Test Dell C1422H

Superpraktisk ekstraskjerm du kan koble opp på sekunder

Veier fint lite og passer enkelt i sekken.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jobber du på et kontor er det ganske sannsynlig at du enten har en ganske stor dataskjerm, eller flere av dem. Det inviterer til en arbeidsflyt som det ikke bare er enkelt å få med seg på farten. Nesten ingen laptoper har flere skjermer innebygget.

Heldigvis er det ganske mange bærbare skjermer på markedet, og i dag har vi tatt en titt på Dells variant. Den er ikke billigst, og spesifikasjonslisten kunne vært fyldigere.

Men Dell-skjermen scorer meget bra på et annet punkt; den er kompakt og veier svært lite.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Dell C1422H 14" Full HD IPS annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat 14 praktiske tommer som du knapt merker at du har med deg. Fordeler + Svært lett (590 gram)

+ Stabil og god integrert fot

+ USB-C-port på hver side av foten

+ Kveldsmodus

+ God innsynsvinkel

+ Helt ok farger Ting å tenke på — Lavere oppløsning enn mange laptoper (full-HD)

— Ikke samtidig input på begge USB-portene

— Ikke innebygde høyttaler

— Ikke touch

Den store fordelen med å være liten

Vekten på denne skjermen er bare 590 gram. Det er forholdsvis beskjedent sammenlignet med lignende produkter. De fleste av Asus’ ZenScreen-skjermer er 740 gram eller tyngre, for eksempel – inkludert 14-tommeren deres.

Rett nok har noen av dem innebygde batteri og veier mer av den grunn – Dell-skjermen drives rett fra USB C-porten på datamaskinen. Selv foretrekker jeg en lettere løsning uten batteri, slik som denne – men om du skal jobbe mye på steder som ikke har strøm, og har begrenset batteritid på laptopen din kan en skjerm med batteri bygget inn være bedre for ditt behov.

Et prima valg her er dessuten at Dell-skjermen har innebygget fot på baksiden av skjermen. Å sette seg opp med denne skjermen går uhyrlig fort.

Brett ut foten, koble til kabelen – boom.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Praktisk utformet fot

Foten her er også særdeles praktisk. For den er stor og står uten problemer enten du jobber fra en hotellseng, sofaen eller faktisk har et helt ekte skrivebord å bryne deg på. Det er i skarp kontrast til en del «kickstander», foliodeksler – og Asus’ første løsning på samme problem, som var et hull du kunne sette en penn gjennom som skjermstøtte.

Ellers er det verdt å nevne at foten har «volumknapp» for lysstyrken på venstre side, sammen med en egen knapp for kveldsmodus med gulere farger på skjermen. En av-på-knapp er på høyre side av foten.

Praktisk med to USB-er

Men det er likandes at skjermen har en USB-inngang på hver side, slik at du kan koble den til slik det passer deg. Du slipper å strekke kabelen rundt skjermen for å nå frem. Du velger bare den siden som er nærmest.

Du kan også koble til en strømforsyning til den ene USB-porten, og sende strømmen gjennom skjermen til laptopen eller mobilen din. Det er spesielt aktuelt hvis du har en ultralett bærbar uten et lass innganger og utganger. Men ifølge Dell begrenser effekten seg til 65 watt når du sender ladestrøm gjennom skjermen.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et par irriterende begrensninger

Du kan ikke koble til og bruke to dingser samtidig med denne skjermen. Eller, de kan kobles til, men du får ikke velge mellom dem på enkel måte. Skjermen kan heller ikke «daisy chaines», slik enkelte USB-C-skjermer kan.

For mobilbrukere er det svært praktisk å koble til mobilen og la den være trackpad, mens skjermen er storskjerm til desktopmodus eller film. Men den har ingen høyttalere, så lyden må du ordne med selv via for eksempel Bluetooth.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Liten og «lavoppløst»

Med sin 14-tommers skjerm er Dell-skjermen mindre enn slike skjermer flest, der veldig mange har vært 16-tommere så langt.

Her er det vanlig full-HD-oppløsning, der noen konkurrenter velger høyere 4K-oppløsning siden disse skjermene brukes på ganske nært hold. Full-HD i fjorten tommer vil også gi lavere pikseltetthet enn de fleste litt påkostede laptoper, som gjerne har 1440p eller høyere oppløsning.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ingen touch eller 4K

På godsiden sammenlignet med enkelte av de billigste kinesiske alternativene er dette en IPS-skjerm. Ikke akkurat en uvanlig forkortelse i disse dager, men du får nok fortsatt tak i en del billigalternativer via eBay og Alibaba som er basert på TN-teknologi, og da blir innsynsvinkelen vesentlig dårligere.

En ting enkelte skjermer har som denne mangler er berøringsfølsomhet. Hvis du er vant med touch på laptopen din får du ikke utvidet touchflate med denne.

Helt grei bildekvalitet

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jeg hadde satt pris på litt mer lysstyrke enn de 300 candelaene Dell-skjermen har å tilby. Men da hadde den nok også spist batteri i et radig tempo fra laptopen eller mobilen som forsynte den med strøm.

Det er verdt å nevne at den i likhet med mange konkurrenter er matt, med plast som eneste dekke over skjermen. Dermed blir det heldigvis lite reflekser her.

Fargemessig er det en helt kurant IPS-variant uten de store synlige avvikene i noen retning. Vi har ikke forsøkt å kalibrere den for å se akkurat hvor god den er på for eksempel bilderedigering.

Hastigheten her er 60 hertz, som er et godt stykke unna de godt over 100 hertzene gamingskjermer vanligvis kjører.

Konklusjon: Treffer blink på formålet

Dell-skjermen med det sykt fengende navnet C1422H gjør akkurat det den skal gjøre. Vi snakker om en skjerm som er så standard at det nesten gjør litt vondt. Her er ikke en eneste spesifikasjon å skrive hjem til mor om.

Men det er ikke det en sånn skjerm handler om. Den handler om fleksibilitet. Den skal være der når du trenger den, og du skal kunne koble den til enten det er mobilen eller laptopen som trenger litt ekstra skjermareal.

Og du skal helst ikke brekke ryggen for å få den med deg heller.

Med lav vekt og gjennomtenkt utforming er det akkurat det løftet Dell C1422H oppfyller. Ingen gimmicks. Ikke noe tøys.

Det hadde nok ikke vært så vanskelig for Dell å legge en «inputbytting» på en av de fire knappene på produktet, for samtidig bruk av de to inngangene. Det er den største tapte muligheten vi kan se. Men til 2999 kroner så kan denne være en super måte å utvide skjermarealet på.

+ Stabil og god integrert fot

+ USB-C-port på hver side av foten

+ Kveldsmodus

+ God innsynsvinkel

+ Helt ok farger Ting å tenke på — Lavere oppløsning enn mange laptoper (full-HD)

— Ikke samtidig input på begge USB-portene

— Ikke innebygde høyttaler

— Ikke touch

