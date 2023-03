Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test BagID 2

Norske BagID lar deg slippe turen til bagasjeautomaten

Med BagID 2 kan du håndtere hele prosessen med å få bagasjelapp til kofferten din hjemmefra. I tillegg fungerer den også som sporingsbrikke. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det meste rundt flyreiser har blitt enklere og smidigere de siste tiårene, men den hersens bagasjelappen må fortsatt skrives ut og limes på. Det er her dagens testprodukt kommer inn.

BagID er noe så sjelden som et norskutviklet forbrukerteknologiprodukt, og det Ålesund-baserte selskapet er allerede kommet til versjon to av sin e-ink-baserte «bagasjelapp».

Sånn sett har BagID litt til felles med et annet norsk teknologiprodukt som kanskje flere kjenner til, nemlig lese- og skrivebrettet reMarkable.

Digital-analog bagasjelapp

BagID 2 er altså en liten e-ink-skjerm som kan kommunisere med telefonen din og vise den samme informasjonen som den papirbaserte bagasjelappen vanligvis inneholder. BagID argumenterer med at deres løsning er langt sikrere enn papirlappen, ettersom den har mindre risiko for å falle av eller at informasjonen på den skrapes eller rives bort.

BagID er i praksis en e-ink-skjerm du fester på bagasjen din ved hjelp av en skinne og borrelåser. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

I tillegg slipper du turen innom innsjekkingsautomaten, ettersom du kan generere bagasjelappen direkte i BagID-appen og overføre den til BagID-enheten i ro og mak hjemme. En ikke ubetydelig bonus er at BagID også fungerer som en sporingsbrikke i Apples «Hvor er?»-system, omtrent på samme måte som for eksempel sporingsbrikken AirTag.

Det betyr at du fort kan finne ut om bagasjen fulgte med på flyet ditt, og når du ikke er ute og flyr kan du legge brikken for eksempel i sekken og spore den i det daglige. En versjon for Android er også i arbeid, men foreløpig er det kun Apples sporingssystem som støttes av BagID.

Selskapet har også sagt at de jobber med å innføre støtte for Samsungs SmartThings Find.

Kun to flyselskaper på lista

Å bruke BagID som bagasjelapp krever dessuten at flyselskapene innfører spesifikk støtte for det, og foreløpig er listen over støttede selskaper rimelig kort. Den talte opprinnelig tre, men det var før Flyr gikk konkurs, så nå gjenstår bare to: Norwegian og Widerøe.

Før vi begynner å se på hvor godt det egentlig fungerer er det også et ganske vesentlig element at BagID tidligere i år varslet at de la en stor del av funksjonaliteten i brikkene bak et abonnement. Uten abonnement får du i praksis kun en litt stor og Apple-kompatibel sporingsbrikke med e-inkskjerm som du kan bruke til å vise tekst og noen forhåndsvalgte bilder.

Abonnementet koster 299 kroner i året for en enkeltperson, eventuelt 599 kroner i året for en familie. Det finnes også et engangsalternativ som gir deg tilgang til abonnementsfunksjonene i en periode på 24 timer, som koster 39 kroner.

+ Solide borrelåser som holder brikken godt fast

+ Fungerer som sporingsbrikke gjennom Apples "Hvor er?"-nettverk

+ Smarte oppdateringer underveis på reisen, som nummer på gate og bagasjebånd

+ Kan vise kunst og tekst når du ikke bruker den som bagasjelapp

+ Enkel lading med USB-C Ting å tenke på — Kun to flyselskaper er støttet så langt

— De viktigste funksjonene krever abonnement

— Irriterende lav lyd når du prøver å finne igjen brikken

— Foreløpig kun Apples sporingssystem som støttes

— Hengelåsen burde kanskje fulgt med i pakken

Selve BagID-enheten består i praksis av fire deler, og koster 999 kroner om du vil ha kunstskinnomslag, eventuelt 1299 kroner med omslag i ekte skinn. Selve dingsen i seg selv er et cirka 12 x 7 centimeter stort rektangel hvor e-inkskjermen utgjør størstedelen av overflaten. I tillegg følger det med en «skinne» du fester til håndtaket på kofferten din med to borrelåsremser. Til sist festes det hele sammen med en liten mekanisme som nesten ser ut som en hårnål.

BagID har også laget et lite hull for gjennomføring av en hengelås, slik at ingen kan stikke av med dingsen (i alle fall ikke uten riktig verktøy). De selger også en passende lås (til 149 kroner), og lover å erstatte enheten din om den er riktig festet til kofferten din med BagIDs lås og likevel blir borte. Det finnes for øvrig også en slags brakett for mer permanent festing av BagID-brikken til en koffert eller bag, men den har vi ikke testet.

Skinna festes til håndtaket på kofferten din med borrelås, og så fester du BagID-brikken i bæreetuiet til skinna med en liten «lomme». Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fort gjort å sette opp

Å koble BagID-brikken til appen er fort gjort, og du blir ledet gjennom stegene på en fin og pedagogisk måte. Paringen krever at du trykker på den venstre knappen foran på brikken, som brukes til å aktivere bluetooth i en kort periode.

Litt mer innviklet er det å koble brikken til Apples «Hvor er?»-nettverk, som krever at du først holder den venstre knappen inne i minst ti sekunder, før du trykker en gang på den høyre knappen. Dette krevde et par forsøk å få til, men var ganske problemfritt når vi først hadde skjønt kommandoen.

Når brikken er plassert på skinna, festes den med en ganske enkel, men tilsynelatende solid, mekanisme. Den krever ganske mye kraft for å åpne. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Selve prosessen med å sjekke inn bagasjen er også relativt lettforståelig. Først sjekker du inn som vanlig i appen til det respektive flyselskapet (som altså bare er Norwegian og Widerøe i skrivende stund), og så går du til BagID-appen for å sjekke inn bagasjen. Appen snakker direkte med flyselskapets systemer, så den vet eksempelvis hvor mange innsjekket bagasje du har anledning til å ta med deg.

Når du har «sjekket inn» bagasjen din, kan du så overføre bagasjelappen til BagID. Igjen må du til med «bluetooth-knappen» for å åpne overføringskanalen, og så fort tilkoblingen er etablert tar det gjerne bare et par sekunder før strekkoden er på plass. Det må sies at det gjerne krever et par forsøk for å få brikken og appen til å snakke sammen, men det løser seg alltid til slutt.

Krever selvbetjening

Å bruke BagID krever i utgangspunktet at flyplassen du flyr fra støtter selvbetjent innsjekk og bagasjeavlevering. Hvis ikke må du foreløpig sjekke inn bagasjen på «vanlig» måte, med utskrevet bagasjelapp. På Oslo lufthavn var prosessen fullstendig uproblematisk. I Berlin har de selvbetjening, men hvor det likevel sitter en person i skranken og følger med.

Han lurte først på om jeg ikke hadde vært på automaten og skrevet ut bagasjelapp, men innså kjapt at BagID-brikken fungerte på samme måte og vinket meg videre. Bagasjelappscanningen (som i Berlin gjøres automatisk gjennom et kamera over bagasjebåndet) var heller ikke noe problem. Priority-tag er også støttet, for de flyselskaper som opererer med sånt.

Slik sjekker du inn bagasje med BagID. Først må du imidlertid ha sjekket inn i flyselskapets app. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bonusfunksjoner er at du får oppdateringer om eventuelle forsinkelser og gate som varslinger fra BagID-appen, og spesielt kjekt er kanskje at du får et varsel om hvilket bagasjebånd bagasjen leveres ut på ved ankomst - i alle fall gitt at flyplassen støtter dette. Vi fikk varselet ved ankomst Oslo lufthavn, men ikke på Brandenburg i Berlin.

Kort oppsummert er egentlig selve brukeropplevelsen ved BagID stort sett upåklagelig, men jeg mistenker at du skal reise ganske mye for å oppleve at det er verdt å betale det tjenesten koster i abonnementsavgift. At utvalget av flyselskaper foreløpig er såpass begrenset er naturligvis også et ganske stort minus.

Kjekt med oppdateringer underveis. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

BagID sier imidlertid at de jobber med å utvide listen over flyselskaper, og at de har stor tro på at det vil skje. I tillegg jobber de med en funksjon for å «kopiere» over en papir-bagasjelapp til BagID-brikken ved hjelp av kameraet på telefonen din, slik at du kan bruke BagID også med flyselskaper som i utgangspunktet ikke er støttet - selv om du da altså ikke slipper turen til automaten.

– Fordelen med dette vil da være at man får økt lesbarhet og mindre sannsynlighet for tapt bagasje, samtidig som man mottar alle de smarte varslingene som BagID gir underveis, skriver daglig leder Jan Vidar Nalbant i BagID i en e-post.

Selve BagID-brikken ser litt ut som en litt liten mobiltelefon i plast. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Litt for lavmælt som sporingsbrikke

Hvor er-funksjonaliteten fungerer også fint, og det er kjekt umiddelbart å få vite at bagasjen har fulgt med deg til destinasjonen når du klyver av flyet. En ting vi gjerne skulle sett, var at brikken var i stand til å lage litt mer lyd når du trenger å finne den.

Den er ganske lavmælt, og spiller i tillegg bare en enkel tone som kan være vanskelig å retningsbestemme, i tillegg til at den bare spiller noen få sekunder av gangen.

Vår litt uhøytidelige måling ga rundt 45 desibel volum fra omtrent en meters avstand, som er såpass lite at jeg tror du ville hatt litt problemer med å høre den i det hele tatt om den for eksempel befant seg inne i en litt velfylt sekk.

Tile Pro-brikken (2020-versjonen) jeg har på nøkkelknippet målte jeg til 52 desibel fra samme avstand, og den spiller i tillegg en (valgfri) melodi som gjør det litt lettere å høre seg frem til hvor den er. Akkurat her har BagID ganske mye å gå på til en eventuell versjon tre.

Når du ikke bruker brikken som bagasjelapp, kan du bruke den til å vise et bilde fra et predefinert utvalg, sammen med valgfri tekst - for eksempel telefonnummeret ditt. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Batteritiden er for øvrig oppgitt til inntil to år om du ikke bruker «Hvor er»-sporingen, og inntil ett år med sporing. Vi må nok stille oss litt skeptiske til akkurat sistnevnte. I løpet av en drøy ukes testing har vi allerede brukt godt over 10 prosent av batteriet, så det skal nok godt gjøres å nå et helt år. Samtidig har vi brukt de fleste funksjoner ganske aktivt i perioden, så vanlig bruk vil nok være litt mer strømsnilt.

Lading gjøres uansett enkelt med USB-C, men du må være obs på at du aktivt må inn og be brikken om å sende oppdatert batteristatus for å få oversikt, da den ikke gjør det automatisk. Du må da først inn i appen og be om status, og så må du ha brikken for hånd for å aktivere bluetooth-kommunikasjon. Unntaket er i Hvor er-appen, hvor du får en grov indikasjon på batterinivå, og den oppdateres tilsynelatende automatisk.

Konklusjon

Visjonen bak BagID er forsåvidt ikke vanskelig å se. I en verden hvor du kan sjekke inn bagasjen din hjemmefra uansett hvilket flyselskap du flyr med hadde dette gitt all slags mening.

Foreløpig er vi imidlertid bare kommet en brøkdel av veien dit, og bare to flyselskaper på listen gjør at du skal ha et ganske spesifikt reisemønster for å få full utnyttelse av BagID-brikken - til tross for at selve brukeropplevelsen faktisk er ganske god.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det hjelper naturligvis ikke heller at du nå må ut med en abonnementsavgift for å få tilgang til de viktigste funksjonene. Uten abonnement er nemlig BagID ikke stort mer enn en ekstra kostbar og lavmælt utgave av sporingsbrikkene vi kjenner fra Apple, Samsung, Tile og andre.

Jeg anser meg som litt av en nerd på fly og reising, men jeg tror nok ikke jeg hadde brukt penger på en BagID - i alle fall ikke foreløpig. Men om du reiser ofte, har for vane å sjekke inn bagasje og gjerne vil kvitte deg med et lite steg på flyplassen, kan det fort hende du ser større verdi enn meg.

Siden dette er et produkt som ikke har direkte konkurrenter gir vi (i alle fall foreløpig) ingen karakter.

+ Solide borrelåser som holder brikken godt fast

+ Fungerer som sporingsbrikke gjennom Apples "Hvor er?"-nettverk

+ Smarte oppdateringer underveis på reisen, som nummer på gate og bagasjebånd

+ Kan vise kunst og tekst når du ikke bruker den som bagasjelapp

+ Enkel lading med USB-C Ting å tenke på — Kun to flyselskaper er støttet så langt

— De viktigste funksjonene krever abonnement

— Irriterende lav lyd når du prøver å finne igjen brikken

— Foreløpig kun Apples sporingssystem som støttes

— Hengelåsen burde kanskje fulgt med i pakken

