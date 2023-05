Telenor kutter sitt billigste abonnement

Tvinger kundene opp i pris.

2 GB er nå det rimeligste abonnementet Telenor tilbyr. Flere kunder har opplevd at prisen øker fra 199 til 249 kroner, selv om nettsiden sier at abonnementet koster 299 kroner. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hannah Alvestad 26. mai 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

– Min mor på 78 år som bruker minimalt med mobildata fikk nok en gang en mail fra Telenor om at de øker prisen på hennes abonnement. Hun betaler i dag 199,- i måneden for 1 GB, som er mer enn nok for henne. Nå «tvangsøker» de igjen via en mail, til 249,- for 2 GB, som hun jo ikke trenger. Og det er den laveste prisen de tilbyr.

Dette forteller en Tek-leser som har vært i kontakt med oss etter Telenors nylige prisendring.

– Jeg vet at vi kan bytte leverandør og kommer nok til å gjøre det, men alle endringer er mer invaderende og vanskelige når man når en slik voksen alder, skriver hun.

Det billigste abonnementet som er «offisielt» tilgjengelig på nettsidene til Telenor ligger nå på 299 kroner i måneden - altså for 2 GB mobildata. Kunder under 30 får riktignok 50 kroner i rabatt, kunder under 13 får 150 kroner.

Denne eposten har Telenor-kunder med 1 GB-abonnement fått tilsendt. Nå blir de økt til 2 GB - med høyere pris. Kamera Skjermdump

I e-posten som er sendt kundene oppgis ingen begrunnelse, bare at abonnementet øker fra 1 til 2 GB og prisen øker.

Pressesjef for Telenor, Anders Krokan, forklarer grunnlaget for prisendringen.

– Kundene som har vårt Basis-abonnement har økende dataforbruk, og vi har valgt å øke datamengde og inkludere Nettvern+ for å gi disse kundene et bedre abonnement, samtidig er prisen noe høyere.

Nettvern+ er Telenors eget filtreringssystem for usikre nettsider, for eksempel sider som inneholder svindelforsøk eller skadelig programvare. Denne versjonen skal være forsterket fra standardversjonen Nettvern.

Argumentasjonen likner på den Telenor nylig ga for å innføre betaling for e-posttjenesten Online.

Pressesjef Anders Krokan i Telenor. Kamera Frode Hansen / VG

– Har allerede innebygget sjekk

Både sikkerhetssjef Einar Otto Stangvik i VG og Ståle Pettersen, leder for produkt- og applikasjonssikkerhet i Schibsted, stiller seg tvilende til å betale ekstra for sikkerhetsfunksjonene til Telenor.

Stangvik presiserer at han ikke har gått i dybden på akkurat Telenors tjeneste, men sier på generelt nivå at dette er en type tjeneste man har integrert i flere operativsystemer og nettlesere.

– Både Safari, Chrome og Edge vil for eksempel ha innebygget sjekk av sider man åpner mot kontinuerlig vedlikeholdte lister over svindelsider. Dette er store og fundamentalt viktige tjenester på nettet, som det legges store ressurser i fra tek-gigantene. For at Nettvern+ og lignende skal ha særlig verdi så må da aktuell tilbyder klare å lage bedre blokkeringslister enn hva Google og så videre greier.

Pettersen peker på det samme.

– Det ser ut som en tjeneste som sperrer oppslag for noen domener i «internett sin telefonkatalog» (DNS). Så hvis en bruker prøver å gå til et domene som er tvilsomt, så vil du ikke få «telefonnummeret» (IP-en) til dette domenet, men til Telenor som sier «vi reddet deg nå, du var på vei inn på en skummel side». På generelt grunnlag så er det som er innebygd i Google Chrome godt nok for de fleste norske brukere, kombinert med generell sunn internettfornuft, sier han.

Telenor: – Legger ned svært mye ressurser

Krokan i Telenor er ikke enig.

– Telenor legger ned svært mye ressurser i Nettvern+, et forsterket sikkerhetsfilter som hindrer deg i å gå inn på utrygge nettsider og beskytter deg mot digitale trusler.

– Telenor har et sikkerhetsmiljø i verdensklasse, med eksperter som følger med på trusselbildet 24 timer i døgnet – hele året. Når de oppdager en ny trussel knyttet til en farlig nettside, vil de umiddelbart oppdatere sikkerhetsfilteret og forhindre deg i å gå inn på nettsiden. På den måten avverger vi at svært mange Telenor-kunder går i fella. Hver måned stanser våre eksperter og Nettvern mellom 40.000 og 150.000 forsøk på nettsvindel. Dermed hindrer vi at svært mange blir frastjålet private data eller penger, sier Krokan.

Hovedkonkurrenten Telia har for øvrig også kuttet sine aller minste abonnement, og tilbyr nå offisielt 3 GB til 269 kroner i måneden som rimeligste alternativ.

Både Telia og Telenor har for øvrig en tendens til å tilby andre priser om man ringer og truer med å bytte, så de offisielle prislistene forteller sjelden hele sannheten.

Dyreste på markedet

Det billigste abonnementet på markedet som inkluderer 1 GB mobildata er fra Nicemobil og koster 95 kroner i måneden. Det viser vår oversikt over Norges billigste mobilabonnement.

Telenor sitt abonnement på 299 kroner for kun 2 GB blir lett danket ut av konkurrentene, da tilsvarende pris hos andre selskaper gir deg opp til 30 GB. Både Chili Mobil og Happybytes tilbyr abonnement med såpass stor datamengde, til den prisen.

For den rabatterte prisen på 250 kroner i måneden kan du få 15 GB hos NiceMobil.

26. mai 2023, 06:00

Mer om MobilabonnementTelenorMobildataAbonnement