Gaming Test Asus ROG Azoth

Se her, det er slik du lager et tastatur!

Asus henter inspirasjon fra «DIY-scenen», og setter en ny gullstandard for ferdigbygde spilltastatur.

Asus ROG Azoth. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det å pakke opp nye gadgets blir raskt dagligdags for oss som jobber med å teste teknologiprodukter.

Små iterasjoner er ikke nok til å mane frem endorfiner og tanngard hos oss. Vi trenger syvmilssteg og revolusjoner for å bli skikkelig engasjerte.

Det skjer ikke så ofte, men iblant kommer de heldigvis til oss, disse revolusjonene.

Denne gang i form av Asus’ ROG Azoth. Et tastatur jeg falt pladask for.

Jeg har allerede brukt det til å skrive et notat om å nominere det som «årets produkt», om noen skulle spørre meg om noe slikt ved årsslutt.

Hvordan er det mulig å bli så engasjert over et tastatur?

+ Fabrikksmurte brytere

+ Svært høy byggekvalitet

+ Tungt, stabilt og godt dempet

+ Tastehetter i PBT-plast

+ Lang batteritid

+ Pent RGB-lys

+ Funksjonsrik programvare

+ PC- og Mac-profil i ett Ting å tenke på — Ikke helnorske tastehetter

— Underside av plast

— Noen "bugs" i programvaren

— Noe begrenset funksjonalitet for kontrollknotten

Bryter ned døra til en eksklusiv klubb

Vel, der tastaturet bare er en nødvendighet for mange, er det et essensielt verktøy for mange andre. Som journalister, forfattere, utviklere, eller over middels interesserte gamere. Alle som trykker mer enn de fleste.

De siste årene har det utviklet seg en «scene», eller nesten små klubber, der flere slike entusiaster har funnet sammen for å revitalisere tastaturet.

Denne gruppen har oppdaget at de store produsentene har stagnert på flere områder. Heller enn å utforske hvordan de kan gjøre produktene mer holdbare og gi dem bedre skrivefølelse, har de – satt på spissen – forvillet seg inn i et race om å tilby mest RGB-belysning og unødvendige funksjoner.

Dette dannet grunnlaget for det som både kan kalles «Custom scene»-tastatur, selvbyggertastatur og DIY-tastatur. Der det var entusiastenes krav som lå til grunn når produkter skulle utvikles: som skrivefølelse, holdbarhet og tilpasningsmuligheter.

Flere kjenner kanskje en «datakyndig» eller gamer som har bygget sitt eget tastatur. Er du (u)heldig har du fått prøve tastaturet. Og helt sikkert servert historier om innfløkte prosesser for å bestille de ulike delene, lang ventetid og timevis til å sette det sammen selv.

Ikke en forlokkende prosess for andre enn skikkelige nerder. Med dype lommebøker – for stort sett er disse tastaturene dyre greier.

Så, mange uten mye tid, penger og kunnskap har vært «stuck» med tastaturene fra de store selskapene. Det har gått fint for de fleste, for hvordan klage om man ikke kjenner til noe bedre?

Nå vil alt dette endres.

For nå har Asus – som de første blant de tradisjonelle storselskapene – «våknet». De har latt seg inspirere av den entusiastiske «DIY»-klubben, og resultatet er, mildt sagt, imponerende.

Du kan bytte både tastehetter og brytere. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Derfor digger jeg Asus ROG Azoth

Det er det flere grunner til. Selvsagt at Asus ROG Azoth er som en drøm å både skrive på og spille med. Men kanskje like essensielt: i motsetning til andre lignende tastatur er Azoth hyllevare, noe som gir «alle» muligheten til å oppgradere tastaturet på noen timer.

Noe av det viktigste som skiller Azoth fra andre hyllevare-tastatur er:

Bryterne er utskiftbare, «smurte» og stabiliserte

Tastehettene er av dobbeltstøpt PBT-plast

Tastaturet er tungt, og har fire lag demping

En massiv tilbehørspakke for senere justeringer

Og ja: det er både trådløst og har RGB-lys...

Hør forskjellen

Under har jeg sammenlignet lyden på Asus ROG Azoth med to andre tastaturer: Samletestvinneren vår fra 2020, SteelSeries Apex Pro, og Logitechs G Pro X med sine «avhengighetsskapende», men støyende blå brytere.

Like god uten en tråd

For å ta det med trådløsegenskapene først. Der andre tastatur av samme kaliber kommer med blåtann, har ROG Azoth en trådløs «Speednova»-sender. Den har superkrefter, og overfører tastetrykkene dine like raskt som ved bruk av kabel, noe som gir en helt ny frihet til spillere.

En blåtannmodul sørger dessuten for at du også kan bruke tastaturet om du skulle glemme USB-dongelen, eller med nettbrett og telefoner.

Med min bruk varer batteriet to til tre uker. Det er litt lavere enn Asus hevder, men så har jeg skrevet på dette hele arbeidsdager i perioden, med 100 prosent lysstyrke på tastene – de er ikke like lyssterke som kablede varianter!

Det tar for øvrig bare litt over to timer å lade det opp igjen.

Tastaturet har blåtann, men også en trådløs «Speednova»-sender som gir samme ytelse som når du bruker det med kabel. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Fantastisk skrivefølelse

Nesten alle som har prøvd ROG Azoth har fått det samme vanvittige ansiktsuttrykket. «Klipre, klapre, knatte». Hvorpå de raskt snur seg mot meg med store øyne og gapende munn.

Jeg gliste for meg selv første gang jeg prøvde det.

«Hemmeligheten» til den ekstra gode skrivefølelsen ligger jevnt fordelt i alle de ulike lagene til tastaturet.

Kanskje viktigst er den røde «NX»-bryteren. Den er lineær og gir allerede i utgangspunktet et jevnt nedtrykk. Men, her har Asus også smurt inn hver bryter med et eget smøremiddel. (Krytox GPL205-GD0 om du lurer!) Det reduserer friksjonen i bryteren og gir et enda jevnere nedtrykk. Tasten får også en annen og mer behagelig lydprofil der ulyder som den fryktede «spring pingen» nesten elimineres.

Samtidig har de gitt ekstra oppmerksomhet til stabilisatorene til hver tast for å redusere «key wobble», som er den uønskede bevegeligheten tastene kan gjøre fra side til side når du trykker dem ned.

Jeg må også nevne den fabelaktige passive dempingen. Under bryterne, i selve «kroppen» til tastaturet, skjuler det seg hele fire former for demping. Først har du en trelags sandwich med forskjellig silikonmateriale og skum. Dette demper tastetrykkene og reduserer støy. I tillegg er det satt inn mange små silikonpakninger mellom topplaten av metall og undersiden av plast, som absorberer og jevner ut trykkene dine. Under større taster, som mellomromtasten, er det dessuten lagt inn ekstra lag med dempemateriale for å redusere støy og «key rattle» derfra.

De store tastene har ekstra demping under seg. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Tastaturet har også en høy vekt på over en kilo, som bidrar ytterligere til stabilitet og kvalitetsfølelse.

Sammen skaper alt dette en helt unik skriveopplevelse som er overraskende støysvak og behagelig.

Slitesterke tasthetter og alltid «fresht» utseende

Også rundt det visuelle gjør Asus mye riktig.

Det viktigste er at tastehettene, som sitter over bryteren, er laget av såkalt dobbeltstøpt PBT-materiale. Dette er en form for slitesterk plast der symbolene på tasten ikke slites vekk selv etter lang tids bruk.

Overflaten til tastehettene blir heller ikke brutt ned av fingertuppene dine slik at de blir blanke og skinnende. Det er et problem masseproduserte tastatur med billigere ABS-tastehetter raskt skjemmes av, mens ROG Azoth alltid ser nytt og «fresht» ut.

Det er likevel verdt å poengtere at Asus ikke har inkludert helnorske tastehetter, men felles nordiske der Ø- og Æ-tasten har flere tegn på seg og blir ekstra forvirrende fordi baklyset ikke skinner gjennom for den norske bokstavmerkingen som er nederst på hetten. Det finnes ikke noen «punktum»-tast heller, men snarere to taster med komma ved siden av hverandre. Sært.

Totalt sett synes vi likevel tastaturet ser veldig stilig ut, med topplate i metall, matchende tastehetter og RGB-belysning som kan tilpasses akkurat slik du vil. Også per tast. Enkelte vil peke på at undersiden er av plast, men dette tenker vi ikke på i det daglige, og skal være for å øke den trådløse rekkevidden og ytelsen. En bonus er at plastbunnen eliminerer sjansen for «case-ping», eller sjenerende resonans som man sliter med å unngå for tastatur av 100 prosent metall.

Undersiden er av plast. Det tenker vi ikke på, og eliminerer sjenerende lyder under bruk. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Masse tilpasningsmuligheter, men litt rusk også

ROG Azoth kan tilpasses i det brede og det lange. En del kan kontrolleres rett fra den to tommer store kromatiske OLED-skjermen som kan vise systeminformasjon, låtnavn, tøffe animasjoner og mer, mens andre ting må settes opp fra Asus’ Armoury Crate-programvare.

Det er lite vi savner. Men vi merker at Armoury Crate er et stort og unødvendig tungt og omfattende program. Her ønsker vi oss egentlig noe lettere og smidigere.

Om vi skal pirke litt mer kan vi nevne at multimedia-knotten ved siden av OLED-skjermen er litt simpel. Ikke i utførelse, men muligheter. Den kan bare dyttes opp, ned, og inn. Dermed kan den blant annet ikke brukes til å både styre volum, og hoppe frem eller tilbake i spillelister. Uten å gå dypere inn i menyene.

Heldigvis kan du programmere om alle taster i programvaren, så jeg endte med å sette «pageup» og «pagedown»-tastene som neste og forrige spor. Det fungerte ok, men funksjonen forsto ikke hva den skulle gjøre om jeg hadde en Youtube-video på pause i bakgrunnen mens jeg spilte musikk. Da gjorde den enten ingen ting, eller startet videoen heller enn å endre spor, og det er jo ganske irriterende. Dessuten popper det av og til opp en sort kommandoprompt jeg sporet tilbake til Asus som det er vanskelig å forstå meningen med. Den forsvinner raskt igjen, men stjeler fokus fra det aktive vinduet.

Ingen ting av dette er noen dealbreakere, men Asus bør sjekke opp og utbedre disse barnesykdommene.

Enorm tilbehørspakke

Ettersom bryterne er såkalt «hot swap» kan de plukkes ut og erstattes av andre brytere – også fra andre produsenter enn Asus – senere. Også tastehettene kan skiftes ut.

Dette er noe mange tastaturer tilby nå. Men Asus tar det også her et steg lenger.

For med tastaturet får du en stor tilbehørspakke som oppfordrer deg til å leke videre med tastaturet selv. Om ikke med en gang kanskje, så med tiden.

Du får med en stor tilbehørspakke så det blir lettere å forbedre ytelsen på tastaturet ytterligere, eller bygge videre på det senere. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vil du bare smøre bryterne litt ekstra selv? Du har allerede alt du trenger. Både en hette- og bryter-«opptrekker», en liten dings som gir deg tilgang til innsiden av bryteren, og smøremiddel samt pensel følger med. Det samme gjør en liten «smørestasjon», som gjør hele prosessen raskere og lettere.

Krytox GPL205-GD0 smøremiddel følger med. Smøring gir en jevnere skrivefølelse og mer behagelig lyd. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Jeg lurte selvsagt på om det var noe poeng å smøre tastene selv, når Asus alt hadde gjort dette.

Etter å ha manuelt smurt en håndfull brytere, inkludert fjæren, må jeg nok bare rydde unna en hel helg. Det er langt fra noen natt og dag-forskjell, men å smøre selv eliminerer siste rest av «spring ping» og friksjon fra tastene. Så ikke bare høres bryterne enda mer «eksklusive» ut, men de føles enda litt «smoothere» å trykke ned også.

Du får med en plastsak som kan åpne bryteren for deg. Her smører vi både stamme, fjør og bryter. Baksiden av bryter-«opptrekkeren» kan forresten holde på stammen, oppdaget jeg etter at bildet ble tatt. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det å smøre tastene er en skikkelig dritjobb.

De som mener noe annet er sannsynligvis de samme som liker å legge 3000 biters puslespill. Det tar mye tid, og du er garantert å ha en og annen tast som ikke vil passe sammen igjen, du vil skjelve på hendene og fjærer fulle av smøring vil sprette pokker i vold første gangen. Men, da er det fint at Asus har lagt ved tre ekstra brytere du kan øve på først, og smøre for å se om du merker forskjell. Disse kan du også smøre med ulike lag, så du vet omtrent hvor sjenerøs du bør være med «hovedtastene». Mitt tips er å være skikkelig gjerrig med smøringen. Du skal nesten ikke kunne se at du har penslet de ulike delene.

Det eneste jeg savnet fra startersettet til Asus var en pinsett for å holde fjørene. Men det har kanskje de fleste?

Konklusjon

Asus ROG Azoth. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

If you can’t beat them, join them, heter det seg.

Asus skal ha kudos for å følge dette ordtaket. Måten de her gjør et skikkelig premium tastatur tilgjengelig for mange flere enn de aller mest ihuga nerdene er helt genial, og vi håper det inspirerer flere av de store merkene til å følge etter, som SteelSeries, Razer, Corsair og Logitech. Både for vår skyld i form av bedre tastaturer generelt, og for sin egen del.

For i dag er det ingen av disse selskapene som leverer noe i nærheten av samme kvalitet og skriveopplevelse som Asus gjør med sitt nye ROG Azoth.

Så lenge ingen utfordrer Asus, må konkurrentene bare be til høyere makter om at det ikke er særlig mange som er interesserte i å bruke 3000 kroner på et tastatur. Eller at Asus ikke avduker en rimeligere «lillebror» med det første - kanskje uten tilbehørspakken.

Nå er det kanskje enkelte entusiaster som vil påpeke at det jo finnes en del supre kvalitetstastaturer til 2–3000 kroner man kan kjøpe ferdigbygget i Norge allerede. Det skal vi ikke argumentere mot, men vi vil likevel påpeke at det kommer alle til gode når en av de store produsentene øker produksjonskvaliteten sin, og du skal også lete litt før du finner et like komplett tastatur som ROG Azoth i denne prisklassen.

Utskiftbare brytere og tastehetter, jo, mulig. Men både RGB og trådløs superytelse i tillegg? Med like god batteritid og et komplett starterkit for å ta opplevelsen enda et steg videre om du vil prøve noe annet enn de røde standardbryterne eller tastehettene?

Glem det!

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Asus ROG Azoth annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9.5 Imponerende sitat Ingen over, ingen ved siden av. Den nye gullstandarden for gamingtastatur. Fordeler + Fantastisk tasteopplevelse (og lyd!)

+ Fabrikksmurte brytere

+ Svært høy byggekvalitet

+ Tungt, stabilt og godt dempet

+ Tastehetter i PBT-plast

+ Lang batteritid

+ Pent RGB-lys

+ Funksjonsrik programvare

+ PC- og Mac-profil i ett Ting å tenke på — Ikke helnorske tastehetter

— Underside av plast

— Noen "bugs" i programvaren

— Noe begrenset funksjonalitet for kontrollknotten