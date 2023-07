Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Bordvifter (2023)

Enkle, små og fungerende bordvifter

...og et par elendige også.

Bordvifter kommer i mange ulike størrelser og former.

Behov for en vifte, men helst ikke en svær gulvvifte som tar masse plass? Frykt ikke, vifte-manien på Tek fortsetter. Nå også med små, rimelige bordvifter.

For selv om solen har variert mellom å steike intenst, til å gjemme seg bak regntunge skyer, har én ting likevel vært nesten konstant: det har vært grådig varmt. Behovet for en litt sval vind har vært påtrengende.

Vi har likevel hele tiden måttet ha i mente at viftene blir fort utsolgt, i takt med været som holder oss varm, varm og enda mer varm. Det er derfor dessverre utenfor vår kontroll om viftene vi til enhver tid tester blir utsolgt.

Testmetodikk og -kriterier Kriteriene for en vifte er forholdsvis enkle. Den bør avgi en viss vindstyrke, ikke bråke for mye, koste for mye, eller ramle fra hverandre bare du ser på den. Dette har blitt testet slik: Vindstyrke : Måles med vindmåler på alle tre nivåer, fra henholdsvis 1 og 2 meters avstand.

: Måles med vindmåler på alle tre nivåer, fra henholdsvis 1 og 2 meters avstand. Støynivå : Måles ved hjelp av en app med desibelmåler på 1 meters avstand.

: Måles ved hjelp av en app med desibelmåler på 1 meters avstand. Konstruksjon og praktisk bruk : De både monteres og anvendes over noen dager.

: De både monteres og anvendes over noen dager. Pris Mer +

Point bordvifte Co/Tech Floor/ Desk fan Point Pro Series 8" Table Fan Iiglo sirkulasjonsvifte Tristar USB-fan Nedis Table fan J&EL Bordvifte Equip bordvifte Clas Ohlson bordvifte Loeffen Silent Oscillating Table fan annonse Pris - - 1199 - 299.9 229 499 299 - 499 Viftediameter 20 cm 23 cm 20 cm 31,4 cm 16,5 cm 40 cm 30 cm 22 cm 23 cm ca. 21 cm Styrkenivåer 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 Målt lydnivå fra lavest til høyest (desibel) 48,3 - 64,4 db 57,3 - 65,1 db 41,9 - 73,5 db 52,6 - 77,2 db 51,2 - 65,3 db 64,0 - 64,8 db 65,6 - 69,8 db 50,0 - 56,9 db 45,2 - 56,5 db 58,6 - 70,7 db Målt vindstyrke 1 meter (lav til høy, meter i sekundet) 1,9 - 2,4 m/s 1,4 - 1,5 m/s 1,9 - 3,5 m/s 2,1 - 4,4 m/s 1,3 - 1,6 m/s 1,9 - 2,0 m/s 2,2 - 2,4 m/s 1,1 - 1,5 m/s 1,6 - 1,8 m/s 1,1 - 1,8 m/s Målt vindstyrke 2 meter (lav til høy, meter i sekundet) 1,2 - 1,5 m/s vindmåler klarte ikke fange opp 0,9 - 2,2 m/s 1,4 - 2,8 m/s vindmåler klarte ikke fange opp 1,4 - 1,6 m/s 1,4 - 1,6 m/s vindmåler klarte ikke fange opp vindmåler klarte ikke fange opp 0,9 - 1,5 m/s Åpne fullskjerm Mer +

Iiglo bordvifte med fjernkontroll

Den koster mer enn andre, men herrefred så mye bordvifte man får for pengene.

Som den eneste i testen har den hele fire styrkenivåer, som går fra 2,1 til 4,4 meter i sekundet fra en meters hold. Det er den suverent beste vindstyrken i testen. Ikke bråker den noe vanvittig heller, med 52 desibel på det laveste, og 77,2 desibel målt på det høyeste.

Klart, helt stillegående er den ikke, men vindstøyen er mer et konstant sus, og således tålelig over tid.

Som om ikke det var nok kommer den med en fjernkontroll. Helt unødvendig, tenker du kanskje. Helt til du ligger i sengen, eller utslått på sofaen, fordi varmen er for mye. Da hadde det vært innmari deilig å slippe å flytte seg for å slå på viften. Og i sånne øyeblikk kommer den fjernkontrollen til sin rett.

Så er du kanskje redd for å miste den fjernkontrollen, og i så tilfelle kan du legge den i lommen bak på selve viften. og så kan du heller stille inn tidspunktet for når den viften skal slå seg på, for det er også en mulighet.

Så er den kanskje litt stor til bordvifte å være, hvilket gjør at den ikke får plass overalt. Men vi velger helt klart å rydde plass til den for å få god og stødig vind, som enkelt lar seg justere, og som gjør livet hakket mer svalt og behagelig i steikvarmen.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Iiglo Circulation Fan with Remote 8 Meget bra sitat Kompakt vifte med høy vindstyrke Fordeler + Har fjernkontroll

+ Svært god vindstyrke

+ Ikke for mye lyd Ting å tenke på — Koster litt

— Ganske kompakt

Point Pro Series 8"

Point Pro Series 8"

Den har mange likheter med testvinneren, og kunne nådd helt til topps. Men så er det et par ting som trekker ned.

Først og fremst har den ikke like god vindstyrke. Det er derimot ikke langt unna, og går fra 1,9 - 3,5 meter i sekundet i målt vindstyrke fra en meter. Det er noe lavere enn testvinneren, men til gjengjeld har denne kun tre styrkenivåer, mot Iiglo sine fire. Lydmessig strekker den seg fra 41 - 73 desibel, hvilket er helt rimelig.

Den har til og med en slankere kropp enn testvinneren, som gjør den mye mer praktisk å plassere. Samt de samme funksjonene og en fjernkontroll til å styre den.

Alt lå til rette for en utkonkurrering. Men foruten at den ikke har en dedikert plass til fjernkontrollen, som helt klart kommer til å bli rotet bort en eller annen gang, så koster den også vesentlig mer. 1200 kroner koster gildet. Det er en hel del for en enkel bordvifte.

Men hvis du klarer å se bort fra kostnaden, så er selve viften helt utmerket. Og den tar vesentlig mindre plass.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Point Pro Series 8" Table Fan annonse Utvalgte butikker 1199 hos Power Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1199 hos Power Sjekk nå 7.5 Bra sitat Praktisk vifte med fjernkontroll Fordeler + Har fjernkontroll

+ Anstendig vindstyrke

+ Mange funksjoner Ting å tenke på — Koster en del

J&EL bordvifte

J&EL bordvifte

Veien er litt lenger fra toppen til de under denne gangen, men forskjellen er prisen. Og skal du gå for billigst mulig for mest mulig når denne bordviften fra Elektroimportøren høyt opp.

For til å være så uhorvelig enkel gir den faktisk anstendig luftflytting. For en vindstyrke på 2,2 - 2,4 meter i sekunder fra en meters avstand er helt greit. Spesielt greit er det når viften ikke koster mer enn 300 kroner.

Så er den kanskje ikke den viften som kjører høyest mulig styrke på avstand, for den dropper helt ned til en vindstyrke på 1,4 meter i sekunder fra to-meteren. Dermed er denne aller best som en skrivebordsvifte, eller en vifte som står i mindre rom eller konsentrerte områder. Men til dét er den fin å ha.

Lydmessig ligger den mellom 65 - 69 desibel, så den holder seg stabilt på samme nivå omtrent.

Funksjonene er naturlig nok av det enkle slaget, med tre styrkenivåer og det er det. Men den står stabilt, tross å ha en ordentlig plastplattform. Men skal det være enkelt? Ja, da går du fort for denne.

7 Bra fjerne Sammenlign J&EL Bordvifte Sort 30 cm annonse Billigste hos Se alle priser 499 hos Elektroimportøren Sjekk nå 7 Bra sitat En enkel og grei vifte Fordeler + Bra vindstyrke

+ Enkle funksjoner

+ Lav pris Ting å tenke på — Plattformen fremstår noe dårlig kvalitetsmessig

Point bordvifte

Point bordvifte

I serien «det enkle er ofte det beste» følger også denne viften.

Den er en halvstor vifte, med mørkt viftebur og mørke plastlameller, samt en plattform som står godt og støtt.

Vindstyrken er helt grei der den ligger og dupper fra 1,9 - 2,4 meter i sekundet på en meters avstand. Lydnivået beveger seg mellom 48 - 64 desibel, som også er helt anstendig.

Skal du ha en veldig enkel vifte, som ser ut som en hvilken som helst vanlig vifte, men som står støtt og fungerer som den skal? Points bordvifte.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Point bordvifte 6.5 Helt greit sitat Helt enkel og grei bordvifte Fordeler + Veldig enkel vifte

+ Lav pris Ting å tenke på — Kun helt grei vindstyrke

Nedis bordvifte

Nedis bordvifte

Det er enkelt, det er billig, men man kan også lure på om det alltid er verdt det.

For selv om vindstyrken på en meters avstand ikke er krise, så er den mer eller mindre konstant - helt uavhengig av de tre styrkenivåene. Fra 1,9 - 2,0 på tre ulike styrkenivåer der, altså. Hva er da poenget med nivåene..?

Lydnivået er også mer eller mindre konstant på 64 desibel.

Til gjengjeld holder den seg også mellom 1,4- 1,6 meter i sekundet på målt vindstyrke fra to meters hold. Så veldig lett bris er det jo.

Greit nok, men ikke stort mer enn det.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Nedis Table fan annonse Utvalgte butikker 249 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 229 hos Proshop.no Sjekk nå 6 Helt greit sitat Viften er enkel og ukomplisert Fordeler + Enkle funksjoner Ting å tenke på — Litt for lite vifte for pengene

— Kun helt ok vindstyrke

Loeffen bordvifte

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Loeffen bordvifte Vilde M. Horvei / Tek.no Loeffen bordvifte

Vi ble faktisk noe skuffet av denne viften. Utseendemessig minner den jo om både Iiglo og Points mer kompakte vifter, men i praksis er vindstyrken kun på høyde med de helt vanlige bordviftene.

Vindstyrken går fra 1,1 - 1,8 meter i sekundet på en meters avstand, med en målt desibel på 58 - 70. Det er i øvre sjiktet for lyd, men i nedre sjiktet for vindstyrke.

Når du i tillegg får en vesentlig større og mer kompakt vifte enn det du får igjen, så spørs det om ikke de 500 kronene den koster er bedre brukt andre steder.

Ikke det, den er helt grei, og den står jo utrolig godt og stabilt. Men det skal ikke mange hundrelappene opp for å få enda mer igjen for pengene.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Loeffen Silent Oscillating Table fan annonse Billigste hos Se alle priser 499 hos NetOnNet Sjekk nå 6 Helt greit sitat Det kunne vært så bra, men når ikke opp Fordeler + Stødig utforming

+ Enkelt justeringshjul

+ Pen utforming

+ Står stabilt Ting å tenke på — Vindstyrken kunne vært bedre

Clas Ohlson bordvifte

Clas Ohlson bordvifte

Dette er virkelig nedre sjiktet av hva man gidder bruke pengene sine på.

Det er greit at den ikke koster mer enn 230 kroner, men når den så vidt avgir vind på en meters avstand, og vindmåleren ikke engang klarer registrere bevegelse på to meters avstand, da nærmer vi oss stadiet hvor en håndholdt papirvifte er vesentlig mer effektivt.

Lydmessig er den jo lavt nok, opp mot 56 desibel. Men det er jo ikke så rart. For den avgir jo ingen vind.

Det her er klasseskillet man må forholde seg til, tydeligvis.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Clas Ohlson bordvifte 5 Middelmådig sitat Det her blir for svakt Fordeler + Enkle funksjoner

+ Lav pris Ting å tenke på — Svak vindstyrke

Co/Tech bordvifte

Co/Tech bordvifte

Dette er den mest irriterende skuffelsen av de alle. For den er utformet på en sånn måte at den hadde gjort seg like bra som gulvvifte og bordvifte. Men den er ikke sterk nok til noen av delene.

Vindstyrken ble målt til 1,4 - 1,5 på en meters avstand. Den har kun to nivåer, men de er jo per definisjon nøyaktig den samme. Dessuten er den ikke målbar på to meters avstand.

At den da klarer bråke opp til 65 desibel er oss et sant mysterium, og de 350 kronene den koster sparer vi til noe helt annet.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Co/Tech Floor/ Desk fan 5 Middelmådig sitat Praktisk utforming, men svak vindstyrke Fordeler + Funker bra både på gulv og på bord Ting å tenke på — Svak vindstyrke

Equip bordvifte

Equip bordvifte

I gulvviftetesten vår kom Equips billig-vifte bra ut. I bordviftetesten flopper den helt.

Den måler en vindstyrke på 1,1 - 1,5 meter i sekundet på en meter, og det er altså fra de to nivåene den har å by på. Fra to meters avstand er det umulig å fange opp et fnugg av bris.

Også denne viften klarer å bråke seg til 60 desibel, som jo ikke er høyt og fælt, men når det er bråk uten vind er jo hele prosjektet meningsløst.

Så kan den jo stå så støtt den bare vil, men nei. Bare nei. 300 kroner er fint spart her, ja.

4.5 Svakt fjerne Sammenlign Equip bordvifte annonse Utvalgte butikker 299 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 299 hos Elkjøp Sjekk nå 4.5 Svakt sitat Svak vifte, svak vind Fordeler + Lav pris Ting å tenke på — Svak vindstyrke

Tristar USB-vifte

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Tristar bordvifte Vilde M. Horvei / Tek.no

Dette må jo være ekvivalenten til en manuell håndvifte. Bare på strøm.

Og det kan den faktisk brukes som også, for den lades rett og slett opp. Vi har ærlig talt ikke giddet å måle hvor lenge batteriet holder, for nok en gang velger vi håndviften fremfor den elektriske.

Den har fire styrkenivåer, og vindmålingene går fra et så lavt nivå at vindmåleren ikke klarte fange det opp, til mellom 1,3 - 1,6 meter i sekundet på de øvrige tre nivåene på en meter. På to meter fanget ikke vindmåleren opp noe som helst.

Kanskje kan denne brukes på nattbordet hvis du er helt desperat etter å ligge helt oppi viften for å få noe som helst effekt, men altså, hvorfor?

4 Svakt fjerne Sammenlign Tristar USB-fan annonse Billigste hos Se alle priser 299.9 hos Clas Ohlson Sjekk nå 4 Svakt sitat Foretrekker heller en manuell håndvifte over denne Fordeler + Kan flyttes rundt uten kabel

+ Veier svært lite Ting å tenke på — Lav vindstyrke

— Ikke verdt pengene

Publisert 8. juli 2023, 06:00