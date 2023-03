Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Tastaturet ditt er en av bare to muligheter du har til å snakke godt med datamaskinen din, så enten du hamrer ut titusener av tegn eller alt handler om å sikre Chicken Dinner eller ta lauget ditt til seier i det siste «raidet», må dere være dus for å lykkes.

Mens vi allerede har en egen test av billige gamingtastaturer, og en test av kompakte kontortastatur, kikker vi nå på mekaniske tastatur med større tilpasningsmuligheter og flere funksjoner.

Vi har testet 11 tastaturer fra rundt 1000 kroner og oppover. Vi har vurdert byggekvalitet, design, tilpasningsmuligheter, skrivefølelse, støy, komfort, funksjonalitet og brukervennlighet samt pris. Vi har også gjort oss opp en mening om selve bryterne, men der tastaturene leveres med flere alternativer har vi lagt noe mindre vekt på dette. Smaken er som kjent som baken, og mens vi kanskje foretrekker røde lineære brytere, vil du kanskje ha brune eller blå taktile brytere med mer tilbakemelding på ditt.

Tenk på dette når du velger tastatur Formfaktor: Eller størrelse, der vi bruker begrep som 100%, 80% (TKL), 75%, 65% eller 60%. Kun 100%-tastatur (eller større!) kommer med talltaster (numpad) og alle spesialtaster. 60% tar minst plass, men har ikke dedikerte piltaster eller F-rad. For utelukkende gamere anbefaler vi oftest tastatur fra 80% og nedover, da de gir bedre plass til musen ved siden av. For deg som spiller og bruker kontorprogram kan 100%-tastatur eller større være et praktisk kompromiss. Flere av tastaturene i denne testen kommer i et par ulike formfaktorer, så du kan ofte velge. Profil: Normal- eller lavprofil? En smakssak! Men det er en kjensgjerning at tastatur med normalprofil ofte gir tydeligere tilbakemelding og større tilpasningsmuligheter. Brytertype: Taktil (og kanskje «taktile clicky») eller lineær. Altså med motstand og evt. ekstra hørbar aktuering, eller jevnt nedtrykk uten et distinkt «klikk». Taktile foretrekkes gjerne for skriving, mens lineære har en ekstra stjerne hos spillere og er mer «universelle». Nesten alle produsenter har sine egne brytere, og identifiseres ofte ved hjelp av farger. Røde er nesten alltid lineære, brune taktile, mens blå er taktile brytere med ekstra høyfrekvent klikkelyd. Også har du mange andre farger imellom disse. Hot Swap: Enkelte tastatur har «Hot Swap»-brytere, som lar deg bytte dem ut med alternativer som oppfører seg og høres annerledes ut. Tastehettemateriale: Er tastehettene støpt av ABS- eller PBT-plast? Førstnevnte er billigere og gir taster en glattere overflate. De er utsatte for fettmerker og blir raskt glinsete. PBT-tastehetter er dyrere, men solide. De har en mer ruglete overflate som ikke er utsatt for fettmerker og ofte føles mer premium. Påskriften deres kan heller ikke slites vekk med tiden. Tilkobling: Kablet eller trådløst? Du trenger aldri bekymre deg for dødt batteri med kabel og du sparer litt penger. Trådløse tastatur kan ofte fungere med flere enheter enn PC, via blåtann. Enkelte trådløse spilltastaturer, med egen RF-sender, kan i praksis være like stabile og raske som kablede, mens de som bare har blåtann ikke er et førstevalg for gaming på grunn av treg responstid. Komfort: Høye tastatur trenger kanskje en håndleddsstøtte for å brukes komfortabelt og ergonomisk. De kommer gjerne i hard versjon eller myk versjon med kunstskinn. Lavprofiltastatur trenger ingen håndleddsstøtte. Ekstra funksjonsknapper: Se etter dedikerte makro-taster for kompliserte og gjentagende oppgaver. Eller nøy deg med makrofunksjoner i de vanlige tastene om du bruker dem litt sjeldnere. Mediekontroller gjør det raskere å styre volum og musikk. Utforming: Det kan være praktisk å ha en USB-port tilgjengelig rett fra tastaturet, eller kanaler for å føre kabler under det for hodetelefonbrukere. Programvare: Kan utvide funksjonene til tastaturet kraftig. Styrer lyssetting, makroer, profiler og mer. Kan være svært intuitivt eller veldig komplisert og tungt. Mer +

Best i test: Asus ROG Azoth

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Asus ROG Azoth. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Du kan bytte både tastehetter og brytere. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Du får med en stor tilbehørspakke så det blir lettere å forbedre ytelsen på tastaturet ytterligere, eller bygge videre på det senere. Åpne fullskjerm

Med ROG Azoth har Asus virkelig satt en ny standard for ferdigbygde tastatur fra store produsenter. SteelSeries, Razer, Corsair og Logitech har ingen ting å stille opp med mot dette.

For her har Asus hentet masse inspirasjon fra «DIY-scenen», og resultatet er at Azoth bærer preg av å ha blitt satt sammen av folk som er lidenskapelig opptatt av tastatur, eller i alle fall har lyttet helhjertet til eksperter.

Bare for å nevne noe byr Azoth altså på utskiftbare, fabrikksmurte og ekstra stabiliserte brytere for silkemyk og stabil skrivefølelse. Tastehettene er tykke og laget av solid PBT-plast som ikke får fettmerker eller slites ned. Tastaturet veier over en kilo, og har fire forskjellige lag med demping som eliminerer resonansstøy, «caseping» og forbedrer lydsignaturen til tastene samt øker skrivekomforten.

Sammen skaper alt en helt unik skriveopplevelse som er veldig støysvak og behagelig, og som har gitt alle prøvekaninene i redaksjonen et vanvittig ansiktsuttrykk.

Alt dette har du tidligere måtte bygge selv, eller gå til mindre nisjeprodusenter, for å få til.

Når Asus først satser legger de imidlertid også på en lynrask RF-sender som sikrer høy trådløs ytelse og lav forsinkelse selv for konkurransepreget gaming. Blåtann sikrer kompatibilitet med flere enheter, eller er en fin backup. Batteritiden er god, med to-tre uker med RGB-lyset på maks, eller fire måneder uten lys (men uten er tegnene vanskelige å se!).

75%-størrelsen er perfekt for spillere, og med mindre du jobber mye med tall vil vi anbefale alle som skriver mye å prøve dette også. Vi har testet tastaturet med røde lineære NX-brytere, men det kan også leveres med blå «clicky» eller brune taktile brytere. Og ettersom de er utskiftbare kan du med tiden erstatte dem med titalls andre brytere du har lyst på også, fra helt andre produsenter enn Asus. Det samme gjelder selvfølgelig selve tastehettene også.

OLED-skjermen kan tilpasses med egne animasjoner eller bilder, og gir tilgang til de viktigste innstillingene, mens Armoury Crate gir tilgang til resten, som å lage nye lyseffekter eller programmere makroer.

Den eneste grunnen til at det ikke blir toppscore er at Armoury Crate er ganske tungt og til tider ustabilt og «buggy». Vi skulle også ønske kontrollknotten ved skjermen hadde litt flere muligheter. Det er tungvint å hoppe frem eller tilbake i en spilleliste, for eksempel, der du i dag heller må bruke makroer for å komme i mål med noen av tastene.

Om du vil lese mer om Asus ROG Azoth har vi kostet på oss å lege en mer detaljert gjennomgang av det her.

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Asus ROG Azoth annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9.5 Imponerende sitat Ingen over, ingen ved siden av. Den nye gullstandarden for gamingtastatur. Fordeler + Fantastisk tasteopplevelse (og lyd!)

+ Fabrikksmurte, utskiftbare brytere

+ Svært høy byggekvalitet

+ Tungt, stabilt og godt dempet

+ Tastehetter i PBT-plast

+ Lang batteritid

+ Pent RGB-lys

+ Funksjonsrik programvare

+ PC- og Mac-profil i ett

+ Rask trådløs spillytelse, og blåtann Ting å tenke på — Ikke helnorske tastehetter

— Underside av plast

— Noen "bugs" i programvaren

— Noe begrenset funksjonalitet for kontrollknotten

Anbefalt: SteelSeries Apex Pro

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Det mest unike med Apex Pro, og grunnen til at vi fortsatt digger det tre år etter at vi testet det første gang, skjuler seg under tastehettene: SteelSeries lineære «OmniPoint»-brytere. Disse er fjærlette og har en responstid på lave 0,7 millisekunder.

Og magneter.

De lar deg justere aktueringspunktet i hver av tastene fordelt på 10 nivåer så du kan aktivere tasten når du nesten ikke er nær den (0,4 millimeter) eller først når du bunner den helt ut (3,4 millimeter).

Vi brukte den muligheten til å senke følsomheten til taster vi ikke ville komme borti når vi spilte, som «Caps Lock», og øke sensitiviteten til «WASD»-tastene.

Det er verdt å nevne av OmniPoint-bryteren kun brukes under hovedtastene (60 %)-oppsettet. Resten er SteelSeries Red-brytere som mangler justering av aktueringspunkt.

Uansett er de relativt støysvake og gode til både spilling og skriving.

SteelSeries toppmodell skilter ellers med et veldig stilrent design og god byggekvalitet.

OLED-skjermen lar deg justere aktueringspunkt, makroer, lysstyrke og bytte profiler mens du er inne i et spill, uten programvare. Mulighetene er likevel mange flere i den lettbetjente SteelSeries Engine-programvaren, så vi anbefaler å jobbe derfra når du kan. Blant annet er det lett å lage stilige lystema derfra.

Det var morsomt å mate inn en Tek-logo på skjermen, og for e-sport-lag og lignende kan den gi tastaturet en mer unik stil. I programvaren kan du også sette opp skjermen til å vise systeminformasjon, låtinfo (men bare fra Tidal?!), samt info fra CS: GO og DOTA2, Discord og noen andre spill og apper.

Flere taster kan programmeres med makro, og mediefunksjoner styres via volumhjulet eller multifunksjonsknappen ved skjermen. Den pauser eller hopper frem eller tilbake basert på hvor mange ganger du trykker på den. Dessverre er den gjemt bak høye taster og ganske hard å trykke inn.

Den magnetiske håndleddsstøtten med gummibelegg er smart, og vi har sans for den opplyste USB-porten bak tastaturet samt flere kabelgater under det.

Vi savner tastehetter av PBT-plast som ikke blir fettete. Det kunne man faktisk forvente i prisklassen.

Apex Pro er kompakt av seg til å være et 100%-tastatur, men om du kun skal spille ville vi foretrukket den mer kompakte TKL-varianten som selges under samme navn.

Totalt sett er Apex Pro et stilig og lynraskt spilltastatur som kan tilpasses på mange måter. Til prisen er det et godt kompromiss for deg som ikke har budsjett til testvinneren.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign SteelSeries Apex Pro annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2390 hos Komplett Sjekk nå 2595 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Lynraskt og lekkert spilltastatur med unike, tilpasningsdyktige brytere. Fordeler + Unike brytere med tilpasset aktuering

+ Høy byggekvalitet og stilig design

+ Smart og behagelig håndleddstøtte

+ USB-port og kabelgate i tastaturet

+ Støysvake og ekstremt raske brytere

+ Funksjonsrik og brukervennlig programvare

+ Kompakt for formfaktoren Ting å tenke på — Litt knotete multifunksjonsknapp

— ABS-tastehettene blir glinsete

Anbefalt: Logitech G915 Lightspeed

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

G915 Lightspeed er identisk med G815 som vi har en separat test på, men er trådløst og noe dyrere.

Det er svært stilrent, slik et lavprofiltastatur skal være, og har en solid aluminiumfinish. Det fremstår som en god match for deg som både skal skrive mye på det og spille.

Akkurat vår testmodell er ganske bred fullversjon vi døper 110%, med dedikerte makrotaster på siden. Greit om trenger dette, har plass og ikke vil miste talltastaturet, men om du først og fremst gamer bør du velge den ellers like TKL-varianten for bedre plass til musen.

For gamere er det verdt å poengtere at vi ikke merker noen forsinkelse når vi bruker det i trådløsmodus med den lille Lightspeed-dongelen. Med mindre du er en ekstrem konkurransespiller holder ikke dette tastaturet deg tilbake, selv om «Polling-raten» på 1000 Hz «bare» er halvparten av det til rivaliserende K100 Air fra Corsair. Blåtann-forbindelsen er på sin side praktisk, men bør forbeholdes kontorarbeid da den er tregere.

Under tastehettene finner vi Logitechs brune GL-brytere. Disse er taktile slik at du kjenner et tydelig innslagspunkt, men mangler det distinkte klikket til modellen med blå brytere slik at vi fint kan skrive på dette på kontoret.

Vi ville valgt modellen med røde lineære brytere om vi spilte mest, men vår modell er et greit kompromiss for begge deler.

Sammenlignet med testens andre lavprofiltastatur fra Corsair har G915 langt mer «mushy» taster, med mye jevnere nedtrykk. Corsair-tastaturet føles helt annerledes å bruke, med skikkelig kontante og direkte taster. Ingen av de to er best, da dette er en smakssak, selv om vi kanskje ville hold en knapp på K100 Air dersom prisen var lik.

Med både fem dedikerte macro-taster, tre profilhurtigtaster og en dedikert tast som lar deg spille inn makroer på farten, samt en egen tast som aktiverer spillmodus, er det lite å utsette på funksjonaliteten. Du har også dedikerte medietaster.

I den lettfattelige G Hub-programvaren kan du justere lyseffekter, sette opp mer avanserte makroer og laste ned profiler fra nettet som er laget av andre med samme tastatur. Genialt for å få nye tøffe lyseffekter uten å bruke egne kalorier.

G915 skal angivelig fungere trådløst i inntil 12 dager ved 8 timers bruk med lys på, eller 135 dager uten lys. Ettersom skriften på tastene er gjennomsiktig må du i praksis ha på tastelyset for å se tegnene bra. Det er greit, for RGB-en og lyseffektene er veldig pene.

Vi skulle helst hatt USB-C-lading heller enn micro-USB, tastehetter av PBT-plast som ikke blir fettete, og vi noterer oss at tastene er ganske «skjelvne» av seg, altså litt ustabile.

Om du skal ha et minimalistisk tastatur som passer til kontorarbeid og spilling, har du en fin kandidat her. Rundt 2000 kroner fremstår dette som en bedre investering enn Corsair K100 Air. I alle fall så lenge du ikke har en klar preferanse for «mushy» eller kontante taster.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Logitech G915 Lightspeed annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2895 hos Komplett Sjekk nå 2895 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat Trådløst lavprofil tastatur med gode og funksjoner. Fordeler + Rask trådløs spillytelse, og blåtann

+ Gode taster for spilling og skriving

+ Støysvakt

+ Dedikerte medie- og makrotaster

+ Enkel og funksjonsrik programvare

+ Høy byggekvalitet og minimalistisk design

+ God batteritid Ting å tenke på — Lades med gammeldagse Micro-USB

— ABS-tastehettene blir glinsete

— Tar mye plass i bredden (finnes i TKL-versjon!)

— Tastene er litt vaglete

Anbefalt: Razer Huntsman Elite

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Razers mest forseggjorte skiller seg også ut fra det gjengse mekaniske tastaturet. «Opto Mechanical»-bryterne registrerer nemlig trykk ved hjelp av lysstråler som brytes heller enn ved mekanisk kontakt. Dette skal gjøre tastaturet ekstremt raskt og gi mindre slitasje for økt levetid.

Vi prøvde den taktile «clicky»-bryteren som er anbefalt om du også skal skrive med tastaturet. Motstanden i bryterne er akkurat kraftig nok til at vi aldri står i fare for å skyve dem ned ved uhell, men gir samtidig etter svært raskt når de treffes direkte. Aktueringen utløser også et hørbart raskt klikk.

De lineære bryterne tastaturet også kan leveres med skal faktisk koble inn enda raskere, ved 1 millimeter heller enn 1,5 millimeter. Men her får du ikke den samme fysiske tilbakemeldingen.

Tastene er behagelige og stabile, og de clicky bryterne fungerer faktisk til spill i tillegg til skriving. Men, skal du spille mest vil de lineære bryterne være et tryggere valg, for «vårt» testtastatur lager en del lyd som vi først og fremst liker fordi vi synes de små raske metalliske klikkene gjør det vanedannende å skrive lengre tekster.

Selve tastaturet har ellers en overbevisende byggekvalitet med topplate av aluminium og et tøft, minimalistisk design uten unødig «dilldall».

Håndleddsstøtten er veldig god, med mykt kunstskinn. Denne festes med sterke magneter og har LED-belysning rundt seg som får den til å henge mer «sammen» med tastaturet. På grunn av dette mister du imidlertid den ekstra USB-inngangen enkelte andre tastaturer har.

Multimedieknappene av plast føles litt billige. «Num-paden» er også litt i veien for å bruke hele volumhjulet, og det kan være lett å komme borti hjulet om du flytter på tastaturet siden det stikker litt ut på høyresiden.

Synapse-programvaren gir deg et virkelig berg av tilpasningsmuligheter. Fra makroer til lyssetting. Men modusen som lar deg lyssette tastene ved hjelp av ulike «lag» er komplisert og lite intuitiv. Heldigvis er mange av forhåndsoppsettene stilige.

Philips Hue-pærer og Nanoleaf-produkter kan synkronisere mot belysningen til tastaturet slik at rommet får en helhetlig atmosfære. Tilsvarende kan andre Razer-produkter lenkes opp i Chroma Studio hvor de kan samarbeide om å lage artige lyseffekter sammen.

Huntsman Elite er et godt valg om du vil ha et tastatur som er superbehagelig å bruke, gir valget mellom to helt ulike mekaniske brytere og leverer mange tilpasningsmuligheter uten å bruke så mange kroner.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Razer Huntsman Elite annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Superkomfortabelt, lynraskt og solid. Fordeler + Raske, stabile taster med god tilbakemelding

+ Superbehagelig håndleddstøtte - med lys

+ Solid byggekvalitet og stramt design

+ Synkroniserer mot smartlyspærer

+ Dedikerte medieknapper Ting å tenke på — Ingen ekstra USB-port

— De «clicky» bryterne høres godt

— ABS-tastehettene blir glinsete

Anbefalt: SteelSeries Apex 7

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Steelseries Apex 7 er stort sett en blåkopi av Apex Pro, bare uten de unike OmniPoint-bryterne.

Det er en positiv ting, for prisen er mye lavere og du kan tilpasse tastaturet med flere typer brytere, som de taktile blå (for skriving) eller brune (for skriving og spilling). Samtidig er kvaliteten på tastaturet den samme, med en solid ramme av aluminium, forseggjort design og en haug avanserte muligheter i den intuitive programvaren.

Vi testet tastaturet med røde lineære brytere. Lineære er også OmniPoint-bryterne vi virkelig digget fra Apex Pro, men disse røde er basert på mekanisk kontakt og høres dermed bedre. Litt mer støy, og ikke det samme fløyelsmyke nedtrykket som Apex Pro altså, men fortsatt en solid opplevelse som gir deg mulighet for lynrask reaksjon og ikke minst valgfrihet med ulike brytere.

Det finnes ingen dedikerte makrotaster, men seks «M»-taster over piltastene kan låses i en egen makro-modus for gangene du trenger litt automatiseringshjelp i spill.

Håndleddsstøtten er behagelig gummiert og magnetisk festet. I selve tastaturet finner du en ekstra USB-port samt en kabelgate der du kan trekke ledningen til hodetelefonene dine.

OLED-skjermen kan tilpasses med loger og animasjoner, systeminfo, lar deg skifte mellom lagrede profiler og kan vise informasjon som skal berike opplevelsen din i andre apper og spill. Dessverre er det kun Tidal som kan vise låtinfo, og enkelte andre populære spill som viser stort sett unyttige ting som «ammo» og helse.

«Multifunksjonsknappen» ved siden av skjermen lar deg navigere den eller styre musikkavspilling basert på hvor mange ganger den trykkes ned. Det sparer plass og fungerer helt greit, men samtidig er den gjemt bak høye taster og ganske hard å trykke inn, så helt optimal er den ikke.

Til tross for noen svakheter, og taster som ikke føles like jevne som hos storebroren, er dette et av tastaturene i testen som gir mest for pengene.

8 Meget bra fjerne Sammenlign SteelSeries Apex 7 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1597 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat Elegant spilltastatur med masse funksjonalitet og gode raske taster. Fordeler + Høy byggekvalitet og stilig design

+ Smart og behagelig håndleddstøtte

+ Kompakt for formfaktoren

+ USB-port og kabelgate i tastaturet

+ Raske brytere

+ Funksjonsrik og brukervennlig programvare

+ «Mye for pengene» Ting å tenke på — Litt knotete multifunksjonsknapp

— Støyer mer enn Apex Pro

— ABS-tastehettene blir glinsete

SteelSeries Apex 5

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Apex 5 er basert på samme støpeform og har omtrent samme funksjonalitet som Apex 7, med den samme gode og omfangsrike programvaren, RGB-belysningen og lignende.

Det er bare et par hundrelapper å spare på å velge dette tastaturet sammenlignet med storebroren, og da mister du den ekstra USB-porten bak tastaturet i tillegg til muligheten for å velge mellom ulike brytere.

Apex 5 kommer kun med SteelSeries egne blå «hybrid»-bryter.

Det kan være negativt, og det kan være en god ting. Mindre valgmuligheter, men vi synes faktisk tastene med hybridbryteren er utrolig avhengighetsskapende.

Motstanden i dem er akkurat stor nok til at vi aldri står i fare for å skyve dem ned ved uhell, men gir etter svært raskt når de treffes direkte. Aktueringen utløser også et følbart og hørbart raskt klikk. De er ikke for støyallergikeren, men tilbakemeldingen de gir er skikkelig tilfredsstillende. Spesielt kan vi anbefale dette tastaturet om du skal skrive en del i tillegg til å spille. Slik sett er det et godt alternativ til Razers tilsvarende prisede Huntsman Elite, som det også oppleves relativt likt som.

Ellers er Apex 5 litt bredere enn Apex 7 og Pro, og bryterne har ikke den samme lange oppgitte levetiden som de andre alternativene i testen. Vi tør likevel å spå at du har skiftet tastatur igjen av helt andre årsaker innen du når «grensen» på 20 millioner trykk for hver av bryterne. Her snakker vi tiår.

I løpet av de årene har du trolig fått en rimelig og god tasteopplevelse å se tilbake på. Om du liker litt knepping og klimpring fra tastene, selvsagt.

7 Bra fjerne Sammenlign SteelSeries Apex 5 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1495 hos Elkjøp Sjekk nå 7 Bra sitat Stilig tastatur for blandet bruk med høy byggekvalitet og mange tilpasningsmuligheter. Fordeler + Passer både for spill og skriving

+ Stabile og raske taster med god tilbakemelding

+ Høy byggekvalitet og stilig design

+ Smart og behagelig håndleddstøtte

+ Kabelgate i tastaturet

+ Funksjonsrik og brukervennlig programvare Ting å tenke på — Ingen ekstra USB-port

— «Kneppene» fra de blå hybridbrytene høres godt

— Koster nesten det samme som Apex 7

— Litt knotete multifunksjonsknapp

— ABS-tastehettene blir glinsete

Logitech G Pro X

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Logitechs G Pro X har en 80% eller «tenkeyless»-formfaktor og er for gamere som ønsker kort avstand til musen. Det er også veldig transportvennlig, men micro-USB er altså ikke siste skrik lenger, Logitech.

Tastaturet har et stilig og stramt design som passer inn over alt. Det er byget i utelukkende plast, men konstruksjonen er likevel solid nok og har heldigvis en matt overflate. Den brede rammen av blank plast ser på sin side pen ut i noen dager før den får riper og fettflekker, så den kunne de spart seg.

Tastaturet relativt høyt, så vi ville investert i en smal håndleddsstøtte for bedre ergonomi.

Vårt tastatur har «GX Blue Clicky» taster, og det høres. Skarpe lynraske klikk, som en mitraljøse, rager gjennom rommet det skrives i. Tastaturet er imidlertid godt å skrive på, og det er lett å la seg rive med av den rytmiske klikkelyden.

Det er ikke resonans mot basen som på en del andre tastaturer. Kanskje skyldes det fraværet av en metallplate. Det lover godt om du vil teste G Pro X med brune eller røde taster, som vi heller vil anbefale for spilling.

Verktøy som lar deg løfte opp tastehettene for lett rengjøring følger med, og med dette kan du også skifte selve bryterne, som er såkalte «hot swap» og kan mikses og matches med GX Red eller GX Brown ved å kjøpe dem separat. Bryterne er for øvrig rebrandede Kailh-brytere, så mange av deres ulike MX plate-monterte 3-pin-brytere bør også passe.

Flere av tastene på øvre rekke får mediefunksjoner om du holder «Fn»-tasten inne. Helt greit, men vi skulle ønske symbolene for medieavspillingen var gjennomsiktige og belyste så de kunne sees på kvelden.

Funksjonstastene er begrenset til å skru belysningen av og på, eller aktivere spillmodus.

Gjennom det enkle «G Hub» kan du tilpasse i mye større grad, blant annet bestemme hvilke ekstra taster som skal låses i spillmodus. En svakhet vi finner er imidlertid at spillmodus deaktiverer Fn-tasten. Dermed forsvinner muligheten til å regulere musikkavspilling og volum når du spiller. En fiks er å aktivere «Fn-konvertering» i innstillingene, som setter mediekontroll som standard for den øvre tasteraden.

I programvaren kan du også spille inn makroer med et utall regler og variasjoner, og om du er koblet til OBS eller Overwolf kan du ta opp og strømme direkte med hurtigtaster du setter opp her.

Vi liker også hvor enkelt det er å finne nye lyseffekter fra andre brukere via G Hub, være seg for et gitt spill eller som er laget av andre med G Pro X som du rask kan stjele.

G Pro X er et fint og kompakt introduksjonstastatur for deg som ikke vil bruke så mye penger, men fortsatt ha mulighet til å bytte brytere og tilpasse det via programvare. Du får absolutt tastaturer med mer elegant skrivefølelse, og velg for guds skyld ikke de blå bryterne for spilling, men vi likte faktisk den litt brutale lyden for skriving!

7 Bra fjerne Sammenlign Logitech G Pro X annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Kompakt tastatur med taster som får frem skrivegleden. Fordeler + Fantastiske blå brytere for den skriveglade

+ Stabile og gode taster

+ Kompakt, men funksjonsrikt

+ Design som passe inn over alt

+ God byggekvalitet

+ Du kan skifte bryterene

+ Enkel programvare Ting å tenke på — Høyt støynivå

— Kobles til med Micro-USB

— Ingen ekstra USB-port i tastaturet

— Håndleddstøtte følger ikke med

— ABS-tastehettene blir glinsete

Corsair K100 Air

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Det er kanskje stygt å «oute» akkurat K100 Air på denne måten når de fleste andre tastatur også ser slik ut etter noen dagers bruk, men så koster ikke de fleste konkurrenter 3000 kroner, da. I dette prissegmentet kunne PBT-taster eliminert de oljete og glinsende tastene. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Corsairs K100 Air gjør seg godt på skrivebordet. Den riflede anodiserte aluminiumtopplaten, elegante tegn på tastehettene og kraftig, «ren» RGB-belysning imponerer.

Gamingytelsen er det heller ikke noe å si på. I trådløs modus skilter «Slipstream»-senderen med en pollingrate på 2000 Hz. Det er det dobbelte av Logitechs G915. I praksis tror vi ikke noen merker forskjell, og vi merket heller ingen forskjell på å spille med eller uten kabel, selv om pollingraten er enda høyere med.

Med sine 17 millimeter er trolig K100 Air det slankeste gamingfokuserte tastaturet på markedet, og enda tynnere enn G915. At K100 Air er så slankt bidrar til å forklare noe av overraskelsen da vi oppdaget hvor dype tastene var.

Her bruker Cosair en ny bryter fra MX Cherry, kalt Ultra Low Profile.

De har merkbart lengre vandring enn «gamle» bærbartaster – fra før tiden da laptopene ble så tynne at de nesten ikke hadde plass til dem lenger.

Vandringen er på 1,8 millimeter, som er nok til å få en svært tydelig tilbakemelding. Bryterne krever en del trykk for å slå ut og er veldig «kontante», så enten trykker du dem ned eller så gjør du det ikke. De er ekstremt stabile, uten antydning til vagging, som er ganske imponerende.

De er den rake motsetningene til tastene på G915, som føles mye løsere i fisken, men som også har en mer behagelig demping.

Det er ikke mulig å si at et av tastaturene er best, men om du ønsker den tydeligste tilbakemeldingen når du skriver eller spiller, nærmest som en «av/på»-bryter, er Corsairs tastatur å foretrekke.

Vi testet med den taktile, «clicky» bryteren. Den lager et svakt distinkt klikk i tillegg til lyden du får når tasten bunner helt ut, som er umulig å unngå.

Vi må ærlig innrømme at vi ikke er så fan av lydsignaturen. Det distinkte klikket blander seg med de mye høyere «smellene» av at tastene bunner ut. Blandingen er ikke den sjarmerende, rytmiske lyden vi finner på andre taktile clicky tastaturer.

Vi ville nok gitt utgaven uten clicky bryter et forsøk om vi skulle ha dette selv, men støysvakt blir K100 Air definitivt ikke.

Det er en klar ulempe at tastehettene ikke anbefales å tas av. Selv om de kan, er de tynne og skjøre. Det vil gjøre rengjøring vanskeligere. Bryterne kan heller ikke byttes.

Til prisen på 3000 kroner synes vi det er dårlig at tastehettene er av ABS-plast, som blir fettete og glinsende etter bare noen timers bruk. Også den anodiserte metallplaten tiltrekker seg fettmerker.

Vi lurer hvordan den store «skjermen» øverst på tastaturet vil se ut etter lengre tid bruk. Den har bare et plastbelegg, så mikroriper og støv vil trolig ødelegge noe av inntrykket med tiden. Det skjer svært lite på den, og vi skulle heller hatt en OLED-skjerm med mulighet til å vise låtinfo, systeminfo og lignende.

Vi digger imidlertid mediaknappene og det praktiske volumhjulet.

Via iCue kan du programmere inn makroer og bygge lag på lag med lyseffekter. Mulighetene for belysningen er uendelige, men vi synes det er tungvint og lite intuitivt å bruke.

Selv om det er en stor fordel at du kan lagre macrofunksjoner og RGB-effekter både til egne software-profiler og «hardware»-profiler på selve tastaturet, slik at du ikke er avhengig av at iCue kjører på PC-en din, er det forvirrende å synkronisere disse temaene til ulike profiler. Vi fikk det til av og til, men andre ganger klaget iCue på at endringene våre ikke var lagret.

Batteritiden er på sin side ganske middelmådig. 50 timer oppgis av Corsair, og det virker kanskje som å dra det litt langt, i alle fall med RGB på maks.

K100 Air har sine gode sider, men til prisen klarer vi ikke anbefale det. Om det dipper ned til 2000 kroner kan det bli et interessant og annerledes alternativ til Logitechs G915.

7 Bra fjerne Sammenlign Corsair K100 Air annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2990 hos Komplett Sjekk nå 7 Bra sitat Funksjonsrikt, elegant og lynraskt. Men svindyrt, flere kompromisser og vrien app. Fordeler + Elegant og stramt design

+ Gode, stabile taster

+ Imponerende RGB-belysning

+ Lynrask og stabil trådløs spillytelse

+ Utallige funksjoner i appen

+ Hendige mediekontroller

+ Trenger ikke håndleddstøtte

+ Blåtann Ting å tenke på — Svært dyrt

— Middelmådig batteritid

— ABS-tastehettene er skjøre og blir glinsete

— Støyer en del

— Bredt! Finnes ingen TKL-versjon

— Tungvinn og forvirrende app

Ducky One 2 Mini RGB

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Duckys One 2 Mini, et superkompakt 60%-tastatur, skapte mye hype da det var nytt. Da vi fikk tak i det kunne vi se noe av greia, men må også innrømme at vi aldri falt for det.

For selv etter flere uker klarte vi ikke forstå hvordan man kan leve uten dedikerte piltaster! Vi savnet dem hele tiden. Til å bla i menyer i spill, velge «autocomplete»-adresser i nettleseren, raskt hoppe mellom tegn og linjer i tekst, bla mellom bilder eller opp og ned nettsider.

Greit at det skal være kompakt, men 65% eller 75%-tastatur er ikke så mye større, og de er ekstremt mye mer praktisk!

Det sagt har Ducky flere titalls modeller, og vårt tastatur kommer også i en fortsatt kompakt 65%-utgave med piltaster.

Og ser vi ut over begrensningene til formfaktoren er det flere ting å like.

Selv om tastaturet er bygget av plast og vi kunne ønsket oss en metallramme, er det greit konstruert og knirker ikke.

Tastehettene er både litt tykkere enn mange andre og såkalt «Double Shot», som vil si at symbolene ikke kan slites bort. Hettene er av PBT-plast og dermed resistente mot fettmerker. De er svakt ruglete, behagelige å taste på og vil se pene ut etter lang tids bruk.

Du kan få tastaturet med et utall Cherry MX-brytere, og våre røde lineære oppleves som et godt valg for spilling og skriving. Med så stor valgfrihet vil det være feil å henge oss veldig opp i bryterne, men om vi skal komme med en liten kritikk må det være at mellomromstasten er litt tregere enn de andre og har en lyd som skiller seg ut.

En artig detalj er at det følger med en håndfull ekstra tastehetter, der noen har en tilfeldig farge, som spriter opp uttrykket.

Hver tast får en sekundærfunksjon om du holder inne «Fn»-tasten. Hvilken kan du se fra symbolet som vender mot deg på hettene. For eksempel kan flere av tastene brukes til å styre musepekeren eller volumet, og «IJKL»-tastene fungerer som piltaster. Sistnevnte fungerer imidlertid dårlig, da du må strekke fingrene dine langt for å nå dem samtidig med «Fn»-tasten. Det kan hjelpe å flytte Fn-tasten lenger mot venstre, noe du i så fall må fortelle tastaturet at du har gjort ved hjelp av «dip»-switchen på baksiden.

All programmering, som å spille inn makroer og styre lyssettingen, gjøres via kommandoer på tastaturet. Det oppleves som ganske tungvint. Forklaringene står i manualen, som du aldri må finne på å kaste!

Ting som å hoppe mellom spor i en spilleliste eller aktivere spillmodus der Windows-tasten og lignende deaktiveres, kan også programmeres inn.

Det er en kul tanke å slippe tung programvare i Windows, men vi synes ikke dette alternativer er spesielt brukervennlig.

Ducky One 2 Mini et overraskende funksjonsrikt tastatur som er godt å skrive og spille på. Samtidig er det en ganske sær formfaktor. Flere vil bli langt mer fornøyde med 65%-versjonen med piltaster, og mange som er litt i tvil kan nok også bli vel så fornøyde med et kompakt tastatur fra noen som leverer sitt med programvare.

7 Bra fjerne Sammenlign Ducky One 2 Mini RGB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Et superkompakt og godt, men også sært tastatur forbehold nisjene. Fordeler + Superkompakt

+ Artig design

+ Gode brytere

+ Funksjonsrikt

+ Avtagbar USB-C-kabel

+ Taster av PBT-plast Ting å tenke på — Savner dedikerte piltaster

— Håndleddstøtte følger ikke med

— Ingen ekstra USB-port i tastaturet

— Tungvinn programmering - savner programvare

— Plastkonstruksjon

— Ingen dedikerte funksjonstaster

Corsair K70 RGB MK. 2

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

K70 er et ganske voksent tastatur med skikkelig spillpreg. Kan vi kalle det litt brutalt? Det er tungt, med et design fylt av detaljer, kurver og ulike teksturer og brytere i forskjellige materialer. «Minimalistisk» var aldri noen målsetting her.

Vi prøvde tastaturet med MX Cherry Red-brytere. De er jo lineære og fine, men her «subber» tastene en smule og resonnerer dessuten med underlaget. Klang som henger igjen lenge etter at vi har skrevet noe, og særlig brukt «Enter», «Tilbake» eller «Mellomrom», drev oss tidvis til vanvidd.

Vi mistenker at dårlig dempet og hul metallkonstruksjon skaper resonansen.

Mellomromstasten er kraftig teksturert for bedre grep. Kanskje noen vil like det under spilling, men vi kan aldri si vi har opplevd at tommelen vår har falt av tasten uansett, og under vanlig skriving føles det unaturlig og slitsomt for tommelen med stadige gnisninger mot den røffe overflaten.

Håndleddsstøtten som følger med er av hard, sprø plast som er gummiert og teksturert. Denne er litt glatt, og festemekanismen er svak.

Vi liker de dedikerte medieknappene, og at det følger med et verktøy for å løfte av tastehettene som gjør det lettere å rengjøre skikkelig. En USB-port bak og kabelgater på undersiden er kjekke detaljer.

Programvaren iCue lar deg sette opp ulike lysprofiler, nerde med avanserte makroer, og aktivere og deaktivere visse taster. Det står aldri på mulighetene, men appen er lite intuitiv der den skjuler masse funksjoner bak faner, undermenyer og små «pop up»-ikoner fordelt på flere ulike seksjoner som er vanskelige å sette i kontekst med hverandre.

Det tok oss lang tid å finne ut noe så enkelt som å lagre en statisk farge til en profil. Vi fant aldri ut hvordan vi kunne velge ulike farger for enkelttaster på en rask og enkel måte.

iCue tar også over en gigabyte av diskplassen din.

Resonansen og subbingen gjør at vi ikke kan anbefale Corsair K70 RGB MK.2. Til prisen finnes det svært mange bedre alternativer.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Corsair K70 RGB MK.2 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1795 hos Elkjøp Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Masse funksjoner, men utfordringer med resonans i basen. Fordeler + Mediekontrollere og flere dedikerte knapper

+ USB-port og kabelgate

+ Funksjonsrik programvare

+ Kan fås med svært mange ulike brytere Ting å tenke på — Svak festemekanisme for håndleddstøtte

— Resonans i tastaturet

— Programvaren er tungvinn i bruk

— Ruglete mellomromtast fungerer dårlig for skriving

— Tastene «subber» litt

— ABS-tastehettene blir glinsete

Logitech G513 Carbon

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Logitechs G513 er solid bygget med en blank plate riflet aluminium på toppen for syns skyld. Det er relativt kompakt til et 100%-tastatur å være, men har ingen dedikerte medieknapper, som heller aktiveres med Fn-tasten. Som på G Pro X altså, bare uten plassmangel å skylde på her.

G-Hub-programvaren byr ellers på nøyaktig de samme funksjonene som for G Pro X og deler dermed både styrker og svakheter. Totalt sett liker vi den appen.

Håndstøtten av mykt imitert skinn er behagelig og løfter hendene opp til riktig høyde, men er ikke festet til tastaturet på noen måte, noe som er negativt.

Det er ellers kjekt å ha tilgang til en ekstra USB-port fra tastaturet, og på undersiden strekker det seg en grøft for hodetelefonledning, noe som kan være praktisk. Pluss i margen for at det følger med ekstra taster for de du bruker mest «QWERASD» for å nevne noen, samt verktøy for å skifte dem og rengjøre under.

Tastene gir imidlertid en lyd som henger igjen etter seg. Det er en svak resonans i basen om du taster litt hardt, men i tillegg virker det som den stammer fra fjæringen i selve bryterne. Det er irriterende og gjør definitivt noe med kvalitetsinntrykket.

De brune taktile tastene skal passe for både spilling og skriving, men vi opplever dem som for faste til å bruke i lange skriveøkter av gangen, og for uklare og trege i nedslaget til å spille med. Tastene føles litt seige. Kanskje er tastaturet bedre med røde taster, men det har vi ingen garanti for.

Til prisen er Razers Huntsman Elite, eller SteelSeries Apex 7, overlegne valg.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Logitech G513 Carbon annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5 Middelmådig sitat Kjedelig tastatur som aldri finner «godfølelsen». Fordeler + Solid konstruksjon

+ Pent design

+ Ekstra USB-port i tastaturet

+ Enkel programvare

+ Behagelig håndleddstøtte Ting å tenke på — Verken dedikerte makro- eller medieknapper

— Håndleddstøtten ligger løst

— Resonans i basen

— Litt «seige» taster

— ABS-tastehettene blir glinsete

+ Mediekontrollere og flere dedikerte knapper

+ Raske taster for spilling

+ God og myk håndleddstøtte

+ Resistent mot fettmerker

+ USB-port og kabelgate

+ Følger med flere utskiftbare tastehetter

+ Funksjonsrik programvare

+ Kan fås med svært mange ulike brytere Ting å tenke på — Svak festemekanisme for håndleddstøtte

— Noe resonans og ulyder fra tastaturet

— Den forrige modellen gir en bedre følelse

— Programvaren er tungvinn i bruk

— Ruglete mellomromtast fungerer dårlig for skriving

— ABS-tastehettene blir glinsete HP Omen Encoder Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm Omen Encoder leveres bare med brune Cherry MX-brytere. Disse er raske og lette, og selvsagt svakt taktile slik de skal være for å egne seg til både skriving og spilling. Dessverre oppleves tastene som svært ustabile, og relativt ofte henger noen av dem seg opp i hverandre eller stanser halvveis på veien ned slik at skrivingen blir oppstykket. Tastatur handler om følelse, og dette føles ikke bra. Tasten er også blant de mer støyende i testen. Tastaturet har et tydelig spill-preg, men særlig muligheten til tilpasninger er begrenset. Det er tydelig at tastaturet stammer fra et selskap som bare så vidt har duppet tåa i spilltilbehørsmarkedet. De knall røde hettene på «WASD»-tastene oppleves som støy for alt annet enn spilling. Og mens disse har et hvitt baklys, er de resterende tastene begrenset til å lyse knall rødt. I tre ulike intensitetsnivåer, men dog. De fire animasjonene er også gørrkjedelige. Du kan sette opp inntil fem relativt omfangsrike makro-funksjoner via Omen Command Center. Men programmet ser mer ut som det er snekret sammen for hjelpemiddelsentralen enn «gamere». Vi savner dessuten en håndleddsstøtte, og du finner ingen USB-hub eller kabelgater på undersiden. Til prisen er det ekstremt vanskelig å forsvare anskaffelse av HPs Omen Encoder, som står ut som en svært enkel skapning i en jungel av høyteknologiske og tilpasningsdyktige artsfrender. Styr unna. 3 Dårlig fjerne Sammenlign HP Omen Encoder annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3 Dårlig sitat En enkel og overpriset skapning med flere problemer. Fordeler + Metalltopp

+ Støtter makro-funksjoner Ting å tenke på — Ustabile taster

— Forstyrrende med røde «WASD»-taster

— Ingen ekstra USB-port

— Kun rød LED-belysning

— Dårlig designet app med lite funksjonalitet

— «Seige» brytere med mye støy

— Ingen media/funksjonstaster

— Ingen håndleddstøtte

— ABS-tastehettene blir glinsete