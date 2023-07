Sniktitt Zeekr 001

Skarp svensk-kineser: Vi kjørte Zeekr 001

Zeekr 001 er en av få elektriske stasjonsvogner - eller «shooting brake», som Zeekr kaller det. Den kommer til Norge i 2024. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Gøteborg/Tek.no: Zeekr er neste merke ut fra det kinesiske gigantkonglomeratet Geely til å satse i Europa og i Norge. Vi har allerede tatt en kikk på kompakt-SUV-en Zeekr X, og nå er tiden kommet for å se nærmere på den mer romslige Zeekr 001.

For å gjenta oss selv, er dette altså søstermerket til andre mer kjente Geely-merker som Volvo og Polestar, og Zeekrs Europa-sjef Spiros Fotino forteller oss at de tar sikte på å være det mer teknologifokuserte merket i porteføljen, med litt yngre målgruppe. Store deler av design- og utviklingsjobben gjøres i Gøteborg.

Foreløpig har selskapet åpnet for forhåndsbestilling i Sverige og Nederland, mens Norge er i neste bølge. Her er planen å starte leveranser i løpet av 2024.

Zeekr kaller dette en «shooting brake», som i praksis betyr at det er en stasjonsvogn med litt ekstra sportslige linjer. En naturlig konkurrent vil i så måte være Porsche Taycan Cross Turismo, men også Kia EV6 er nærliggende å sammenlikne med.

Zeekr 001. Kamera Stein Jarle Olsen/ Tek.no

Fem meter bil

Zeekr 001 er imidlertid en god del større enn sistnevnte. Den måler nesten fem meter i lengden (4955 millimeter for å være eksakt), og er dermed mer enn 30 centimeter lenger enn EV6.

001 har ellers en akselavstand på tre meter og er nesten eksakt to meter bred, som gjør at den matcher Cross Turismo relativt godt. 001 er hakket lengre, hakket bredere og litt høyere enn Porschen.

Kamera Stein Jarle Olsen/ Tek.no

Bilen fås i tre varianter: Long Range RWD, Long Range AWD og Privilege AWD. Alle kommer med en batteripakke på 100 kilowattimer brutto, og så har den bakhjulsdrevne varianten én motor på 200 kW/272 hester, mens AWD-modellene har to.

Det gir følgende nøkkeltall:

Zeekr 001 Long Range RWD Long Range AWD Privilege AWD Drivlinje Bakhjulsdrift Firehjulsdrift Firehjulsdrift Motor 200 kW (272 hk), 343 Nm 400 kW (544 hk), 686 Nm 400 kW (544 hk), 686 Nm 0-100 km/t 7,2 sek 3,8 sek 3,8 sek Toppfart 200 km/t 200 km/t 200 km/t Batteri 100 kWh 100 kWh 100 kWh Rekkevidde Opptil 620 km Opptil 590 km Opptil 580 km Hurtiglading Inntil 200 kW, 10-80 % på 30 min Inntil 200 kW, 10-80 % på 30 min Inntil 200 kW, 10-80 % på 30 min Ombordlader 22 kW 22 kW 22 kW Bagasjerom 539 l 539 l 539 l Vekt 2200 kg 2335 kg 2350 kg Tilhenger 1500 kg 2000 kg 2000 kg Åpne fullskjerm Mer +

Long Range RWD og Performance AWD er utstyrsmessig like, bortsett fra at sistnevnte altså har en ekstra motor. I tillegg får den 22-tommers felger i stedet for 21-tommers.

Privilege-varianten får i tillegg aktiv luftdemping, ventilasjon og massasje i forsetene, tresoners klimaanlegg, et kraftigere lydanlegg (fortsatt fra Yamaha, bare med 12 høyttalere i stedet for åtte) og et duftsystem for kabinen.

Geelys design- og utviklingscampus på Lindholm i Gøteborg. Her ligger også et hotell som Geely eier og som Strawberry-kjeden driver. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bør koste under 600.000 kroner

Prisen er foreløpig ikke kjent, men i Sverige er prisen satt til 667.000 kroner for rimeligste modell, 707.000 for den firehjulsdrevne varianten og 757.000 kroner for Privilege-modellen.

Sverige har imidlertid 25 prosent moms på biler, inkludert elbiler, fra første krone, så om vi trekker fra det og legger til norsk moms (på det som overstiger 500.000 kroner) snakker vi sannsynligvis rundt 550.000 kroner som startpris her.

Kia EV6 med største batteri (77,6 kWh) starter til sammenlikning på 520.000 kroner i skrivende stund, mens GT-modellen koster 750.000 kroner.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mens jeg kanskje var litt lunken til det utvendige designet på Zeekr X, er 001 i mine øyne en mer vellykket bil som mikser praktikalitet med et relativt sportslig utseende på en god måte. Her er det også bedre samsvar mellom det ytre og det indre designet.

God plass bak

Med fem meter bil skulle det også bare mangle at det er god plass innvendig, og det kan vi bekrefte at det er - spesielt i baksetet. Beinplassen er upåklagelig, men det er litt irriterende om du er spesielt langbeint at du ikke kan skyve beina inn under setet foran.

Sittestillingen bak er i utgangspunktet ganske tilbakelent og avslappet, men kan justeres elektrisk. Sitteputa er imidlertid lav og lårstøtten dårlig, slik det ofte er i elbiler.

Det er god plass i høyden, med unntak av om du er tvunget til å sitte i midten. Der er ryggstøtten veldig hard takket være de nedfellbare koppholderne, du risikerer å dunke hodet i taket og beinplassen er litt mer begrenset takket være en liten forhøyning i gulvet. Ikke helt uvanlig, det heller.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Påkostet interiør

Kvalitetsfølelsen er generelt høy, og står ikke mye tilbake fra for eksempel interiøret i en Lucid Air til to millioner kroner. Designet med detaljer i kobber og perforert skinn i dørene og LED-belysning bak er stilig, og du får et stort panoramatak som gir en luftig følelse i kabinen.

Midtkonsollen er av den ganske prominente typen, men den «svever» over et ganske stort lagringsrom under. Trådløs lader sitter foran, mens det også skjuler seg sigarettenner (180 watt) og to USB-C-porter i rommet under armlenet. Det er varme i fire av setene, mens Privilege-modellen også legger til ventilasjon og massasje i forsetene.

Toppmodellen får også luftdemping, som blant annet gjør at du kan tilpasse dempingskomforten etter eget ønske - og i bagasjerommet sitter det en egen knapp som lar deg senke baken på bilen; praktisk når du for eksempel skal laste inn noe tungt.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no / Tek.no

Prøvekjøring

Vi fikk noen timer i Zeekr 001 i området rundt Gøteborg, og kan bekrefte at dette er en flott kjøreopplevelse. Modellen vi kjørte var utstyrt med både firehjulstrekk og luftdemping, og fremsto som en god balanse mellom komfort for en familie og kjøreglede når mor eller far har lyst til å ta med bilen ut på egen hånd. Støynivået er også behagelig lavt, både fra asfalt og øvrige omgivelser.

Nesten 550 hestekrefter og 0–100 på 3,8 sekunder gir naturligvis overskudd av krefter til de aller fleste situasjoner du kommer i i vanlig trafikk, og bilen kamuflerer også både egen vekt og størrelse på en meget god måte. Den føles smidigere enn fem meter og nærmere 2,5 tonn skulle tilsi. På mange måter gir den meg litt den samme følelsen som Polestar 2 gjorde, bare i en litt større, mer påkostet og mer praktisk formfaktor.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi rakk naturligvis ingen vanlig forbruks- og rekkeviddetest, men kan notere at vår 108 kilometer lange testrunde resulterte i et snittforbruk på 17,5 kWh/100 km og 19 prosent forbrukt batteri (100–81 prosent).

Det skulle tilsi en rekkevidde denne dagen på cirka 568 kilometer. Snittfarten var ikke mer enn 52 kilometer i timen, men vi testet også ut akselerasjonen ved et par tilfeller, så er det nevnt.

Ellers har du god oversikt fra førerplass, bilen har et solid 360-graderskamera som hjelper deg med å manøvrere og en responsiv og skarp infotainmentskjerm på 15 tommer som tar seg av de fleste funksjoner.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi oppfattet systemet som lett og ganske intuitivt å finne frem i, men noterer at Zeekr ikke går samme vei som Volvo og Polestar, som begge har valgt Android Automotive som infotainmentplattform.

Det handler om at man vil ha mest mulig kontroll selv, blir vi fortalt - og mulighet til å gjøre oppdateringer i funksjonalitet også etter at bilen har blitt levert.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bilen kommer for øvrig med en standard-tilkoblingspakke som inkluderer fjernstyring fra app, navigasjon, taleassistent (på norsk!), gratis oppdatering og tilgang til Zeekrs app-butikk.

Men de tilbyr også en premiumpakke, blant annet med tilgang til apper for lyd- og videosamtaler, parkeringsassistent, tilgang til nettleser og spill. Denne skal koste 99 euro i året.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Oppsummert

Man kan spørre seg hva vi egentlig skal med enda et merke under Geely-paraplyen som leverer relativt påkostede elbiler. Kunne dette vært en Polestar? Ja, det kunne det sannsynligvis, men vi synes likevel Zeekr gjør nok for å skille seg fra sine to mer kjente søstermerker.

001 er romslig, stillegående, komfortabel og ikke minst særdeles sprek - og man skal nok ikke se bort fra at stasjonsvogn-formfaktoren i seg selv vil kunne tiltrekke en og annen kjøper.

Om vi får rett i at startprisen havner et godt stykke under 600.000 kroner, kan dette bli en ganske attraktiv pakke som huker av på de aller fleste av boksene man bør huke av i 2023 (som riktignok blir 2024 før vi ser den i Norge): Godt utnyttet interiør, lang rekkevidde, rask lading og tilhengerfeste som kan dra opp mot to tonn.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sånn sett er kanskje den fremste konkurrenten en annen kineser, nemlig Xpeng G9. Den er riktignok en mer høyreist SUV, men har fått viden skryt for både plass, ytelser og kjørekomfort.

Her koster toppmodellen AWD Performance for tiden 639.900 kroner - også med luftfjæring, 551 hestekrefter, 520 kilometer rekkevidde og hurtiglading med inntil 300 kilowatt - raskest av noen bil på markedet i dag.

Publisert 12. juli 2023, 04:00