E-Way gjør veldig mye riktig med sine elsparkesykler

Men det er én ting som skurrer.

Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 23 Mai 2021 13:00

På ganske kort tid har den elektriske sparkesykkelen gått fra å være en kuriositet til å bli et vanlig innslag på veier og fortau. Til mange brukeres glede – og andres forargelse – som det ofte er med helt nye ting.

I løpet av de tre årene som har gått siden regjeringen fjernet forbudet mot små elektriske kjøretøy, har vi også lært en god del om hva som virker og hva som ikke fungerer like godt. Og de som har snekret sammen dagens testobjekter har så avgjort tatt lærdom av andres feil.

Men absolutt perfeksjon har vi nok ikke riktig ennå.

E-Way = Wilfa

Dagens to testobjekter kommer fra E-Way, som du muligens ikke har hørt om tidligere. Men selv om de ikke har snekret sammen sykkelen egenhendig, er det faktisk Wilfa som står bak dette merket.

Den gjengen snuste også litt på sparkesykler i fjor, men da med et mer begrenset utvalg i modeller og tilgjengelige eksemplarer. Det er også først i år at vi i Tek.no har fått tak i noen av syklene til test.

Per i dag er det fem E-Way-modeller på markedet: E-250, E-350, E-500, E-600 og E-600Max. Prisen og oppgitt rekkevidde øker i takt med modellnummeret: Fra 17 km og 3500 kroner for E-250 til 70 km og 8000 kroner for E-600Max. Vi kommer for øvrig tilbake med en egen test av sistnevnte.

Bortsett fra minstemann E-250 – som E-Way også innrømmer passer best for barn – er også alle modellene oppgitt til å ha en kapasitet på 125 kilogram og takle stigninger på 20 til 25 grader. Altså er de i større grad enn en del andre elsparkesykler tilpasset voksne norske brukere.

Alle som noensinne har forsøkt å bytte dekk på en sparkesykkel, vil også glede seg over å høre at alle disse er utstyrt med punkteringsfrie dekk.

I denne testen skal vi se nærmere på de to minste av disse voksenmodellene, det vil si E-350 og E-500.

8 Meget bra E-Way E-500 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen En sterk og god elsparkesykkel... med litt kjørelengdemisunnelse. Fordeler Skivebrems bak

Skikkelig bremsehåndtak

Ladeport er enkel å komme til

Punkteringsfrie dekk som demper

Fin styrke i bakkene

Har app Ting å tenke på For raus med oppgitt kjørelengde

Litt høy som sammenslått

8 Meget bra E-Way E-350 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen En sterk og god elsparkesykkel for deg som ikke trenger all verden av rekkevidde. Fordeler Skivebrems bak

Skikkelig bremsehåndtak

Ladeport er enkel å komme til

Punkteringsfrie dekk som demper

Fin styrke i bakkene

Har app Ting å tenke på For raus med oppgitt kjørelengde

Litt høy som sammenslått

For sparkesyklene fra E-Way er det slik at modellnummeret tilsvarer nominell motoreffekt i watt. Altså har disse to motorer på 350 og 500 watt, som skal ha maksimal effekt langt over dette igjen – opptil 700 watt for E-350 og 1000 watt for E-500.

Begge sparkesyklene skal videre klare en stigning på 20 prosent.

I tillegg til motorstyrke og farge, ligger den store forskjellen på disse sparkesyklene i størrelsen på batteriet. E-350 skal ha et batteri på 288 Wh, og lister en kjørelengde på opptil 30 kilometer. Den litt større og tyngre E-500 er visstnok utstyrt med et batteri på 474 Wh og skal kunne kjøre i opptil 45 kilometer på et fulladet batteri.

Men, som vi skal komme nærmere inn på, er dette avstander du må ta med en solid skuffe salt.

Et kjent syn

Selv om E-Way er et nytt bekjentskap, er modelltypen og rammeformen på sin side lett å kjenne igjen. Denne typen sparkesykkeldesign så vi først med den ganske så populære Xiaomi M365 , og siden har vi kalt varianter basert på denne for «Xiaomi-kloner».

Jo, dette ringer noen bjeller. Vegar Jansen / Tek.no

Men med disse E-Way-modellene får vi også noen faktiske forbedringer. Her ser vi en annen type display med skråstilt skjerm, og hva vi må få kalle en litt mer sofistikert låsemekanisme for styrestanga.

Vi fikk et tidlig eksemplar av E-Way E-500 med rød bremsekabelstrømpe. Den skal visstnok egentlig være sort. Men det vi ville vise fram her er jo plasseringen av strømporten. Vegar Jansen / Tek.no

Videre er strømporten flyttet opp fra siden av ståbrettet til rett under frontlykta – noe som gjør det langt enklere å koble til laderen. I tillegg er den mindre utsatt for fuktighet og skitt fra bakken.

Anatomien er ellers godt kjent. Styret sitter altså på en fast stang, uten mulighet for høydejustering. Holkene gir et solid grep og «sykkelbremsespaken» er av typen som er kombinert med en god ringeklokke.

Låsemekanismen som gjør det mulig å «knekke» styrestangen for å legge sammen sparkesykkelen sitter relativt høyt, så syklene blir ikke spesielt kompakte som sammenslått. Men så er heller ikke disse modellene lagd for å være ekstra portable.

Mekanismen som låser styrestanga i oppslått posisjon sitter på forsiden av denne og er enkel å feste eller løsne. Vegar Jansen / Tek.no

Selve låsemekanismen har vi ikke vært borti tidligere, men den virker solid nok og er passe stram rett fra fabrikken.

Foran og bak på sparkesykkelen har vi lys som kan slås av og på med et kjapt trykk på displayets ene knapp. Baklyset fungerer også som bremselys. Bakskjermen er for øvrig satt helt fast, så du kan ikke tråkke på den og «skubbe» mot bakhjulet for å bremse.

Det totale kvalitetsinntrykket er relativt godt. Ting ser ut til å være skrudd godt sammen, og syklene er uten åpenbare slark eller noe som skrangler. Skal vi peke på noe, er det at styret på både E-350 og E-500 ser ut til å være vinklet en tanke for mye til venstre – altså er venstre holk litt nærmere kroppen din enn den høyre når du kjører rett fram.

Forskjellen er liten, og det spiller ingen praktisk rolle under kjøring ettersom hjernen retter opp dette helt ubevisst og automatisk, men det må nesten nevnes.

Vegar Jansen / Tek.no

Alt i alt snakker vi altså om to ganske like sparkesykler her, men selve ståbrettet på E-500 er både hakket bredere og lengre. Med sin matchvekt på 13,7 kilogram veier den også ganske nøyaktig én kilo mer enn E-350.

Bremser og motor

I forhjulet sitter motoren, og her er en viktig forskjell sammenlignet med Xiaomi- og Ninebot-syklene, som bruker Segways motorteknologi. Denne kjennetegnes ved en distinkt motorlyd, samt at den alltid regenerer noe kraft i nedoverbakkene.

På E-Way-sparkesyklene er det på sin side ingen obligatorisk motorbrems på forhjulet, så du kan trille passe kjapt nedover bratte bakker. Men holder du bremsespaken litt inne, vil motoren bremse for deg og putte strøm tilbake på batteriet. Bremser du hardere, vil også skivebremsen bak ta tak.

I det hele vil vi si at disse sparkesyklene byr på en relativt jevn og ganske god bremseopplevelse, noe vi ikke kan si om alle elsparkesykler av dette kaliberet.

At den samme bremsespaken betjener begge bremsene er en fordel for uerfarne elsparkesyklister, som da kun trenger å tenke på den ene bremsen. På den måten går reaksjonstiden ned.

Men det er en ulempe her også, dersom du for eksempel bor på toppen av en bakke og må bremse med et fulladet batteri. Motorbremsen vil automatisk prøve å lade batteriet, men det går ikke. Så du ender opp med piping, et display som blinker i feilkoder og en ujevn bremseopplevelse.

Både E-350 og E-500 har generelt gode bremser. Dekkene er punkteringsfrie med innvendige hulrom som gjør at de også demper en del. Vegar Jansen / Tek.no

Hadde vi hatt en frittstående mekanisk brems, ville ikke dette vært noe problem. Vi har for øvrig belyst dette grundigere i vår test av E-wheels E2S V2 Pro , som for øvrig er en annen Xiaomi-klone.

De fleste bor uansett ikke på bakketopper, og ifølge E-Way/Wilfa jobbes det med en fastvareoppdatering som blant annet skal spare oss for slike alarmer i fremtiden.

Ved å bruke cruisekontrollen – som også kan slås helt av i sykkelens app – vil motoren også bremse automatisk for å holde satt fart i nedoverbakkene. Det kan i så fall være en måte å få hentet ut litt mer rekkevidde av sykkelen på.

Både E-350 og E-500 har en god og sterk motor. Den akselererer kjapt og holder koken godt i oppoverbakkene. Pussig nok var E-350, som på papiret har en svakere motor, ett sekund raskere opp Brattbakken enn E-500 i vår faste bakketest. Se tabell lenger ned i testen.

Samtidig skal det nevnes at ingen av dem klarte å dra med seg undertegnede opp den enda brattere gangstien på toppen av bakken. Men dette bekymrer oss egentlig ikke, da denne er svært bratt og kun et fåtall elsparkesykler har klart den jobben.

I hurtighet og styrke har ikke undertegnede merket noen spesielle praktiske forskjeller mellom å kjøre E-350 og E-500. Her kan det dog være større forskjeller for tyngre brukere.

E-Way-sparkesyklene har en app som til en viss grad gjør det mulig å justere visse kjøreegenskaper. Vegar Jansen / Tek.no

Med sparkesyklenes app er det også mulig å endre kjøreegenskapene til en viss grad. Styrken på akselerasjonen kan justeres, cruisekontrollen kan endres eller slås av og vi kan velge å ikke måtte sparke fart i sykkelen for at motoren skal komme i gang.

Sparkesyklene har også tre kjøremodi eller «gir». Du vil dog kun ønske å bruke «sportsmodus» da de to andre begrenser topphastigheten og generell sprelskhet. Den eneste gangen vi fikk bruk for de andre modusene, var for å snegle oss opp bakkene hjem når batteriet var tilnærmet tomt – da ville motoren ganske enkelt ikke lenger trekke i sportsmodus.

Som seg hør og bør er sparkesykkelen tilpasset det norske regelverket, med et eget valg i appen mellom topphastighet på 20 og 22 km/t. Sistnevnte er innafor, da spesifikasjonene tillater et avvik på ti prosent over den egentlige grensen på 20 km/t.

Ifølge vår GPS er den reelle topphastigheten for sparkesyklene 21 km/t på flatmark. Som alltid brukte vi maksimal hastighet under våre bakke- og rekkeviddetester.

Kjøreegenskaper og rekkevidde

Som nevnt er de to sparkesyklene ganske så like. Begge har 8,5-tommers hjul, med såkalte punkteringsfrie dekk. Slike kan være harde, men da denne typen sparkesykkel ikke har noen form for fjæring eller demping, er dette bygd inn i dekkene.

Vegar Jansen / Tek.no

I stedet for luftfylte slanger, har disse dekkene en rekke hulrom innvendig med fleksible skillevegger mellom. Dette sørger for at dekket til en viss grad gir etter og oppfører seg som et luftfylt dekk – samtidig som det tåler mer juling.

Vi skal ikke påstå at dette gir nøyaktig den samme følelsen som vanlige luftfylte dekk. Men det gir oss fri fra redselen for punkteringer, samt at vi slipper å tenke på å pumpe dem opp med jevne mellomrom. Og om kanskje ikke dempingsegenskapene er helt på topp, sørger mykheten likevel for en helt ok kjøreopplevelse.

Det store spørsmålet er likevel om punkteringsfrie dekk er det beste når det gjelder rullemotstand, for våre målinger av faktisk kjørelengde viser at disse to sparkesyklene ikke en gang er i nærheten av oppgitt rekkevidde.

Ifølge produsenten skal altså E-350 kunne transportere noen opptil 30 kilometer. Da vi kjørte vår faste løype hadde vi spist oss gjennom batteriindikatoren på displayet og var nede på en enslig rød strek allerede ved én mil. Ved den halve lovede distansen – altså 15 km – forsvant motorkraften midt i en bakke, og turen var i realiteten slutt.

Displayet er stort og lett å lese. Med den ene knappen kan du slå sykkelen og lysene av/på, skifte kjøremodus og bytte mellom å vise hastighet (km/t), spenning (V) og strøm (A). Vegar Jansen / Tek.no

Fremdeles vil det være mulig å presse noen kilometer ekstra ut av doningen – i hovedsak på flatmark og når det går nedover – men oppoverbakker blir altså en utfordring.

Det er interessant nok mulig å «gire ned», altså velge en annen kjøremodus for at sparkesykkelen skal takle stigninger bedre med lite strøm igjen på batteriet, men da begrenser disse sparkesyklene også hastigheten til henholdsvis 10 og 15 km/t også i helt flate partier.

Storebror E500 skal på sin side klare opptil 45 km. Vi kom ikke lenger enn 25 km før displayet blinket rødt og sykkelen ikke lenger ville trekke oss opp bakkene uten å kraftig senke hastigheten.

For ordens skyld nevner vi at E-500 på papiret har samme batterikapasitet som blant annet E-wheels E2S V2 Pro og Xiaomi Mi M365 Pro , som begge er utstyrt med luftfylte dekk og vi målte til å ha en rekkevidde på 40 kilometer.

Sparkesykkel Tid opp Brattbakken Klarer gangsti Målt rekkevidde E-Twow Booster GT 40 sekunder Ja 38 km E-Twow S2 Booster Plus 38 sekunder Nei Ikke målt E-Way E-350 34 sekunder Nei 15 km E-Way E-500 35 sekunder Nei 25 km E-wheels E2S V2 Max 32 sekunder Ja 40 km E-wheels E2S V2 Pro 31 sekunder Ja 40 km Ninebot KickScooter Max G30 42 sekunder Ja 56 km Xiaomi Mi M365 Pro 44 sekunder Nei 40 km

Det skal nevnes at det kan være flere grunner til at E-Way ikke når så langt som avertert – det kan være at motoren ikke er like energieffektiv – men vi vil tippe at de punkteringsfrie dekkene i det minste til dels har noe med den kortere rekkevidden å gjøre.

Vi vil også tro at barn, ungdom og voksne som veier mindre enn undertegnedes 70 kilogram vil kunne nyte av bedre kjørelengde. Sånn sett er våre tall i hovedsak best brukt for å sammenligne med andre elsparkesykler.

La det i tillegg være sagt at vi synes E-Way-modellene holder koken godt selv om batteriet begynner å tømme seg og indikatoren på displayet skifter til en illevarslende rødfarge.

Bare ikke stol for mye på appen, som da gjerne stadig vil fortelle deg at batteriet har 20 til 40 prosent kapasitet igjen – selv når sykkelen skifter til sparemodus. Denne feilrapporteringen skal for øvrig visstnok fikses i en kommende oppdatering.

Men altså, så lenge det varer byr disse syklene på både avertert hastighet og godt med krefter. Helt til motoren plutselig kutter kraften i en stigning, og da er moroa over. Du kan stadig «gire ned» og snegle deg opp noen litt slake bakker, eller klemme ut noen ekstra kilometer på flatmark om du ikke har det spesielt travelt, men i vårt skjema er altså rekkevidden for disse sparkesyklene på 15 og 25 km.

Vegar Jansen / Tek.no

For E-500 mener vi ikke at dette er noe gigantisk problem – sykkelen kan altså kjøres i topphastighet i over en time – men med et såpass stort batteri skulle vi gjerne sett den et sted mellom tre og fire mil.

Så har vi lillebror E-350s rekkevidde på 15 kilometer. Det blir muligens litt i knappeste laget om du gjerne bruker sparkesykkelen til å loffe rundt på.

Samtidig skal vi ikke glemme at dette er den samme distansen vi fikk ut av de første elsparkesyklene fra Ninebot , og disse duger da helt greit til sitt bruk.

Har du eksempelvis en fast pendlerute som er fra noen fåtalls kilometer til drøye mila, kan E-350 være et fint alternativ – og det til en konkurransedyktig pris. I skrivende stund finner vi E-Way E-350 i visse butikker med en prislapp på rett over 4000 kroner. E-500 ligger normalt sett på rundt 6000 kroner.

Konklusjon

E-Way E-350 og E-500 er to elektriske sparkesykler i «allround»-klassen. Designen kjenner vi fra før, samtidig som vi på flere områder finner åpenbare forbedringer når vi sammenligner med alternativer fra blant annet Xiaomi og E-wheels.

Vegar Jansen / Tek.no

Det større displayet er velkomment, mens vi nærmest applauderer det å flytte strømporten fra siden av ståbrettet til et mer tilgjengelig sted. Vi liker også at disse modellene skal tåle en last på 125 kilo. Det generelle kvalitetsinntrykket virker totalt sett godt nok, selv om vi også har slikt som disse litt skjevt vinklede styrene – i hvert fall på våre testeksemplarer.

De to sparkesyklene har også ganske sterke motorer som gjør en ganske så bra jobb med å ta oss opp de fleste bakker. Bremseegenskapene må vi også si er gode.

Å i tillegg utstyre disse sparkesyklene med punkteringsfrie dekk med demping er nesten genialt, men vi har en mistanke om at dette også – i hvert fall delvis – er grunnen til at den oppgitte rekkevidden praktisk talt er milevis unna det en voksen person faktisk vil få ut av dem.

Nettopp dette med at disse elektriske sparkesyklene averteres med en altfor raus kjørelengde, er egentlig det største ankepunktet vi har mot E-Way E-350 og E-500. Bortsett fra dette betrakter vi dem stort sett som et par virkelig gode sparkesykler.

Prismessig – om enn ikke distansemessig – kan de også konkurrere med populære alternativer fra for eksempel E-wheels og Xiaomi.

Det store spørsmålet blir derfor: Hvor god rekkevidde trenger du egentlig?

