Nios kjempebatteri ser ut til å være like rundt hjørnet

Kan gi opp mot 900 kilometer rekkevidde.

Nios biler har enkelt utskiftbare batteripakker, som gjør det mulig å bytte til et større batteri om det skulle bli tilgjengelig. Nå ser det ut som om Nios 150 kWh-batteri er i ferd med å bli tilgjengelig. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Såpass lang tid har gått siden vi først hørte om Nios planer om et megabatteri på 150 kilowattimer at man nesten begynte å lure på om det ville bli noe av.

Men nå har informasjon om batteripakken dukket opp i de kinesiske brukermanualene til Nio, melder blant andre CnEVPost.

Veier bare 20 kg mer

Det støtter også opp under påstander fra Nio-sjef William Li, som ved lanseringen av modellen ES6 (EL6 i Europa) i mai fortalte at 150 kWh-pakkene ville bli tilgjengelig for kunder i Kina i løpet av juli. 150 kWh er omtrent det doble av batteripakkene som sitter i Tesla Model 3 og Model Y, til sammenlikning.

Den nye batteripakken har nøyaktig de samme dimensjonene som Nios andre batteripakker på 75 og 100 kilowattimer, som ikke er overraskende med tanke på at Nio har et litt særegent system hvor du kan bytte mellom de ulike batteripakkene etter behov - og bytte hele batteripakken i stedet for å hurtiglade.

150 kWh-pakken veier 575 kg, som bare er 20 kg eller 3,6 prosent mer enn 100 kWh-pakkens 555 kg. Det skal skyldes at man har tatt i bruk såkalt solid state-teknologi fra leverandøren WeLion, som avholdt en stor seremoni for å markere leveransen av de første batteriene til Nio 30. juni.

Nio EL6 ser ut til å bli den første modellen som får det store batteriet. Kamera HECTOR RETAMAL / AFP / NTB

Kraftig økning i tetthet

Energitettheten i selve batteripakken skal være 261 Wh/kg, mot 180 Wh/kg for 100 kWh-pakken - en økning på over 44 prosent. Tesla Model Ys Long Range-batteri (på rundt 75 kWh) skal til sammenlikning ha en energitetthet på pakkenivå på rundt 180 Wh/kg.

Med 150 kWh-batteriet skal EL6-modellen, en middels stor SUV, kunne klare en rekkevidde på 930 km - riktignok etter den kinesiske CLTC-standarden, som er snillere enn WLTP-standarden vi bruker i Europa.

Nio har tidligere sagt at 1000 kilometer skal være innenfor rekkevidde med dette batteriet, men det vil sannsynligvis ikke gjelde etter WLTP.

Den litt Tesla Model 3-aktige Nio ET5 har for eksempel en WLTP-rekkevidde på 590 kilometer med 100 kilowattimer batteri. Om vi for enkelhetens skyld lar være å trekke fra noe for den ekstra vekten på 150 kWh-batteriet, får vi 885 kilometer om vi legger på 50 prosent.

Det er omtrent på nivå med den mest utholdende elbilen på markedet i dag, Lucid Air Dream Edition Range, med 883 kilometer etter WLTP. Den bruker riktignok «bare» et batteri på 118 kilowattimer.

Nevnte Nio EL6 har estimert 529 kilometer med 100 kWh-pakken.

Vi har forsøkt å nå Nio i Norge med forespørsel om ståa på 150 kWh-batteriet her, foreløpig uten hell. Vi oppdaterer saken om/når vi får svar.

Oppdatert 10. juli 2023, 10:54

Mer om ElbilNioBatteripakkeBatteri