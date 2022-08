Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Nothing Phone (1)

Nothing treffer blink på første forsøk

Rimelig og vellaget hypemaskin.

Baksiden av Nothing Phone (1) kan varsle deg om hvem som ringer, du kan se ladefremgangen i lyssignalene der, og du kan bruke den som ringlys for fotografering. Det er spesielt varslingsegenskapene som funker bra.

– At den er hypet betyr vel ikke at den er dårlig? Nevn tre telefoner som er bedre til rundt 5.000 kroner?

Spørsmålet gikk til min mobiltestende kollega Torstein Norum Bugge, som umiddelbart sa seg enig:

– Hype er egentlig bare god PR.

Og med det var offisielt Nothing Phone (1) tatt i bruk i redaksjonen. Telefonen det har vært gnålt sanseløst mye om på Twitter og alle mulige andre steder siden OnePlus-grunnlegger Carl Pei fant ut det var på tide å gjøre noe (på) nytt.

Oppskriften er på overflaten enkel; en telefon som er rimelig å kjøpe, med et par spesielle egenskaper ombord. Og en spesifikasjonsliste satt sammen med presisjonen til en Michelin-kokk.

Er den en «iPhone-kopi»?

Jeg har hørt Nothing Phone (1) omtalt som en «iPhone-kopi». Og jeg har strittet imot. Det jeg har sett av den har ikke sett ut som en iPhone, sa jeg.

For å være ærlig er det en todelt greie. Deler av den gir definitivt iPhone-vibber. Som den avrundede rammen rundt telefonen med antennebåndene. Som skjermen som strekker seg helt ut og følger rammen hele veien rundt. Låseknapp og volumknapper som er plassert på samme sted som i Apples telefon. Men noe av dette «kan forklares».

Og resten av telefonen likner ikke på en iPhone i det hele tatt.

Nothing Phone (1) ser vanligere ut fra enkelte vinkler enn fra andre. Forfra er det ikke så enkelt å se at den skiller seg ut - utover at det som foregår på skjermen er imponerende nok for sin prisklasse.

Den kontroversielle baksiden

Baksiden av Nothing Phone (1) har ikke noe som helst til felles med noen telefon jeg vet om. Den er dekket av glass, men glasset er gjennomsiktig. Under glasset er det et mønster av små kabler, ladekretser og LED-lys.

Lysene kan lyse opp i ulike mønstre når telefonen ringer, og har blitt døpt Glyph-grensesnittet. Onde tunger vil si at det er en gimmick, men jeg er uenig. Det er faktisk en ganske nyttig greie.

Når jeg legger telefonen fra meg med skjermen ned, blinker den et par ganger for å varsle at nå er ringetonene skrudd av. Herfra varsler den bare med discoblink når noen ringer eller beskjeder kommer.

Du ser ikke selve innmaten i telefonen gjennom glassbaksiden, men du ser et sinnrikt system av lys og system for trådløs lading.

Det hadde vært enda bedre om man kunne velge hvor diskret den blinkingen skulle være. Men i stedet bruker den det samme mønsteret som hører til ringetonen, og det kan jo være svært så «utadvendt». Hvis hele glyph-mønsteret blinker, kommer møterommet til å legge merke til Phone (1) selv om den ikke gir fra seg lyd.

En annen fin funksjon er at den lille lysstreken rett over USB-porten fyller seg gradvis opp med lys i takt med batteriet når telefonen lader.

Slik ser det ut når telefonen ringer med bare Glyph-grensesnittet aktivt:

Flott skjerm i sin klasse

Nothing Phone (1) Motorola Moto G200 5G 128GB OnePlus Nord 2T Asus ZenFone 9 annonse Pris 5 090,- 4 118,- 4 338,- 7 999,- Pris i testtidspunktet 5100 kroner 4100 kroner 4300 kroner 8000 kroner - - - - Dimensjoner (cm) 15,92 x 7,58 x 0,83 16,81 x 7,55 x 0,89 15,91 x 7,32 x 0,82 14,65 x 6,81 x 0,91 Vekt (gram) 193,5 202 190 169 Byggematerialer Glass, aluminium Glass, plast Glass, plast Glass, aluminium, plast Vannsikring Sprutsikker (IP53) Vannavstøtende Ingen spesiell IP68 - - - - Skjermtype Fleksibel OLED, 120 Hz LCD, 144 Hz, HDR10 Fluid AMOLED, 90 Hz AMOLED, 120 Hz Skjermoppløsning (piksler) 2400 x 1080 2460 x 1080 2400 x 1080 2400 x 1080 Skjermstørrelse (tommer) 6,55 6,8 6,43 5,9 Skjermglass Gorilla Glass Ikke angitt type Gorilla Glass 5 Victus Fingerleser I skjermen, optisk På siden I skjermen, optisk Sideplassert - - - - Prosessor Snapdragon 778G+ Snapdragon 888+ MediaTek Dimensity 1300 Snapdragon 8+ Gen 1 Lagringsplass (gigabyte) 128 eller 256 128 eller 256 128 eller 256 128 / 256 Ram (gigabyte) 8 eller 12 8 8 eller 12 8 / 16 - - - - Hovedkamera 50 MP, f/1.88, OIS 108 MP, f/1,9, PDAF 50 MP, 50 MP, f/1.9, Gimbal/OIS, PDAF Vidvinkelkamera 50 MP, f/2.2, AF 13 MP, f/2,2, AF 8 MP, 12 MP, f/2.2, PDAF Zoomkamera (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Bytt Selfiekamera 16 MP, f/2.45, FF 16 MP, f/2,2 32 MP 12 MP, f/1.9, PDAF - - - - Batteristørrelse 4500 mAh 5000 mAh, 33W lading 4500 mAh, 80W lading 4300 mAh Lader inkludert Bytt Krysse av Krysse av Ja, 30W Trådløs lading (ja/nei) Krysse av Bytt Bytt Bytt

At den 6,5 tommer store AMOLED-skjermen strekker seg helt ut i hjørnene er en god egenskap, selv om det bidrar til «iPhone-preget». Det skyldes at det er en mer formgivingsvennlig skjermteknologi som er brukt her enn i en del rimelige telefoner. At vi i stedet for busslommen fra iPhone kun har et lite hull til selfiekameraet er også en opplevd forbedring, selv om FaceID på iPhone er en teknisk bedre løsning.

På øyekomfort over tid er denne saken teknisk kvassere enn de billigste iPhonene, med 120-hertz- skjermen sin. De rimeligste iPhonene starter 3–4 tusenlapper nord om denne.

iPhonene oppleves som litt mer lyssterke i bruk, men absolutt maks for de vanlige 13-modellene er 1200 nits ved HDR-visning, som er akkurat det samme som for Nothing Phone (1).

Kurant kamera til prisen

Det er velsignet fritt for tøysekamera på baksiden av Nothing Phone (1).

Et hovedkamera og en ultravidvinkel er det du får her. Telefonen har 2x zoom i kameraappen, men da er det et utvalg av de 50 megapikslene i hovedkameraet som brukes, og ikke et dedikert kamera. I denne prisklassen er det et svært godt valg å ikke spre pengene utover mer (dyr) maskinvare enn man absolutt må.

Her får du en ålreit nattmodus, og baksiden kan dessuten brukes som «ring light» for det du måtte peke på. Telefonen tar jevnt over ålreite bilder i de fleste sammenhenger uansett hvilket av de tre kameraene du velger. Og til bare 2x zoom er også oppløsningen tilstrekkelig til at mangelen på dedikert zoomkamera ikke føles prekær.

Hovedkameraet er forøvrig det samme som i vesentlig dyrere Asus ZenFone 9, men ytelsen er ikke like god. Om det er programvare eller bildebehandling i den svakere prosessoren i Nothing-telefonen som gjør det er uvisst - men denne behandler fargeoverganger og graderinger dårligere enn mange andre telefoner. Såkalt «banding» oppstår av og til, der graderingene brytes ned til bånd med «hovednyanser» uten den jevne flyten mellom ulike farger vi håper på å se.

Det sagt - i sin prisklasse yter kameraet i Nothing Phone (1) meget bra, selv om det er forskjeller opp til dyrere telefoner med «samme kamera».

Topp ytelse

Nothing Phone (1) har en noenlunde rask prosessor bygget inn. Nærmere bestemt en Snapdragon 778 5G. Den har vi støtt på før, og det er en «rett under toppmodellene»-løsning som som regel oppleves som mer enn rask nok, uten at telefonene med den blir de dyreste.

Erfaringen med Nothing Phone (1) er at den gjør akkurat det jeg forventer av den, og som regel helt uten ventetid. Den er raskere i bruk enn samtlige telefoner jeg har prøvd fra større merkenavn til samme pris - da snakker vi hovedsak om Galaxy A-modeller og Xperia 10-serien fra henholdsvis Samsung og Sony.

Den mangler rett nok vanntettheten som er vanlig i de seriene. Her får du bare IP53-sertifisering, som betyr sprut og vær. Som i og for seg er godt nok for de aller fleste hendelser og omgivelser.

En ting som også irriterer litt, er at automatikken som snur skjermen her er ekstremt ivrig. Titt og ofte snur skjermen seg bare telefonen er bittelitt skråstilt sideveis. Resultatet har blitt at der jeg fint kan leve med å ha skjermautomatikken påskrudd på andre telefoner, har jeg måttet skru den av her.

«Ingenting» i praksis

En kjekk ting her er at merket lever opp til navnet. Det er absolutt ingenting fra tredjeparts utviklere i telefonmenyen. Ikke engang Facebook-appen er med, og i hvert fall ikke Hotels.com-appen og LinkedIn, eller noe som helst annet du kanskje ikke vil ha.

Det er så godt som rein Android, med unntak for de tilpasningene som skal til for å få Glyph-lysene til å funke, og bakgrunner og teksttyper og slikt.

Men på det viktige lever Nothing Phone (1) opp til navnet. Den er ren og pen, og hvis du vil ha Hotels-appen eller LinkedIn, eller noe annet, så finner du det selv i Google Play.

God nok til å spille på

Selv om dette ikke er en toppmobil med topp pris eller absolutt maksimal ytelse, er ytelsen her mer enn god nok til det meste du kan finne på i dag. Telefonen ligger imidlertid nærmere toppmodellene på prosessorytelse enn på grafisk ytelse.

Hvis bruken din innebærer veksling mellom mange apper samtidig, kjøring av spesielt tunge apper eller gaming, så bør det aller meste av dette gå bra. Kan hende vil ytelsen på det grafiske bli litt tyngre etter hvert som tyngre spill og apper kommer, men foreløpig er det lite som presser Nothing Phone (1) så hardt.

De fleste av dens konkurrenter i samme prisklasse har uansett vesentlig svakere innmat, så skal du opp i ytelse er det for det meste Moto G200, OnePlus Nord 2T eller dyrere telefoner du har å velge i.

I min erfaring blir ikke telefonen særlig varm under bruk heller, og heller ikke om den bruken er langvarig. Det er kanskje en egenskap av at vi snakker om en fysisk ganske stor telefon med masse overflate å spre varmen utover.

God som telefon også

Telefonen har forøvrig ålreite stereohøyttalere, selv om de er av typen der det er mye mer lyd i bunnhøyttaleren enn i toppen. Lydkvaliteten er grei nok, og håndfrifunksjoner, gaming og TikTok-videoer funker fint uten Bluetooth.

Lydkvaliteten også under vanlige samtaler er helt kurant.

Batteritiden i det 4500 mAh store batteriet oppleves også som tilstrekkelig. Etter et par telefoner på rappen med særdeles god batteritid, i form av ZenFone 9 og Xperia 10 IV, er det en liten «nedtur» med Nothing, som igjen er en par-dagers-telefon og sjelden strekker seg lenger. Uansett er den omtrent der vi forventer fra en god telefon i dag.

Denne telefonen har et litt lekent uttrykk også på lyd- og vibrasjonsfronten. Den har skarp og presis vibrasjonsfølelse for handlinger som markeres med det, og i tillegg er lydeffektene veldig - eh, «digitale». Som lyder av fremtidsteknologi hentet fra 80-talls sci-fi. Til sammen er det en litt uvanlig gimmick som ikke føles fullt så påtrengende som en del av Motorolas virkelig skjærende ringetoner og oppstartlyder. «Heeeeellååå Moootåå». Grøss.

Få kompromiss er like gode

Nothing Phone (1) kaster seg inn på Motorola og OnePlus’ hjemmebane. Vi snakker knallgode kompromiss, med nitid utvalgte komponenter der få ting er overflødige og få ting stikker seg ut av miksen som «for dårlige».

Og det er en vellykket pakke. Til tross for all hypen har Nothing Phone (1) i stor grad det den lover. Skjermen er utmerket, menyopplevelsen er fantastisk og designen er faktisk temmelig uvanlig.

Ikke bare det - gimmicken med lysene på baksiden er også relativt nyttig. Og om du ikke selv synes den er nyttig, må nok de fleste innrømme at den har en bakside som ikke likner på andre. I en periode der mobilprodusenter konkurerer om å ha den mest kreative kamerahumpen er det en prestasjon å skille seg ut, og det gjør Nothing.

Telefonen har ingen spesielt dårlige sider. Skal vi trekke frem noe negativt måtte det være at den ikke kommer med lader inkludert, og således hermer mer etter Samsung og Apple enn etter mobilprodusentene den konkurrerer direkte mot.

