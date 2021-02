Arlos Essential-kamera gjør det enda enklere å passe på huset

Her er basestasjon valgfritt.

Vegar Jansen 7 Feb 2021 15:00

Det finnes som kjent en rekke forskjellige overvåkningsløsninger på markedet, og produsenten Arlo har en av de smartere og enklere måtene å holde oppsyn på. Den store fordelen med Arlos løsninger er at de er helt trådløse, altså slipper du å tenke på å trekke kabler for nettverk eller strøm.

I tillegg er kameraene robuste og kan like godt brukes utendørs som innendørs. Tross alt skal de tåle sol like godt som regn og vind eller snø og kulde.

Men Arlo kommer med noen ulemper også, deriblant en ganske stiv prislapp. Derfor kom det nye kameraet Arlo Essential Spotlight som en positiv overraskelse i fjor.

Dette kameraet har også noen søsken i form av en kablet innendørsmodell, en XL-versjon med ekstra batterikapasitet og en utgave uten lys – altså kun Essential.

Disse Essential-kameraene har stadig den mest grunnleggende funksjonaliteten, mens prisen er lavere enn for Arlo-kameraer flest.

Samtidig er det viktig å være klar over at det er flere viktige forskjeller. Og da tenker vi ikke kun på at Essential Spotlight «bare» kan skilte med Full HD-oppløsning og en fast vidvinkel på 130 grader, mens storebror Arlo Pro 3 på papiret har bedre oppløsning og flere muligheter.

7 Bra Arlo Essential Spotlight (VMC2330) annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Gjør omtrent samme jobben som Pro 3, men her er basestasjon valgfritt Fordeler Enkelt oppsett og installasjon

Meget plasseringsvennlige kameraer

Kameraer fungerer med kun batteridrift

Kameraer har sirene, lys, høyttaler og mikrofon

Systemet støtter tofaktorautorisering

Både for utendørs og innendørs bruk

Basestasjon er ikke påkrevd Ting å tenke på Ingen lokal lagring uten basestasjon

Skylagring krever abonnement

Litt svakt volum på sirenen

Batteriet kan ikke skiftes ut

Ingen mulighet for å bruke Arlos magnetfester

Velkjent stil

For å ta det rent fysiske sånn med en gang: Arlo Essential Spotlight ligner ganske mye på Arlo Pro 3, som vi altså testet i fjor høst . Men vårt testobjekt denne gangen er litt dypere og ikke like høyt. Samtidig er det lettere – på kjøkkenvekta måler vi 236 mot 317 gram, altså en forskjell på omtrent 80 gram.

Denne differansen i vekt kommer etter hva vi kan skjønne i hovedsak av at Arlo Pro 3 er utstyrt med kraftige stålplater akterut, noe som gjør at de kan kombineres med svært kjekke magnetiske fester. Disse festene vil altså ikke virke med Arlo Essential, og derfor følger det også kun med skrufester i pakka.

I tillegg har Arlo Essential Spotlight integrerte batterier – ikke utskiftbare som på Arlo Pro 3-kameraene. I stedet lades de opp via en micro-USB-port. Dette tenker vi egentlig er bedre enn den proprietære løsningen som benyttes for Pro 3, men med mindre du har en lang USB-kabel eller en batteribank du kan bruke, må du dessverre belage deg på skru ned kameraet for å lade det opp.

Arlo Essential Spotlight har ikke utskiftbart batteri. Det lades opp via en micro-USB-port. Vegar Jansen / Tek.no

Det er likevel ikke noe du nødvendigvis trenger å gjøre så veldig ofte. Ifølge Arlo kan det gå flere måneder mellom hver gang et kamera må lades. Dette stemmer for Arlo Pro 3, og ser ut til å være korrekt for Essential Spotlight også.

Batterikapasiteten vil uansett alltid være avhengig av hvordan kameraene brukes, og hvor langt de er plassert fra ruter eller basestasjon. Dersom kameraet plasseres et sted det plukker opp mye bevegelser, vil det også måtte lades hyppigere.

En av de viktigste forskjellene fra Pro 3 er at Arlo Essential ikke er avhengig av en basestasjon. Altså kan den koble seg rett mot wifi-ruteren din og kommunisere rett med Arlos tjeneste i nettskyen.

Fordelen med dette er at du slipper enda en boks som både krever strøm og kablet nettverk. Og at det merkes på prislappen.

Samtidig betyr det at du bør ha grei ruter, som heller ikke bør stå plassert så altfor langt unna kameraet eller kameraene.

Arlo Essential kan blant annet brukes sammen med basestasjonen VMB4540, som lagrer videoklipp på en USB-enhet. Vegar Jansen / Tek.no

Den største ulempen med et slikt oppsett er nok likevel at det ikke er mulig å lagre videoklipp lokalt uten basestasjon. Det vil si at du kan få varsler og strømme video i sanntid på mobilen, men lagring av klipp må skje i skyen.

Som med Arlo Pro 3 hjelper skylagring likevel ikke hvis internettet ditt er borte. Da vil heller ikke Arlo Essential Spotlight kunne lagre eventuelle hendelser i nettskyen. Men den vil kunne lagre det lokalt, om du har den paret til en basestasjon.

Derfor må du være klar over at Essential Spotlight faktisk kan pares med en basestasjon også, og dette tillater da at opptak kan lagres via denne. Blant støttede enheter har vi VMB4540, som følger med i pakkeløsningene med Pro 3.

Abonnement eller ikke – og et spørsmål om pris

For smarte funksjoner og skylagring trenger du altså et abonnement hos Arlo. Disse koster fra 27 kroner i måneden for ett kamera eller 89 kroner for opptil fem kameraer. Et prøveabonnement på tre måneder følger for øvrig med nye kameraer.

For de fleste vil nok lavere pris være hovedgrunnen for å velge Arlo Essential Spotlight fremfor Arlo Pro 3. I skrivende stund koster ett enkelt Essential-kamera 850 kroner mindre enn et Pro 3. En trepakning med Essential Spotlight er 1500 kroner rimeligere enn to Arlo Pro 3 pluss en VMB4540 basestasjon.

Og 1500 kroner er tilfeldigvis det du må ut med for en frittstående utgave av den basestasjonen.

Vil du ha opp mange kameraer, er Essential rent umiddelbart et mer økonomisk valg. Men så spørs det hva du trenger av lagringsmuligheter for opptak, og hva det eventuelt vil ha kostet deg i abonnementsutgifter når det har gått et år eller to.

Bevegelsessensor med kamera

Vanlige overvåkningskameraer filmer konstant, analyserer bildene og varsler eller gjør opptak dersom det oppdages noe muffens. Dette gir som regel gode resultater, men krever mye strøm. Slike kameraer krever derfor at de alltid er plugget i en stikkontakt.

Den samme appen kan styre forskjellige typer Arlo-kameraer. Vegar Jansen / Tek.no

De fleste kameraene til Arlo fungerer på en ganske annen måte – tenk på dem som bevegelsessensorer med kamera. Først hvis sensoren oppdager bevegelse, begynner kameraet å filme.

Det neste som skjer, vil være helt avhengig av om du abonnerer på Arlos skytjeneste, og hva du på forhånd har bestemt at kameraet skal gjøre.

I korte trekk kan vi si at du dersom du har et abonnement, vil bevegelsen analyseres før systemet bestemmer seg for å varsle deg eller ikke. I tillegg kan filmklippet lagres hos Arlo og kameraet kan fyre av sin integrerte alarm. Et abonnement tillater deg også å ta bilder og opptak manuelt – noe som ellers ikke er mulig selv med en basestasjon på plass.

Dersom du ikke har noe abonnement, vil et typisk oppsett varsle deg uansett bevegelse. Med mobilen eller nettbrettet vil du da raskt kunne starte appen, og i nær sanntid får du se hva som skjer foran kameraet. Hvis du har en basestasjon, kan du også sette opp systemet slik at systemet lagrer film av hendelsen lokalt.

I vår test av Arlo Pro 3 har vi i større detalj tatt for oss hvordan Arlo-appen fungerer og hjelper til med å sette opp hva som trigger varsler. Da Arlo Essential Spotlight bruker akkurat den samme appen, skal vi ikke gå i like mye inn på dette her, og foreslår heller at du tar en kikk på nevnte test.

Den største forskjellen er som nevnt at Essential-kameraene ikke trenger en basestasjon. Men uten basestasjon må du ha et Arlo Smart-abonnement for å kunne lagre videoklipp av det som skjer.

Langt smartere med sky

I likhet med sine litt mer avanserte søsken er Essential «smart» på den måten at bilder eller klipp kan analyseres for å skille mellom mennesker, dyr, kjøretøy og andre typer bevegelse. Men kameraet er ikke glupt nok til å gjøre denne jobben selv – dette må gjøres på Arlos servere.

Arlo Essential Spotlight kommer med et slikt skrufeste inkludert. Det fungerer både på vegger og i tak. Vegar Jansen / Tek.no

For at kameraet automatisk skal kunne skille mellom en snikende person og en snikende pusekatt, trenger du altså et slikt Arlo Smart-abonnement.

Men for all del, behovet for abonnement kan til dels omgås ved å bruke hodet når kameraene skal plasseres og vinkles – selv om det kan være lettere sagt enn gjort. Et annet triks er å justere følsomheten på bevegelsessensoren.

Ellers setter vi pris på dette som kalles aktivitetssoner, der vi kan merke av en eller flere deler av skjermen hvor vi ønsker varsling om bevegelse.

Vi hadde riktignok mildt sagt blandede erfaringer med aktivitetssoner under testen av Arlo Pro 3 , men her ser det ut til at Arlo har strammet opp i funksjonaliteten på sine servere. Etter å ha testet dette på nytt med Essential Spotlight-kameraet har vi fått et langt bedre inntrykk på dette punktet.

Baksiden har standard festehull. Vegar Jansen / Tek.no

Men i motsetning til Arlo Pro 3 (og Pro 4), som med permanent strømtilførsel også kan ha fungerende aktivitetssoner uten Arlo Smart, er et slikt abonnement påkrevd for Essentials del.

En annen smartfunksjon vi fikk til å fungere under denne testen er pakkeregistrering, som faktisk bare er at kameraet registrerer at det er en pakke i bildet. Så får du et varsel om det.

Om det er så veldig nyttig kan sikkert diskuteres. Men det er nok en ting som tyder på at Arlo har jobbet litt med den «smarte» delen, da dette ikke ville virke under vår Pro 3-test.

Generelt virker det som om programvaren er et hakk bedre nå enn i fjor høst. Selv iOS-utgaven av appen er nå endelig å finne i norsk språkdrakt.

Støtte for stemmestyring med Amazon Alexa eller Google Home er også på plass, akkurat som med Pro 3. Her spiller det heller ingen rolle om du har basestasjon eller ikke. Dette betyr blant annet at du kan bruke talekommandoer for å strømme direkte fra kameraene.

Google Nest Hub er en sånn dings du kan bruke for å se hva som skjer uten å måtte fiske fram nettbrett eller mobil. Vegar Jansen / Tek.no

Lys og lyd som hos Pro 3

Essential Spotlight har flere elementer som minner oss veldig om storebror Pro 3. Spotlight-funksjonen består av to SMD-lysdioder som gir ut nok lys til å få litt farger i mørket, men gjør ellers ikke så mye mer enn å si «hei, vi ser deg» til skapningen som trigger bevegelsessensoren.

Lyset den dytter ut gir ikke mer enn i overkant av hundre lux på en halvmeters avstand, og det samme er tilfelle for Arlo Pro 3.

Sirenen er tydeligvis også den samme på Essential Spotlight som på Pro 3. Selv på «full styrke» snakker vi om et lydtrykk på ikke mer enn rundt 80 desibel, som kan være mer irriterende enn skremmende. Har du et godt sovehjerte og en dør mellom deg og kameraet, er det ikke sikkert du hører den engang.

Heldigvis kan systemet også settes opp slik at bevegelse på ett kamera kan sette i gang sirenen også på andre kameraer.

Arlo Essential Spotlight (til høyre) har egentlig mye til felles med Arlo Pro 3. Vegar Jansen / Tek.no

Etter hva vi kan bedømme, er også mikrofonen og høyttaleren på Essential Spotlight av den samme kvaliteten som på Arlo Pro 3. Lyden er ikke super, og det er jo litt forsinkelse, men det lar seg likevel gjøre å føre en samtale over appen. Helt greit om du skulle føle for å slå av en prat med hvem som enn skulle være på besøk og du ikke selv er hjemme.

Ikke det beste nattsynet

Vi må også skrive noen ord om bildekvaliteten, som ikke kan sies å være den beste, spesielt under litt labre lysforhold. Men ellers gitt like forhold, skal vi egentlig ikke påstå at Essential Spotlight har merkbart bedre eller dårligere videokvalitet enn Arlo Pro 3.

Arlo Pro 3 lyser ikke spesielt godt opp. Essential Spotlight byr på akkurat samme mengde. Vegar Jansen / Tek.no

Der den store forskjellen ligger, er i at sistnevnte også støtter såkalt «2K-opptak», noe som gir en oppløsning på opptil 2560 x 1440 piksler. På grunn av tung kompresjon i mørke omgivelser blir heller ikke dette spesielt bra, men det blir i det minste mindre støy.

Samtidig skal vi ikke påstå at dette hjelper nevneverdig på detaljnivået. Om det ikke er bedre lyskilder til stede, vil ikke de to lysdiodene på disse kameraene utgjøre noen spesiell forskjell. Heller ikke «nattsynet» – altså det infrarøde lyset – gjør underverker i så henseende.

Da koker det jo ned til om det er så ekstremt viktig for deg å kunne se spesielle detaljer – for mange vil det være langt viktigere at systemet gjør en god jobb med å varsle, selv om personen som filmes ikke nødvendigvis kan identifiseres i ettertid.

Dersom flere detaljer i bildet er et poeng, må vi gjerne opp i pris for høyere oppløsning. I tillegg er det en stor fordel med mer lys.

Konklusjon

Arlo Essential Spotlight er ikke det beste overvåkningskameraet på markedet. Den store fordelen ligger i fleksibiliteten som kommer med batteridrift, altså at kameraet er fullstendig trådløst. Så lenge du har anstendig wifi-dekning, kan et slikt kamera plasseres omtrent hvor som helst, inne som ute.

Fra da vi testet Pro 3 på sensommeren i fjor, har Arlo åpenbart også fått litt mer orden på både appen og «smarte» funksjoner som aktivitetssoner.

Vegar Jansen / Tek.no

Den største forskjellen fra Pro 3 er at Essential ikke trenger å benytte seg av en basestasjon. Det gjør den enda mer fleksibel, og det hjelper godt på totalsummen. Samtidig fører det til at kameraet virker enda mer avhengig av Arlos skytjeneste, som altså koster en slant i måneden. Derfor minner vi om at den utgående modellen Arlo Pro 2 – som vi dessverre ikke har testet – har evigvarende syv dagers skylagring inkludert i salgsprisen.

Arlo Essential Spotlight kan uansett være et godt valg for den som vil ha en kameraløsning som er enkel å sette opp og bruke. Her får du i brede strøk de samme mulighetene som med et Arlo Pro 3, men til en lavere pris. Den største ulempen er at du ikke kan lagre video lokalt uten en basestasjon i tillegg.

Sånn sett kan kameraet være vel så aktuelt for folk som allerede har et Arlo-system med basestasjon. Med Essential kan man bygge på med flere kameraer uten å måtte betale «Pro-pris» for å dekke et ekstra rom eller to.

Essential- og Pro-kameraene deler uansett den samme appen, så de fungerer godt og sømløst sammen. Uavhengig om Essential er koblet til en basestasjon eller ikke.

