Test Xiaomi Smartmi Fan 2S og Xiaomi Solove F5

Xiaomis trådløse vifter gjør sommervarmen litt mer overkommelig

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Selv om landet vårt befinner seg helt mot toppen av kloden, kan vi få ganske så varme somre her i Norge. Temperaturer over 30 grader er ikke uhørt, spesielt ikke hvis du befinner deg litt sørover i landet.

Selv om det kan være godt å kjenne varmen når man er ute i solen, vil de fleste av oss ha det litt kjøligere når vi er innendørs. Har du mye plass er varmepumper eller fastmonterte aircondition det beste alternativet, men også flyttbare aircondition, som vi har hatt en samletest av, kan gjøre susen.

Problemet er imidlertid at aircondition koster ganske mye, tar en del plass og bråker mye. Og er du uheldig er de også utsolgt, noe som pleier å være tilfelle om våren og sommeren.

Xiaomi Smartmi Fan 3 og Xiaomi Smartmi Fan 2S Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Vifter derimot – både små bordvifter og større saker du kan ha på gulvet – finnes det haugevis av. Det skal sies at de teknisk sett ikke senker temperaturen i rommet, de flytter bare rundt på luft. Likevel kan dette være svært avkjølende, da vinden bidrar til å trekke varme fra overflaten av huden din.

Foruten at vi har testet både billige bordvifter og gulvvifter, har vi også sett nærmere på et knippe smartvifter fra Xiaomi - som er i en litt høyere prisklasse.

Henholdsvis Xiaomi Smartmi Fan 2S, og dens oppgraderte utgave Xiaomi Smartmi Fan 3, samt den lille bordviften Xiaomi Solove F5.

Samtlige har innebygd batteri, og fungerer i timevis uten å være tilkoblet strøm.

I tabellen under kan du for øvrig se lydnivået til de to forskjellige viftene, målt med en støymåler fra omtrent én meter:

Solove F5 Fan 2S – Direkte-modus Fan 2S – Naturlig-modus Lav: 43 dB 34 dB 34–35 dB Medium: 50 dB 36 dB 34–38 dB Høy: 54 dB 46 dB 34–39 dB Maks: – 52 dB 35–41 dB Åpne fullskjerm Mer +

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Xiaomi Smartmi Fan 2S annonse Billigste hos 1849 hos iPhonehuset Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En smart og utrolig stillegående vifte Fordeler + Ekstremt stillegående

+ God effekt

+ Smart app

+ «Naturlig»-modusen gjør en god jobb med å simulere ekte vind

+ Pent og minimalistisk design

+ Lang batteritid

+ Ganske lett, størrelsen til tross Ting å tenke på — Mangler fysiske knapper for flere av funksjonene

— Mye penger for en vifte

Xiaomi Smartmi Fan 2S – luksusviften som simulerer vindpust

Det virker kanskje underlig for et selskap mest kjent for å lage mobiltelefoner å lage vifter også, men for Xiaomi er dette langt ifra de rareste produktene de har i sin portefølje.

I løpet av sine åtte års levetid har det kinesiske selskapet laget alt fra imponerende mobiltelefoner til robotstøvsugere og riskokere, og tydeligvis også en haug av forskjellige vifter.

Designet er enkelt og minimalistisk. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

En av de mest påkostede viftene de har heter Fan 2S. Den står dønn stabilt på gulvet, er 90 centimeter høy og med en fot på rundt 30 centimeter i diameter.

Vi tok en titt på bilder av forgjengeren til Fan 2S på nettet, og ser at Xiaomi har fjernet en rekke knapper og ekstra stæsj i denne utgaven. På Fan 2S er det nemlig bare to knapper – én for å skru av og på automatisk rotering, og én for å bestemme hvor kraftig viften skal blåse. Sistnevnte fungerer også for å skru viften av og på. Forgjengeren hadde blant annet egne knapper for oscillering og viftemodus, mens dette er nå gjemt bort.

På toppen finner du av/på-knappen, og som også lar deg velge hvor kraftig den skal blåse. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Flere valg via appen

Ettersom dette er et Xiaomi-produkt, og selskapet elsker tilkoblede dingser, kan denne også styres via selskapets mobilapp Mi Home. Appen finnes til både iOS og Android, og har blitt ganske så god over årene.

Slik ser appen ut. Den grønne fargen viser at «naturlig» modus er aktivert, mens den blå indikerer «direkte»-modus. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Via appen får du tilgang til et par ekstra funksjoner du ikke får via de fysiske knappene. Blant annet kan du bestemme hvor langt viften skal rotere – 30, 60, 90 eller 120 grader – og du kan også velge mellom to forskjellige måter den kan blåse på. Enten «direkte», noe vi ville kalt «normal», som kjennes som en konstant og overraskende kraftig vind fra viften, som du kan justere helt trinnløst mellom 1 og 100 i styrke.

Den andre modusen kaller de «naturlig», og skal simulere en naturlig vind. Her mister du muligheten til å velge styrke, og viften blir nesten helt lydløs. Selskapet selv sier de har jobbet hardt for å finne ut hvordan de best mulig kunne simulere måten en sommerbris blåser på ved hjelp av både programvare og maskinvare.

På baksiden finner du en fysisk knapp for å skru av eller på oscillering (rotering). Kamera Niklas Plikk, Tek.no

De peker blant annet på viftens børsteløse DC-motor, som i motsetning til mange andre vifter fungerer helt stabilt selv med veldig lav rotasjon. Det børsteløse designet gjør også den kan ha en jevn overgang mellom de forskjellige hastighetene, fremfor å bare kunne ha 2–3 forskjellige hastigheter, hvor ingen av dem er særlig lave.

Fan 2S har også syv blader på selve viften, noe som er langt flere enn mange vifter på markedet, som gjerne bare har 3 eller 4. Ifølge Xiaomi bidrar dette til å gjøre luftstrømmen jevnere enn hos konkurrentene, i tillegg til at viften blir mer stillegående.

Vi vil påstå at de har klart å simulere en naturlig bris ganske så godt, uten at vi helt klarer å sette fingeren på hva det er vi kjenner. Det blåser hele tiden en jevn og forsiktig strøm av luft, men i ny og ne kommer det også et litt kraftigere pust, som aldri kjennes like kraftig ut som direktemodusen gjør. Vi tok en kikk på Xiaomis nettsider, hvor de har lagt opp en graf som viser hvordan viften forsøker å simulere tilfeldig vindhastighet:

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

I praksis endte vi opp med å bruke «direkte»-modusen mest når vi var ute etter faktisk kjøling, mens vi lot den stå på« naturlig» resten av tiden vi bare ville ha litt luft i rommet.

Fordelen med en stor, trådløs vifte

Selv om det er fint at Xiaomi har gått for en standardkabel, hadde vi ønsket oss en enklere måte å koble fra strømmen. Kabelen sitter veldig godt, og for et produkt som er ment å kunne flyttes rundt på, kan det bli litt irriterende i lengden. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Varianten vi har fått inn til test har altså en «S» i navnet, som betyr at viften har innebygd batteri, i motsetning til den kablede varianten uten «S». Prisforskjellen mellom de to er 400 kroner, og spør du oss er det faktisk verdt en hel del å ha muligheten til å koble ut strømkabelen. Vi skulle dog ønske at selve strømkontakten var lettere å ta ut, gjerne i form av et magnetfeste eller lignende. Nå er det en typisk apparatledning med to kontaktpunkter (C7), som sitter ganske godt fast, og egner seg ikke særlig godt for noe som er ment å kunne brukes trådløst ganske ofte.

Batteriet har en kapasitet på 2800mAh, som skal være nok til «20 timer forfriskende bris», ifølge selskapet selv. Dette er nok med viften gående på svært lavt turtall, og skal du ha litt mer futt på vinden kan du trygt halvere tiden. Vi målte batteritiden til 11 timer på omtrent 50 prosent kraft. På maks kraft holdt den i rundt tre timer i våre tester.

Xiaomi Smartmi Fan 3– en oppgradering med variable oppgraderinger

Xiaomi Smartmi Fan 3 Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Xiaomis Smartmi Fan 3 er en nesten identisk vifte til 2S, men med et par hendige oppgraderinger. For i tillegg til å kunne justere også denne viften via appen Mi Home, får du med en fjernkontroll.

Nøyaktig hvor nyttig det er når du likevel har telefonen limt fast i hånden er opp til hver enkelt å vurdere. Men den gir deg de samme mulighetene til å justere vindstyrke, rotering og «naturlig vind» som selve appen. Og hvis du er som oss som legger fra deg telefonen på lure steder stadig vekk, så kan det jo være greit med en nødløsning i blant. Bare ikke legg fjernkontrollen også på en lur plass.

I tillegg har den også et synlig display på stammen, som viser de ulike innstillingene. Hvilket kan være en fordel hvis man ikke ønsker å glo på telefonen for å sjekke innstillingene.

Utover dette er det derimot ingen markante forskjeller på 2S og 3. Begge kan gå uten strømkabel, begge kan justeres via app og begge er utrolig gode og lydløse.

Derimot fikk vi forespeilet at den oppgraderte versjonen, altså Fan 3 var mer lydløs enn den forrige. Og akkurat dét kan vi dementere med en gang. Ikke at det er noen stor forskjell på de to, men hver enda måling vi gjorde viste at Fan 3 hadde noen få hakk høyere desibelmålinger enn S2. Rimelig ubetydelige forskjeller, men nok til at vi i alle fall kan avkrefte at den lager mindre lyd.

Konklusjon:

Xiaomi Smartmi Fan 3 og Xiaomi Smartmi Fan 2S Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Alt i alt er vi svært imponerte over både Xiaomi Smartmi Fan 2S og Xiaomi Smartmi Fan 3. Begge har svært lave støynivåer, en kraftig vifte og mulighet til å justere det hele via en app.

At viftene koster rundt 1700 kroner legitimeres av det høye funksjonsnivået, for det er utrolig mye vifte for pengene. Så får man heller velge om man har behov for display og fjernkontroll eller ei.

Det skal nevnes at det også finnes en variant uten batteri, bare kalt Smartmi Fan 2, som koster vesentlig mindre. Hvis du bare vil ha viften stående ett sted er dette et bedre valg, da resten av funksjonaliteten er den samme.

At vi har gitt både Fan 3 og S2 samme karakter skyldes at vi ikke opplever at oppgraderingen er så betydelig at du får noe mer for pengene, men begge to er gode alternativer.

Xiaomi Solove F5 – En lekker bordvifte

Solove F5 er lettere enn man skulle tro, og er lekende lett å løfte rundt i forskjellige rom. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Viften har bare tre blad, og den bråker betydelig mer enn storebroren. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Mens Xiaomi Fan S2 er nesten alene i kategorien for batteridrevne gulvvifter, virker konkurransen å være langt større for små, batteridrevne bordvifter. Det er vel naturlig nok, gitt størrelsen og hvor enkelt det er å koble til en USB-kabel i en såpass liten sak som dette.

Solove F5 er drøyt 30 centimeter høy og veier omtrent 500 gram. Overraskende lett, gitt designet som får den til å virke ganske så solid. Det som virker som mørk metall viser seg å være plast, men overflaten er matt og fin, og flere kollegaer på kontoret kommenterte at den var overraskende pen.

Ingen «smart»-vifte

I motsetning til Fan S2 er det ikke så mange ekstrafunksjoner å skryte av her. Solove F5 har bare én knapp som du kan styre både oscillering (rotering) og viftestyrke. Den kan svinge opptil 60 grader til siden, og du kan manuelt tilte hodet fremover eller bakover 27 grader.

Solove F5 har bare én knapp, men den lar deg styre både styrke og rotering. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Trykker du flere ganger på knappen på basen veksler du mellom de fire forskjellige forhåndssatte hastighetene viften kan by på.

På det laveste nivået er den relativt stillegående, men blåser heller ikke særlig kraftig. Går du opp til maksimal styrke blåser det ganske så kraftig, spesielt når du sitter nært, men da bråker den også en hel del – mer enn den langt større Fan S2. Sjekk tabellen litt lenger opp i testen for å se forskjellen.

USB-C-lading

Du kan koble viften til en strømkilde via en medfølgende USB-C-kabel (kudos for USB-C-tilkobling og ikke micro-USB!), eller bruke den trådløst. Batteriet er oppgitt til å holde imellom 3 og 12 timer, basert på hvor kraftig viftestyrke du har på. Dette stemte godt overens med batteritiden vi målte i våre tester.

Xiaomis lille vifte har en USB-C-kontakt, noe vi setter stor pris på. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Til å være en vifte som er ment å kunne fraktes rundt, i hvert fall i den forstand at den har et innebygd batteri, skulle vi gjerne ha sett at den var lettere å pakke ned. Konstruksjonen egner seg ikke akkurat for å pakkes ned i en sekk for å ta med til parken eller stranden, selv om vi gjerne skulle ha brukt den i akkurat slike situasjoner. Det fungerer fint å bruke den hjemme, enten på nattbordet, på verandabordet eller på kjøkkenet mens man lager mat, men vi hadde ikke orket å ta med denne på noen lengre tur enn det.

Konklusjon:

Xiaomi Solove F5 koster bare 300 kroner, og vi synes du får ganske så mye for pengene. Den har jo sine mangler, som at den ikke kan foldes sammen for å forenkle bæring og at den er langt ifra lydløs, men designet, vekten, batteritiden og vindstyrken veier opp for dette. Hvis du trenger en liten vifte til skrivepulten din, kjøkkenet, eller kanskje bare på terrassen, kan dette være et godt alternativ.

Oppdatert 1. september 2023, 15:31

