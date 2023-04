Telenor begynner å ta betalt for e-post

Innføres automatisk fra 1. juni.

Telenors Online-e-post har rukket å bli 20 år gammel. Men nå bytter tjenesten både utseende og kostnadsmodell. Det betyr at e-posten din som har vært gratis i årevis kan koste deg over 1400 kroner i året hvis du ikke passer på.

Finn Jarle Kvalheim 19. april 2023, 11:05

Gratis e-posttjenester har fulgt internett siden de tidlige dagene på nittitallet. Men i disse dager er det en del nettbrukere som får betalingsvarsel for en løsning som «alltid» har vært gratis. Telenors Online-e-post har nemlig fått månedspris, og koster nå 39 kroner i måneden.

Flere lesere har tipset om at den 20 år gamle tjenesten går fra å ha vært kostnadsfri, til å koste knappe 470 kroner i året.

Foretar du deg ingenting vil du dessuten få et papirfakturagebyr på 79 kroner. Får du ikke byttet om til e-faktura, slik Telenor anbefaler, vil den forhenværende gratistjenesten kunne koste opp i 1416 kroner i året med fakturagebyrene.

Noen nyheter

Ved siden av at tjenesten har fått månedspris varsler Telenor også at det er lagt på et nytt spamfilter, og at selve e-postleseren har fått nytt design og nye funksjoner.

Det er også økt mengde lagringsplass i tjenesten, som frem til nå har eksistert med kun to gigabyte i gratisutgaven. Nå er den økt til fem gigabyte.

Brukere av Online-e-post som ikke ønsker de nye endringene, eller kostnadene, kan slette kontoen under «Mine sider».

Innføringen av betaling er «uhørt», skriver en frustrert Tek-leser på e-post.

«Uten at jeg og alle andre i denne situasjonen har bedt om noen utvidet lagringskapasitet eller andre tjenester, så kreves altså betaling for noe som ikke er etterspurt», skriver vedkommende.

«Tror ikke de helt ser nedsiden ved dette. Nå velger jeg å bruke en annen tjeneste enn Telenor sin, da jeg ikke finner det verdt prisen,» skriver en annen.

Telenor: - Kostnadene ble betydelige

Anders Krokan er pressesjef for Telenor Norge, og sier at det rett og slett ble for dyrt å drive Online videre gratis, men oppfordrer til å tenke gjennom personvernet i andre gratisløsninger hvis du velger å bytte. Kamera Frode Hansen, VG

Selv om det slett ikke er uvanlig med betalte e-posttjenester, er det en mengde gratisvarianter der ute også. Vi spurte Telenor hva grunnen er til endringen.

– Vi har oppgradert Online e-post for at den skal være en tryggere og mer fremtidsrettet løsning – inkludert nytt spamfilter, forklarer Anders Krokan, pressesjef i Telenor Norge, på e-post.

– Hvorfor har det vært gratis så lenge?

– Vi har vurdert e-posttjenesten som en verdiøkende service for våre kunder, og vi har tilbudt tjenesten gratis for å styrke vår kunderelasjon og møte deres behov. Kostnadene for å drifte en e-posttjeneste med høy kvalitet er blitt så betydelige, at vi mener vi nå må begynne ny prissetting.

Ingen nedleggelse

På spørsmål om hvordan Telenors e-postløsning nå skal konkurrere med gratis alternativer fra for eksempel Google får vi ikke et konkret svar, men:

– Generelt kan jeg si at om noe er gratis, er det gjerne en byttehandel. Kunder kan med fordel sette seg inn i hvordan deres persondata ivaretas av ulike mailtilbydere. Telenor følger de strengeste persondata-bestemmelser, og ingen kundeinformasjon deles.

– Er det fare for at dette i praksis blir en nedleggelse av tjenesten?

– Tvert imot. At vi nå innfører betaling, gjør at vi kan fortsette å bygge en solid og trygg e-posttjeneste som skal være tilgjengelig for kundene våre også i fremtiden, forklarer Krokan, som også sier at de har respekt for at en del kunder ikke ønsker prisingen velkommen.

Hvilke alternativer finnes?

Googles GMail er antakelig den mest utbredte e-postløsningen i verden akkurat nå.

Hvis du lurer på «hva nå», kan du altså enten velge å bli værende hos Telenor, for prisen de har satt. Eller du kan se deg om etter alternativer. Det aller mest kjente alternativet heter GMail, og drives av Google.

Det er gratis, men «prisen» du betaler er komplekse forhold rundt brukerdata og både aktivitetssporing og annonsører. Dette er også en ting som følger alle slike tjenester.

Også Yahoo leverer en gratis e-posttjeneste.

En annen tjeneste som markedsfører løsningen sin litt på samme måte som Telenor - altså med fokus på topp sikkerhet og personvern - heter Tutanota. Her kan du faktisk også få en gratis løsning, men du kan betale deg opp fra 1 euro i måneden, for å ha ditt eget «etternavn» (domenenavn) på e-posten din, eller 4 euro i måneden for å få 10 gigabyte lagringsplass og mange brukere.

