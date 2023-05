Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Samsung Galaxy A54

Endelig treffer Samsung

En prima Galaxy for 5500 kroner? Jepp!

Det er svært få telefoner rundt 5.000 kroner som er vanntette. Galaxy A54 tåler altså mer enn de fleste. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 30. april 2023, 12:30 Lagre Lagre artikkel

Galaxy A54 har ankommet til test, og med det melder en vanlig vanske seg igjen: Galaxy A-serien er rimelig, men vanligvis bare når vi sammenlikner med Samsungs egne produkter. Sett opp mot konkurrenter som Motorola, OnePlus og Nothing har du nesten alltid fått mye mer fra de andre.

De mest aktuelle Galaxy A-ene har vaket rundt 4000–6000 kroner, og kostet litt for mye til å være noe mer enn trauste, greie valg fra en solid merkevare. Der mindre produsenter av og til har gitt toppmodellfølelse for enda lavere pris.

Det som er kult med Galaxy A54 er at Samsung endelig har en Galaxy A som er fornuftig på nesten alle måter - inkludert pris og ytelse.

5400 kroner starter denne modellen på, og den byr på flere positive enn negative overraskelser.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Samsung Galaxy A54 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5790 hos Power Sjekk nå 5790 hos Komplett Sjekk nå 5790 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Her har Samsung gjort veldig mye riktig. Fordeler + Klasseledende skjerm (120Hz, 1000 Nits, OLED)

+ Meget godt hovedkamera

+ Godt brukbar opplevd ytelse

+ Vanntett (IP67)

+ Kraftig stereolyd

+ Design fra de dyreste modellene

+ Lang oppdateringsplan

+ Kan lade raskt Ting å tenke på — Lader følger ikke med

— Ingen trådløs lading

— Det finnes enda bedre ytelse til denne prisen

Samsung Galaxy A54 Pris: 5400 kroner (utgaven med 8 GB) Dimensjoner: 15,82 x 7,67 x 0,82 cm Vekt: 202 gram Byggematerialer: Glass og plast Vannsikring: IP67 (1 meter inntil 30 min) Skjermtype: AMOLED, 120 Hz, HDR, 1000 NITS Størrelse / oppl.: 6,4 tommer / 2340 x 1080 px Skjermglass: Gorilla Glass 5 Fingerleser: Optisk i skjerm Prosessor: Samsung Exynos 1380 Lagringsplass / RAM: 128 + 8 GB / 256 + 8 GB (finnes og med 6 GB, men ikke i Norge) Hovedkamera: 50 MP, f/1.8, OIS, 1/1,56" Vidvinkelkamera: 12 MP, f/2.2 Tredje kamera: 5 MP makro Selfiekamera: 32 MP, f/2.2 Batteristørrelse: 5000 mAh Lader inkludert: Nei, lader inntil 25W med USB-C PD Trådløs lading: Ikke støttet Mer +

Til venstre er en av Samsungs toppmodeller - Galaxy S23+. Til høyre Galaxy A54. Ser du forskjell? Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til forveksling lik dobbelt så dyre mobiler

Utgaven vår er pastellgrønn. Den kan også kjøpes i lilla, svart eller hvitt. Den likner på en Galaxy S23, komplett med de tre utstikkende kameraene på baksiden. Ikke alle kameraene er like gode som i de dobbelt så dyre telefonene.

Den skiller seg fra toppmodellene med litt tykkere rammer rundt skjermen. Hele telefonen er litt tykk i forhold til sin skjermstørrelse. Det er ikke mye, men litt er det; den er større i nesten alle retninger enn Galaxy S23+, som har 6,6-tommers skjerm mot A54s 6,4 tommer.

Her er det glass foran og bak - det gir slitestyrke, men kan og knuse. Rammen rundt er i plast. Dette er en av de veldig få helt vanntette telefonene (IP67) i sin prisklasse.

Virkelig deilig skjerm

Det merkes at Samsung er skjermprodusent. Her er lysstyrken på topp. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsung er skjermprodusent og det merkes på Galaxy A54. Du får en full-HD-oppløst OLED-skjerm med lysstyrke helt inntil 1000 nits. Det er ikke veldig lenge siden det var tall som var vanlig for toppmodellene. I dag strekker de beste toppmodellene seg mot 1700–2000 nits - men få telefoner rundt 5000 kroner går nord om 800 nits.

I tillegg er den lynende rask med 120 hertz oppdatering, som gjør den veldig behagelig å se på og bruke over tid.

Den er ... rask og fin å bruke?!

Det hører til sjeldenhetene at Samsung får så god dreis på ytelsen i billigtelefonene sine som her. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Treige mobiler er en pine å bruke. Gladnyheten er at Galaxy A54 er ikke treig. Vanligvis er dette Galaxy A-telefoners bane, men denne her er overraskende på. Samme hva jeg trykker på er det sjelden en forsinkelse der.

Og hvis det er en forsinkelse - er den sjelden uforutsigbar. Det hender seg at telefonen stopper for å tenke litt, men det er som regel der den skal. For eksempel der det allerede er en animasjon som forteller deg at du må vente litt.

Å spille inntil middels krevende spill er også helt upåklagelig på A54. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I all appbruk jeg har hatt, enten det er Facebook, TikTok, Spotify eller spill som Genshin Impact har telefonen oppført seg helt påfallende upåklagelig.

Det er så vidt merkbart innimellom at den bruker noe lenger tid på enkelte tyngre operasjoner enn jeg skulle ønske. Men her er vi veldig langt unna den stadige hakkingen som eldre Galaxy A-modeller ofte lidd litt under.

Gode kamera

Tre kamera på baksiden og ett på forsiden. De gjør en helt utmerket jobb nesten alle sammen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hovedkameraet i Galaxy A54 tar meget gode bilder, og som vanlig er Samsung gode på eksponering og HDR. Det betyr at bilder med mye lys og en del mørke områder balanseres ganske bra.

En annen vanlig ting for Samsung er en tendens til overoppskarping og kunstig øking av kontrast som gir hvite omriss rundt noen av objektene i bildene. Men det er ofte vanskelig å få til god ulik eksponering av forskjellige bildedeler uten slike løsninger.

Appen er god å bruke og har lite dilldall å trykke seg bort i. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ellers synes jeg faktisk kvaliteten er rimelig god også på ultravidvinkelen her, selv om den «bare» er 12 megapiksler mot hovedkameraets 50. På hovedkameraet er det for øvrig optisk stabilisering, sånn at den klarer seg rimelig bra i mørket.

Også selfiekameraet gjør en jevnt over god jobb, og appen trakterer alt bra uten bugs eller forsinkelser. Et makrokamera kan knipse bilder ved 5 megapiksler, og hvis du trenger zoom gjør mobilen et utsnitt fra de 50 megapikslene i hovedkameraet. Det fungerer også helt ok.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Supre telefonfunksjoner

Volum og låsetast er det du finner av knapper. Rammen rundt er forøvrig i plast. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det går raskt å lade telefonen, og den varer noenlunde greit lenge på sitt 5.000 mAh store batteri. Jeg får et døgn til halvannet ut av den - men jeg legger merke til at gaming trekker ganske mye krefter.

De kraftige ytre høyttalerne gjør den god på både håndfrisamtaler og alskens vanlig bruk som forutsetter forsinkelsesfri lyd.

Skjermen er presis på touch og er enkel og fin å taste lange meldinger på.

Kraftige høyttalere er bra til håndfrisamtaler, spill eller podcaster, for å nevne noe. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De fleste av Samsungs telefoner over en viss prisklasse har fire store Android-oppdateringer og fem år med sikkerhetsoppdateringer totalt fra lansering. Denne er «over» skillelinjen og har altså den lengste varigheten.

Det følger ikke med lader i esken, og én av «standardfunksjonene» fra dyrere Samsunger - trådløs lading - er det ikke støtte for her. Men du kan hurtiglade med inntil 25 watt fra lader som støtter det.

Ytelsestestene under illustrerer godt at Galaxy A54 har det som skal til for å være god å bruke. Med et litt tyngre menysystem enn konkurrentene føles likevel «overskuddet» litt mindre enn i en del rimeligere telefoner med lik målt ytelse.

Konklusjon: Koreas beste kompromiss

Supergreen! Galaxy A54 imponerer for en helt ok pris til Samsung å være. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jeg blir glad av at Samsung har valgt å ikke bare levere «godt nok», men faktisk konkurrere litt i prisklassen rundt 5.000 kroner. For her er det sterke kort fra før, fra både Nothing, OnePlus og Motorola.

For deg som kjenner Samsung fra før er det godt å vite at du slipper å betale så mye mer - eller gi avkall på de gode brukeropplevelsene hvis du velger det du er tryggest på.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Så skal det likevel nevnes at det tross alt er mulig å få enda litt mer ytelse fra en av konkurrentene som har prioritert kostnadene annerledes - Phone (1) og Motorolas Edge 30 kan nevnes som telefoner med hakket bedre ytelse - antakelig aller mest fra et mindre krevende menysystem. I tillegg har de lavere pris. Førstnevnte har til og med trådløs lading.

Men ingen av dem er vanntette. Det er verdt å nevne at hvis vanntett er hovedkriteriet ditt finnes det én mulighet til å få det vesentlig rimeligere her, og den heter Sony Xperia 10 IV.

Uansett er det for mange er det en litt udefinerbar bonusverdi i at de kjenner Samsung fra før. Du kan altså få litt mer hos konkurrentene, men i år er Galaxy A54 et riktig godt kjøp.

30. april 2023, 12:30