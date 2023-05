Sterkt kritisk til Telenors e-post-løsning: - Låser inn kundene

Umulig å få overført all data før man er over på ny løsning.

Telenor innfører betaling for sin Online-e-post fra og med 1. juni. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hannah Alvestad 16. mai 2023, 14:48

Telenors innføring av betaling for e-post-tjenesten Online fortsetter å skape irritasjon.

Det skal være enkelt å overføre e-poster og kontakter om man vil bytte tjeneste, har Telenor uttalt.

Det stemmer ikke, hevder Computerworld-kommentator Arild Haraldsen, som spesielt etterlyser muligheten til å overføre kontakter fra Online til en annen leverandør.

– Jeg har gjentatte ganger vært i kontakt med Telenors kundeservice om dette. Svaret er hele tiden at det ikke er mulig.

Arild Haraldsen, kommentator i Computerworld. Kamera Privat

Det er den gamle versjonen av Online-eposten som skaper problemer. Den nye versjonen skal nemlig ha mulighet for å overføre både eposter og kontakter.

– De tilbyr ikke reelt sett en enkel måte å skifte leverandør. Tvert om skaper de en «lock-in»-situasjon i strid med intensjonene i konkurransereglene. I tillegg, som strategi er dette katastrofalt i den forstand at de mister både kunder og omdømme, sier Haraldsen.

Telenor: Selvhjelpsguide

Telenor er forelagt kritikken fra Haraldsen, og pressesjef Anders Krokan forteller at de har laget en selvhjelpsside på nettsiden deres.

– Når kunder kontakter oss om tematikken, skal de på vår kundeservice henvise til denne selvhjelpsguiden vi har på hjemmesiden vår. Vi beklager om dette ikke ble gjort her.

Anders Krokan, pressesjef for Telenor. Kamera Frode Hansen / VG

Videre opplyser Krokan at de fleste av e-postkundene er migrert over på den nye versjonen av Online. For de som ikke er det er migreringen rett rundt hjørnet. Med den nye versjonen kan kontakter overføres til en ny e-postleverandør.

Krokan er også uenig i at Telenor låser inn kundene i e-postløsningen deres.

– Med den økte digitaliseringen i samfunnet, ser vi at mange søker etter kvalitet og trygghet for de kjernetjenester de benytter, slik som e-post. Vi håper kunder vil opprettholde e-posten hos oss, og det forutsetter at vi leverer kvalitet til dem.

– Samtidig skal alle vite at de står fritt til å velge en annen e-post-tilbyder. Telenor har ingen binding på denne tjenesten, den kan altså sies opp når som helst.

Seniornett: Spar dem over 65

Generalsekretær i Seniornett.no, Kristin Ruud, frykter at endringen vil by på for store utfordringer for eldre, og at de som følge ikke lenger ønsker å ta del i det digitale samfunnet.

Seniornett har bedt Telenor om å fortsette Online-tjenesten som en gratistjeneste for dem over 65. I tillegg opplyser Ruud om at flere medlemmer hos Seniornett har opplevd å få lite hjelp fra Telenor sin kundeservice.

Ettermiddag 16. mai hadde Ruud et møte med Telenor angående å stanse endringen. Hun opplyser oss om at de ikke har kommet med en konkret endring, men Seniornett og Telenor fortsetter å holde en åpen dialog.

– Vi har ikke tenkt å gi oss på det her. Etter den forrige saken dere skrev om dette, har vi fått veldig mye henvisninger, og folk er fortvilte. Her forventer jeg at Telenor må ta grep. Jeg har virkelig bedt om at de sårbare blir tatt vare på, og Telenor har et samfunnsansvar.

Bjørn Ingeborgrud fra Telenor og Kristin Ruud fra Seniornett.no hadde tirsdag 16. mai et møte angående den kommende endringen i Online-tjenesten. Kamera Kristin Ruud, Seniornett.no

Mister e-poster

Det er ikke bare prisen, men også kvaliteten på selve tjenesten Teks lesere har klaget over.

Flere peker på det manglende spamfilteret i dagens Online.

– Når kontoen blir full får hun ikke mail lenger. Man får ikke melding om at den er full. Det må man finne ut på egen hånd for eksempel via kundeservice, som forteller at man må slette mail fra serveren slik at det blir plass igjen, forteller en leser som hjelper sin mor styre e-postkontoen.

Han påpeker også at det tar svært lang tid å slette e-poster fra Online Webmail.

Én leser opplevde å miste e-poster da han slo sammen to kontoer. Det er han ikke alene om:

– Cirka 1 måned av innboksen er plutselig borte uten spor, og mange mange måneder av sendte elementer er sporløst borte, forklarer en annen leser.

