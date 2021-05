Apple går på trynet inn i sporingsbrikke-markedet

Hvordan i all verden overså de disse problemene med AirTag?

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 9 Mai 2021 16:15

Apple er et selskap som er svært konservativt med produktporteføljen sin, og det hører med til unntakene at Apple-lanseringer innebærer helt nye produktkategorier. 2021 var i så måte et unntaksår, for 20. april dro selskapet sløret av noe helt nytt: en sporingsbrikke.

AirTag gjør forsåvidt akkurat det samme som andre sporingsbrikker vi har testet før. Den hjelper deg med å finne igjen mistede ting. Men det er en eplelogo på den. Og eplelogoer pleier ikke å dukke opp på produkter før Apple har tenkt ut noe skikkelig smart.

Så er det da også en relativt stor nyvinning her: UWB-støtte. Eller «Ultra Wideband», som forkortelsen står for. Dette er kort og godt en teknologi som lar en telefon med tilsvarende UWB-støtte posisjonere brikken i et 3D-rom og gi deg nøyaktige anvisninger til hvor den befinner seg, helt ned til centimeternivå.

Dette er også noe Samsung har annonsert at de vil ha i sin Galaxy SmartTag+, som foreløpig ikke er tilgjengelig i det norske markedet. Galaxy SmartTag, som vi allerede har testet, har kun «vanlig» sporingsbrikkefunksjonalitet og ingen UWB-støtte.

Videre er to av Apples sterkeste kort sikkerhet og nettverk. Det første hinter til at det er kryptering i alle ledd og andre sikkerhetstiltak konkurrentene ikke har, mens det siste sikter til Apples enorme brukerbase.

Dersom du mister en AirTag vil nemlig «alle» iPhone-brukere automatisk lete etter brikken for deg, helt uten at de vet det selv. Om de går i nærheten av en brikke du har mistet, vil telefonen deres automatisk oppdatere statusen på brikken i din iPhone.

4 Svakt Apple AirTag 1 pack annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen AirTag er pen og elegant, men fungerer dårlig som sporingsbrikke. Fordeler UWB-lokaliseringen er veldig presis

Veldesignet og pen

Vanntett

Lekkert og responsivt grensesnitt Ting å tenke på Kun til iOS

Rimelig dyr totalpakke

Krever at du kjøper ekstrautstyr for å bruke

...og ekstrautstyret gjør brikken stor og upraktisk

Spiller lavt, og kveles når noe ligger inntil den

Kort rekkevidde

Dette er også funksjonalitet Tile og Chipolo har, men i motsetning til Apple er disse to selskapene ikke mobiltelefonprodusenter. Dermed er du avhengig av at noen andre som også har deres respektive apper installert vandrer forbi, og dét er et betydelig mindre nettverk enn det Apple kan skryte av.

Appgrensesnittet Apple tilbyr er nokså spartansk. Selve funksjonaliteten er bygget inn i «Hvor er»-appen, der du også finner sporingsfunksjonaliteten for ulike Apple-dingser. Det er ikke det mest hverken innlysende eller funksjonsrike vi har sett, men det fungerer greit.

Fungerer det i praksis?

Innpakningen er fancy. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Akkurat dette med gjenfinning av en mistet sporingsbrikke via et større nettverk kan være nyttig om du ikke vet nøyaktig hvor brikken ble mistet, eller om den ble mistet i forbindelse med bevegelse. Eksempelvis at nøkkelknippet faller ut av lomma under en joggetur.

For å simulere dette gjorde vi to ting:

Vi la fra oss en brikke et par kvartaler unna undertegnedes bosted Vi dro på tur i Nordmarka og «mistet» en brikke underveis på turen

Den første brikka fikk ligge i et par dager, mens vi fulgte sporingsutviklingen. Og ganske riktig: titt og stadig ble posisjonen oppdatert. Vi trodde først at vi skulle få en eller annen form for logg ut av dette (noe Tile tilbyr), men det later til at Apple bare gir en «sist sett»-melding med dato og tid.

Du kan se eksempler på at posisjonen blir oppdatert i bildene i karusellen under, og også se grensesnittet i selve appen:

Den andre brikka fikk ligge i et par timer, men fikk ikke mange oppdateringer. Basert på turgåerne vi så i området i den aktuelle perioden bør det ha passert rikelig med folk, og det er en rimelig antagelse å tro at mange hadde med seg en iPhone.

Likevel ble brikken kun «funnet» 10:36, omtrent 10 minutter etter at vi la den fra oss, og ikke en eneste gang i løpet av de to neste timene. Brikken lå delvis innunder en diger kampestein, omtrent fire meter fra gangstien, men på ingen måte tildekket.

AirTag sliter når den blir satt opp mot konkurrentene

Uten noen holder har AirTag et beskjedent fotavtrykk. Fra venstre: Tile Pro (2020), AirTag, Galaxy SmartTag og Chipolo One. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi var noe overrasket over at brikken ikke ble funnet hyppigere, gitt trafikken i området. Den første brikken vi la ut ble dessuten funnet i rikelig monn, men den lå riktig nok i et boligområde der folk ikke bare går forbi, men også bor.

Da vi begynte vår sedvanlige krysstesting av sporingsbrikkene vi hadde for hånden ble bildet imidlertid litt klarere. I dette tilfellet var det Galaxy SmartTag, Tile Pro (2020) og Chipolo One som ble målt mot Apple AirTag.

Som før la vi alle brikkene på en svak forhøyning i et område med god klaring i alle retninger, og begynte å gå sakte bakover. Deretter krysstestet vi både lyd, rekkevidde og tilkobling gjentatte ganger for alle brikkene. Legg merke til at det i området var en svak bris, fuglekvitter og (nokså fjern) trafikklyd.

Her kan du se målingene våre plottet inn i et omtrentlig kart:

Her er rekkeviddetestingen vår plottet inn i et kart. Merk at avstandene er beregnet etter lyd først og deretter kontakt (les: vi stopper der vi ikke lenger kan høre brikken), og at vindforhold og lydforhold i testomgivelsene vil påvirke resultatet. Dette påpekes i artikkelteksten. Skjermdump/kollasj

Hvis du studerer kartet blir det fort åpenbart hva som er AirTags største problem: rekkevidde. Ikke bare på tilkobling, men også på lyd.

Apples sporingsbrikke spiller en myk og veldig lav tone, og du kan ikke velge noen annen melodi eller velge mellom flere volumnivå – noe samtlige konkurrenter har på plass.

Selve tilkoblingen er også veldig svak sammenlignet med alle konkurrentene, og særlig Samsungs brikke. Der AirTag stanser på omtrent 25 meter, rekker Samsungs brikke godt over 80 meter. Og som nevnt: det er noe støy her, så Samsungs brikke ville også kunne høres lengre om det var stillere. Selve tilkoblingen stanser ikke før godt over 100 meter.

UWB-sporingen slår ikke inn før du kommer rundt 15 meter unna brikken, og det kan gjerne ta en liten stund før den får skikkelig tak. Men på den tiden du både greier å få tilkobling til brikken, høre den og peile deg inn via UWB ville vi funnet de andre brikkene opptil flere ganger bare fordi lyd er en mye mer intuitiv og lite involverende måte å lete.

Under kan du se noen eksempelbilder fra testen fra de ulike appene:

Vi er på ingen måte imot UWB, og vi tror de fleste sporingsbrikkeprodusenter vil implementere dette så snart de kan. Men per i dag er ikke teknologien i nærheten av god nok til å erstatte lyd. Det er også verdt å nevne at Apple ikke har noe dedikert høyttalerhull på brikken. I stedet vibrerer hele brikken for å lage lyd.

Dette gjør den fullstendig vanntett, men det gjør også at lyden kveles i langt større grad om brikken ligger i klem eller er dypt nede i en veske eller sekk, sammenlignet med høyttalerne i konkurrentenes brikker. Og samtlige av disse brikkene er også vannresistente, om enn ikke senkbare i vann.

Krever at du kjøper ekstrautstyr

Et par av Apples AirTag-holdere. Torstein Norum Bugge, Tek.no

En helt annen ting du kanskje har lagt merke til ved AirTag: den har ikke noen hank til å feste brikken til ting. Dette er noe samtlige konkurrenter har, og det gjør at du enkelt kan huke brikken fast på nøkkelknippet, sekken, katta eller hva det nå enn er du måtte være redd for å miste.

Kjøper du en AirTag er den i seg selv nokså ubrukelig. Du kan kanskje slenge den i en lomme på veska di, men igjen: lyden kveles lett. Og du kan ikke bare gaffateipe den fast til nøkkelknippet heller. Vel, du kan – men det er neppe optimalt. Og det trenger vi ikke å teste for å kunne slå fast.

Så det du derimot kan gjøre – og omtrent må gjøre – er å punge ut for en AirTag-holder. Disse selger Apple på sin egen side, og de koster mellom 329 og 439 kroner. Du kan også kjøpe tredjepartsholdere fra Belkin for 139 kroner.

Holderen gjør AirTag betydelig større enn samtlige av konkurrentene. Fra venstre: Tile Pro (2020), AirTag, Galaxy SmartTag og Chipolo One. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Resultatet er uansett at det som i utgangspunktet var en liten og nett brikke plutselig blir omtrent dobbelt så stor. Og også nesten dobbelt så dyr, selv om du velger billigste alternativ. Flere av holderne koster nesten dobbelt så mye som AirTag selv (!), som starter på 329 kroner for én og 1.099 kroner for fire (275 kroner per brikke).

Holderne bygger betydelig mer ut på eksempelvis et nøkkelknippe enn samtlige av konkurrentenes brikker, som lar deg koble produktene direkte på eksisterende metallringer. På en sekk eller veske har det neppe mye å si, også ser det jo stilig ut forsåvidt. Men dét er også omtrent det eneste positive ved løsningen.

Konklusjon – Rett og slett ikke godt nok

Denne lærholderen koster 399 kroner, godt over det selve AirTag koster. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Jeg startet å teste sporingsbrikker helt i starten av de moderne blåtannbrikkenes spede barndom . Eller 2015, som året også er kjent som. Da kom første generasjon Tile og Chipolo på markedet. Siden har utviklingen vært enorm – både på rekkevidde, teknologi og lydnivå.

Gitt Apples renommé og sedvane til å ikke rulle ut produkter før de er helt sikre på at de har noe helt spesielt å vise frem er vi ærlig talt ganske overraskede over at AirTag går såpass solid på trynet som den faktisk gjør.

UWB-funksjonaliteten er nyskapende og spennende, men enn så lenge også veldig begrenset. Og rekkevidden og lyden på brikken er som et gufs fra, vel, 2015.

Det var nemlig omtrent akkurat slik de tidligste brikkene oppførte seg for seks år siden.

Vi synes heller ikke Apples argument om at de har et så stort nettverk er spesielt tungtveiende. I hverdagen er funksjonen til sporingsbrikker som AirTag ikke å spore ting du har mistet på andre siden av landet eller kloden for den saks skyld.

99 prosent av tilfellene der du kan ta ut gevinst fra en sporingsbrikke finner sted i nære omgivelser, eksempelvis når du skal ut døra og må ha nøkkelknippet eller lommeboka nå. Og på det området er de andre brikkene rett og slett betydelig bedre enn AirTag.

Appen er ekstremt begrenset sammenlignet med omtrent, vel, alt, og når du kan kjøpe både to og tre av konkurrentenes brikker for prisen av én AirTag pluss en AirTag-holder får pannen fort rynker - i alle fall inntil tredjepartsalternativene dukker opp på eBay til en dollar og mindre.

Til slutt vil vi understreke at det å sette opp AirTag og bruke den stort sett er veldig elegant og smertefritt. Men så skal du også være gæli nærme brikken for at det skal funke også.

Så for generasjon én av AirTag: styr unna. Så er det lov å håpe at Apple gjør lyden høyere, rekkevidden lengre og festemekanismen mindre tåpelig i generasjon to.