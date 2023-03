– For oss er dette et lidenskapsprosjekt

Norske Antipode selger svindyre luksustastaturer over hele verden.

I dag koster de aller fleste tastaturer under tusenlappen. Men kundene til norske Antipode er villig til å betale betraktelig mer for samstemt tastelyd og behagelige trykk.

Tastaturene vi har fått prøve er tunge, men følelsen er silkemyk. Estetikken preges av nostalgi og brutalisme. Siden 2021 har Antipode laget byggesett som får entusiastene til å sikle.

Prisen på settene? Mellom 6000 og 7500 kroner.

– Vi prøver å levere gode opplevelser, forteller gjengen bak luksustastaturene

Hva er egentlig mekaniske tastaturer? Det kan være vanskelig å definere hva et mekaniske tastatur egentlig er, men det innebærer ofte at tastaturet er bygd på en mer «gammeldags» måte. Vi snakker blant annet om ekte brytere, istedenfor tynne gummiknapper, til hver individuell tast. Disse bryterne gir ofte mer rom for personalisering enn de fleste andre teknologiene som er i bruk, og varer ofte lengre. Generelt vil nok de fleste syntes et mekanisk tastatur er mer behagelig å bruke enn et membran-tastatur du finner billig i butikken. De siste årene har nisjen for egenbygde mekaniske tastatur, såkalt «Custom Keyboards», tatt av på alvor. Det er denne typen Antipode lager, som er laget sånn at brukeren selv tilpasser deler og utseende slik som det passer dem. Mer +

Falt ned i kaninhullet

Vi kan kalle dem «designertastatur». De er eksklusive og ettertraktede, og ikke minst ekstremt dyre.

På et par år har Antipode rukket å produsere to distinkte tastaturer: FLX Virgo og AKB Vero. I dag blir førstnevnte solgt for 30.000 kroner på bruktmarkedet, og det finnes ikke mer enn hundre av dem.

FLX Virgo
FLX Virgo
AKB Vero

De beskriver seg selv som et beskjedent kollektiv med entusiaster som selger og lager tastaturer med tilbehør. De møtes gjennom en Discord-server for tastaturnerder, og noen av dem har aldri møttes fysisk. I dag er de verdenskjent blant tastaturentusiaster.

– Vi er en gjeng med felles interesse, som så oss litt lei over hvordan ting fungerte i nisjen vår, forteller Gaute Magnussen (41) i Antipode.

Gaute Magnussen (41), Asle Johansen (37) og Robin Sandborg (37) er tre av folkene bak Antipode, og har gjort butikk av lidenskapen. Kamera Privat

Magnussen ble for alvor bitt av basillen da han kjøpte seg et mekanisk tastatur i 2014. Etter det «falt han ned i kaninhullet», og nesten ett tiår senere lager han og resten av Antipode tastaturer som de selger til hele verden. Kaninhullet som Magnussen nevner er nok de fleste i tastatur-miljøet kjent med.

– Vi selger aller mest til velstående amerikanere, ofte utviklere. En del går også til Kina eller Korea. Markedet i Norge er svært lite, men det dukker likevel opp noen som er interessert fra tid til annen.

I videoen under kan du se Youtuber Alexotos bygge et Antipode-tastatur i en avslappet «build stream», som for lengst har blitt et kjennetegn av tastatur-miljøet.

Med snittordre på nesten 10.000 kroner, er det ikke tvil om at Antipode har villige betalende. Så mange at det blir nærmest umulig å møte etterspørselen.

Når Antipode selger tastaturene sine må de nemlig gjennomføre loddtrekning. Hvis du vinner, er du én av de heldige som får kjøpe tastatur.

– Sist runde lagde vi 200 tastaturer som skulle fordeles på 2000 som ville kjøpe. Etterspørselen er stor, forteller Asle Johansen i Antipode, som en dag håper de får tilbake pengene de har spyttet inn i prosjektet.

– For oss er dette et lidenskapsprosjekt. Om målet var å tjene penger ville vi nok ikke drevet slik vi gjør.

Nisjen eksploderte

Det kan for utenforstående virke sært at noen bruker mye penger på en så spesiell nisje, men folkene i Antipode er langt fra alene i å nerde over brytere og mellomromstaster.

Det var under koronapandemien at det store gjennombruddet i tastaturmiljøet kom. Plutselig satt alle innendørs foran tastaturene.

– Når det man bruker mest i en periode er tastaturet, er det jo naturlig at man utforsker hvordan man gjør det så behagelig som mulig, forteller Magnussen om pandemitiden.

Gaute Magnussen skrur på undersiden av et Antipode-tastatur. Bare understellet (chassiset) alene er verdt mer enn de dyreste tastaturene i butikkhyllen. Kamera Antipode

Plutselig ville alle ha sitt helt egne og personaliserte tastatur, som de aller fleste bygger selv. Det var ikke de største produsentene klare for.

– Levering som før tok drøye fire måneder tok nå brått tre år. Det tok helt av, og det var umulig å få tak i utstyr til tastatur.

Under pandemien dukket en hel haug med nye aktører opp på markedet. De solgte alt fra byggesett, byggedeler og ferdigbygde tastaturer, men ikke alle hadde samme intensjoner.

– Mange kom på markedet under koronapandemien for profitt gjennom å flippe tastaturer. Så fort folk returnerte til sine vanlige liv imploderte markedet på grunn av den dalende etterspørselen, forteller Robin Sandborg.

Litt av æren for at nisjen har tatt av kan utvilsomt tildeles TikTok. Discovery-siden til mekaniske tastatur skilter med 5.6 milliarder visninger. Til sammenligning har hele Eurovision «bare» 4.3 milliarder.

Betaler gode penger for god tastelyd

I dag forteller Antipode at markedet har stabilisert seg, og at det er lettere enn noen gang å utforske tastatur-nisjen. Selv om de understreker at det er en fin ting, er det er ikke nødvendigvis «førstegangsbyggere» Antipode henvender seg til.

– Vi vil på mange måter være noe for de mer hardbarka entusiastene. Det vi lager er jo veldig nisje, og da blir det jo også ganske fort eksklusivt.

For det er en nøye prosess når Antipode lager tastaturer. De minste detaljene som for andre kan virke irrelevante, kan være forskjellen på en produksjon eller flere ekstra måneder med design og prototyper.

– Liker vi ikke lyden som mellomromstasten lager, undersøker vi grunnen og lager en ny versjon. Når man blir så involvert som vi er, blir det fort til at vi henger oss opp i alle detaljer.

Det tar tid og innsats å lage eksklusive produkter, og det sette høye forventninger når Antipode skal levere tastatursett. Kamera Antipode

For tastaturets lyd er helt sentralt i det Antipode gjør. Det spiller alt fra material, innmat og vekt inn for å få den perfekte resonansen i tastetrykkene.

– Det er jo rett og rimelig at det skal være bra når du bruker så mye penger på et produkt, forteller Antipode.

Og det virker som entusiastene er overbeviste.

«Wow. This sounds insane! Fingers crossed for a black version!» lyder en av YouTube-kommentarene. Andre skryter av designet på de spesiallagde vektene, som ifølge designerne hjelper på både følelse og lyd.

– Vil være en motpol

Antipode, som betyr motpol, startet opp med ambisjonene om å være akkurat det. De så seg lei av hvordan ting vanligvis blir gjort i nisjen.

– Det er kjipt å betale for et dyrt produkt i et gruppekjøp, for å så få det levert hele to år senere. I tillegg opplever vi at designere blir behandlet dårlig, forteller Magnussen.

– Antipode vil være en motpol.

Men for å gjøre god butikk og samtidig gå mot markedets etablerte mønster, er det sentralt å kjenne godt til kundenes interesser og nisjens tidsånd.

– Vi stoler på vår egen intuisjon, men da er vi helt avhengig av å ha god kjennskap til miljøet. Vi lager disse produktene fordi vi selv bryr oss om dem.

Slik kan det neste prosjektet til Antipode, Lilith, se ut. Kamera S. Siggerud

Selv om tastaturene de selv jobber med lages i eksklusive materialer og selges for mange tusen kroner, er gjengen uansett åpne for tastaturer i alle former og fasonger. Også de du får kjøpt på butikken.

– Vi tenker jo at det er plass til alle typer tastaturer i verden, om det skulle være små tastaturer med kun 12 taster, til enorme kampstasjoner.

Mange ser nok de tastaturerene som vi spesielt interesserte bruker og tenker de er grå og kjedelige, men det er jo det som er så fint med nisjen. Alle kan finne og lage sitt eget, i alle ulike prisklasser, sier Asle Johansen, som selv samler på sjeldne tastaturer.

– Mange ser nok de tastaturerene som vi spesielt interesserte bruker og tenker de er grå og kjedelige, men det er jo det som er så fint med nisjen. Alle kan finne og lage sitt eget, i alle ulike prisklasser, sier Asle Johansen, som selv samler på sjeldne tastaturer.

Om du selv er interessert i å skaffe deg et Antipode-tastatur, anbefaler vi å bli medlem av Antipodes egne Discord-server. Der poster de oppdatering og legger tastatur ut for salg fortløpende.