Samletest Gulvvifter

Hetebølgens beste venn: Vi har testet gulvvifter

«Alle» vil ha vifter nå som solen steiker.

– Leserne våre svetter i hjel, hvilke vifter har dere på lager?

Det var i praksis bestillingen vår til butikkene, da vi forrige uke så oss nødt til å hive oss rundt for å teste hvilke rimelige vifter som faktisk var verdt å bruke penger på.

For det har altså vært noen helt vanvittig varme dager, som gjør at vi har begynt å se for oss tidenes tropeferie. I Norge. Og dét skal man jommen ikke klage over, nå som rentehevingene kommer på løpende bånd og lommeboken tømmes bare du skal kjøpe deg en is.

Så da slår vi et slag for de enkle, rimelige gulvviftene, slik at ikke dette også blir en kjempeutgift.

Ettersom butikkene fort blir utsolgt og stadig venter på flere varer, er testens utvalg foreløpig begrenset. Vi har derfor ikke valgt å kåre en testvinner, fordi vi kommer til å hente inn nye vifter så fort de er inne på butikkenes lager.

Dermed kan det også hende at viftene er utsolgt når du leser dette, men det er dessverre utenfor vår kontroll.

Testmetodikk og -kriterier Kriteriene for en vifte er forholdsvis enkle. Den bør avgi en viss vindstyrke, ikke bråke for mye, koste for mye, eller ramle fra hverandre bare du ser på den. Dette har blitt testet slik: Vindstyrke : måles med vindmåler på alle tre nivåer, fra henholdsvis 1 og 2 meters avstand.

: måles med vindmåler på alle tre nivåer, fra henholdsvis 1 og 2 meters avstand. Støynivå : måles ved hjelp av en app med desibelmåler på 1 meters avstand.

: måles ved hjelp av en app med desibelmåler på 1 meters avstand. Konstruksjon og praktisk bruk : de både monteres og anvendes over noen dager.

: de både monteres og anvendes over noen dager. Pris Mer +

Point gulvvifte

Product Nedis Stand Fan 40 cm Clas Ohlson gulvvifte Nedis Metal Stand fan Senz gulvvifte Point POFS5016 Equip Pedestal Fan annonse Pris 428 449.9 848 549 899 399 Viftediameter 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm Styrkenivåer 3 3 3 3 3 3 Målt lydnivå fra lavest til høyest (desibel) 62,5 - 74 db 67,6 - 76,2 db 59,3 - 79,9 db 67,2 - 75,4 72,4 - 80,5 db 68 - 78,9 db Målt vindstyrke 1 meter (lav til høy, meter i sekundet) 0,9 - 2,0 m/s 1,9 - 2,8 m/s 2,0 - 3,2 m/s 2,4 - 2,8 m/s 2,7 - 3,6 m/s 2,7 - 3,4 m/s Målt vindstyrke 2 meter (lav til høy, meter i sekundet) 0,7 - 1,2 m/s 1,4 - 2,0 m/s 1,4 - 2,0 m/s 1,0 - 1,7 m/s 1,7 - 2,1 m/s 1,1 - 2,8 m/s Åpne fullskjerm Mer +

Point gulvvifte.

Den står gått, har et enkelt design og blåser ordentlig. Mer trenger vi faktisk ikke av en vifte.

Så koster den til gjengjeld litt mer enn de øvrige i testen. 900 spenn må du ut med, i motsetning til testens billigste på 350 kroner. Men det merkes jo. Den er testens beste på høyeste styrke fra en meter, med en vindstyrke på 3,6 m/s. På to meter er den derimot nede i 2,1 m/s og må se seg slått av Equip.

Men til gjengjeld kan den skilte med å ha testens beste plattform. Det betyr i praksis at den står helt i ro.

Lydmessig holder den seg mellom 72 - 78 desibel fra lavest til høyest styrke, hvilket på papiret kan virke som blant de høyeste målingene. Men i praksis er den lyden en konstant summing, fremfor å høres ut som en gressklipper med snor på avveie - slik andre vifter i testen kan skilte med.

Tipp, topp, tommel opp for enkel vifte.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Point Pedestal fan POFS5016 annonse Utvalgte butikker 899 hos Power Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 899 hos Power Sjekk nå 7.5 Bra sitat God vind, god lyd og stabil plattform Fordeler + Kraftig vindstyrke

+ Godt skruhjul for styrkejustering

+ Stødig plattform å stå på

+ Enkel montering

+ Lyden er ikke plagsom Ting å tenke på — Koster hakket mer enn øvrige i testen

Equip gulvvifte

Equip gulvvifte.

Den har ordentlig gode målinger, men hva i alle dager skjedde med de beina?

Den har, i motsetning til de øvrige viftene på topp, ikke en plattform å stå på, men fire bein. Det er jo for så vidt helt greit, men det gjør at selve viften vingler. Den blir rett og slett for topptung til at føttene klarer balansere den stødig. Det betyr kanskje ikke at den faller ned, men du kommer til å ha hjertet i halsen når du svinser borti den og den står der og vaier.

Men vindmålingene? De er det lite å si noe på. På en meters avstand ligger den på 2,7 m/s på det laveste, og 3,6 m/s på det høyeste. Det er faktisk bedre enn Point, som er høyere rangert hos oss! Ikke mye, men nok til at vi registrerte det. Lydmessig ligger også denne i det øvre sjiktet, på mellom 68 - 78,9 desibel.

Det er med andre ord ikke dette som skiller den fra toppen. Men djevelen ligger i detaljene her. Slik som de vinglete beina og at hjulet du skrur styrken med er litt mer klønete.

Men kjempeviktig er ikke detaljene, for du får mye vifte for pengene.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Equip Pedestal Fan annonse Utvalgte butikker 399 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 399 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat Enkel vifte med kraftig vindstyrke Fordeler + Kraftig vindstyrke

+ Koster ikke all verdens

+ Lyden er ikke plagsom Ting å tenke på — Vinglete bein

Nedis gulvvifte metall

Nedis gulvvifte metall.

Dette må være testens desidert peneste gulvvifte. Fremfor den kjipe, kjedelige hvite fargen, er denne aluminiumsfarget med sorte detaljer.

At den ser bra ut har selvsagt lite praktisk å si, men den er også ganske anstendig i bruk. Den avgir en vindstyrke på 2,1 m/s på to meters hold på høyeste styrke. Samt 3,2 m/s på en meter. Det er helt der oppe med øvrige testkandidater mot toppen.

Dessuten står den stabilt i ro med en tydelig definert plattform. Den er noe mer vinglete enn Points variant, men har fortsatt en tydelig vekt som holder den stabil. Lydmessig ble den målt til 59,3 - 79,9 desibel på det høyeste, hvilket likevel fremstår helt greit all den tid den har en stabil summing.

Vi stusser derimot over at hodet fremstår noe mer vinglete enn andre, og hvorvidt dette gjør det mer ustabilt over tid.

Likevel er dette helt klart en vifte vi ble rimelig fornøyd med å ha på kontoret i steikvarmen.

7 Bra fjerne Sammenlign Nedis Metal Stand fan annonse Utvalgte butikker 899 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 848 hos itshop.no Sjekk nå 7 Bra sitat Stødig vifte med god vindstyrke og pent design Fordeler + Stødig plattform

+ Pent design

+ God vindstyrke Ting å tenke på — Viftehodet fremstår noe ustabilt

— Koster en del

Clas Ohlson gulvvifte

Clas Ohlson gulvvifte.

Clas Ohlson sin rimelige vifte er heller ikke noen krise. Men den kommer til kort til det du trenger den mest; vindstyrken.

Den kan nemlig ikke skilte med mer enn 1,9 m/s på en meters avstand på den laveste styrken, samt 2,8 m/s på det høyeste. For sammenligning er dens høyeste nivå det laveste nivået for våre topp tre testvifter.

Til gjengjeld har den en bedre plattform enn for eksempel Equip, som scorer høyere på andre ting, men som kommer med noen kjipe bein.

I motsetning til øvrige, som har et hjul du skrur styrken på, har denne knapper foran. Det gjør det såre enkelt å skifte styrke, uten å måtte romstere bak selve viftehodet. Og så er støynivået helt ok. Den strekker seg fra 67 - 76 desibel.

Alt er egentlig helt greit, bortsett fra at vinden du får også kun er «grei nok» hvis du sitter helt oppi den.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Clas Ohlson gulvvifte annonse Billigste hos Se alle priser 449.9 hos Clas Ohlson Sjekk nå 6.5 Helt greit Fordeler + God plattform

+ Rimelig alternativ

+ Helt grei vindstyrke Ting å tenke på — Litt ustødig

Senz gulvvifte

Senz gulvvifte.

Den er enkel, den er rimelig, men vindstyrken er kun «greit nok».

Ikke det, du får den opp i 2,8 m/s på høyeste styrke når du står en meter i fra. Den er derfor ikke milelangt unna de andre. Og stående på høyeste styrke er den ikke for bråkete. Dens høyeste målte score lå på 75,4 desibel med grei summing.

Tar du derimot ned styrken et hakk, som i teorien gir en score på 74 desibel, høres den ut som en gressklipper på fylla. Altså, vi har demontert denne greien i god tro om at det er vi som har montert noe feil. Men vi får fortsatt ikke gjort noe med ulyden. Du må med andre ord holde den på høyeste styrke for ikke å få leamus i øret.

Prismessig er den uansett blant de lavere i testen, det teller jo helt klart positivt. Det som ikke teller positivt er de tullete beina, som gjør at det bekreftes at den gressklipperen spiste for meget med gress. Den vingler som et uvær.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Senz gulvvifte annonse Utvalgte butikker 549 hos Power Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 549 hos Power Sjekk nå 6 Helt greit sitat Mye lyd, for lite vind. Fordeler + Koster ikke allverdens

+ Helt ok vindstyrke Ting å tenke på — Vinglete bein

— Høres ut som en sint gressklipper

Nedis gulvvifte

Nedis gulvvifte.

Den er billig. Og det merkes.

Foruten å ha ganske elendig vindmåling - 2,0 m/s på en meters avstand på høyeste styrke - så er den også bråkete. Det slår ikke ut på desibelmålingene, som hevder den har 74 som høyeste målte desibel på, og 62 desibel som laveste. Men det høres ut som noen er ute med gressklipperen igjen.

Denne har også i likhet med Senz’ vifte, et par vinglete bein. Den vingler ikke nok til at viften faller ned når den står på, men nåde deg om du passerer den litt fort. Har du for eksempel satt viften på soverommet, og har en hund som får raptus om morgenen fordi «MAT MAT MAT», så kan du gjette hvor fort den viften ryker på gulvet. God morgen til deg.

Ellers er den enkel med knapper foran og er enkel å montere. Er prisen viktigere enn evnen til å stå på beina og faktisk flytte luft? Tja, da kan du vel kaste bort noen lapper her.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Nedis Stand Fan 40 cm annonse Billigste hos Se alle priser 428 hos SoundStoreXL Sjekk nå 5 Middelmådig sitat Den er billig, og det merkes. Fordeler + Billig Ting å tenke på — Svak vindstyrke

— Vinglete bein

— Bråker en del

24. juni 2023, 06:00