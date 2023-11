Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Lenovo Yoga Book 9

To skjermer ER bedre enn én

Lenovos nyskapning er en gudegave til multitaskerne på kontoret.

Lenovo Yoga Book 9. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud Publisert i går 11:00 Lagre

Sammen med bildene blir det kanskje smør på flesk å skrive det, men Lenovos Yoga Book 9 er en eksepsjonelt unik bærbar PC.

Med to 13-tommers berøringsskjermer gir den deg et uslåelig overblikk, og kan være en travel multitaskers drømmemaskin.

Den kommer dessuten med utstyr som gjør det lettere å utnytte alle mulighetene som ligger i designet.

Et eksempel er det spesielle etuiet som går fra å være en flatpakket tastaturbeskytter til et stativ på sekunder.

Et annet er appen som lar deg flikke vinduer mellom de to skjermene på en elegant måte. Du får også med en digital penn for å ta notater, en mus og et smart tastatur for tilfellene der berøringsskjermen ikke duger.

Maskinen er for øvrig en ekte Yoga med 360-graders skjerm. Dermed kan du også bruke den som et nettbrett, eller i «teltmodus». Ja, i tillegg til som en bok, der hver side er en egen skjerm.

Prisen, på 28.000 kroner er også alt annet enn normal. Sammen med ganske alminnelig ytelse blir ikke Yoga Book 9 så aktuell for mange. Men, vi tror den kan treffe noen skikkelig hardt.

For mens vi har oppdaget at Windows ikke alltid behandler Yoga Book 9 så bra, og at berøringstastatur har sine begrensninger, er det vanskelig å komme vekk fra at maskinen låser opp muligheter ingen annen bærbar gir deg.

Gir vanvittig oversikt

Idéen med to skjermer er kanskje stjålet fra brettbare mobiler, men for de fleste vil opplevelsen være ny her.

Det første som slår oss i alle fall er hvor enormt mye plass vi har til alt. Asus ZenBook Pro Duo viste oss at mer skjermareal alltid er nyttig. Det du får her er i en helt annen liga.

Det er som å ha med en ekstern skjerm på tur, bare at opplevelsen blir langt mer integrert.

Med Yoga Book 9 kan du ha jobb-chatten, Spotify og en liten notisapp lett tilgjengelig på den nedre skjermen, uten at de er i veien for det enda viktigere innholdet på skjermen over. Som nettleseren, regnearket eller videomøtet. Oversikten er total.

Ellers kan du fylle skjermene med ett stort og langt vindu, som er perfekt om du leser lengre tekster. Bare «tapp» på for eksempel nettleservinduet med fire fingre, og det strekker seg brått over begge skjermene.

Nøyaktig hvor digg det er med to store skjermer blir likevel ikke fullt merkbart før vi går tilbake til å bruke en tradisjonell bærbar igjen. Å måtte veksle mellom apper, eller jobbe i små vinduer om vi vil se dem side ved side, føltes tungvint og knotete.

Kan brukes på mange måter

Så tenker du kanskje at alt faller i fisk om vi faktisk må skrive noe? Den nedre skjermen skal jo fungere som et berøringstastatur, med pekeplate og alt. Ved å skyve opp med begge hendene – åtte fingre for å være nøyaktig – popper det opp. Og skyver vekk alt annet du hadde der.

Men, om ikke det er ønskelig kan du også koble til det trådløse tastaturet for å ha begge skjermene ledige.

Eller du kan smekke det rett på den nedre skjermen.

Fester du det i toppen blir den nedre delen av skjermen en massiv virtuell berøringsflate, der du også kan ta notater på sidene med pennen.

Trekker du tastaturet ned får du bruke den øvre delen av skjermen til apper. Du mister pekeplaten, men vinner mye ekstra skjermplass om du kan klare deg med berøringsnavigasjon eller har plass til å bruke musen ved siden av.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Etter jobb trakk vi på joggebuksen, brettet skjermen 360 grader og krøp opp i sofaen med det som var blitt et nettbrett.

Vi vil ikke anbefale Yoga Book 9 som en ren iPad-erstatter. Til det er den for tung og Windows for krøkete å bruke i berøringsmodus.

Men, for litt «latmannssurfing» og strømming på kvelden, eller for deg som ikke har et nettbrett fra før, er det gull verdt å ha muligheten.

Hadde rotasjonslåsen i Windows fungert også når vi holdt maskinen horisontalt, ville vi brukt den mer som en bok også. Nå skal det bare en liten tippebevegelse til før alt på skjermene flytter seg rundt i den modusen, som kun egner seg i stativet som en slags ekstern skjerm.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Fysisk tastatur er best

Det trådløse tastaturet er behagelig å skrive på, med raske, støysvake taster. Det føles som et normalt bærbartastatur, tar lite plass og kan festes med magneter til maskinen når den ikke er i bruk. Vi savner bare bakbelysning.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Det siste har selvsagt berøringstastaturet, som gir justerbar haptisk tilbakemelding. Det samme gjelder «knappene» under pekeplaten. Dette løfter opplevelsen flere hakk, og vi synes tastaturet fungerer for å Google eller skrive korte e-poster.

Den virtuelle pekeplaten gjør også susen for dagligdagse oppgaver, men ingen av delene kan konkurrere med sine fysiske søsken når det kommer til presisjon og komfort i lengden. Lengre tekster vil du bruke det eksterne tastaturet til, og for å være sikker på å ikke glippe en fil midt i flytteprosessen, eller gjøre pirkearbeid med en pensel i Photoshop, er det enten smartpennen eller musen som gjelder.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Alt ser bra ut på skjermene

Lenovo har ikke spart på mye når det kommer til skjermene. OLED-panelene er svært lyssterke, har mettede farger og en utrolig dynamikk med bunnløst sortnivå som gjør alt fra bildebehandling til nettsurfing og seriestrømming interessant.

Bildet er skarpt, og 16:10-forholdet gir plass til mer info enn tradisjonelle 16:9-skjermer.

Panelene støtter «kun» 60 bilder i sekundet og gir ikke den samme flyten som de med 90- eller 120 Hz panel når du ruller raskt nedover nettsider eller lignende. Likevel er dette et minimalt problem for de fleste og trekker dessuten mindre batteri. Vær bare obs på at panelene er ganske blanke, og at det nedre oftest vil være tilsmusset med fingeravtrykk.

Skjermene er skarpe, lyssterke og har fantastiske farger og dynamikk som gir liv til bilder og film. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Ingen superkraft

Lenovo prøver å selge oss inn på at to skjermer er nyttig ved spilling også. Idéen er god. På min stasjonære maskin spiller jeg for tiden Diablo IV på en skjerm, med en interaktiv spillguide og kart på den andre. Men for denne Yogaen er det vanskeligere å utnytte skjermene på samme måte.

For det første fordi maskinen ikke er kraftig nok til å drive særlig mange spill.

Da blir det desto mindre sannsynlig at du vil bruke skjerm nr. 2 til ting som spillstrømming på Twitch eller lignende. Få spill støtter dessuten to skjermer «native» på noen meningsfull måte, som å la deg se kartet eller «inventoryen» din på den andre skjermen. Lenovo ga noen eksempler, men vi snakket ikke om noen «AAA-spill» akkurat.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Tilsvarende like vi tanken Lenovo sådde om at to kunne spille mot hverandre med kontroller på hver sin skjerm i teltmodus. Men igjen er det ekstremt få spill som støtter dette. Det samme gjelder om du vil strømme ulike filmer på skjermene. Hvordan skal du skille lyden? Må én bruke høyttalerne, og den andre støyisolerende hodetelefoner? Ikke akkurat optimalt.

Tross i de fikse ideene maskinen åpner for i teorien, snakker vi først og fremst om en produktivitetsmaskin i praksis.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Og da kommer vi inn på et annet kanskje sårt punkt for enkelte. Mens maskinen aldri har opplevdes som annet enn responsiv og kvikk under vår daglige bruk, står ikke ytelsen i stil med prisen.

Drevne bilde- og videobehandlere, 3D-modellerere og andre proffe som også kunne ønske seg bedre oversikt på farten, vil savne bedre ytelse fra prosessoren. «Alt» annet i segmentet er kraftigere.

Dermed blir dette en maskin for deg som vil ha bedre arbeidsflyt og oversikt. En produktivitetsforbedrer for deg som driver med vanlige kontoroppgaver, og litt bilder og videobehandling «på siden».

Til gjengjeld er maskinen oftest helt stille. Snurrer viften er den veldig støysvak.

Også batteritiden er overraskende grei gitt at maskinen driver to høyoppløste paneler. Med video på den øvre skjermen og en Tek-artikkel på den nedre, målte vi ni timer. Med kun en av skjermene på holdt maskinen ut nesten 11 timer.

Du får en Yoga Pro 7 til en tredjedel av prisen som varer lenger. Men en sammenligning med maskiner uten samme muligheter er jo håpløs, og det viktigste er at Yoga Book 9 holder koken en normal arbeidsdag for de fleste. Om enn med liten margin, men er du bekymret for batteritiden er det en fordel at USB-C-laderen er veldig liten, uten en stor ladekloss.

Du kan justere lysstyrken individuelt for hver skjerm. Enten via egen app, eller rett fra tastaturet. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

God lyd og kamera

Lyden er god, med krystallklar diskant, godt volum og antydning til litt bass. Høyttalerne er konstruert slik at de aldri vender fra deg uansett hvordan du bruker maskinen.

Høyttalerelementene følger deg slik at de ikke peker vekk fra deg uansett posisjon du bruker maskinen i. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Kameraet støtter ansiktspålogging, og har en 5 megapiksel bildesensor som slipper inn mye lys og takler utfordrende miljøer. Se hvordan det holder ansiktet opplyst og i fokus selv om det er henholdsvis sterkt sidelys og sterkt lys bakfra på eksempelbildene. Andre ville gitt mørkt ansikt, eller enda mer utbrenning.

Vi liker for øvrig at kameraet kan slås av med en egen fysisk bryter.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Dette likte vi ikke

Som en maskin som prøver noe helt nytt er det nok av ting å pirke på.

Lenovo har bygget inn flere smarte funksjoner som gjør det lettere å bruke Windows med to skjermer. Men, Windows i seg selv stritter imot på en del områder som til tider gjør arbeidsflyten dårligere enn den hadde trengt å være.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Dette er noen av tilfellene som irriterte oss:

Apper kan åpne seg på skjermen under berøringstastaturet, slik at du ikke ser dem uten å krysse det vekk først. (De kan alltid hentes til en annen skjerm ved å trykke på oppgavelinjeikonet).

Alle appvinduer på den nedre skjermen vil flyttes til den øvre skjermen og ta fokuset der om du åpner berøringstastaturet. De forsvinner ikke automatisk ned igjen når du lukker det, så regn med en del manuell reposisjonering av vinduer.

Ved brukerkontroll-varslinger, som dukker opp når du skal installere eller åpne en del apper, får du ikke brukt musepekeren, da den nedre skjermen deaktiveres.

Du kan ikke bruke pekeplaten på påloggingsskjermen (men her bruker vel de fleste ansiktspålogging uansett!)

Med fingeren må du trykke to ganger på oppgavelinjen for å bruke noe på den, inkludert startmenyen eller skifte app. En «bug»?

Musepekeren lagger ofte når den nærmer seg eller passerer over oppgavelinjen.

Musepekeren kan bevege seg til den nedre skjermen selv om berøringstastaturet er aktivt. Der blir den bare borte under tastaturet.

Selv på et virtuelt tastatur har vi felles nordiske tegn! Hvorfor ikke gi større tilpasningsmuligheter?

Kun USB-C-porter for tilkobling av tilbehør

Konklusjon

Lenovo Yoga Book 9. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Vi elsker oversikten vi får over alle appene våre når vi kan spre dem ut over to store skjermer. Arbeidsflyten blir mye bedre her enn på en tradisjonell bærbare med en skjerm.

Det er også befriende hvor enkelt Yoga Book 9 tilpasser seg måten du vil jobbe på. Fleksibiliteten i designet gir deg flere muligheter som det faktisk tar litt tid å lære å benytte seg av.

Lenovo har klart å lage programvare som gjør to-skjermopplevelsen bedre, og sammen med det smarte etuiet og tilbehøret fremstår maskinen som overraskende polert. Til tross for å være et førstegenerasjonsprodukt som nok mest er ment som et konsept for å sjekke interessen for mer raffinerte etterfølgere. Som det absolutt bør være mulig å lage, men da med hjelp fra Microsoft. Flere av svakhetene vi opplevde med maskinen skyldtes nemlig Windows.

Du betaler mye ekstra for mulighetene som ligger i det å ha to skjermer, så du burde ha en klar plan for hvordan du vil utnytte dem før du kjøper.

For husk at disse mulighetene har andre bakdeler enn pris. Som at ikke ytelsen er så imponerende, og at batteritiden er lavere enn for «vanlige» bærbare. I tillegg må du altså være beredt til å ha med deg et tastatur og en mus for å få fullt utbytte av skjermene, og å møte på enkelte «småbugs».

For en travel kontorbie, som trenger god oversikt og arbeidsflyt over alt annet, er Yoga Book 9 uansett en av de desidert mest interessante maskinene på markedet.

