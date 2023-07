EU krever hurtigladere hver 60. kilometer gjennom «hele» Europa

Og kortbetaling.

Teslas Superchargere teller foreløpig ikke i opptellingen av ladere langs hovedveiene i Europa, siden de ikke har kortbetaling. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Hurtigladestasjoner for elbil hver 60. kilometer på hovedveier gjennom hele Europa. Det er essensen i den nye EU-loven som ble vedtatt denne uken.

Det er det såkalte TEN-T-nettverket av veier (Trans-European Transport Network) som får krav om hurtigladere - i hovedsak veikorridorene mellom de fleste av Europas storbyer.

I Norge er vi koblet til på strekningen fra Oslo til Gøteborg og videre sørover, i tillegg til fra Narvik til Luleå i Nord-Sverige.

Det såkalte TEN-T-kjernenettverket i Europa. Det er langs disse veiene EU nå krever hurtigladere hver 60. kilometer innen utgangen av 2025. Kamera EU-kommisjonen

Én 150 kW-lader per seks mil

Foreløpig er imidlertid kravene ganske forsiktige:

Innen utgangen av 2025 må en elbilladestasjon langs disse veikorridorene levere totalt 400 kilowatt, og minst ett av ladepunktene må levere 150 kilowatt eller mer.

Innen utgangen av 2027 er kravet totalt 600 kilowatt med ladeeffekt per stasjon, og derav minst to punkter med 150 kilowatt.

150 kilowatt er å anse som relativt «raske» ladestasjoner, i alle fall om du har en bil som har anledning til å lade med såpass høy effekt.

Men det finnes også mange biler på markedet i dag som kan lade med betydelig høyere effekt enn dette - Xpengs nye G9 kan lade med hele 350 kilowatt, Porsche Taycan rundt 270 kilowatt og Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6 rundt 240 kilowatt, for å nevne noen.

Teslas biler ligger stort sett rundt 250 kilowatt.

Xpengs G9 ser ut til å være den foreløpige ladekongen. I Kina kan den lade med svimlende 480 kilowatt, mens den er begrenset til rundt 350 kilowatt her. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mindre veier får lengre frist

Disse kravene gjelder det såkalte TEN-T-kjernenettverket. I tillegg kommer krav til mindre veier utenfor kjernenettverket (det såkalte TEN-T comprehensive), som også handler om ladere hver 60. kilometer:

Innen utgangen av 2027 må 50 prosent av lengden på veiene ha ladestasjoner som leverer minst 300 kilowatt og har én 150 kW-lader.

Innen utgangen av 2030 gjelder det samme for alle veier.

Innen utgangen av 2035 er kravet 600 kilowatt og minst to punkter med 150 kW.

Det grønne på kartet er de såkalte «comprehensive»-delene av TEN-T-nettverket. Her innføres laderkravene litt senere enn på hovedveiene. (Kartet er fra 2019, noen land og regioner hadde ikke levert data til rapporten, derfor er veiene der grå) Kamera CEDR

Hvis døgntrafikken på en strekning er under 3000 biler, kan landene velge å forlenge avstanden mellom ladestasjoner til inntil 100 kilometer, ifølge reguleringen.

Må tillate kortbetaling

Kommisjonen stiller i tillegg krav til at disse ladestasjonene skal være åpen for dropin-lading uten noen form for medlemskap, og at det skal være mulig å betale med kort.

Prising må gjøres per kilowattime, men det er også anledning til å ta betalt per minutt for å «fraråde lange ladeøkter», slik også en del operatører gjør i Norge i dag. Prisene må også være enkle å finne ut av og sammenlikne.

I tillegg til elbillade-kravene, kommer EU-loven også med krav for ladestasjoner for lastebiler og andre større kjøretøy, og ikke minst krav om hydrogenfyllestasjoner hver 200. kilometer langs TEN-T-veiene innen utgangen av 2030.

I tillegg kreves at havner av en viss størrelse må tilby landstrøm innen 2030, og at flyplasser må levere strøm til flyene ved gate i 2025 og på alle fjernparkeringsplasser innen 2030.

Kamera EU-kommisjonen

Loven er en del av EUs såkalte «Fit for 55»-mål, som handler om å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030. Transport utgjør rundt 25 prosent av klimagassutslippene i EU, og av dette utgjør veitransport over 70 prosent.

– Den nye loven er en milepæl i vår «Fit for 55»-politikk, og gir mer offentlig tilgjengelig ladekapasitet på veiene i byer og langs motorveier gjennom Europa. Vi er optimistiske over at folk i nær fremtid vil kunne lade elbilene sine like enkelt som de gjør i dag på tradisjonelle bensinstasjoner, sier den spanske transport- og mobilitetsministeren Raquel Sánchez Jiménez.

Oppdatert 27. juli 2023, 13:34

Mer om ElbilEUEU-direktivElbillading