikke å glemme systemer og rutiner for varsling, har gjerne krevd en god del ekspertise.

Men det var før. I dag koster ikke et kamera all verden, vi har Wi-Fi, internett og billig mobiltelefoni, samt mobiltelefoner som er smarte nok til å fungere som varslings- og styresentral. Å selv ta jobben med å overvåke huset er innenfor rekkevidde – både kostnadsmessig og teknologimessig.

Som regel går det jo også an å få litt hjelp med teknologien.

Gammel kjenning, nytt selskap

Tidligere i år har vi sett på Netatmos alarmsystem med kamera, sensorer og sirene , og for noen år siden hadde vi en samletest av overvåkningssystemer . I dag tar vi for oss en etterfølger av den samletestens vinner, som var Netgear Arlo Pro .

Vårt testobjekt denne gangen er Arlo Pro 3, og her har det skjedd ting siden sist. Ikke bare gjelder det selve maskinvaren, men også i kulissene bak. Først skilte Arlo lag fra resten av Netgear i 2018, og høsten 2019 kjøpte Verisure rettighetene til å gjøre butikk på Arlo i Europa.

Sånn sett er det tydelig at den etablerte sikkerhetsbransjen følger med på det som skjer. Ikke er det nødvendigvis negativt heller, men hvis du nå tenker at Verisure sikkert er ute etter å tjene penger på dette, har du mest trolig rett.

6.5 Helt greit Arlo Pro 3 (VMS4240P) annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Gode og plasseringsvennlige kameraer, ikke så god eller smart programvare. Fordeler Enkelt oppsett og installasjon

Kan lagre video lokalt på basestasjonen

Meget plasseringsvennlige kameraer

Kameraer fungerer med kun batteridrift

Kameraer har sirene, lys, høyttaler og mikrofon

Systemet støtter tofaktorautorisering

Både for utendørs og innendørs bruk Ting å tenke på Pris

Basestasjonen krever kablet nettverkstilkobling

Kun lokal lagring uten abonnement

Litt svakt volum på sirenen

Programvaren kan bli bedre

Krever proprietær strømforsyning/lader

En helt trådløs løsning

Arlo Pro 3 og Arlo SmartHub VMB4540. Vegar Jansen, Tek.no

Som sine forgjengere krever selve Arlo Pro 3-kameraet at vi også har en kompatibel basestasjon – eller det Arlo kaller «SmartHub» – tilgjengelig. Dette er en boks på størrelse med en ruter, som da kobles til hjemmenettverket med en vanlig nettverkskabel. Boksen oppretter et eget trådløst nettverk som kun brukes av Arlos kameraer.

Dette sørger for at kameraene – i hvert fall i teorien – ikke må slåss med for mange enheter om båndbreddeplass. Når hvert kamera også har et oppladbart batteri, åpner dette for en helt trådløs overvåkningsløsning.

Der vi i andre tilfeller kan være avhengige av å sette kameraet på en hylle eller et bord, eller må strekke kabler for å få strøm, gir Arlos helt trådløse løsning oss frihet til å plassere kameraene nesten hvor enn vi ønsker – og det helt uten å være avhengig av installatør.

Alt er i esken

Arlo Pro 3 er å få som enkeltstående produkt og i pakker med både base og to, tre eller fire kameraer. Vårt testoppsett har vært pakken som går under navnet VMS4240P og inneholder to Pro 3-kameraer samt en Arlo SmartHub VMB4540 . Dette ser også ut til å være kombinasjonen som gir mest for pengene.

Arlo Pro 3 har en proprietær strømkontakt. Kun én slik kabel følger med i esken, og den er kun 80 centimeter lang. Vegar Jansen, Tek.no

I esken finner vi – foruten to kameraer, hub og batterier – en nettverkskabel, to festebraketter, en USB-strømadapter og tilhørende strømkabel. Denne proprietære kabelen festes til kameraet med magneter, og ideelt sett vil du ha den konstant koblet til et kamera. Men lengden på drøye 80 centimeter sørger for at du da må være heldig med plasseringen av stikkontakter.

Poenget er selvsagt at du skal bruke ytterligere kronasjer på slike strømkabler med litt mer praktisk anvendelig lengde. Arlo har slike for både utendørs og innendørs bruk.

Arlo Pro 3 vel ute av «skallet». Den hvite delen bak er batteriet. Vegar Jansen, Tek.no

Men ellers er altså ren batteridrift en kjærkommen mulighet. Batteriet har en kapasitet på 18,48 wattimer, som omtrent er det dobbelte av et mobilbatteri. Avhengig av plassering, temperatur og bruk, vil kameraet kunne holde koken i flere måneder før det må lades opp, alternativt byttes ut.

Det er mulig å ta ut batteriet av Arlo Pro 3 for opplading, men dette krever en proprietær lader. Med kun det utstyret som følger med i pakken, må du i de fleste tilfeller fysisk ta ned kameraet for å lade batteriet.

Enkelt å komme i gang

Arlos enheter driftes hovedsaklig gjennom selskapets egen skytjeneste. Denne støtter tofaktorautorisering og er tilgjengelig via nett eller gjennom mobilapper for Android og iOS. Av en eller grunn har den ikke norsk språk for iOS, men de fleste vil nok klare å komme seg gjennom på engelsk.

Appene gir også god hjelp ved installeringen, og grunnleggende oppsett er ganske rett fram. Vi starter ganske enkelt med å først koble til huben, som fortrinnsvis bør settes i nærheten av der kameraene ønskes plassert.

Med Arlo SmartHub kjørende kan vi i appen se signalstyrken til kameraet og hva det vil kunne fange inn fra forskjellige vinkler. Dette gjør det enkelt å gå litt rundt for å finne en god plassering for kameraet.

Hvor man til slutt ender opp med å sette kameraene vil naturligvis være helt avhengig av hvordan du bor og hva du ønsker å overvåke, men inngangsdøra eller -partiet er som regel et godt sted å starte. Hvorvidt det da skal være inne eller ute får bli opp til hver enkeltes behov og eiendomsgrense.

Arlo Pro 3-kameraet er for øvrig beskrevet som «værbestandig» og skal tåle en miks av regn, vind, sol og snø. Samt temperaturer fra tjue kalde til seksti plussgrader.

To fester og tilhørende skruer følger med. Vegar Jansen, Tek.no

Som nevnt følger det med to typer fester til kameraene, men dessverre kun én av hver type. Vi fikk spesielt sansen for det magnetiske veggfestet, som nok passer best innendørs og gjør det meget enkelt å rette inn kameraet, ta det ned eller flytte det.

Den andre brakettypen med skrufeste passer dog også i taket. Dette er for øvrig et standard feste likt det vi finner på nesten alt av kamerautstyr.

Mange egenskaper

Arlo Pro 3 er et relativt kompakt kamera, men lite og nett kan vi ikke si at det er. Batteriet og dugelig med metall i bakkant – som gjør magnetfestet så anvendelig – gjør at hele pakka veier inn til 316 gram på vår kjøkkenvekt.

Kameradelen har en oppløsning på 2560 x 1440 piksler, eller «2K», som Arlo liker å kalle det. Det betyr dog ikke at du nødvendigvis kan forvente deg spesielt skarpe bilder i enhver situasjon – systemet drar ned bildefrekvensen og kvaliteten ved behov, eksempelvis ved dårlige lysforhold. Men selv ikke med godt dagslys lar det seg gjøre å plukke ut detaljer ved folk eller kjøretøy som er langt unna.

Videre har kameraet tre forskjellige modi kalt wide, standard og full, som igjen gir kameraet en vidvinkel på henholdsvis 160, 125 og 110 grader. Sistnevnte er fremdeles bredt, men gir bildet et ganske normalt perspektiv. De to andre har en mer tydelig «fisheye»-effekt.

Kameraet er heller ikke bare et kamera. Det har også en mikrofon og en høyttaler innebygd, og dette gjør at du ikke bare kan se folk, men kommunisere med dem også – for eksempel dersom noen ringer på døra og du ikke er fysisk hjemme.

Arlo Pro 3 har to LED-dioder. Det er langt unna flombelysning, men det kan være effektivt nok. Sirenen imponerte oss dog ikke. Vegar Jansen, Tek.no

I tillegg har kameraet infrarødt «nattsyn» og to LED-dioder som kan lyse opp omgivelsene. Dette lyset er langt fra blendende, men det er nok til å lyse opp en mørk krok eller gjøre noen meget oppmerksom på at de blir «sett». LED-lampa kan også settes til å blinke eller pulsere.

På toppen av dette har kameraet en sirenefunksjon, men dette virker så avgjort mer imponerende ut når du leser om det enn når du hører det. I iOS-appen kan volumet stilles fra «høyt» til «ekstremt høyt», men på laveste volum er dette noe du knapt våkner av. Full styrke er det eneste som gjelder, og da er egentlig lyden mer ubehagelig høyfrekvent enn skremmende.

Vår faste desibelmåler er dessverre virusfast på kontoret, men skal vi tro et av disse populære måleverktøyene for iPad, snakker vi om et maksimalt lydtrykk rett i underkant av 80 desibel på omtrent én meters avstand. Ikke noe å skryte av der altså, selv om det jo hjelper at systemet kan settes opp slik at flere kameraer uler når én først går av.

Vegar Jansen, Tek.no

Vi må også nevne at Arlo kan settes opp med et smarthjemsystem som Apple HomeKit eller Google Assistent, så du eksempelvis kan få videostrømmen fra et gitt kamera vist direkte på en Google Nest Hub .

Akkurat hvordan du ønsker at alle disse egenskapene skal spille inn – eller ikke – kan du i stor grad selv velge gjennom Arlos nettportal eller app.

Tjenesten har fire «faner» eller områder å konsentrere seg om: enheter, bibliotek, modus og innstillinger.

Enheter lar deg styre og stille inn maskinvaren, altså tilkoblede kameraer og smarthub. Her får vi kjapt et overblikk over kameraenes status og kan endre innstillinger for hvert enkelt.

Bibliotek gir oss en tidslinje med oversikt over innspilte og lagrede klipp.

Modus – sier noe om når systemet skal aktiveres og deaktiveres, samt hvordan det skal oppføre seg når det er nettopp aktivt. Skal det for eksempel kun ta opp det som skjer hvis det oppdager bevegelse, eller skal det bare varsle deg? Eller begge deler? Skal kameraet reagere på lyd? Og skal systemet kunne sette av alarmen selv, eller vil du styre dette manuelt? Her får du altså litt å velge mellom.

Innstillinger gjør det mulig å administrere konto/abonnement, system og enheter.

Venter på bevegelser

Kontinuerlig kameraovervåkning krever mye ressurser i form av både båndbredde og datakraft. Dette krever på sin side igjen en del strøm, og dette er grunnen til at de aller fleste lignende kameraløsninger må være koblet til en stikkontakt.

Arlo løser dette problemet med å la kameraet være avslått det meste av tiden. I stedet har den en aktiv bevegelsessensor som reagerer på infrarød stråling. Dette fungerer best når et objekt beveger seg sidelengs gjennom bildet. Uansett kan følsomheten til bevegelsessensoren til en viss grad justeres.

I tillegg kan den reagere på høye lyder.

Vi velger først hva slags hendelser Arlo Pro 3 skal reagere på, og deretter hvordan systemet skal reagere.

Først når en av disse sensorene trigger, vil kameraet slå seg på og filme. Hva som deretter skjer, kommer helt an på om du velger å betale for Arlos tjenester eller ikke.

Hvis du ikke har noe abonnement, vil systemet – naturligvis gitt at det er aktivert – oppføre seg som det har oppdaget noe mistenkelig. Avhengig av dine innstillinger vil det lyse, varsle deg, ta lokalt opptak og/eller sette i gang sirenen.

Dersom du har et abonnement, prøver Arlo først å analysere det som skjer. Dette gjøres på selskapets servere, og på bakgrunn av dette kan systemet gjøre noen «smarte» valg - som å kunne se forskjell på om sensoren er trigget av en person, et kjøretøy eller et kjæledyr.

Og da kan du for eksempel velge at systemet ikke skal varsle eller registrere firbeinte som spankulerer over gårdsplassen. I mangel av både egen gårdsplass og/eller kjæledyr i undertegnedes husstand har dog ikke dette blitt testet ut.

Av andre slike smarte funksjoner er varsling på bakgrunn av lydalarmer og «pakkeregistrering». Det siste der skal varsle deg dersom noen setter igjen en pakke eller eske der kameraet kan se det.

I tillegg byr et slik abonnement på 30 dagers lagring av video klipp i skyen, samt at du kan definere såkalte aktivitetssoner. Det vil si at man selv kan definere ett eller flere områder i overvåkningsbildet der man ønsker varsling, mens systemet vil ignorere det som skjer i andre områder – veldig kjekt om man for eksempel har trær som vaier i vinden i bildet.

Basestasjonen har en USB-port som for eksempel kan utstyres med en USB-pinne for lokale opptak. Selv om du skulle abonnere på skylagring, er det alltid smart å ha en backup. Vegar Jansen, Tek.no

Uten et abonnement – som begynner på 29 kroner i måneden for ett kamera – får man hverken ekstern lagring eller slike «smarte» funksjoner. Det betyr dog ikke at du er nødt til å punge ut for at Arlo skal være en nyttig løsning, ettersom vanlig tilgang og varsling via skyen er gratis – og lagring kan gjøres lokalt med en USB-enhet plugget inn i basestasjonen.

Arlo gir oss en grei tidslinje over hendelser, men automatiske miniatyrbilder får vi kun med abonnement og nettskylagring.

Men like praktisk vil det jo ikke være i alle tilfeller, og den eneste måten å få systemet til å støtte aktivitetssoner på uten abonnement er ved å la kameraet gjøre jobben selv. Dette krever da at kameraet er permanent tilkoblet strømnettet.

Det er uansett åpenbart at Arlo satser på at vi vil ønsker at vi skal ha et abonnement. En prøvetid på tre måneder følger med produktet, og det kan være tungt å måtte senke standarden når man først er vant til smarte funksjoner eller bekvemmeligheten med lagring av klipp i nettskyen.

Systemet kan som nevnt fremdeles lagre klipp lokalt, men det er ikke like elegant – du får for eksempel ikke automatiske miniatyrbilder, og det tar tid å laste ned videoklipp til de forskjellige enhetene du bruker.

Her må vi si at vi liker den opprinnelige Arlo Pro (og Pro 2) bedre, da disse kommer med syv dagers gratis lagring av klipp i nettskyen.

I praktisk bruk

Som nevnt er det å sette opp – og for så vidt det å henge opp – Arlo Pro 3 en relativt ukomplisert affære. Å bruke systemet er heller ingen stor heksekunst, da det både kan slås av og på etter bestemte tidspunkter eller basert på din plassering – altså at det skrur seg på automatisk når du og mobiltelefonen din forlater huset.

Som en siste løsning kan du selvsagt slå det manuelt av og på via appen eller nettleseren. Vi tenker dog de fleste vil foretrekke å ha appen installert ettersom dette sikrer at systemet kan pushe varsler til deg direkte dersom et kamera oppdager noe den er satt til å varsle om.

Dette fungerer ganske bra. Det er en viss forsinkelse - typisk rundt femten sekunder – til du får varselet sammen med et miniatyrbilde av situasjonen. Dersom systemet ikke er satt til å sette på sirenen av seg selv, er det da kort vei til å gjøre dette manuelt i grensesnittet.

Arlo gir deg full kontroll over kameraene dine – uansett hvor du er. Vegar Jansen, Tek.no

Alternativt kan man da bruke appen til å gå inn og se hva som skjer direkte, og ved siden av å zoome i bildet, er det mulig å ta stillbilder eller slå på/av LED-lyset. I tillegg går det også an å snakke med folk via kameraet.

Android-utgaven av appen har også en snarvei kalt «ring en venn», der du kan forhåndsdefinere opptil tre personer som du da har på hurtigvalg – eksempelvis en nabo eller to.

Strømmekvaliteten over mobilnettet er grei nok, men ikke noe mer. Når du er hjemme på ditt eget Wi-Fi kan du gå over til noe Arlo kaller «lokal 2K-strømming», men hos oss fungerte dette dårlig, da bevegelser gikk som i sakte film og lyder hakket av gårde i seigt tempo. Det kan dog være at det fungerer bedre i raskere nettverk enn vårt.

Ellers har vi notert litt på blokka av ting som ikke fungerer helt som det burde. De nevnte aktivitetssonene fungerer i beste fall kun delvis, for det skjer stadig at vi får advarsler også om ting som beveger seg langt utenfor definert sone.

Smartfunksjonen «pakkeregistrering» har vi ennå ikke helt forstått hvordan virker. Videre irriterer det oss at utviklerne ikke har gitt oss muligheten til å velge 24-timers klokke. AM/PM er ikke intuitivt på denne siden av Atlanterhavet.

Og hva er greia med at iOS-appen ennå ikke er på norsk? Denne uken bestemte den seg faktisk for å legge om til tysk. Nei, Arlo har gjort mye riktig med maskinvaren, men dessverre ser det ut til å gjenstå en del å fikse på programvaresiden.

Tester under uvanlige forhold

Hvis noen først skal bryte seg inn hos deg, er det å ta strømmen det aller mest effektive. Selv om de går på batterier, er Arlos kameraer fullstendig avhengige av basestasjonen for å fungere som de skal. All kommunikasjon går via basestasjonen, og selv om systemet skulle være aktivert før stasjonen mister strømmen, vil ikke kameraene reagere på bevegelse dersom denne ikke har strøm.

I tillegg vil Arlo-systemet heller ikke varsle deg dersom systemet eller nettverksforbindelsen din går ned. Dette i motsetning til løsninger fra eksempelvis Netatmo eller Nest , som gir tydelig beskjed etter en stund når ikke alt er på stell.

Når det er sagt, klarer Arlo seg litt bedre dersom det kun er nettverksforbindelsen som er borte. Du får riktignok ikke noe varsel, fjerntilgang eller klipp som finner veien til nettskytjenesten, men kameraene vil fremdeles fyre opp lys, ule litt, ta opptak og lagre klippene lokalt på basestasjonen.

At klippene lagres i nettskyen eller på basestasjonen, og ikke i selve kameraet, er også en stor fordel dersom noen skulle prøve å ødelegge eller fjerne batteriet på kameraet. Hva det enn rekker å filme før det blir uskadeliggjort, vil da bli tatt vare på.

Konklusjon

Arlo Pro 3 er en kameraløsning som er lett å like. Kameraene kan enkelt flyttes, brukes innendørs eller utendørs i det meste av vær, med eller uten strømkontakt i nærheten. Det kan se i mørket, har innebygd lys, høyttaler, mikrofon og kan lage litt lyd. Siden det baserer seg på bevegelsesdeteksjon, kan det holde det gående i månedsvis før batteriet må lades.

Vegar Jansen, Tek.no

Systemet kan settes opp til å aktiveres og deaktiveres basert på en timeplan, plasseringsdata fra en mobiltelefon eller manuelt via en app eller nettportal. Det er også enkelt å velge hvordan det hele skal reagere når det er aktivert og oppdager lyder eller bevegelser.

Kameraene og plasseringsvennligheten er Arlo Pro 3s store styrke. Samtidig klør vi oss litt i både hodet og skjegget over mye av programvaren og den bakenforliggende prosesseringen, som ikke alltid føles så smart som Arlo vil ha det til. Spesielt irriterer vi oss over at aktivitetssoner skal være så vanskelig å få til å fungere i praksis.

Vi kan heller ikke forstå hvorfor appen til iOS ser ut til å henge etter Android-utgaven, som på sin side heller ikke er noe glansbilde når det gjelder stabilitet. Og hvorfor kan ikke Arlo varsle oss når systemet er nede for telling?

Det vi vel må kunne si, er at Arlo Pro 3 er virkelig god når ting først fungerer, men så har du altså disse andre gangene når ting ganske enkelt skulle ha fungert eller vært smartere – og vi bare ikke helt forstår hvor problemet ligger.

Trikset her er nok å ha litt lave forventninger og gjøre systemet så lite komplisert som mulig. For mer avanserte oppsett med mye «smart» funksjonalitet kan det fort vise seg å ikke fungere helt som planlagt.

Da blir det plutselig litt vel mye å punge ut med for ganske grunnleggende funksjonalitet, spesielt med tanke på at du er nødt til å betale abonnementsavgift i tillegg dersom du ønsker skylagring av opptak.

Men når det er sagt, veier mulighetene for plassering opp for mye av det negative – inkludert den høye prisen.

