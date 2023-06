Nå hiver amerikanske bilprodusenter seg over «Tesla-kontakten»

Kamera BING GUAN / X07179

Vegar Jansen 21. juni 2023, 17:30

Den siste tiden har flere amerikanske bilprodusenter omfavnet Teslas ladekontakt – som nå går under betegnelsen NACS, kort for North American Charging Standard.

Dette kan fremover gjøre lading og dertil bruk av elbil langt enklere for folk på det nordamerikanske kontinentet, ettersom Tesla i skrivende stund har det absolutt største ladenettverket «over there».

Fysisk sett er NACS identisk med Teslas proprietære kontakt, som selskapet har brukt på bilene til det amerikanske markedet siden 2012. Men i fjor gjorde de pluggen og kontakten til en åpen standard, slik at den også kunne tas i bruk på andre produsenters elbiler.

Denne pluggen og kontakten var tidligere proprietær for Tesla, men skal nå kunne brukes av alle. Kamera Tesla

Men det var først da Ford og Tesla inngikk et samarbeid i forrige måned at det virkelig løsnet. Avtalen gikk ut på at Ford-kjørende elbillister – via en adapter – skulle få tilgang til de drøyt 12.000 Tesla Supercharger-stasjonene i USA og Canada, gjeldende fra 2024.

Og kanskje vel så viktig var nyheten om at Ford ville få på plass NACS-kontakten i sine biler fra 2025.

Etter dette gikk det ikke mange dagene før General Motors (GM) også kunne melde at de vil gå over til den nye standarden i samme tempo som Ford.

Under GM-paraplyen finner vi merkene Buick, Cadillac, Chevrolet og GMC.

Og så sent som i går var Rivian på ballen for å fortelle omverdenen at de også ønsker å satse på NACS.

Så selv om Teslas gamle kontakt ikke er en faktisk standard, ser det akkurat nå ut som om den kan bli det – i hvert fall i Nord-Amerika. Og det er godt nytt. Spesielt for Tesla selv, som over de siste dagene har fått en solid oppsving på børsen.

Men i tillegg vil det kunne være til hjelp for fremtidige elbillister. Ikke bare fordi de får tilgang til flere ladestasjoner, men også fordi man i beste fall kun vil ha én pluggtype og én ladekabel å konsentrere seg om.

Hvorvidt fremtidige elbiler med NACS-kontakt vil være mer standardiserte med tanke på plasseringen av kontakten, og om Tesla vil gjøre noe med utformingen av sine Supercharger-stasjoner, gjenstår dog å se.

Vanlig lading og hurtiglading i ett

Tesla/NACS-løsningen sammenlignet med en annen amerikansk DC-ladeplugg. Kamera Tesla

Det litt spesielle – og det som gjerne trekkes fram som fordelen – med Tesla/NACS-kontakten er at den er konstruert for å takle både hurtiglading via likestrøm (DC) og vanlig lading via vekselstrøm (AC). Og det i en ganske liten og nett pakke.

Dette sammenlignet med den «europeiske» elbilkontakten Type 2, som bare fungerer med AC, mens DC hurtiglading må gjøres via CCS (Combined Charging System). Sistnevnte er en «dobbel» kontakt som kombinerer Type 2 og dessuten har to ekstra pinner for DC.

Først i 2019 kom Tesla med slike kontakter på biler ment for det europeiske markedet.

Den store ulempen her er at dette krever to forskjellige kabler/plugger – selv om man altså klarer seg med én (stor) kontakt.

Noen vil argumentere med at NACS er en langt mer elegant løsning, men Teslaer på denne siden av dammen har alltid vært utstyrt med den europeiske Type 2-kontakten. Derfor vi neppe noe lignende kunne skje her.

Folk flest lader hjemme

Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening. Kamera Norsk elbilforening

I Norsk elbilforening mener de at den europeiske løsningen er god som den er, altså med CCS for DC og Type 2 for AC, der hurtiglading som regel skjer langs veien mens vanlig AC-lading skjer hjemme eller når man har kommet dit man skal.

– Elbilister flest har med Type 2-ladekabelen når de legger ut på tur. Vår siste medlemsundersøkelse (Elbilisten 2023) viser at 89 prosent lader hjemme daglig, hver andre eller tredje dag eller ukentlig. Prosentandelen som lader med hjemmeladeboks (Type 2) er den samme, nemlig 89 prosent. Samtidig opplyser 29 prosent at de hurtiglader månedlig, mens over halvparten gjør det sjeldnere, skriver seniorrådgiver Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening til Tek.no.

Han avslutter med å peke på at det betyr at hurtig- og lynladeinfrastrukturen benyttes mest når elbilister er på langtur, mens hjemmeladingen er elbilenes «brød og melk».

