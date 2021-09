Starter straks forhåndssalget av Nissan Ariya i Norge

Nissan Ariya er fremdeles et stykke unna norske veier, men snart kan du bestille deg en. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vegar Jansen 1 Sept 2021 16:15

Når vi skriver elektrisk Nissan tenker nok mange på Leaf, men ved flere anledninger har vi også omtalt Ariya her på Tek.no. Den er også ganske enkelt kjent som «Nissans neste elbil», selv om den enn så lenge har den kun kommet for salg i Japan.

Men etter en sniktitt og litt venting er det endelig også dags for Ariya i Norge. Eller rettere sagt: Det åpnes for forhåndssalg for norske kunder fra 9. september. Selve bilen er ikke planlagt å ankomme Europa før om ett års tid, eller «sommeren 2022» ifølge Nissan.

Produsenten mener også at Ariya er en elbil nærmest skreddersydd for det norske markedet. De kaller den en «fullverdig crossover SUV» med lang rekkevidde, mulighet for firehjulstrekk og hengerfeste. Og jo, det burde sikkert krysse av i flere viktige bokser for en del potensielle elbilkjøpere.

Fire versjoner

Det skal komme fire versjoner av bilen til det norske og europeiske markedet. To av disse får tohjulsdrift, mens tre av utgavene utstyres med det større batteriet på 87 kWt netto kapasitet. Se tabellen under for detaljer.

null Ariya 63 kWh Ariya 87 kWh Ariya e-4orce 87 kWh Ariya e-4orce 87 kWh Performance Rekkevidde (WLTP) 360 km 500 km 460 km 400 km Motoreffekt 160 kW 178 kW 225 kW 290 kW Dreiemoment 300 Nm 300 Nm 600 Nm 600 Nm Akselerasjon 0-100 km/t 7,5 s 7,6 s 5,7 s 5,1 s Toppfart 160 km/t 160 km/t 200 km/t 200 km/t Ombordlader 7,4 kW 22 kW 22 kW 22 kW Maks hurtiglading 130 kW 130 kW 130 kW 130 kW Hengervekt 750 kg 750 kg 1500 kg 1500 kg Bagasjeromsplass 468 liter 468 liter 415 liter 415 liter

Vi kan for øvrig nevne at e-4orce er nissansk for AWD eller firehjulstrekk.

Nissan

Prisen vet vi ikke ennå, for den overraskelsen har Nissan tenkt til å vente med til forhåndssalget åpner den 9. september. Men i vinter fikk vi prisantydninger som sa en startpris på rundt 450.000 kroner eller nærmere 600.000 for toppmodellen.

Hvor godt dette stemmer får vi altså greie på om en drøy uke.

Trolig vil altså Ariya legge seg på linje med de åpenbare konkurrentene: Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-e og til dels Tesla Model Y og Volvo XC40.

Vil du vite mer om Nissan Ariya kan vi sterkt anbefale vår lille sniktitt av bilen da den i vinter var på et lite norgesbesøk.