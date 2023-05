Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Google Pixel 7a

Pixel 7a er kongen av rimelige mobiler

Så billig har ikke en mobil «med alt» vært før.

Pixel 7a drar med seg nesten alt av funksjoner fra toppmodellene og serverer dem til halv pris. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 10. mai 2023, 21:00 Lagre Lagre artikkel

Google har to serier telefoner; flaggskipene og de rimeligere a-modellene. De har fått mye skryt for begge, men det er ofte noe som holder Pixel a-mobilene tilbake.

Det er det ikke i år. Hils på Google Pixel 7a - som er så god som en mobil til 5500 kroner kan være i 2023.

Inntil Motorola, Nothing eller OnePlus overbeviser oss om noe annet.

10 Fantastisk fjerne Sammenlign Google Pixel 7a annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 10 Fantastisk sitat Så billig har aldri en mobil "med alt" vært før. Fordeler + Trådløs lading er på plass

+ Skjermen er finfin

+ Endelig ansiktsgjenkjenning

+ Topp ytelse til prisen

+ Langvarige oppdateringer

+ Vanntett

+ Rått kamera Ting å tenke på — Lader medfølger ikke

— Trådløs ladehastighet er lav (7,5W)

Ser dyr ut

Skjermen er ikke den aller mest lyssterke, men den har nok lys til å klare seg i sola ute. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Årets Pixel 7a ser til forveksling ut som de inneværende, og langt dyrere, Pixel 7-mobilene. Den har det svært synlige «kameravisiret» på baksiden, og samme design på aluminiumsrammen rundt mobilen.

Baksiden på vårt testeksemplar er i lyseblå plast, men det finnes flere farger for deg som er vågal.

En sjeldenhet i denne prisklassen er at telefonen er vanntett, med IP67-sertifisering. Dermed sikter Google seg tydelig inn på bergensere og ekstremsportutøvere.

Eller bare på søkkvåte regnjakkelommer.

At telefonen er vanntett er svært praktisk når du glemmer Eurofisjonen før du skal bade. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Google Pixel 7a Pris: 5500 kroner Dimensjoner: 7,29 x 15,24 x 0,90 cm Vekt: 193 gram Byggematerialer: Gorilla Glass (skjerm), aluminiumsramme, plast (bak) Vannsikring: IP67 (1 meter inntil 30 min) Skjermtype: OLED, 90 Hz, HDR Størrelse / oppl.: 6,1 tommer / 2400 x 1080 px Skjermglass: Gorilla Glass Fingerleser: Optisk i skjerm Prosessor: Google Tensor G2 Lagringsplass / RAM: 128 GB / 8 GB Hovedkamera: 64 MP, OIS, 1/1,37" Vidvinkelkamera: 13 MP Tredje kamera: Har bare to kamera Selfiekamera: 13 MP Batteristørrelse: 4385 mAh Lader inkludert: Nei, lader inntil 18W med USB-C PD Trådløs lading: Støttet inntil 7,5W Mer +

Fra venstre; Pixel 7 Pro, Pixel 7a og fjorårets Pixel 6a. Designet går langt i retning av toppmodellene i årets «billig-Pixel». Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kompakt telefon med godskjerm

Pixel 7a er en ganske kompakt telefon med 6,1-tommers skjerm og kun 7,2 centimeters bredde. Det gjør den håndterbar for mange, selv om grensen for virkelig kompakt gjerne går på under 7 centimer bredde.

OLED-skjermen i front er et utmerket kompromiss som gir inntil 90 hertz bildeflyt for behagelig bruk og rask respons. Den er også helt greit lyssterk. Dermed er fjorårets trege 60 hertz-skjerm i Pixel 6a oppgradert bort.

Årets store forbedring

Fingerleseren har blitt bedre siden i fjor, og nå har ansiktsgjenkjenning kommet til. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ansiktslåsen er en annen av årets store forbedringer. Den manglet helt i Pixel 6a, men fungerer som bare det i 7a.

Det virker også som om fingerlåsen er litt mer medgjørlig enn den var i forgjengeren - i de tilfellene det er for mørkt for ansiktslåsen.

Og menyene er klokkereine

Endelig er ansiktslås på plass i Googles rimelige Pixel-serie. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Siden Google er skaperne bak Android forventer vi at de får til å lage raske og relativt bugfrie brukeropplevelser i telefonene sine. Hurtigheten har det aldri vært noe i veien med, men Pixel 6a var ikke helt bugfri, selv ikke da den kom til Norge måneder etter første lansering i USA.

Det er fint å notere seg at Pixel 7a virker å være tilnærmet fri for fusk, samtidig som hastigheten ikke bare er opprettholdt; maskinvaren under her er faktisk den samme som i de andre Pixel 7-modellene.

I daglig menybruk betyr det ikke nødvendigvis allverden. Men for deg som gamer litt på telefonen din betyr den ekstra ytelsen mye.

Lang varighet

Testproduktet dukket opp med et mintgrønt deksel. Farger er visst greia for Pixel a-serien. Deksel forlenger varigheten til telefonen, men er ikke spesielt billlig til rett over 400 kroner. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som Googles andre telefoner leveres Pixel 7a med fem års forventede oppdateringer. Fire store Android-oppdateringer og ett siste års sikkerhetsoppdateringer. I den tiden vil den også få flere såkalte «feature drops», eller funksjonsoppgraderinger med nytt innhold.

Det er fint at telefonen også har 8 gigabyte RAM på innsiden, så den antakelig vil tåle det som kommer av oppdateringer uten å bli plagsomt treig. Det er fortsatt ikke uvanlig å se 4–6 gigabyte RAM i prissegmentet mellom 4000 og 6000 kroner i dag.

Om noe kunne jeg ønsket meg større lagringsplass enn de 128 gigabytene som er inkludert.

Utmerket kamera

Kamerahumpen på Pixel 7a er lik den du finner på den vesentlig dyrere Pixel 7. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er to kamera på baksiden og ett på fremsiden. Hovedkameraet gjør en sabla god jobb. Det er 64 megapiksler fordelt utover en - uansett prisklasse - enorm bildebrikke. Over brikken er det optisk stabilisering. Spesifikasjonsarket leser som en påkostet toppmodell!

Og det yter telefonen som også. Kameraet viser en tydelig og fin bokeh uansett hva du tar bilder av, men du kan forsterke den med portrettmodusen. Det er AI-funksjoner for en del ting, så som å fjerne uskarpheter. Det fungerer sånn måtelig bra, men er kjekt å ha i nøden.

Kameraet tar kjappe, klare bilder uansett lys. Det behersker stor dynamikk med mørke og lyse områder godt. Det er ingen opplagte «feil» i bildene, så som overoppskarping eller annet.

Ultravidvinkelen gjør en grei jobb - uten så mye fra eller til å si. Det du mangler fra Pixel 7 Pro er et zoom-kamera, men ved hjelp av AI og veldig mange megapiksler gjøres digitalzoomen brukbar, og det er en egen «2x»-knapp i kameraappen for det.

Selfiene fra denne telefonen blir upåklagelige.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Brukbart batteri og trådløs lading

Batteriet her er på 4300 mAh, og dermed ikke innmari stort. Men med moderne prosessor og en relativt liten skjerm gir det nokså trygge ett til halvannet døgns driftstid mellom hver lading.

Det er også selvlærende funksjoner i telefonen for å justere ytelse og batteriforbruk etter antatt behov. Telefonen varsler om at det kan gi tregheter, men jeg har ikke merket noen - det må likevel sies at jeg kanskje ikke har brukt den lenge nok til at de adaptive funksjonene har lært bruksmønsteret mitt ferdig.

Selvlærende funksjoner skal bidra til lenger batteritid. Pixel 7a er i min bruk ikke fantastisk, men absolutt god nok på dette holdet. Kanskje blir den enda bedre med noen flere dagers bruk. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Telefonen kan hurtiglades hvis du har laderen fra før - slikt følger dessverre ikke med. På oppsiden kan det nevnes at denne telefonen slutter seg til Nothing Phone (1) i prisklassen som en av svært få med støtte for trådløs lading. Ørlite malurt i begeret er det at ladingen kun går ved 7,5 watt - ikke de 10–15 wattene dyrere telefoner får til.

Flott telefon også

Pixel 7a virker sterk nok til å kjøre det meste av vanlige mobilspill, inkludert noe mer krevende titler som Genshin Impact. Siden mobilen er testet i dagene før lansering har vi ikke fått kjøre rene ytelsestester på den. Testen blir oppdatert med ytelsesinformasjon. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Du får stereohøyttalere rundt skjermen, men lyden er litt boksete og tynn. De egner seg best til kortvarige skrollefester på TikTok eller podcaster og stemmebasert innhold. Det er likevel nok volum her til at både håndfrifunksjon og ringelyd bør høres godt.

Skjermen er presis nok for tasting av lange meldinger.

Lyden i samtale er også god, og såkalt «Clear calling» er lagt til her - der telefonen jobber aktivt for å fjerne støy og ulyder i samtalen. Tilsvarende funksjoner finnes allerede i mange andre telefoner på flaggskipnivå, men er fortsatt uvanlig på dette prisnivået.

Konklusjon: Setter standarden for rimelig mobil

Liten, svinkraftig og setter kryss i alle boksene. Pixel 7a er så overbevisende som en telefon til 5500 kroner kan være. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Så hva er Pixel 7a?

Jo, det er en relativt rimelig telefon til rundt 5500 kroner. Og for de kronene lover den å være vanntett, like rask som sine dyrere storebrødre, ha et fantastisk kamera, et iøynefallende design og en nydelig skjerm. Den gir deg trådløs lading, stereolyd og stadig bedre smartfunksjoner i alle hjørner av innstillingene. De fleste av dem tilfører faktisk mer enn bare gimmicker og en merkelapp.

Siden det er en Google får du også oppdateringer i overskuelig fremtid (ca. til 2028) - og telefonen har nok futt til å burde klare det. Bryr du deg om storpolitikk kan det være av betydning at alt er påtenkt og produsert av Google i USA.

De to nærmeste konkurrentene til denne telefonen heter Nothing Phone (1) og Samsung Galaxy A54. Begge er et lite knepp bak på kamera, mens Nothing ikke er vanntett, og Galaxy A54 ikke har trådløs lading.

For noen kan prishoppet opp til Google Pixel 7 være aktuelt - den betaler du omtrent 8.000 kroner for i dag.

10. mai 2023, 21:00

