Fire flyttbare aircondition vi kan anbefale

Og som er på lager.

En portabel aircondition kan være redningen i varmen - spesielt om du ikke har mulighet til å ha varmepumpe. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stein Jarle Olsen 15. juni 2023, 13:11 Lagre Lagre artikkel

Sommervarmen i Sør-Norge ser ikke ut til å ha noen ende, og til helgen er det meldt over 30 grader på det varmeste flere steder - deriblant i hovedstaden.

Det har, nærmest som vanlig, ført til en voldsom salgsøkning for kjøleprodukter. Elkjøp meldte forrige uke at salget av både vifter og portable klimaanlegg hadde «tatt helt av».

– For å få så kald luft som mulig til natten, la valget falle på en portabel aircondition, som kan kjøle ned soverommet før man legger seg.

Legger du til et forseglingssett til dør eller vindu, så slipper du også at kulden slipper ut samt at varm luft og insekter kommer inn, uttalte Elkjøps salgssjef Arnstein Værdal i en melding.

Akkurat det siste punktet er ett vi kan stille oss bak. Portable aircondition-enheter må nemlig kvitte seg med den varme eksosluften, noe som vanligvis foregår gjennom en slange eller rør. Hvis du bare legger denne i vinduet, risikerer du at store deler av den varme luften bare kommer inn i rommet igjen. Det både reduserer kjøleeffekten drastisk, i tillegg til at det gjør at aircondition-anlegget bruker mer strøm.

Et forseglingssett gjør at du reduserer returflyten av varm eksosluft drastisk, og de enkleste typene bruker i praksis dobbeltsidig teip og borrelåser for å holde «røret» på plass i vinduet.

Her er fire aircondition-modeller vi har testet og kan anbefale:

Den smarte: Wood’s Cortina Silent 12K Wifi

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et smart klimaanlegg som kjøler godt. Silent-navnet lyver litt, for her bråkes det ganske heftig på full guffe - det fine er at kjøleren gjør en god jobb også på lavere effekt.

I motsetning til de øvrige klimaanleggene i denne saken kan du koble til WiFi og du kan si «hei Google» for å skru av og på. Den kommer også med et utmerket vindusmonteringssett, med den mest solide tilkoblingen blant alle maskinene vi har testet.

Cortina-anlegget har wifi og kan kobles til Google Home. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I motsetning til mange andre portable luftkjølere ser også denne relativt fresh ut designmessig, og den er lett å betjene både gjennom fjernkontrollen og berøringspanelet oppå selve kjøleren. Litt ned i pris har den også kommet siden vi testet den første gang.

Maskinen er imidlertid blant de tyngre vi har testet, og den er også en av de fysisk større - derfor er den også litt uhåndterlig når den skal flyttes.

9 Imponerende
Kjøler godt og er mer moderne og gjennomført enn de fleste andre klimaanlegg vi har prøvd. Fordeler + God kjøleffekt

+ Stillegående på lave nivåer

+ Solid og bra vindusmontering

+ Lett å sette opp WiFi og app

+ Fungerer fint med Google Assistent/Siri

+ Kontrollpanelet blant de aller beste

+ Fjernkontrollen er blant de beste

+ Kabelkveiler på baksiden Ting å tenke på — Ingen tømmeslange med i settet

— Mye støy på full guffe

— Tung

Den kraftige: Point Pro POAC8013

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Da vi testet kraftige aircondition, var det denne modellen fra Power-kjedens Point-merke som stakk av med seieren. Den imponerer først og fremst med voldsomt god kjøleeffekt. I vårt 12 kvadratmeter store testrom klarte Point-maskinen å kjøle ned hele 6,4 grader i løpet av en halvtime.

Som slike kjølere flest bråker den en god del, men det er i alle fall snakk om en jevn og lite plagsom type støy. Siden den kjøler såpass godt kan du også skru den ned til mer behagelige støynivåer uten å miste altfor mye effekt.

En fin fjernkontroll og et godt vindusmonteringssett følger med, og vi liker også kabeloppsamlingsløsningen på baksiden. Dette er fortsatt en relativt kostbar kjøler, men spesielt om du har litt større behov eller et større rom å kjøle, kan det definitivt være verdt pengene.

Bonus er også at den (i skrivende stund) er på lager både på nett og i butikk.

9 Imponerende
En særdeles kraftig og god kjøler. Fordeler + Ga voldsom kjøleeffekt

+ Har god fjernkontroll

+ Med motorsving på utkastet

+ Lett å montere

+ Har praktisk kabeloppsamling Ting å tenke på — Ikke så pen at det gjør noe

— Liten skjerm oppå

Den som er mye for pengene: Anslut 3500 W

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Julas Anslut-kjøler gjør mye av det samme som Point Pro-kjøleren over, men til et par tusenlapper mindre. Den kjølte knappe fem grader i løpet av en halvtime, som var det nest beste resultatet i vår test. Det kan være et greit kompromiss til 2000 kroner mindre.

Også denne bråker en del, men støysignaturen er hakket mer irriterende enn på Points modell. «Minner om tikkingen fra et eldre kjøleskap», konkluderte våre testere.

Vindusmonteringspakke følger med, du får en god fjernkontroll og kjøleren er lett å flytte rundt, takket være håndtak på siden.

Julas kjøler er ikke like attraktivt priset som den var da vi først testet den (4999 kroner nå), men den er fortsatt mye klimaanlegg for pengene. I skrivende stund får også Julas klubbmedlemmer en tusenlapp i avslag.

8.5 Meget bra
Anslut gir deg mest klimaanlegg per krone. Fordeler + Testens nest beste kjøleresultat

+ Testens laveste pris

+ God fjernkontroll

+ Fin vindusmonteringspakke

+ Automatisk sving

+ Lett å flytte rundt med håndtak på sidene Ting å tenke på — Ikke den mest stillegående

— Svak tikkelyd fra kompressoren

Den billige: Anslut 2300 W

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Også Julas rimeligere anlegg er et godt kjøp, og dette var anlegget vi kåret til best i test da vi testet rimeligere aircondition. Med 8000 såkalte BTU Krysse av Bytt BTUBritish Thermal Unit, en betegnelse på kjøleevne. 1 BTU = cirka 0,231 watt. er den også relativt kraftig sett opp mot størrelse og pris.

Den minste Anslut-en gjør en relativt god kjølejobb så lenge du ikke har noe voldsomt stort rom å kjøle (Jula anbefaler maks 16 kvadratmeter), men er ellers relativt grunnleggende på funksjonsfronten. Du får fjernkontroll, du får svingbart spjeld - men du må svinge det selv.

Det følger også med et vindusmonteringssett, men det er ikke veldig godt tilpasset typiske norske vinduer, så det kan hende du må kjøpe et ekstrasett i tillegg. Støymessig er dette også helt greit - ikke verst og ikke best.

Om du bare vil ha billig og greit, så er dette det beste valget.

8.5 Meget bra
Jula leverer en svært rimelig AC som gjør jobben. Fordeler + Enkel og grei vindusmontering

+ Manuell sving alle veier

+ Fjernkontroll med skjerm

+ Nest best på praktisk kjøling av rom

+ Behagelig støyprofil

+ Løftehåndtak for enkel flytting Ting å tenke på — Ingenting spesielt til denne prisen

15. juni 2023, 13:11